Orange S.A. Orange Group France Télécom France Telecom France Telekom

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


05.12.2024 Выпущен клон легендарного Raspberry Pi с уникальной особенностью. Он во всем лучше оригинала

Пополнение в семействе Orange Pi 5 Семейство одноплатных мини-компьютеров Orange Pi 5, за разработкой которого стоит китайская Shenzhen Xunlong, пополнилось новой моделью Orange Pi 5 Ultra. Новинка выпо
18.07.2024 Выпущен клон легендарного Raspberry Pi. Он во всем лучше оригинала

Новый одноплатник Orange Pi Семейство одноплатных мини-компьютеров Orange Pi 5, за разработкой которого стоит китайская Shenzhen Xunlong, пополнилось новой моделью Orange Pi 5 Max. Новинка выполнен
27.10.2023 Китай выпускает «убийцу» Windows с открытым кодом

Windows по-китайски Компания Shenzhen Xunlong из Китая, разработчик широко известных одноплатных компьютеров линейки Orange Pi, в обозримом будущем выпустит настольную операционную систему Orange Pi OS в новой, особенной конфигурации. Как пишет Huawei Central, в ее основе будет лежать универсальная пла
11.09.2023 Выпущен «клон» дефицитного компьютера Raspberry Pi. Он оказался лучше и дешевле оригинала

Достойная альтернатива дефицитному одноплатнику Разработчики из китайской Shenzhen Xunlong выпустили сверхкомпактный одноплатный компьютер Orange Pi Zero 2W для конкуренции с оригинальной моделью Pi Zero 2W знаменитого семейства Raspberry Pi. Orange Pi Zero 2W выполнен в форм-факторе его прототипа, созданного британской Ras
11.05.2023 Выпущен клон Raspberry Pi дешевле $100 с поддержкой сверхбыстрых SSD и ОС, которая копирует Windows 11

Orange Pi 5 Plus Семейство одноплатных мини-компьютеров Orange Pi, за разработкой которого стоит китайская Shenzhen Xunlong, пополнилось новой, усовершенствованной моделью – Orange Pi 5 Plus. Orange Pi 5 Plus выполнен в классическом фо
22.11.2022 Вышла ОС в стиле Windows 11 на базе Android и Linux. Ее выпустил создатель суперклонов Raspberry Pi

Как Windows, вместо Windows Китайская компания Shenzhen Xunlong, известная в первую очередь своими продвинутыми одноплатными ПК Orange Pi, выпустила полноценную операционную систему Orange Pi OS. Это полноценная настольная ОС, внешний вид которой почти полностью скопирован с интерфейса Windows 11 – новейшей ОС Mi
11.11.2022 Создан супермощный клон Raspberry Pi. Он дешевле и лучше оригинала

Такой же, только лучше Разработчики из китайской Shenzhen Xunlong выпустили одноплатный мини-компьютер Orange Pi 5 для конкуренции со знаменитыми ПК Raspberry Pi. По информации портала Liliputing, в настоящее время новинка доступна для предварительного заказа. Orange Pi 5 выполнен в форма
18.02.2022 Orange обновил российскую сетевую инфраструктуру

Международный сервис-провайдер Orange Business Services завершил второй этап апгрейда метросети (транспортной сети в масштабах города) в Москве и Санкт-Петербурге. В этих городах магистральные каналы полностью переведены на

15.02.2022 Исследование Orange: российский рынок VSAT и IoT на морских судах растет вдвое быстрее мирового

Международный сервис-провайдер Orange Business Services проанализировал российский рынок VSAT и IoT на морских судах по итогам 2021 г. В судоходстве, как правило, для связи с внешним миром используется спутниковый интернет V
19.01.2022 Orange вложится в европейские технологичные b2b-компании

Международный телеком-оператор и сервис-провайдер Orange и его управляющая компания Orange Digital Investment инвестируют в Move Capital I — инвестиционный фонд технологического развития независимой финансовой компании Kepler Cheuvreux

16.12.2021 Orange Business Services обеспечил шахтеров Забайкалья современной системой телефонной связи

Международный сервис-провайдер Orange Business Services развернул новую систему телефонной связи (СТС) на базе Cisco для месторождения в Забайкальском крае, управляемого HighlandGold. Для проекта было проложено несколько сот
03.12.2021 Orange Business Services внедрил в Safran Aircraft Engines систему умного отслеживания

