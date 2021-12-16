Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть

Orange Business Services обеспечил шахтеров Забайкалья современной системой телефонной связи Международный сервис-провайдер Orange Business Services развернул новую систему телефонной связи (СТС) на базе Cisco для месторождения в Забайкальском крае, управляемого HighlandGold. Для проекта было проложено несколько сот

Orange Business Services внедрил в Safran Aircraft Engines систему умного отслеживания Международный сервис-провайдер Orange Business Services развернул IoT-решение (IoT, интернет вещей) по высокоточному отслеживанию инструментов и оборудования на двух ключевых производственных площадках Safran Aircraft Engine

Orange Business Services создаст «озеро данных» на 100 ПБ для Французского космического агентства Международный сервис-провайдер Orange Business Services возглавил проект по масштабной разработке, развертыванию и обслуживанию нового решения для хранения научных и пространственных данных Французского космического агентств

Orange Business Services протестировал и запустил трекер LTE-M в Европе Шведская C Security Systems выбрала международного сервис-провайдера Orange Business Services и ассоциацию IoT Continuum для запуска трекеров LTE-M на европейском рынке. Используемые в устройствах модули LTE-M протестированы в лаборатории Orange. C Security Syst

Orange Business Services в 2,5 раза усилил российскую систему защиты от DDoS-атак Международный сервис-провайдер Orange Business Services усовершенствовал российский сегмент комплексной системы защиты от DDoS, увеличив мощность сервиса по отражению сложных атак на уровне приложений с 10 до 25 Гбит/с. Такж

Orange Business Services подключил умные кофемашины De Jong Duke к интернету вещей Международный сервис-провайдер Orange Business Services обеспечил глобальное подключение кофемашин De Jong Duke к интернету вещей. В проекте использовалось решение Orange IoT Managed Global Connectivity на базе IoT Accelerat

Orange Business Services и SES Networks ускорят цифровую трансформацию морского судоходства Международный сервис-провайдер Orange Business Services и провайдер спутниковых и наземных телеком-сетей SES Networks заключили соглашение, которое позволит клиентам Orange из сферы морского торгового судоходства ускорить ци

Служба доставки Glovo выбрала цифровые голосовые решения Orange Business Services Служба доставки Glovo выбрала цифровое решение международного сервис-провайдера Orange Business Services, которое позволило расширить спектр сервисов контакт-центра и использовать услуги телефонии по всему миру. Проект стартовал в рамках глобального расширения бизнеса Glov

Orange Business Services запустила тестовую зону решений промышленного интернета вещей в Новосибирске Международный сервис-провайдер Orange Business Services объявил об открытии флагманской тестовой зоны промышленного интернета вещей (IIoT) в Новосибирске. Площадка входит в состав российского центра IoT-компетенций сервис-пр

Orange Business Services оснастила флот судоходной компании «Эко шиппинг» безлимитным спутниковым интернетом Международный сервис-провайдер Orange Business Services обеспечил безлимитным интернетом суда компании «Эко шиппинг», осуществляющей грузоперевозки на Северном морском пути. Решение Maritime VSAT гарантирует бесперебойный до

Orange Business Services и Nokia развернут первую частную сеть 4G/5G с возможностью сквозного сетевого сегментирования в промышленности узском городе Ле-Водрёй. Сегментация сети — это ключевая функция для комплексного управления качеством обслуживания 4G/5G и безопасности промышленных процессов, операций и приложений в Индустрии 4.0. Orange Business Services выбрал Nokia для создания сегментированной частной сети 4G/5G. Она позволит развивать собственные надежные, масштабируемые и устойчивые решения для современной промышле

Orange Business Services разворачивает новые сервисы в России Международный сервис-провайдер Orange Business Services расширяет портфель услуг, запуская новые сервисы и услуги. Компания развернула интеллектуальную облачную платформу для запуска цифровых сервисов Next Generation Hub. На

Orange Business Services модернизирует сетевую инфраструктуру в России Международный сервис-провайдер Orange Business Services модернизирует сети в России как на магистральном уровне, так и на сетях городского масштаба. В начале 2021 г. компания уже организовала точки присутствия (PoP) в Москве

