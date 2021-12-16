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Orange Business Services Оранж Бизнес Сервисез Global One, Глобал Один Equant, Эквант Спринт Сеть

Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть

Orange Business Services — провайдер цифровых сервисов с собственной сетевой инфраструктурой, международное подразделение Orange Group. У Orange Business Services опыт в области создания программно-определяемых сетей, сервисов multi-cloud, обработке данных, систем с ИИ, интеллектуальных мобильных сервисов и кибербезопасности. Обеспечивает поддержку предприятиям при работе с данными на всех этапах: от сбора, передачи и хранения до анализа и совместного использования.

Orange Business Services, используя опыт разработчиков, для своих клиентов формирует центр открытой экосистемы, который включает 28,5 млн сотрудников компании, активы и опыт Orange Group, ее технологических и деловых партнеров, а также пул отобранных стартапов. Orange Business Services доверяют более 3 тыс. транснациональных корпораций, а также 2 млн специалистов, компаний и региональных сообществ Франции.

Orange является одним из мировых операторов связи с выручкой в 42,3 млрд евро и 259 млн клиентов по всему миру по состоянию на 31 декабря 2020 года. Акции Orange размещены в листингах биржи Euronext Paris (тикер ORA) и Нью-Йоркской фондовой биржи (тикер ORAN). 

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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16.12.2021 Orange Business Services обеспечил шахтеров Забайкалья современной системой телефонной связи

Международный сервис-провайдер Orange Business Services развернул новую систему телефонной связи (СТС) на базе Cisco для месторождения в Забайкальском крае, управляемого HighlandGold. Для проекта было проложено несколько сот
03.12.2021 Orange Business Services внедрил в Safran Aircraft Engines систему умного отслеживания

Международный сервис-провайдер Orange Business Services развернул IoT-решение (IoT, интернет вещей) по высокоточному отслеживанию инструментов и оборудования на двух ключевых производственных площадках Safran Aircraft Engine
27.10.2021 Orange Business Services создаст «озеро данных» на 100 ПБ для Французского космического агентства

Международный сервис-провайдер Orange Business Services возглавил проект по масштабной разработке, развертыванию и обслуживанию нового решения для хранения научных и пространственных данных Французского космического агентств
14.10.2021 Orange Business Services протестировал и запустил трекер LTE-M в Европе

Шведская C Security Systems выбрала международного сервис-провайдера Orange Business Services и ассоциацию IoT Continuum для запуска трекеров LTE-M на европейском рынке. Используемые в устройствах модули LTE-M протестированы в лаборатории Orange. C Security Syst
31.08.2021 Orange Business Services в 2,5 раза усилил российскую систему защиты от DDoS-атак

Международный сервис-провайдер Orange Business Services усовершенствовал российский сегмент комплексной системы защиты от DDoS, увеличив мощность сервиса по отражению сложных атак на уровне приложений с 10 до 25 Гбит/с. Такж
19.08.2021 Orange Business Services подключил умные кофемашины De Jong Duke к интернету вещей

Международный сервис-провайдер Orange Business Services обеспечил глобальное подключение кофемашин De Jong Duke к интернету вещей. В проекте использовалось решение Orange IoT Managed Global Connectivity на базе IoT Accelerat
12.08.2021 Orange Business Services и SES Networks ускорят цифровую трансформацию морского судоходства

Международный сервис-провайдер Orange Business Services и провайдер спутниковых и наземных телеком-сетей SES Networks заключили соглашение, которое позволит клиентам Orange из сферы морского торгового судоходства ускорить ци
30.07.2021 Служба доставки Glovo выбрала цифровые голосовые решения Orange Business Services

Служба доставки Glovo выбрала цифровое решение международного сервис-провайдера Orange Business Services, которое позволило расширить спектр сервисов контакт-центра и использовать услуги телефонии по всему миру. Проект стартовал в рамках глобального расширения бизнеса Glov
08.07.2021 Orange Business Services запустила тестовую зону решений промышленного интернета вещей в Новосибирске

Международный сервис-провайдер Orange Business Services объявил об открытии флагманской тестовой зоны промышленного интернета вещей (IIoT) в Новосибирске. Площадка входит в состав российского центра IoT-компетенций сервис-пр
06.07.2021 Orange Business Services оснастила флот судоходной компании «Эко шиппинг» безлимитным спутниковым интернетом