Международный сервис-провайдер Orange Business Services развернул IoT-решение (IoT, интернет вещей) по высокоточному отслеживанию инструментов и оборудования на двух ключевых производственных площадках Safran Aircraft Engine
27.10.2021 Orange Business Services создаст «озеро данных» на 100 ПБ для Французского космического агентства

Международный сервис-провайдер Orange Business Services возглавил проект по масштабной разработке, развертыванию и обслуживанию нового решения для хранения научных и пространственных данных Французского космического агентств
14.10.2021 Orange Business Services протестировал и запустил трекер LTE-M в Европе

Шведская C Security Systems выбрала международного сервис-провайдера Orange Business Services и ассоциацию IoT Continuum для запуска трекеров LTE-M на европейском рынке. Используемые в устройствах модули LTE-M протестированы в лаборатории Orange. C Securi
31.08.2021 Orange Business Services в 2,5 раза усилил российскую систему защиты от DDoS-атак

Международный сервис-провайдер Orange Business Services усовершенствовал российский сегмент комплексной системы защиты от DDoS, увеличив мощность сервиса по отражению сложных атак на уровне приложений с 10 до 25 Гбит/с. Такж
19.08.2021 Orange Business Services подключил умные кофемашины De Jong Duke к интернету вещей

Международный сервис-провайдер Orange Business Services обеспечил глобальное подключение кофемашин De Jong Duke к интернету вещей. В проекте использовалось решение Orange IoT Managed Global Connectivity на базе IoT Ac
12.08.2021 Orange Business Services и SES Networks ускорят цифровую трансформацию морского судоходства

Международный сервис-провайдер Orange Business Services и провайдер спутниковых и наземных телеком-сетей SES Networks заключили соглашение, которое позволит клиентам Orange из сферы морского торгового судоходства уско
30.07.2021 Служба доставки Glovo выбрала цифровые голосовые решения Orange Business Services

Служба доставки Glovo выбрала цифровое решение международного сервис-провайдера Orange Business Services, которое позволило расширить спектр сервисов контакт-центра и использовать услуги телефонии по всему миру. Проект стартовал в рамках глобального расширения бизнеса Glov
08.07.2021 Orange Business Services запустила тестовую зону решений промышленного интернета вещей в Новосибирске

Международный сервис-провайдер Orange Business Services объявил об открытии флагманской тестовой зоны промышленного интернета вещей (IIoT) в Новосибирске. Площадка входит в состав российского центра IoT-компетенций сервис-пр
06.07.2021 Orange Business Services оснастила флот судоходной компании «Эко шиппинг» безлимитным спутниковым интернетом

Международный сервис-провайдер Orange Business Services обеспечил безлимитным интернетом суда компании «Эко шиппинг», осуществляющей грузоперевозки на Северном морском пути. Решение Maritime VSAT гарантирует бесперебойный до
01.07.2021 Orange Business Services и Nokia развернут первую частную сеть 4G/5G с возможностью сквозного сетевого сегментирования в промышленности

узском городе Ле-Водрёй. Сегментация сети — это ключевая функция для комплексного управления качеством обслуживания 4G/5G и безопасности промышленных процессов, операций и приложений в Индустрии 4.0. Orange Business Services выбрал Nokia для создания сегментированной частной сети 4G/5G. Она позволит развивать собственные надежные, масштабируемые и устойчивые решения для современной промышле
28.06.2021 Orange Business Services разворачивает новые сервисы в России

Международный сервис-провайдер Orange Business Services расширяет портфель услуг, запуская новые сервисы и услуги. Компания развернула интеллектуальную облачную платформу для запуска цифровых сервисов Next Generation Hub. На
23.06.2021 Orange Business Services модернизирует сетевую инфраструктуру в России

Международный сервис-провайдер Orange Business Services модернизирует сети в России как на магистральном уровне, так и на сетях городского масштаба. В начале 2021 г. компания уже организовала точки присутствия (PoP) в Москве
02.06.2021 «Сбермобайл» создаст цифровую экосистему «Умный кампус и научный кластер»

«Сбермобайл», оператор связи, входящий в экосистему «Сбера», подписал соглашение с инновационным центром «ИТМО Хайпарк», оператором связи Orange Business Services и университетом ИТМО о создании цифровой экосистемы «Умный кампус и научный кластер» на базе платформенных решений и технологий группы «Сбер», в том числе платформы инт
28.05.2021 Orange BusinessServices, Agdatahub и SUEZ разработают решения в сфере агроэкологии