Orange BusinessServices, Agdatahub и SUEZ разработают решения в сфере агроэкологии и SUEZ для защиты окружающей среды в сельском хозяйстве Компании используют свой технологический опыт для поддержки цифровой трансформации сельскохозяйственной отрасли Международный сервис-провайдер Orange Business Services, европейский оператор платформ обмена данными в сельском хозяйстве Agdatahub и французская компания в сфере экологических услуг SUEZ начнут совместную разработку решени

Orange Business Services развернула сеть SD-WAN для Brunel Международный сервис-провайдер Orange Business Services развернул программно-определяемую распределенную сеть (SD-WAN) на базе решения Cisco Meraki для Brunel — голландской консалтинговой компании по подбору персонала. Brune

РУК и Orange Business Services установили систему позиционирования автотранспорта на складе фабрики «Распадская» «Распадская угольная компания» (РУК, управляет угольными активами «Евраза») и Orange Business Services завершили масштабный IoT-проект по установке системы позиционирования автотранспорта на открытом угольном складе обогатительной фабрики «Распадская» (входит в состав РУ

Orange Business Services развернула для «Икеа» омниканальный контакт-центр на сотни рабочих мест Международный сервис-провайдер Orange Business Services построил омниканальный контакт-центр на более чем 250 рабочих мест для «Икеа Россия». Новая платформа заменила решение, работавшее только с голосовыми вызовами и электр

Orange Business Services сделала глобальный бизнес RS Components более гибким трансформирует глобальную инфраструктуру RS Components — ведущего глобального поставщика электроники, комплектующих, инструментов и расходных материалов для промышленности и локальных дистрибуторов. Orange Business Services стал единственным подрядчиком комплексных управляемых услуг: оцифрует процессы омниканальных продаж и перенесет контакт-центр RS Components в облако. Цифровая трансформ

Orange Business Services запустил сервис для навигации и трекинга на предприятиях Международный сервис-провайдер Orange Business Services добавил в линейку продуктов для российского рынка сервис промышленного позиционирования в режиме реального времени Orange Smart Track. Решение позволяет снижать риски в

Orange Business Services запустила интернет вещей на базе LoRa для российского бизнеса Международный интернет-провайдер Orange Business Services предложил предприятиям России комплексную услугу создания и обслуживания частных сетей стандарта LoRa. Для реализаций IoT-проектов на базе технологии Lora в российском

Orange Business Services поставил облачные услуги участникам европейского образовательного проекта GEANT работы. Цель проекта OCRE — ускорить внедрение облачных технологий в европейском исследовательском сообществе, объединив провайдеров облачных сервисов и исследовательские группы. В рамках соглашения Orange Business Services будет предоставлять облачные сервисы национальным научно-образовательным провайдерам (National Research Education Networks, NREN), а также более 8 тыс. учреждений по вс

Amcor объединил бизнес-приложения с облаком Orange Business Services Amcor объединил корпоративные приложения в гибридное облако, построенное на решениях международного интернет-провайдера Orange Business Services, и модернизировал систему планирования ресурсов предприятия (ERP). Гибридное облако объединило глобальные дата-центры и сетевую инфраструктуру Amcor, сделав их более ги

Orange Business Services перевела контакт-центр Kone в облака Международный интернет-провайдер Orange Business Services перенес в облако инфраструктуру распределенного глобального контакт-центра компании Kone, производителя лифтов и эскалаторов. Это техническое решение позволит центрам о

Orange Business Services построит сердце «умного» города новой столицы Египта азоснабжением, видеонаблюдением) и инфраструктурой зданий. Кроме того, корпоративным заказчикам будут доступны инновационные сервисы «облако по запросу», а частным — комплекс современных ИКТ-услуг. У Orange Business Services большой опыт инфраструктурных проектов, в том числе с привлечением передового мирового опыта и созданием международных команд, работающих по принципу «единого окна». В

Российская Orange Business Services анонсировала систему мониторинга физических активов на основе технологии RFID В рамках развития портфолио продуктов интернета вещей (IoT) центр компетенций в области интернета вещей Orange Business Services в России и СНГ разработала систему мониторинга физических активов на основе технологии RFID (Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация). Система вклю

Orange Business Services объединит 1,8 тыс. офисов банка BNP Paribas сетью SD-WAN Один из крупнейших европейских банков BNP Paribas выбрал международного интернет-провайдера Orange Business Services для модернизации ИТ-инфраструктуры и развертывания программно-определяемой глобальной сети SD-WAN. Сеть объединит 1,8 тыс. банковских отделений во Франции. Гибкое решен

