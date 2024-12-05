Получите все материалы CNews по ключевому слову
Orange S.A. Orange Group France Télécom France Telecom France Telekom
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|05.12.2024
|
Выпущен клон легендарного Raspberry Pi с уникальной особенностью. Он во всем лучше оригинала
Пополнение в семействе Orange Pi 5 Семейство одноплатных мини-компьютеров Orange Pi 5, за разработкой которого стоит китайская Shenzhen Xunlong, пополнилось новой моделью Orange Pi 5 Ultra. Новинка выпо
|18.07.2024
|
Выпущен клон легендарного Raspberry Pi. Он во всем лучше оригинала
Новый одноплатник Orange Pi Семейство одноплатных мини-компьютеров Orange Pi 5, за разработкой которого стоит китайская Shenzhen Xunlong, пополнилось новой моделью Orange Pi 5 Max. Новинка выполнен
|27.10.2023
|
Китай выпускает «убийцу» Windows с открытым кодом
Windows по-китайски Компания Shenzhen Xunlong из Китая, разработчик широко известных одноплатных компьютеров линейки Orange Pi, в обозримом будущем выпустит настольную операционную систему Orange Pi OS в новой, особенной конфигурации. Как пишет Huawei Central, в ее основе будет лежать универсальная пла
|11.09.2023
|
Выпущен «клон» дефицитного компьютера Raspberry Pi. Он оказался лучше и дешевле оригинала
Достойная альтернатива дефицитному одноплатнику Разработчики из китайской Shenzhen Xunlong выпустили сверхкомпактный одноплатный компьютер Orange Pi Zero 2W для конкуренции с оригинальной моделью Pi Zero 2W знаменитого семейства Raspberry Pi. Orange Pi Zero 2W выполнен в форм-факторе его прототипа, созданного британской Ras
|11.05.2023
|
Выпущен клон Raspberry Pi дешевле $100 с поддержкой сверхбыстрых SSD и ОС, которая копирует Windows 11
Orange Pi 5 Plus Семейство одноплатных мини-компьютеров Orange Pi, за разработкой которого стоит китайская Shenzhen Xunlong, пополнилось новой, усовершенствованной моделью – Orange Pi 5 Plus. Orange Pi 5 Plus выполнен в классическом фо
|22.11.2022
|
Вышла ОС в стиле Windows 11 на базе Android и Linux. Ее выпустил создатель суперклонов Raspberry Pi
Как Windows, вместо Windows Китайская компания Shenzhen Xunlong, известная в первую очередь своими продвинутыми одноплатными ПК Orange Pi, выпустила полноценную операционную систему Orange Pi OS. Это полноценная настольная ОС, внешний вид которой почти полностью скопирован с интерфейса Windows 11 – новейшей ОС Mi
|11.11.2022
|
Создан супермощный клон Raspberry Pi. Он дешевле и лучше оригинала
Такой же, только лучше Разработчики из китайской Shenzhen Xunlong выпустили одноплатный мини-компьютер Orange Pi 5 для конкуренции со знаменитыми ПК Raspberry Pi. По информации портала Liliputing, в настоящее время новинка доступна для предварительного заказа. Orange Pi 5 выполнен в форма
|18.02.2022
|
Orange обновил российскую сетевую инфраструктуру
Международный сервис-провайдер Orange Business Services завершил второй этап апгрейда метросети (транспортной сети в масштабах города) в Москве и Санкт-Петербурге. В этих городах магистральные каналы полностью переведены на
|15.02.2022
|
Исследование Orange: российский рынок VSAT и IoT на морских судах растет вдвое быстрее мирового
Международный сервис-провайдер Orange Business Services проанализировал российский рынок VSAT и IoT на морских судах по итогам 2021 г. В судоходстве, как правило, для связи с внешним миром используется спутниковый интернет V
|19.01.2022
|
Orange вложится в европейские технологичные b2b-компании
Международный телеком-оператор и сервис-провайдер Orange и его управляющая компания Orange Digital Investment инвестируют в Move Capital I — инвестиционный фонд технологического развития независимой финансовой компании Kepler Cheuvreux
|16.12.2021
|
Orange Business Services обеспечил шахтеров Забайкалья современной системой телефонной связи
Международный сервис-провайдер Orange Business Services развернул новую систему телефонной связи (СТС) на базе Cisco для месторождения в Забайкальском крае, управляемого HighlandGold. Для проекта было проложено несколько сот
|03.12.2021
|
Orange Business Services внедрил в Safran Aircraft Engines систему умного отслеживания
Международный сервис-провайдер Orange Business Services развернул IoT-решение (IoT, интернет вещей) по высокоточному отслеживанию инструментов и оборудования на двух ключевых производственных площадках Safran Aircraft Engine
|27.10.2021
|
Orange Business Services создаст «озеро данных» на 100 ПБ для Французского космического агентства
Международный сервис-провайдер Orange Business Services возглавил проект по масштабной разработке, развертыванию и обслуживанию нового решения для хранения научных и пространственных данных Французского космического агентств
|14.10.2021
|
Orange Business Services протестировал и запустил трекер LTE-M в Европе
Шведская C Security Systems выбрала международного сервис-провайдера Orange Business Services и ассоциацию IoT Continuum для запуска трекеров LTE-M на европейском рынке. Используемые в устройствах модули LTE-M протестированы в лаборатории Orange. C Securi
|31.08.2021
