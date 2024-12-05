Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom

Выпущен клон легендарного Raspberry Pi с уникальной особенностью. Он во всем лучше оригинала Пополнение в семействе Orange Pi 5 Семейство одноплатных мини-компьютеров Orange Pi 5, за разработкой которого стоит китайская Shenzhen Xunlong, пополнилось новой моделью Orange Pi 5 Ultra. Новинка выпо

Выпущен клон легендарного Raspberry Pi. Он во всем лучше оригинала Новый одноплатник Orange Pi Семейство одноплатных мини-компьютеров Orange Pi 5, за разработкой которого стоит китайская Shenzhen Xunlong, пополнилось новой моделью Orange Pi 5 Max. Новинка выполнен

Китай выпускает «убийцу» Windows с открытым кодом Windows по-китайски Компания Shenzhen Xunlong из Китая, разработчик широко известных одноплатных компьютеров линейки Orange Pi, в обозримом будущем выпустит настольную операционную систему Orange Pi OS в новой, особенной конфигурации. Как пишет Huawei Central, в ее основе будет лежать универсальная пла

Выпущен «клон» дефицитного компьютера Raspberry Pi. Он оказался лучше и дешевле оригинала Достойная альтернатива дефицитному одноплатнику Разработчики из китайской Shenzhen Xunlong выпустили сверхкомпактный одноплатный компьютер Orange Pi Zero 2W для конкуренции с оригинальной моделью Pi Zero 2W знаменитого семейства Raspberry Pi. Orange Pi Zero 2W выполнен в форм-факторе его прототипа, созданного британской Ras

Выпущен клон Raspberry Pi дешевле $100 с поддержкой сверхбыстрых SSD и ОС, которая копирует Windows 11 Orange Pi 5 Plus Семейство одноплатных мини-компьютеров Orange Pi, за разработкой которого стоит китайская Shenzhen Xunlong, пополнилось новой, усовершенствованной моделью – Orange Pi 5 Plus. Orange Pi 5 Plus выполнен в классическом фо

Вышла ОС в стиле Windows 11 на базе Android и Linux. Ее выпустил создатель суперклонов Raspberry Pi Как Windows, вместо Windows Китайская компания Shenzhen Xunlong, известная в первую очередь своими продвинутыми одноплатными ПК Orange Pi, выпустила полноценную операционную систему Orange Pi OS. Это полноценная настольная ОС, внешний вид которой почти полностью скопирован с интерфейса Windows 11 – новейшей ОС Mi

Создан супермощный клон Raspberry Pi. Он дешевле и лучше оригинала Такой же, только лучше Разработчики из китайской Shenzhen Xunlong выпустили одноплатный мини-компьютер Orange Pi 5 для конкуренции со знаменитыми ПК Raspberry Pi. По информации портала Liliputing, в настоящее время новинка доступна для предварительного заказа. Orange Pi 5 выполнен в форма

Orange обновил российскую сетевую инфраструктуру Международный сервис-провайдер Orange Business Services завершил второй этап апгрейда метросети (транспортной сети в масштабах города) в Москве и Санкт-Петербурге. В этих городах магистральные каналы полностью переведены на

Исследование Orange: российский рынок VSAT и IoT на морских судах растет вдвое быстрее мирового Международный сервис-провайдер Orange Business Services проанализировал российский рынок VSAT и IoT на морских судах по итогам 2021 г. В судоходстве, как правило, для связи с внешним миром используется спутниковый интернет V

Orange вложится в европейские технологичные b2b-компании Международный телеком-оператор и сервис-провайдер Orange и его управляющая компания Orange Digital Investment инвестируют в Move Capital I — инвестиционный фонд технологического развития независимой финансовой компании Kepler Cheuvreux

Orange Business Services обеспечил шахтеров Забайкалья современной системой телефонной связи Международный сервис-провайдер Orange Business Services развернул новую систему телефонной связи (СТС) на базе Cisco для месторождения в Забайкальском крае, управляемого HighlandGold. Для проекта было проложено несколько сот

Orange Business Services внедрил в Safran Aircraft Engines систему умного отслеживания Международный сервис-провайдер Orange Business Services развернул IoT-решение (IoT, интернет вещей) по высокоточному отслеживанию инструментов и оборудования на двух ключевых производственных площадках Safran Aircraft Engine

Orange Business Services создаст «озеро данных» на 100 ПБ для Французского космического агентства Международный сервис-провайдер Orange Business Services возглавил проект по масштабной разработке, развертыванию и обслуживанию нового решения для хранения научных и пространственных данных Французского космического агентств

