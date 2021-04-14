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Orange Business Services сделала глобальный бизнес RS Components более гибким

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Orange Business Services трансформирует глобальную инфраструктуру RS Components — ведущего глобального поставщика электроники, комплектующих, инструментов и расходных материалов для промышленности и локальных дистрибуторов. Orange Business Services стал единственным подрядчиком комплексных управляемых услуг: оцифрует процессы омниканальных продаж и перенесет контакт-центр RS Components в облако.

Цифровая трансформация инфраструктуры RS Components снизит операционные затраты, расширит возможности компании, в том числе за счет использования новых технологий. Так, будет построена программно-определяемая сеть (SD-WAN) и усовершенствована телефония. Полностью интегрированная информационная экосистема RS Components включает подключенность, кибербезопасность, возможность совместной работы и работу с клиентским опытом на единой программноуправляемой платформе. Это позволяет компании вести бизнес удаленно в 32 странах, запускать новые услуги, удерживая лидерские позиции на конкурентном рынке.

Цифровая трансформация упрощает процессы и повышает гибкость бизнеса RS Components, обеспечивая возможность омниканального — как по телефону, так и через интернет — взаимодействия с клиентами и партнерами. Вместе с тем, внедряемое решение полностью соответствует стандартам безопасности данных индустрии платежных карт (PCI DSS, Payment Card Industry Data Security Standard). Orange уже усовершенствовал рабочую среду, интегрировав ее с программной платформой Microsoft Teams, которая позволяет операторам контакт-центра работать удаленно. Это было особенно важно для RS Components во время пандемии, потому что позволило сохранить функциональность контакт-центра.

Orange Business Services предоставляет RS Components полностью интегрированную облачную платформу для организации совместной работы сотрудников и переноса контакт-центра. Платформа обеспечивает конвергенцию и бесшовную коммуникацию между фронт- и бэк-офисными подразделениями. Кроме того, Orange Business Services предоставил RS Components управляемые услуги: гибкую программно-определяемую сеть (SD-WAN), локальную сеть (LAN, Local Area Network), конференц-связь, видео и голосовые сервисы, информационную безопасность, услуги контакт-центра и техническую поддержку.

«Наше сотрудничество с Orange Business Services до сих пор было максимально эффективным, взаимовыгодным партнерством. Новая инфраструктура, созданная Orange Business Services, не только соответствует всем требованиям безопасности, отказоустойчивости и обладает высоким потенциалом для будущего развития, но и органично вписывается в нашу стратегию «удаленной работы», — говорит вице-президент по ИТ-операциям RS Components Джес Райли (Jes Riley).

«Для RS Components выбор облачной платформы контакт-центра играет ключевое значение, так как от него напрямую зависит доход компании. Поэтому для компании было важно найти такого партнера, который бы помог реализовать их «цифровые амбиции». Orange Business Services, использовав гибкий подход, помог найти решение бизнес-задач заказчика», — сказал исполнительный вице-президент по международным вопросам Orange Business Services Кристоф Симонс (Kristof Symons).

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