и SUEZ для защиты окружающей среды в сельском хозяйстве Компании используют свой технологический опыт для поддержки цифровой трансформации сельскохозяйственной отрасли Международный сервис-провайдер Orange Business Services, европейский оператор платформ обмена данными в сельском хозяйстве Agdatahub и французская компания в сфере экологических услуг SUEZ начнут совместную разработку решени
14.05.2021 Orange Business Services развернула сеть SD-WAN для Brunel

Международный сервис-провайдер Orange Business Services развернул программно-определяемую распределенную сеть (SD-WAN) на базе решения Cisco Meraki для Brunel — голландской консалтинговой компании по подбору персонала. Brune
28.04.2021 РУК и Orange Business Services установили систему позиционирования автотранспорта на складе фабрики «Распадская»

«Распадская угольная компания» (РУК, управляет угольными активами «Евраза») и Orange Business Services завершили масштабный IoT-проект по установке системы позиционирования автотранспорта на открытом угольном складе обогатительной фабрики «Распадская» (входит в состав РУ
26.04.2021 Orange Business Services развернула для «Икеа» омниканальный контакт-центр на сотни рабочих мест

Международный сервис-провайдер Orange Business Services построил омниканальный контакт-центр на более чем 250 рабочих мест для «Икеа Россия». Новая платформа заменила решение, работавшее только с голосовыми вызовами и электр
14.04.2021 Orange Business Services сделала глобальный бизнес RS Components более гибким

трансформирует глобальную инфраструктуру RS Components — ведущего глобального поставщика электроники, комплектующих, инструментов и расходных материалов для промышленности и локальных дистрибуторов. Orange Business Services стал единственным подрядчиком комплексных управляемых услуг: оцифрует процессы омниканальных продаж и перенесет контакт-центр RS Components в облако. Цифровая трансформ
12.04.2021 Orange Business Services запустил сервис для навигации и трекинга на предприятиях

Международный сервис-провайдер Orange Business Services добавил в линейку продуктов для российского рынка сервис промышленного позиционирования в режиме реального времени Orange Smart Track. Решение позволяет снижать

01.04.2021 Orange Business Services запустила интернет вещей на базе LoRa для российского бизнеса

Международный интернет-провайдер Orange Business Services предложил предприятиям России комплексную услугу создания и обслуживания частных сетей стандарта LoRa. Для реализаций IoT-проектов на базе технологии Lora в российском

25.03.2021 Orange Business Services поставил облачные услуги участникам европейского образовательного проекта GEANT

работы. Цель проекта OCRE — ускорить внедрение облачных технологий в европейском исследовательском сообществе, объединив провайдеров облачных сервисов и исследовательские группы. В рамках соглашения Orange Business Services будет предоставлять облачные сервисы национальным научно-образовательным провайдерам (National Research Education Networks, NREN), а также более 8 тыс. учреждений по вс
16.03.2021 Amcor объединил бизнес-приложения с облаком Orange Business Services

Amcor объединил корпоративные приложения в гибридное облако, построенное на решениях международного интернет-провайдера Orange Business Services, и модернизировал систему планирования ресурсов предприятия (ERP). Гибридное облако объединило глобальные дата-центры и сетевую инфраструктуру Amcor, сделав их более ги
02.03.2021 Orange Business Services перевела контакт-центр Kone в облака

Международный интернет-провайдер Orange Business Services перенес в облако инфраструктуру распределенного глобального контакт-центра компании Kone, производителя лифтов и эскалаторов. Это техническое решение позволит центрам о
17.02.2021 Orange Business Services построит сердце «умного» города новой столицы Египта

ge Business Services спроектирует и построит центр обработки данных (ЦОД) для развертывания облачных услуг в новой административной столице Египта. Проект реализуется в партнерстве с оператором связи Orange Egypt, который будет предоставлять доступ к инфраструктуре, управлять дата-центром в качестве генерального подрядчика проекта. Проект Administrative Capital for Urban Development (ACUD)

08.02.2021 Orange открывает сеть лабораторий для тестирования технологии 5G

Группа Orange открывает в Европе девять лабораторий Orange 5G Labs. Представители бизнеса, государственных и муниципальных учреждений смогут протестировать работу сетей «пятого поколения», ближ
25.01.2021 Российская Orange Business Services анонсировала систему мониторинга физических активов на основе технологии RFID

В рамках развития портфолио продуктов интернета вещей (IoT) центр компетенций в области интернета вещей Orange Business Services в России и СНГ разработала систему мониторинга физических активов на основе технологии RFID (Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация). Система вклю
18.01.2021 Orange Business Services объединит 1,8 тыс. офисов банка BNP Paribas сетью SD-WAN