Orange Business Services развернула виртуальный контакт-центр для Lafargeholcim го обслуживания клиентов и решений для контакт-центров. Участие Orange в управлении этими услугами поможет концерну улучшить качество обслуживания клиентов и повысить эффективность работы операторов. Orange Business Services использует Genesys Engage — омниканальное и мультиарендное (multitenant) решение для крупного бизнеса по взаимодействию с клиентами. Эта технология помогает партнерам <

Orange Business Services модернизирует глобальную ИКТ-инфраструктуру МИД Бельгии обновление сетей, систем безопасности и инфраструктуры приложений в 118 подразделениях Министерства в 87 странах. Дополнительную отказоустойчивость сетей обеспечат интегрированные спутниковые сервисы Orange Business Services. Такой подход гарантирует высокий уровень производительности, устойчивости и безопасности ИКТ-инфраструктуры, необходимой дипломатическому персоналу МИД Бельгии для под

Orange Business Services и Amazon Web Services заключили глобальное стратегическое соглашение о сотрудничестве Международный сервис-провайдер Orange Business Services заключил соглашение о глобальном стратегическом сотрудничестве с платформой Amazon Web Services (AWS). Компании помогут бизнесу быстрее осуществить процесс цифровой тра

SITA и Orange Business Services внедрили SD-WAN в более чем 60 аэропортах мира ИТ-провайдер в сфере воздушного транспорта SITA и французская телекоммуникационная компания Orange Business Services внедрили мультиконтроллерную программно-определяемую услугу SD-WAN в более чем 60 аэропортах по всему миру с помощью платформы SITA AirportHub. Благодаря контроллеру SD

«Триколор» и Orange Business Services развернули омниканальный контакт-центр на сотни рабочих мест Мультиплатформенный оператор «Триколор» и международный сервис-провайдер Orange Business Services внедрили новую платформу омниканального контакт-центра, которая построена на решениях Genesys и позволяет взаимодействовать с клиентами через разные каналы коммуникации

Orange Business Services и De Beers разработали решение по геозонированию етом для De Beers. IoT-решение от Orange разработано как раз в рамках применяемой De Beers концепцией нулевого травматизма. Для оптимального расположения антенн, определяющих границы геозон на судне, Orange Business Services изучили чертежи Mafuta из AutoCAD и провели обследование непосредственно на борту. Десяти членам экипажа были предоставлены наручные датчики. Если кто-то из членов экип

Orange Business Services предоставила сеть спутниковой связи для Highland Gold Mining Международный сервис-провайдер Orange Business Services помог Highland Gold Mining (HGM) подключить месторождения, рудники,

Orange обеспечил спутниковой связью 19 судов «Совкомфлота» в Арктике и на Дальнем Востоке Международный сервис-провайдер Orange Business Services завершил оснащение спутниковой связью 19 судов группы «Совкомфлот», работающих в сложных климатических и ледовых условиях Арктического и Дальневосточного морских бассей

В Orange Business Services в России и СНГ назначен HR-директор во HR-процессов в международных компаниях в высокотехнологичных отраслях. Мы разрабатываем и внедряем новые технологии в России и поэтому уверены, что наши специалисты и их экспертиза – главный актив Orange Business Services. Это подтверждается, в том числе и тем, что уже пятый год подряд мы получаем статус одного из лучших работодателей страны по версии независимого института Top Employer.

Marmalato внедряет в магазинах систему Wi-Fi-аналитики вместе с Orange Business Services Международный сервис-провайдер Orange Business Services совместно со своим технологическим партнером «НПО Аналитика» объявил

Orange Business Services развернул умный офис для российского подразделения Linde Engineering Международный сервис-провайдер Orange Business Services приступил к развертываю решения Smart Office в головном офисе компании Linde Engineering в России. Цифровизация части рабочих процессов повысит эффективность работы сот

Orange открывает корпоративный стартап-акселератор в «Сколково» онного развития «Открытые инновации», было подписано соответствующее соглашение о партнерстве между Orange Business Services Россия и СНГ и Фондом «Сколково». В статусе партнера Orange будет ос

Midea выбрала Orange Business Services для цифровой трансформации Midea выбрала Orange Business Services в качестве поставщика услуг для модернизации своей глобальной коммуникационной инфраструктуры с использованием публичных облаков в Азии, Европе, Северной Америке и Южно