|
Orange Business Services в 2,5 раза усилил российскую систему защиты от DDoS-атак
Международный сервис-провайдер Orange Business Services усовершенствовал российский сегмент комплексной системы защиты от DDoS, увеличив мощность сервиса по отражению сложных атак на уровне приложений с 10 до 25 Гбит/с. Такж
|19.08.2021
|
Orange Business Services подключил умные кофемашины De Jong Duke к интернету вещей
Международный сервис-провайдер Orange Business Services обеспечил глобальное подключение кофемашин De Jong Duke к интернету вещей. В проекте использовалось решение Orange IoT Managed Global Connectivity на базе IoT Ac
|12.08.2021
|
Orange Business Services и SES Networks ускорят цифровую трансформацию морского судоходства
Международный сервис-провайдер Orange Business Services и провайдер спутниковых и наземных телеком-сетей SES Networks заключили соглашение, которое позволит клиентам Orange из сферы морского торгового судоходства уско
|30.07.2021
|
Служба доставки Glovo выбрала цифровые голосовые решения Orange Business Services
Служба доставки Glovo выбрала цифровое решение международного сервис-провайдера Orange Business Services, которое позволило расширить спектр сервисов контакт-центра и использовать услуги телефонии по всему миру. Проект стартовал в рамках глобального расширения бизнеса Glov
|08.07.2021
|
Orange Business Services запустила тестовую зону решений промышленного интернета вещей в Новосибирске
Международный сервис-провайдер Orange Business Services объявил об открытии флагманской тестовой зоны промышленного интернета вещей (IIoT) в Новосибирске. Площадка входит в состав российского центра IoT-компетенций сервис-пр
|06.07.2021
|
Orange Business Services оснастила флот судоходной компании «Эко шиппинг» безлимитным спутниковым интернетом
Международный сервис-провайдер Orange Business Services обеспечил безлимитным интернетом суда компании «Эко шиппинг», осуществляющей грузоперевозки на Северном морском пути. Решение Maritime VSAT гарантирует бесперебойный до
|01.07.2021
|
Orange Business Services и Nokia развернут первую частную сеть 4G/5G с возможностью сквозного сетевого сегментирования в промышленности
узском городе Ле-Водрёй. Сегментация сети — это ключевая функция для комплексного управления качеством обслуживания 4G/5G и безопасности промышленных процессов, операций и приложений в Индустрии 4.0. Orange Business Services выбрал Nokia для создания сегментированной частной сети 4G/5G. Она позволит развивать собственные надежные, масштабируемые и устойчивые решения для современной промышле
|28.06.2021
|
Orange Business Services разворачивает новые сервисы в России
Международный сервис-провайдер Orange Business Services расширяет портфель услуг, запуская новые сервисы и услуги. Компания развернула интеллектуальную облачную платформу для запуска цифровых сервисов Next Generation Hub. На
|23.06.2021
|
Orange Business Services модернизирует сетевую инфраструктуру в России
Международный сервис-провайдер Orange Business Services модернизирует сети в России как на магистральном уровне, так и на сетях городского масштаба. В начале 2021 г. компания уже организовала точки присутствия (PoP) в Москве
|02.06.2021
|
«Сбермобайл» создаст цифровую экосистему «Умный кампус и научный кластер»
«Сбермобайл», оператор связи, входящий в экосистему «Сбера», подписал соглашение с инновационным центром «ИТМО Хайпарк», оператором связи Orange Business Services и университетом ИТМО о создании цифровой экосистемы «Умный кампус и научный кластер» на базе платформенных решений и технологий группы «Сбер», в том числе платформы инт
|28.05.2021
|
Orange BusinessServices, Agdatahub и SUEZ разработают решения в сфере агроэкологии
и SUEZ для защиты окружающей среды в сельском хозяйстве Компании используют свой технологический опыт для поддержки цифровой трансформации сельскохозяйственной отрасли Международный сервис-провайдер Orange Business Services, европейский оператор платформ обмена данными в сельском хозяйстве Agdatahub и французская компания в сфере экологических услуг SUEZ начнут совместную разработку решени
|14.05.2021
|
Orange Business Services развернула сеть SD-WAN для Brunel
Международный сервис-провайдер Orange Business Services развернул программно-определяемую распределенную сеть (SD-WAN) на базе решения Cisco Meraki для Brunel — голландской консалтинговой компании по подбору персонала. Brune
|28.04.2021
|
РУК и Orange Business Services установили систему позиционирования автотранспорта на складе фабрики «Распадская»
«Распадская угольная компания» (РУК, управляет угольными активами «Евраза») и Orange Business Services завершили масштабный IoT-проект по установке системы позиционирования автотранспорта на открытом угольном складе обогатительной фабрики «Распадская» (входит в состав РУ
|26.04.2021
|
Orange Business Services развернула для «Икеа» омниканальный контакт-центр на сотни рабочих мест
Международный сервис-провайдер Orange Business Services построил омниканальный контакт-центр на более чем 250 рабочих мест для «Икеа Россия». Новая платформа заменила решение, работавшее только с голосовыми вызовами и электр