Международный сервис-провайдер Orange Business Services обеспечил безлимитным интернетом суда компании «Эко шиппинг», осуществляющей грузоперевозки на Северном морском пути. Решение Maritime VSAT гарантирует бесперебойный до
01.07.2021 Orange Business Services и Nokia развернут первую частную сеть 4G/5G с возможностью сквозного сетевого сегментирования в промышленности

узском городе Ле-Водрёй. Сегментация сети — это ключевая функция для комплексного управления качеством обслуживания 4G/5G и безопасности промышленных процессов, операций и приложений в Индустрии 4.0. Orange Business Services выбрал Nokia для создания сегментированной частной сети 4G/5G. Она позволит развивать собственные надежные, масштабируемые и устойчивые решения для современной промышле
28.06.2021 Orange Business Services разворачивает новые сервисы в России

Международный сервис-провайдер Orange Business Services расширяет портфель услуг, запуская новые сервисы и услуги. Компания развернула интеллектуальную облачную платформу для запуска цифровых сервисов Next Generation Hub. На
23.06.2021 Orange Business Services модернизирует сетевую инфраструктуру в России

Международный сервис-провайдер Orange Business Services модернизирует сети в России как на магистральном уровне, так и на сетях городского масштаба. В начале 2021 г. компания уже организовала точки присутствия (PoP) в Москве
28.05.2021 Orange BusinessServices, Agdatahub и SUEZ разработают решения в сфере агроэкологии

и SUEZ для защиты окружающей среды в сельском хозяйстве Компании используют свой технологический опыт для поддержки цифровой трансформации сельскохозяйственной отрасли Международный сервис-провайдер Orange Business Services, европейский оператор платформ обмена данными в сельском хозяйстве Agdatahub и французская компания в сфере экологических услуг SUEZ начнут совместную разработку решени
14.05.2021 Orange Business Services развернула сеть SD-WAN для Brunel

Международный сервис-провайдер Orange Business Services развернул программно-определяемую распределенную сеть (SD-WAN) на базе решения Cisco Meraki для Brunel — голландской консалтинговой компании по подбору персонала. Brune
28.04.2021 РУК и Orange Business Services установили систему позиционирования автотранспорта на складе фабрики «Распадская»

«Распадская угольная компания» (РУК, управляет угольными активами «Евраза») и Orange Business Services завершили масштабный IoT-проект по установке системы позиционирования автотранспорта на открытом угольном складе обогатительной фабрики «Распадская» (входит в состав РУ
26.04.2021 Orange Business Services развернула для «Икеа» омниканальный контакт-центр на сотни рабочих мест

Международный сервис-провайдер Orange Business Services построил омниканальный контакт-центр на более чем 250 рабочих мест для «Икеа Россия». Новая платформа заменила решение, работавшее только с голосовыми вызовами и электр
14.04.2021 Orange Business Services сделала глобальный бизнес RS Components более гибким

трансформирует глобальную инфраструктуру RS Components — ведущего глобального поставщика электроники, комплектующих, инструментов и расходных материалов для промышленности и локальных дистрибуторов. Orange Business Services стал единственным подрядчиком комплексных управляемых услуг: оцифрует процессы омниканальных продаж и перенесет контакт-центр RS Components в облако. Цифровая трансформ
12.04.2021 Orange Business Services запустил сервис для навигации и трекинга на предприятиях

Международный сервис-провайдер Orange Business Services добавил в линейку продуктов для российского рынка сервис промышленного позиционирования в режиме реального времени Orange Smart Track. Решение позволяет снижать риски в
01.04.2021 Orange Business Services запустила интернет вещей на базе LoRa для российского бизнеса

Международный интернет-провайдер Orange Business Services предложил предприятиям России комплексную услугу создания и обслуживания частных сетей стандарта LoRa. Для реализаций IoT-проектов на базе технологии Lora в российском

