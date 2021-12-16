Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть

Orange Business Services — провайдер цифровых сервисов с собственной сетевой инфраструктурой, международное подразделение Orange Group. У Orange Business Services опыт в области создания программно-определяемых сетей, сервисов multi-cloud, обработке данных, систем с ИИ, интеллектуальных мобильных сервисов и кибербезопасности. Обеспечивает поддержку предприятиям при работе с данными на всех этапах: от сбора, передачи и хранения до анализа и совместного использования.

Orange Business Services, используя опыт разработчиков, для своих клиентов формирует центр открытой экосистемы, который включает 28,5 млн сотрудников компании, активы и опыт Orange Group, ее технологических и деловых партнеров, а также пул отобранных стартапов. Orange Business Services доверяют более 3 тыс. транснациональных корпораций, а также 2 млн специалистов, компаний и региональных сообществ Франции.

Orange является одним из мировых операторов связи с выручкой в 42,3 млрд евро и 259 млн клиентов по всему миру по состоянию на 31 декабря 2020 года. Акции Orange размещены в листингах биржи Euronext Paris (тикер ORA) и Нью-Йоркской фондовой биржи (тикер ORAN).