Orange Business Services протестировал и запустил трекер LTE-M в Европе Шведская C Security Systems выбрала международного сервис-провайдера Orange Business Services и ассоциацию IoT Continuum для запуска трекеров LTE-M на европейском рынке. Используемые в устройствах модули LTE-M протестированы в лаборатории Orange. C Securi

Orange Business Services в 2,5 раза усилил российскую систему защиты от DDoS-атак Международный сервис-провайдер Orange Business Services усовершенствовал российский сегмент комплексной системы защиты от DDoS, увеличив мощность сервиса по отражению сложных атак на уровне приложений с 10 до 25 Гбит/с. Такж

Orange Business Services подключил умные кофемашины De Jong Duke к интернету вещей Международный сервис-провайдер Orange Business Services обеспечил глобальное подключение кофемашин De Jong Duke к интернету вещей. В проекте использовалось решение Orange IoT Managed Global Connectivity на базе IoT Ac

Orange Business Services и SES Networks ускорят цифровую трансформацию морского судоходства Международный сервис-провайдер Orange Business Services и провайдер спутниковых и наземных телеком-сетей SES Networks заключили соглашение, которое позволит клиентам Orange из сферы морского торгового судоходства уско

Служба доставки Glovo выбрала цифровые голосовые решения Orange Business Services Служба доставки Glovo выбрала цифровое решение международного сервис-провайдера Orange Business Services, которое позволило расширить спектр сервисов контакт-центра и использовать услуги телефонии по всему миру. Проект стартовал в рамках глобального расширения бизнеса Glov

Orange Business Services запустила тестовую зону решений промышленного интернета вещей в Новосибирске Международный сервис-провайдер Orange Business Services объявил об открытии флагманской тестовой зоны промышленного интернета вещей (IIoT) в Новосибирске. Площадка входит в состав российского центра IoT-компетенций сервис-пр

Orange Business Services оснастила флот судоходной компании «Эко шиппинг» безлимитным спутниковым интернетом Международный сервис-провайдер Orange Business Services обеспечил безлимитным интернетом суда компании «Эко шиппинг», осуществляющей грузоперевозки на Северном морском пути. Решение Maritime VSAT гарантирует бесперебойный до

Orange Business Services и Nokia развернут первую частную сеть 4G/5G с возможностью сквозного сетевого сегментирования в промышленности узском городе Ле-Водрёй. Сегментация сети — это ключевая функция для комплексного управления качеством обслуживания 4G/5G и безопасности промышленных процессов, операций и приложений в Индустрии 4.0. Orange Business Services выбрал Nokia для создания сегментированной частной сети 4G/5G. Она позволит развивать собственные надежные, масштабируемые и устойчивые решения для современной промышле

Orange Business Services разворачивает новые сервисы в России Международный сервис-провайдер Orange Business Services расширяет портфель услуг, запуская новые сервисы и услуги. Компания развернула интеллектуальную облачную платформу для запуска цифровых сервисов Next Generation Hub. На

Orange Business Services модернизирует сетевую инфраструктуру в России Международный сервис-провайдер Orange Business Services модернизирует сети в России как на магистральном уровне, так и на сетях городского масштаба. В начале 2021 г. компания уже организовала точки присутствия (PoP) в Москве

«Сбермобайл» создаст цифровую экосистему «Умный кампус и научный кластер» «Сбермобайл», оператор связи, входящий в экосистему «Сбера», подписал соглашение с инновационным центром «ИТМО Хайпарк», оператором связи Orange Business Services и университетом ИТМО о создании цифровой экосистемы «Умный кампус и научный кластер» на базе платформенных решений и технологий группы «Сбер», в том числе платформы инт

Orange BusinessServices, Agdatahub и SUEZ разработают решения в сфере агроэкологии и SUEZ для защиты окружающей среды в сельском хозяйстве Компании используют свой технологический опыт для поддержки цифровой трансформации сельскохозяйственной отрасли Международный сервис-провайдер Orange Business Services, европейский оператор платформ обмена данными в сельском хозяйстве Agdatahub и французская компания в сфере экологических услуг SUEZ начнут совместную разработку решени

Orange Business Services развернула сеть SD-WAN для Brunel Международный сервис-провайдер Orange Business Services развернул программно-определяемую распределенную сеть (SD-WAN) на базе решения Cisco Meraki для Brunel — голландской консалтинговой компании по подбору персонала. Brune