25.03.2021 Orange Business Services поставил облачные услуги участникам европейского образовательного проекта GEANT

работы. Цель проекта OCRE — ускорить внедрение облачных технологий в европейском исследовательском сообществе, объединив провайдеров облачных сервисов и исследовательские группы. В рамках соглашения Orange Business Services будет предоставлять облачные сервисы национальным научно-образовательным провайдерам (National Research Education Networks, NREN), а также более 8 тыс. учреждений по вс
16.03.2021 Amcor объединил бизнес-приложения с облаком Orange Business Services

Amcor объединил корпоративные приложения в гибридное облако, построенное на решениях международного интернет-провайдера Orange Business Services, и модернизировал систему планирования ресурсов предприятия (ERP). Гибридное облако объединило глобальные дата-центры и сетевую инфраструктуру Amcor, сделав их более ги
02.03.2021 Orange Business Services перевела контакт-центр Kone в облака

Международный интернет-провайдер Orange Business Services перенес в облако инфраструктуру распределенного глобального контакт-центра компании Kone, производителя лифтов и эскалаторов. Это техническое решение позволит центрам о
17.02.2021 Orange Business Services построит сердце «умного» города новой столицы Египта

азоснабжением, видеонаблюдением) и инфраструктурой зданий. Кроме того, корпоративным заказчикам будут доступны инновационные сервисы «облако по запросу», а частным — комплекс современных ИКТ-услуг. У Orange Business Services большой опыт инфраструктурных проектов, в том числе с привлечением передового мирового опыта и созданием международных команд, работающих по принципу «единого окна». В

25.01.2021 Российская Orange Business Services анонсировала систему мониторинга физических активов на основе технологии RFID

В рамках развития портфолио продуктов интернета вещей (IoT) центр компетенций в области интернета вещей Orange Business Services в России и СНГ разработала систему мониторинга физических активов на основе технологии RFID (Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация). Система вклю
18.01.2021 Orange Business Services объединит 1,8 тыс. офисов банка BNP Paribas сетью SD-WAN

Один из крупнейших европейских банков BNP Paribas выбрал международного интернет-провайдера Orange Business Services для модернизации ИТ-инфраструктуры и развертывания программно-определяемой глобальной сети SD-WAN. Сеть объединит 1,8 тыс. банковских отделений во Франции. Гибкое решен
10.12.2020 Orange Business Services развернула виртуальный контакт-центр для Lafargeholcim

го обслуживания клиентов и решений для контакт-центров. Участие Orange в управлении этими услугами поможет концерну улучшить качество обслуживания клиентов и повысить эффективность работы операторов. Orange Business Services использует Genesys Engage — омниканальное и мультиарендное (multitenant) решение для крупного бизнеса по взаимодействию с клиентами. Эта технология помогает партнерам <
08.12.2020 Orange Business Services модернизирует глобальную ИКТ-инфраструктуру МИД Бельгии

обновление сетей, систем безопасности и инфраструктуры приложений в 118 подразделениях Министерства в 87 странах. Дополнительную отказоустойчивость сетей обеспечат интегрированные спутниковые сервисы Orange Business Services. Такой подход гарантирует высокий уровень производительности, устойчивости и безопасности ИКТ-инфраструктуры, необходимой дипломатическому персоналу МИД Бельгии для под
24.11.2020 Orange Business Services и Amazon Web Services заключили глобальное стратегическое соглашение о сотрудничестве

Международный сервис-провайдер Orange Business Services заключил соглашение о глобальном стратегическом сотрудничестве с платформой Amazon Web Services (AWS). Компании помогут бизнесу быстрее осуществить процесс цифровой тра
24.11.2020 SITA и Orange Business Services внедрили SD-WAN в более чем 60 аэропортах мира

ИТ-провайдер в сфере воздушного транспорта SITA и французская телекоммуникационная компания Orange Business Services внедрили мультиконтроллерную программно-определяемую услугу SD-WAN в более чем 60 аэропортах по всему миру с помощью платформы SITA AirportHub. Благодаря контроллеру SD
16.11.2020 «Триколор» и Orange Business Services развернули омниканальный контакт-центр на сотни рабочих мест

Мультиплатформенный оператор «Триколор» и международный сервис-провайдер Orange Business Services внедрили новую платформу омниканального контакт-центра, которая построена на решениях Genesys и позволяет взаимодействовать с клиентами через разные каналы коммуникации
01.09.2020 Orange Business Services и De Beers разработали решение по геозонированию