Один из крупнейших европейских банков BNP Paribas выбрал международного интернет-провайдера Orange Business Services для модернизации ИТ-инфраструктуры и развертывания программно-определяемой глобальной сети SD-WAN. Сеть объединит 1,8 тыс. банковских отделений во Франции. Гибкое решен
22.12.2020 «Триколор» и Orange развернули омниканальный контакт-центр на базе решения Engage Genesys

лужбы поддержки клиентов оператора, и теперь в его инфраструктуру входит современный контакт-центр на более 220 рабочих мест, построенный на решении Engage компании Genesys. «Триколор» сотрудничает с Orange Business Services c 2010 г. по направлениям каналов передачи данных и услуг телефонии, а также голосовых сервисов, включая бесплатные звонки на номера 8-800-500. Новая платформа позволит
10.12.2020 Orange Business Services развернула виртуальный контакт-центр для Lafargeholcim

сных решений для строительства, оказывать более качественные услуги благодаря использованию технологии Genesys, эксперта в сфере облачного обслуживания клиентов и решений для контакт-центров. Участие Orange в управлении этими услугами поможет концерну улучшить качество обслуживания клиентов и повысить эффективность работы операторов. Orange Business Services использует Genesys Engage

Публикаций - 1534, упоминаний - 2207

Orange S.A. и организации, системы, технологии, персоны:

Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 384
Vodafone Group 1394 258
Deutsche Telekom 927 168
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1392 150
Telefonica - Telefónica, S.A. 570 119
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 105
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 105
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 96
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 365 95
Microsoft Corporation 25237 95
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14232 84
AT&T Inc 1697 68
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 655 67
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 66
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 65
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 330 65
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 338 62
Samsung Electronics 10625 62
Lenovo Motorola 3530 60
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1144 59
Mobilcom 91 58
МегаФон 9897 56
Google LLC 12258 54
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 747 48
Apple Inc 12628 47
Siemens AG - Siemens Group 2628 42
Ростелеком 10309 42
Cisco Systems 5222 41
Intel Corporation 12541 40
Orange Wanadoo 73 37
IBM - International Business Machines Corp 9551 37
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1005 36
Vodafone Germany - Vodafone D2 - Mannesmann AG - Mannesmann Mobilfunk - Mannesmann Arcor - Mannesmann Atecs - Mannesmann Rexroth - Mannesmann Demag 146 36
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 258 34
Huawei 4221 33
Yahoo! 3707 32
China Mobile 420 30
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1265 30
Sony 6634 28
SFR - Société française du radiotéléphone 65 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8175 25
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 143 22
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 21
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 15
Enel Group 40 14
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 12
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1908 12
Deutsche Bank - Дойче Банк 416 12
Альфа-Банк 1868 12
Россети Ленэнерго 1699 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 11
Citi - Citibank - Ситибанк 319 10
РЖД - Российские железные дороги 2002 10
Евросеть 1417 9
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 9
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 187 9
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 8
Morgan Stanley - Морган Стэнли 481 8
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 8
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 8
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 8
Boeing 1017 7
Альфа-Групп 731 7
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 7
SoftBank Group 270 7
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 7
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 7
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 83 7
Bharti Enterprises Group 56 7
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2996 7
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 587 6
Walt Disney Company 636 6
Carphone Warehouse 43 6
Visa International 1973 6
Газпром ПАО 1416 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 6
Airbus Group - Airbus Industries 230 5
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 5
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 292 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12846 33
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 103 24
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 22
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 81 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5232 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 12
Правительство Молдавии - НАРЭКИТ - НАРЭИ - Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий Республики Молдова 37 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3118 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3110 8
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 108 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5230 6
Федеральное казначейство России 1879 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 5
Судебная власть - Judicial power 2412 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4894 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 5
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 655 5
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 638 4
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 126 4
UK Ofcom - Office of Communications 31 4
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 88 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3456 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6274 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3529 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 750 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1357 3
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 3
Caisse des dépôts et consignations - Deposits and Consignments Fund 3 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2162 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 140
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 11
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 150 4
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 6 3
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 3
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 3
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 68 3
FreeMove 5 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 3
Linux Foundation 189 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 2
Apache Software Foundation - ASF 221 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 71 2
CSA - Cloud Security Alliance 13 2
ETNO Association - European Telecommunications Network Operators' Association - Ассоциация европейских телекоммуникационных операторов связи 2 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
OIPF - Open IPTV Forum 5 2
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 2
Orange S.A. - Tesam Консорциум 5 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 59 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 385 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 70 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 37 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
L’Association Française des Utilisateurs des Télécommunications - Ассоциации пользователей телекома 1 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 21 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 551
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21989 370
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73249 325
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25548 312
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57376 190
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17110 169
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6694 147
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 141
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 141
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 121
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25705 121
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5673 112
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17161 97
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1418 92
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8906 91
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3954 83
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8934 80
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 79
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12969 79
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11991 79
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27191 74
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31977 72
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26093 68
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 66
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8786 65
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5792 65
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 64
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 63
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11563 62
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9511 62
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5155 59
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2571 57
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14379 57
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 57
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31752 54
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 52
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2264 51
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13072 50
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4287 46
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7664 44
Microsoft Windows 2000 8662 49
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 37
Google Android 14682 36
Microsoft Windows 16329 36
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 26
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 25
Linux OS 10899 25
Nokia Symbian OS 1403 23
Apple iPhone 6 4862 22
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 18
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 18
Orange Business Services IoT Connect Anywhere - Orange Business Services Datavenue - модульное решение для разработки IoT-сервисов 16 16
Oracle Java - язык программирования 3329 16
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 15
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 14
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 14
Apple iOS 8243 14
Microsoft Office 365 981 13
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 312 12
Shenzhen Xunlong Orange Pi PC Zero - одноплатный мини-компьютер 24 12
Microsoft MSN - Microsoft Network 713 12
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 12
Orange Business Services Flexible Engine SD-WAN 11 11
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 10
Apple - App Store 3009 10
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 209 9
Orange Business Services - Equant IP VPN - Orange Business VPN Galerie 10 9
Google YouTube - Видеохостинг 2886 9
Microsoft Azure 1460 9
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 937 9
Linux - Debian GNU 531 8
Nokia Nseries 537 8
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 510 8
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 884 7
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 87 7
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 7
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 58 7