РУК и Orange Business Services установили систему позиционирования автотранспорта на складе фабрики «Распадская» «Распадская угольная компания» (РУК, управляет угольными активами «Евраза») и Orange Business Services завершили масштабный IoT-проект по установке системы позиционирования автотранспорта на открытом угольном складе обогатительной фабрики «Распадская» (входит в состав РУ

Orange Business Services развернула для «Икеа» омниканальный контакт-центр на сотни рабочих мест Международный сервис-провайдер Orange Business Services построил омниканальный контакт-центр на более чем 250 рабочих мест для «Икеа Россия». Новая платформа заменила решение, работавшее только с голосовыми вызовами и электр

Orange Business Services сделала глобальный бизнес RS Components более гибким трансформирует глобальную инфраструктуру RS Components — ведущего глобального поставщика электроники, комплектующих, инструментов и расходных материалов для промышленности и локальных дистрибуторов. Orange Business Services стал единственным подрядчиком комплексных управляемых услуг: оцифрует процессы омниканальных продаж и перенесет контакт-центр RS Components в облако. Цифровая трансформ

Orange Business Services запустил сервис для навигации и трекинга на предприятиях Международный сервис-провайдер Orange Business Services добавил в линейку продуктов для российского рынка сервис промышленного позиционирования в режиме реального времени Orange Smart Track. Решение позволяет снижать

Orange Business Services запустила интернет вещей на базе LoRa для российского бизнеса Международный интернет-провайдер Orange Business Services предложил предприятиям России комплексную услугу создания и обслуживания частных сетей стандарта LoRa. Для реализаций IoT-проектов на базе технологии Lora в российском

Orange Business Services поставил облачные услуги участникам европейского образовательного проекта GEANT работы. Цель проекта OCRE — ускорить внедрение облачных технологий в европейском исследовательском сообществе, объединив провайдеров облачных сервисов и исследовательские группы. В рамках соглашения Orange Business Services будет предоставлять облачные сервисы национальным научно-образовательным провайдерам (National Research Education Networks, NREN), а также более 8 тыс. учреждений по вс

Amcor объединил бизнес-приложения с облаком Orange Business Services Amcor объединил корпоративные приложения в гибридное облако, построенное на решениях международного интернет-провайдера Orange Business Services, и модернизировал систему планирования ресурсов предприятия (ERP). Гибридное облако объединило глобальные дата-центры и сетевую инфраструктуру Amcor, сделав их более ги

Orange Business Services перевела контакт-центр Kone в облака Международный интернет-провайдер Orange Business Services перенес в облако инфраструктуру распределенного глобального контакт-центра компании Kone, производителя лифтов и эскалаторов. Это техническое решение позволит центрам о

Orange Business Services построит сердце «умного» города новой столицы Египта ge Business Services спроектирует и построит центр обработки данных (ЦОД) для развертывания облачных услуг в новой административной столице Египта. Проект реализуется в партнерстве с оператором связи Orange Egypt, который будет предоставлять доступ к инфраструктуре, управлять дата-центром в качестве генерального подрядчика проекта. Проект Administrative Capital for Urban Development (ACUD)

Orange открывает сеть лабораторий для тестирования технологии 5G Группа Orange открывает в Европе девять лабораторий Orange 5G Labs. Представители бизнеса, государственных и муниципальных учреждений смогут протестировать работу сетей «пятого поколения», ближ

Российская Orange Business Services анонсировала систему мониторинга физических активов на основе технологии RFID В рамках развития портфолио продуктов интернета вещей (IoT) центр компетенций в области интернета вещей Orange Business Services в России и СНГ разработала систему мониторинга физических активов на основе технологии RFID (Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация). Система вклю

Orange Business Services объединит 1,8 тыс. офисов банка BNP Paribas сетью SD-WAN Один из крупнейших европейских банков BNP Paribas выбрал международного интернет-провайдера Orange Business Services для модернизации ИТ-инфраструктуры и развертывания программно-определяемой глобальной сети SD-WAN. Сеть объединит 1,8 тыс. банковских отделений во Франции. Гибкое решен

«Триколор» и Orange развернули омниканальный контакт-центр на базе решения Engage Genesys лужбы поддержки клиентов оператора, и теперь в его инфраструктуру входит современный контакт-центр на более 220 рабочих мест, построенный на решении Engage компании Genesys. «Триколор» сотрудничает с Orange Business Services c 2010 г. по направлениям каналов передачи данных и услуг телефонии, а также голосовых сервисов, включая бесплатные звонки на номера 8-800-500. Новая платформа позволит