етом для De Beers. IoT-решение от Orange разработано как раз в рамках применяемой De Beers концепцией нулевого травматизма. Для оптимального расположения антенн, определяющих границы геозон на судне, Orange Business Services изучили чертежи Mafuta из AutoCAD и провели обследование непосредственно на борту. Десяти членам экипажа были предоставлены наручные датчики. Если кто-то из членов экип
05.08.2020 Orange Business Services предоставила сеть спутниковой связи для Highland Gold Mining

Международный сервис-провайдер Orange Business Services помог Highland Gold Mining (HGM) подключить месторождения, рудники,

23.04.2020 Orange обеспечил спутниковой связью 19 судов «Совкомфлота» в Арктике и на Дальнем Востоке

Международный сервис-провайдер Orange Business Services завершил оснащение спутниковой связью 19 судов группы «Совкомфлот», работающих в сложных климатических и ледовых условиях Арктического и Дальневосточного морских бассей
28.02.2020 В Orange Business Services в России и СНГ назначен HR-директор

во HR-процессов в международных компаниях в высокотехнологичных отраслях. Мы разрабатываем и внедряем новые технологии в России и поэтому уверены, что наши специалисты и их экспертиза – главный актив Orange Business Services. Это подтверждается, в том числе и тем, что уже пятый год подряд мы получаем статус одного из лучших работодателей страны по версии независимого института Top Employer.
15.01.2020 Marmalato внедряет в магазинах систему Wi-Fi-аналитики вместе с Orange Business Services

Международный сервис-провайдер Orange Business Services совместно со своим технологическим партнером «НПО Аналитика» объявил
20.12.2019 Orange Business Services развернул умный офис для российского подразделения Linde Engineering

Международный сервис-провайдер Orange Business Services приступил к развертываю решения Smart Office в головном офисе компании Linde Engineering в России. Цифровизация части рабочих процессов повысит эффективность работы сот
22.10.2019 Orange открывает корпоративный стартап-акселератор в «Сколково»

онного развития «Открытые инновации», было подписано соответствующее соглашение о партнерстве между Orange Business Services Россия и СНГ и Фондом «Сколково». В статусе партнера Orange будет ос
03.10.2019 Midea выбрала Orange Business Services для цифровой трансформации

Midea выбрала Orange Business Services в качестве поставщика услуг для модернизации своей глобальной коммуникационной инфраструктуры с использованием публичных облаков в Азии, Европе, Северной Америке и Южно
19.09.2019 Orange Business Services поможет Mobileye запустить беспилотный транспорт

Mobileye (принадлежит Intel) выбрала Orange Business Services для обеспечения подключений своего продукта нового поколения Mobileye 8 Connect к интернету вещей (IoT). Эта система призвана не только сделать дороги более безопасными

Публикаций - 621, упоминаний - 734

Orange Business Services и организации, системы, технологии, персоны:

Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 388
Cisco Systems 5372 56
Ростелеком 10948 55
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 55
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 45
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 41
Microsoft Corporation 25775 39
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 35
МегаФон 10742 33
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 30
IBM - International Business Machines Corp 9699 30
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 26
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 26
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 26
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 23
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 23
Deutsche Telekom 954 22
Intel Corporation 12811 22
AT&T Inc 1726 21
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 20
Ростелеком - Связьинвест 1719 19
Крок - Croc 1964 19
Oracle Corporation 7074 18
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 18
SAP SE 5601 17
Broadcom - VMware 2610 16
IXcellerate - Икселерейт 153 16
HP Inc. 5883 14
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 14
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 13
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 13
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 13
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 13
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 12
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 111 12
Dell EMC 5180 12
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 12
Huawei 4677 12
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 12
Softline - Софтлайн 3743 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 23
Альфа-Банк 1979 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 12
Россети Ленэнерго 1699 11
Kempinski - Кемпински 34 10
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 10
Почта России ПАО 2370 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 8
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 8
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 7
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 7
ВТБ - ВТБ24 671 6
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 6
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
ПСБ - Промсвязьбанк 963 5
Евросеть 1421 5
Ford 435 5
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 5
Доброфлот 22 5
МФД-ИнфоЦентр ИА - Межбанковский финансовый дом 32 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
Ингосстрах СПАО 478 5
Airbus Group - Airbus Industries 249 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 4
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 4
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 4
IKEA - ИКЕА 171 4
Евросеть - Техмаркет 81 4
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 4
Дмитровская областная больница 7 4
Лаборатория Страхования 10 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 21
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 9
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 7
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
Судебная власть - Judicial power 2500 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 3
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 3
Минфин РФ - Росстрахнадзор - ФССН - Федеральная служба страхового надзора 20 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 2
Правительство Бельгии - органы государственной власти 4 2
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 19
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 12
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 10
СОИ - Союз операторов интернета 31 5
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 6 5
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 4
Росохотрыболовсоюз - Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов 7 4
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 15 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Национальная коалиция против спама - Национальная Антиспам Коалиция 6 1
NORDUnet - National research and education networks 6 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ISSA - International Social Security Association - МАСО - Международная ассоциация социального обеспечения 2 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
Ассоциация-800 20 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 155
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 143
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 136
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 118
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 99
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 99
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 97
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 88
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 88
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 87
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 86
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 80
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 65
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 65
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 63
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 57
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 54
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 54
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 45
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 42
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 42
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 42
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 39
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 37
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 37
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 37
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 35
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 34
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 33
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 33
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 33
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 32
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 31
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 31
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 30
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 30
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 29
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 29
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 29
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 28
Microsoft Windows 2000 8678 17
Orange Business Services IoT Connect Anywhere - Orange Business Services Datavenue - модульное решение для разработки IoT-сервисов 16 16
Orange Business Services Flexible Engine SD-WAN 11 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 11
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 11
Orange Business Services - Equant IP VPN - Orange Business VPN Galerie 11 11
Microsoft Office 365 1042 11
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 10
Google Android 15244 10
Apple iOS 8583 10
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 8
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 60 8
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 8
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 7
Apple iPhone 6 4861 6
Orange Maritime VSAT 8 6
Microsoft Windows 16882 6
Microsoft Azure 1526 6
IXcellerate ЦОД MOS2 - IXcellerate ЦОД Moscow Two 24 5
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 5
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 5
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 56 5
Riverbed SteelHead 49 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
Apple - App Store 3109 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 4
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 4
Orange Cloud for Business 4 4
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 3
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 3
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 3
Tencent Cloud 18 3
Microsoft Dynamics 1197 3
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 3
ВТБ - Открытие ФК - Open Trade 5 3
GAiA-X - европейская облачная система 54 3
Van Wageningen Richard - ван Вагенинген Ричард 42 30
Иванников Дмитрий 44 26
Staelens Bart - Стаеленс Барт 17 17
Holden David - Холден Дэвид 17 16
Reisinger Helmut - Райзингер Гельмут 15 15
Валькович Владимир 15 13
Паплински Павел 14 13
Fabrice de Windt - Фабрис де Винд 9 9
Слизень Виталий 244 8
Серова Елена 320 8
Biaggiх Pierre-Louis - Бьяджи Пьер-Луи 8 8
Рейман Леонид 1065 8
Баранова Ольга 7 7
Майорова Юлия 9 7
Balijon Johan - Балийон Йохан 7 7
Zhoanblank Christof - Жоанбланк Кристоф 7 7