|14.04.2021
|
Orange Business Services сделала глобальный бизнес RS Components более гибким
трансформирует глобальную инфраструктуру RS Components — ведущего глобального поставщика электроники, комплектующих, инструментов и расходных материалов для промышленности и локальных дистрибуторов. Orange Business Services стал единственным подрядчиком комплексных управляемых услуг: оцифрует процессы омниканальных продаж и перенесет контакт-центр RS Components в облако. Цифровая трансформ
|12.04.2021
|
Orange Business Services запустил сервис для навигации и трекинга на предприятиях
Международный сервис-провайдер Orange Business Services добавил в линейку продуктов для российского рынка сервис промышленного позиционирования в режиме реального времени Orange Smart Track. Решение позволяет снижать
|01.04.2021
|
Orange Business Services запустила интернет вещей на базе LoRa для российского бизнеса
Международный интернет-провайдер Orange Business Services предложил предприятиям России комплексную услугу создания и обслуживания частных сетей стандарта LoRa. Для реализаций IoT-проектов на базе технологии Lora в российском
|25.03.2021
|
Orange Business Services поставил облачные услуги участникам европейского образовательного проекта GEANT
работы. Цель проекта OCRE — ускорить внедрение облачных технологий в европейском исследовательском сообществе, объединив провайдеров облачных сервисов и исследовательские группы. В рамках соглашения Orange Business Services будет предоставлять облачные сервисы национальным научно-образовательным провайдерам (National Research Education Networks, NREN), а также более 8 тыс. учреждений по вс
|16.03.2021
|
Amcor объединил бизнес-приложения с облаком Orange Business Services
Amcor объединил корпоративные приложения в гибридное облако, построенное на решениях международного интернет-провайдера Orange Business Services, и модернизировал систему планирования ресурсов предприятия (ERP). Гибридное облако объединило глобальные дата-центры и сетевую инфраструктуру Amcor, сделав их более ги
|02.03.2021
|
Orange Business Services перевела контакт-центр Kone в облака
Международный интернет-провайдер Orange Business Services перенес в облако инфраструктуру распределенного глобального контакт-центра компании Kone, производителя лифтов и эскалаторов. Это техническое решение позволит центрам о
|17.02.2021
|
Orange Business Services построит сердце «умного» города новой столицы Египта
ge Business Services спроектирует и построит центр обработки данных (ЦОД) для развертывания облачных услуг в новой административной столице Египта. Проект реализуется в партнерстве с оператором связи Orange Egypt, который будет предоставлять доступ к инфраструктуре, управлять дата-центром в качестве генерального подрядчика проекта. Проект Administrative Capital for Urban Development (ACUD)
|08.02.2021
|
Orange открывает сеть лабораторий для тестирования технологии 5G
Группа Orange открывает в Европе девять лабораторий Orange 5G Labs. Представители бизнеса, государственных и муниципальных учреждений смогут протестировать работу сетей «пятого поколения», ближ
|25.01.2021
|
Российская Orange Business Services анонсировала систему мониторинга физических активов на основе технологии RFID
В рамках развития портфолио продуктов интернета вещей (IoT) центр компетенций в области интернета вещей Orange Business Services в России и СНГ разработала систему мониторинга физических активов на основе технологии RFID (Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация). Система вклю
|18.01.2021
|
Orange Business Services объединит 1,8 тыс. офисов банка BNP Paribas сетью SD-WAN
Один из крупнейших европейских банков BNP Paribas выбрал международного интернет-провайдера Orange Business Services для модернизации ИТ-инфраструктуры и развертывания программно-определяемой глобальной сети SD-WAN. Сеть объединит 1,8 тыс. банковских отделений во Франции. Гибкое решен
|22.12.2020
|
«Триколор» и Orange развернули омниканальный контакт-центр на базе решения Engage Genesys
лужбы поддержки клиентов оператора, и теперь в его инфраструктуру входит современный контакт-центр на более 220 рабочих мест, построенный на решении Engage компании Genesys. «Триколор» сотрудничает с Orange Business Services c 2010 г. по направлениям каналов передачи данных и услуг телефонии, а также голосовых сервисов, включая бесплатные звонки на номера 8-800-500. Новая платформа позволит
|10.12.2020
|
Orange Business Services развернула виртуальный контакт-центр для Lafargeholcim
сных решений для строительства, оказывать более качественные услуги благодаря использованию технологии Genesys, эксперта в сфере облачного обслуживания клиентов и решений для контакт-центров. Участие Orange в управлении этими услугами поможет концерну улучшить качество обслуживания клиентов и повысить эффективность работы операторов. Orange Business Services использует Genesys Engage
Orange S.A. и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406326, в очереди разбора - 733009.
Создано именных указателей - 187139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.