Team Fortress - компьютерная игра 38 7
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 126 7
Orange Maritime VSAT 8 6
Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 40 29
Иванников Дмитрий 44 23
Holden David - Холден Дэвид 17 16
Staelens Bart - Стаеленс Барт 17 16
Reisinger Helmut - Райзингер Гельмут 15 15
Shmid Gerhard - Шмид Герхард 17 12
Паплински Павел 14 11
Fabrice de Windt - Фабрис де Винд 9 9
Валькович Владимир 15 9
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 8
Richard Stephane - Ришар Стефан 8 8
Biaggiх Pierre-Louis - Бьяджи Пьер-Луи 8 8
Zhoanblank Christof - Жоанбланк Кристоф 7 7
Евтушенков Владимир 212 6
Баранова Ольга 7 6
Lotgering Anne-Sophie - Лотгеринг Анн-Софи 6 6
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 141 6
Balijon Johan - Балийон Йохан 7 6
Breton Thierry - Бретон Тьерри 21 5
Медведев Дмитрий 1662 5
Голубцов Павел 5 5
Собкевич Алексей 6 5
Путин Владимир 3351 5
Рейман Леонид 1058 5
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 918 4
Захаренко Максим 56 4
Зайцева Анна 69 4
Краюшкина Елена 4 4
Толмачева Татьяна 35 4
Хачатрян Гагик 8 4
Карапетян Самвел 12 4
Van den Berghe Michel - Ван ден Берге Мишель 4 4
Ondet Olivier - Онде Оливье 4 4
Абрамова Дарья 6 4
Москалев Евгений 9 4
Chirac Jacques - Ширак Жак 23 4
Schmidt Gerhard - Шмидт Герхард 19 4
Gordon Cynthia - Гордон Синтия 5 4
Reisinger Helmut - Райзингер Хельмут 4 4
Paulk Mark - Полк Марк 7 4
Россия - РФ - Российская федерация 156876 466
Франция - Французская Республика 7975 422
Европа 24637 417
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 276
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53460 230
Германия - Федеративная Республика 12936 211
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14488 189
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45713 146
Испания - Королевство 3760 98
Нидерланды 3632 96
Италия - Итальянская Республика 4429 87
Швеция - Королевство 3715 81
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18215 80
Азия - Азиатский регион 5748 78
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 76
Япония 13548 76
Финляндия - Финляндская Республика 3658 71
Африка - Африканский регион 3571 67
Ближний Восток 3030 55
Бельгия - Королевство 1169 51
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 51
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 50
Южная Корея - Республика 6858 45
Польша - Республика 2001 43
Норвегия - Королевство 1831 40
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1049 39
Канада 4985 39
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 38
Молдавия - Республика Молдова 721 37
Украина 7793 35
Индия - Bharat 5697 35
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 34
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 33
Дания - Королевство 1318 30
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 30
Австрия - Австрийская Республика 1335 29
Турция - Турецкая республика 2487 29
Великобритания - Лондон 2407 26
Европа Восточная 3121 26
Россия - СФО - Новосибирск 4650 26
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51300 203
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55040 149
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17411 127
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26003 86
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20393 73
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7796 69
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5975 66
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31933 64
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10534 62
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 61
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 59
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6497 58
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11766 54
Английский язык 6876 51
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7275 42
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6367 40
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 38
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 38
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 767 37
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15125 35
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 35
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7357 35
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 34
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 29
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 27
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2956 26
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 26
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5310 25
Страхование - Страховое дело - Insurance 6253 24
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6240 24
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9676 23
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 23
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 23
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6322 23
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5703 22
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 22
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 433 22
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5827 22
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 21
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8132 21
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11408 81
FT - Financial Times 1259 80
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6016 70
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 32
Total Telecom 613 30
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 18
Telecom.paper 194 18
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 16
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 14
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 12
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 9
The Register - The Register Hardware 1696 9
Times 648 8
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 6
Newsbytes News Network 379 6
Telecom Today - Today in Telecom 138 6
AP - Associated Press 2006 5
AppleInsider 398 5
New Scientist 1448 5
Стрим-ТВ - телекомпания 166 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 5
Cellular News 234 5
Faulkner Information Services 100 5
Liberty Media 71 5
CNET Networks - CNET News 1643 5
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 5
РИА Новости 984 4
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 4
The Guardian - Британская газета 384 4
DigiTimes - Издание 1326 4
Inquirer 463 4
CNX Software 17 4
Silicon 490 4
Bloomberg 1417 4
NYT - The New York Times 1086 3
Engadget - Блог о технологиях 424 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 3
CNews - ZOOM.CNews 1854 3
Liliputing 71 3
Известия ИД 705 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 35
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 23
Gartner - Гартнер 3608 17
IDC - International Data Corporation 4943 15
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3757 9
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 7
MDA - Mobile Data Association 19 6
Juniper Research 551 5
Forrester Research 828 5
Samsung Research 18 4
Strategy Analytics 284 4
Informa - Ovum - Omdia 138 4
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 4
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 3
Current Analysis 24 3
Gartner - Dataquest 353 3
Moody's Investors Service 136 3
In-Stat/MDR 70 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 2
Рустелеком ТК 304 2
Frost & Sullivan 203 2
S&P 500 562 2
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 2
CNews Рынок ИТ-услуг 170 2
comScore 379 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
Internet Stock Report 994 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 2
Bear Stearns 79 2
In-Stat 115 2
StockCharts 19 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
Forrester Wave 45 1
Discovery Research Group 22 1
Forbes Insights 18 1
Директ Инфо 9 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 5
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 4
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 118 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 169 1
ТГУ - Томский государственный университет 209 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 57 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 31 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 1
Avaya Online University 6 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 27 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 33 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 50 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 53 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 240 1
ВИ (ИТ) ВА МТО - Военный институт (инженерно-технический) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва 4 1
БГУ - Байкальский Государственный университет - БГУЭП - Байкальский государственный университет экономики и права 6 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
University of California - Калифорнийский университет 100 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 119 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 1
German Aerospace Center - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., DLR - Германский центр авиации и космонавтики - Германский аэрокосмическим центр 21 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 23 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 65 1
Grenoble Ecole de Management (GEM) - Гренобльская Высшая Школа Бизнеса - Гренобльская школа менеджмента 6 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 48
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 25
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1216 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 4
CeBIT 612 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 4
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 4
IPTV Forum 17 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 175 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 2
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 2
Связь-Экспокомм 113 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Oracle OpenWorld 65 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Международный женский день - 8 марта 371 1
Private Label Awards by IPLS 1 1
WFD - World Forum for Democracy - Всемирный форум за демократию 1 1
CIO Congress - Уральские самоцветы 9 1
ИнфоКом 118 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
CNews AWARDS - награда 549 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406326, в очереди разбора - 733009.
Создано именных указателей - 187139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