Фокин Дмитрий 21 6
Lotgering Anne-Sophie - Лотгеринг Анн-Софи 6 6
Собкевич Алексей 6 6
Григорьева Евгения 60 5
Абрамова Дарья 6 5
Орлик Сергей 83 4
Willner Guy - Вилнер Гай 15 4
Краюшкина Елена 4 4
Van den Berghe Michel - Ван ден Берге Мишель 4 4
Ondet Olivier - Онде Оливье 4 4
Аншина Марина 79 4
Толпежников Тимофей 12 4
Деверилин Павел 34 4
Сиваков Юрий 9 4
Завьялов Николай 6 4
Назаров Михаил 12 4
Волкова Ирина 6 4
Reisinger Helmut - Райзингер Хельмут 4 4
Брюквин Юрий 300 3
Морозов Вячеслав 17 3
Фомичев Андрей 74 3
Синягин Максим 4 3
Назипов Дмитрий 86 3
Михайлов Иван 10 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 379
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 191
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 157
Европа 24964 121
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 69
Франция - Французская Республика 8177 53
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 50
Африка - Африканский регион 3641 42
Азия - Азиатский регион 5920 40
Германия - Федеративная Республика 13221 34
Россия - СФО - Новосибирск 4876 34
Ближний Восток 3154 33
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 29
Нидерланды 3746 28
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 25
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 23
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 21
Европа Восточная 3138 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 20
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 19
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 16
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 15
Бельгия - Королевство 1192 15
Казахстан - Республика 6048 14
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 14
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 13
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 13
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 11
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 11
Земля - планета Солнечной системы 10865 11
Швеция - Королевство 3782 11
Финляндия - Финляндская Республика 3697 11
Украина 7928 11
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 10
Индия - Bharat 5870 10
Испания - Королевство 3840 10
Европа Западная 1496 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 118
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 96
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 57
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 54
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 48
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 42
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 41
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 38
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 38
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 37
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 33
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 26
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 26
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 25
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 23
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 22
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 21
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 20
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 20
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 19
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 19
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 16
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 16
Аренда 2687 16
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 16
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 16
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 15
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 15
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 15
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 15
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 15
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 15
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 15
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 14
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 14
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 14
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 13
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 13
Оптимизация затрат - Cost optimization 972 13
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 23
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 16
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 13
Атлас страхования 14 10
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 7
ComNews - Медиа-бизнес 142 3
Россия К - телеканал 30 3
Компьютерра 45 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 2
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 2
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 2
Будущее России. Национальные проекты 22 2
НМГ - СТС Медиа - Перец - телеканал - Дарьял ТВ - ДТВ 6 2
FT - Financial Times 1296 2
Bloomberg 1627 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
CNews - Auto.CNews 51 1
CNews TV 747 1
Total Telecom 613 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
Newsbytes News Network 379 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
Euronews - телеканал 52 1
Intelligent Enterprise 27 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
The Economist 49 1
ВГТРК РТР-Планета 10 1
DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 70 1
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 1
ИнформКурьерСвязь 14 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
Forbes - Форбс 1002 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 45
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 14
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 12
IDC - International Data Corporation 4975 11
Gartner - Гартнер 3658 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 9
Интерфакс - Финмаркет 26 6
Forrester Research 834 6
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
Рустелеком ТК 305 3
Informa - Ovum - Omdia 156 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
Current Analysis 24 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
Aberdeen Group 53 2
Forrester Wave 45 1
Frost & Sullivan 207 1
Директ Инфо 9 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
Strategy Analytics 285 1
Gartner Emerging Technologies and Trends Impact Radar - Радар новейших технологий и тенденций - Gartner Top Strategic Technology Trends 5 1
Synergy Research Group 48 1
S&P 500 565 1
Dimensional Research 16 1
CNews Мишень 186 1
Harris Interactive 81 1
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 12 1
Internet Stock Report 994 1
In-Stat 115 1
In-Stat/MDR 74 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
GlobeScan 1 1
Coleman Parkes 11 1
Gartner Magic Quadrant Hyperconverged Infrastructure 2 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 8
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 3
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 2
МГУ ИСАА - Институт стран Азии и Африки 10 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 36 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 29 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
Политехник - Государственный Инженерный Университет Армении - Национальный политехнический университет Армении - Ереванский политехнический институт - National Polytechnic University of Armenia 8 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 28 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
ВИ (ИТ) ВА МТО - Военный институт (инженерно-технический) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва 4 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
Минобороны РФ - ВМА имени Н.Г. Кузнецова - Военно-морская академия имени Н.Г. Кузнецова - Военно-морской инженерный институт - Военно-морской политехнический институт - Военно-морской институт радиоэлектроники, ВМИРЭ - Балтийский военно-морской институт 6 1
БГУ - Байкальский Государственный университет - БГУЭП - Байкальский государственный университет экономики и права 7 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 13
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 10
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
IoT Solutions World Congress 2 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
GITEX Technology - международная выставка 48 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
Cisco Expo 23 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Genesys G-Summit 2 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
CIO Congress - Уральские самоцветы 9 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Связь-Экспокомм 276 1
Intel Неделя цифровых технологий 2 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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