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Orange Business Services Оранж Бизнес Сервисез Global One, Глобал Один Equant, Эквант Спринт Сеть

Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть

Orange Business Services — провайдер цифровых сервисов с собственной сетевой инфраструктурой, международное подразделение Orange Group. У Orange Business Services опыт в области создания программно-определяемых сетей, сервисов multi-cloud, обработке данных, систем с ИИ, интеллектуальных мобильных сервисов и кибербезопасности. Обеспечивает поддержку предприятиям при работе с данными на всех этапах: от сбора, передачи и хранения до анализа и совместного использования.

Orange Business Services, используя опыт разработчиков, для своих клиентов формирует центр открытой экосистемы, который включает 28,5 млн сотрудников компании, активы и опыт Orange Group, ее технологических и деловых партнеров, а также пул отобранных стартапов. Orange Business Services доверяют более 3 тыс. транснациональных корпораций, а также 2 млн специалистов, компаний и региональных сообществ Франции.

Orange является одним из мировых операторов связи с выручкой в 42,3 млрд евро и 259 млн клиентов по всему миру по состоянию на 31 декабря 2020 года. Акции Orange размещены в листингах биржи Euronext Paris (тикер ORA) и Нью-Йоркской фондовой биржи (тикер ORAN). 


16.12.2021 Orange Business Services обеспечил шахтеров Забайкалья современной системой телефонной связи
03.12.2021 Orange Business Services внедрил в Safran Aircraft Engines систему умного отслеживания
27.10.2021 Orange Business Services создаст «озеро данных» на 100 ПБ для Французского космического агентства
14.10.2021 Orange Business Services протестировал и запустил трекер LTE-M в Европе
31.08.2021 Orange Business Services в 2,5 раза усилил российскую систему защиты от DDoS-атак
19.08.2021 Orange Business Services подключил умные кофемашины De Jong Duke к интернету вещей
12.08.2021 Orange Business Services и SES Networks ускорят цифровую трансформацию морского судоходства
30.07.2021 Служба доставки Glovo выбрала цифровые голосовые решения Orange Business Services
08.07.2021 Orange Business Services запустила тестовую зону решений промышленного интернета вещей в Новосибирске
06.07.2021 Orange Business Services оснастила флот судоходной компании «Эко шиппинг» безлимитным спутниковым интернетом
01.07.2021 Orange Business Services и Nokia развернут первую частную сеть 4G/5G с возможностью сквозного сетевого сегментирования в промышленности
28.06.2021 Orange Business Services разворачивает новые сервисы в России
23.06.2021 Orange Business Services модернизирует сетевую инфраструктуру в России
14.05.2021 Orange Business Services развернула сеть SD-WAN для Brunel
28.04.2021 РУК и Orange Business Services установили систему позиционирования автотранспорта на складе фабрики «Распадская»
26.04.2021 Orange Business Services развернула для «Икеа» омниканальный контакт-центр на сотни рабочих мест
14.04.2021 Orange Business Services сделала глобальный бизнес RS Components более гибким
12.04.2021 Orange Business Services запустил сервис для навигации и трекинга на предприятиях
01.04.2021 Orange Business Services запустила интернет вещей на базе LoRa для российского бизнеса
25.03.2021 Orange Business Services поставил облачные услуги участникам европейского образовательного проекта GEANT
16.03.2021 Amcor объединил бизнес-приложения с облаком Orange Business Services
02.03.2021 Orange Business Services перевела контакт-центр Kone в облака
17.02.2021 Orange Business Services построит сердце «умного» города новой столицы Египта
25.01.2021 Российская Orange Business Services анонсировала систему мониторинга физических активов на основе технологии RFID
18.01.2021 Orange Business Services объединит 1,8 тыс. офисов банка BNP Paribas сетью SD-WAN
10.12.2020 Orange Business Services развернула виртуальный контакт-центр для Lafargeholcim
08.12.2020 Orange Business Services модернизирует глобальную ИКТ-инфраструктуру МИД Бельгии
24.11.2020 Orange Business Services и Amazon Web Services заключили глобальное стратегическое соглашение о сотрудничестве
24.11.2020 SITA и Orange Business Services внедрили SD-WAN в более чем 60 аэропортах мира
16.11.2020 «Триколор» и Orange Business Services развернули омниканальный контакт-центр на сотни рабочих мест
01.09.2020 Orange Business Services и De Beers разработали решение по геозонированию
05.08.2020 Orange Business Services предоставила сеть спутниковой связи для Highland Gold Mining
28.02.2020 В Orange Business Services в России и СНГ назначен HR-директор
15.01.2020 Marmalato внедряет в магазинах систему Wi-Fi-аналитики вместе с Orange Business Services
20.12.2019 Orange Business Services развернул умный офис для российского подразделения Linde Engineering
03.10.2019 Midea выбрала Orange Business Services для цифровой трансформации
19.09.2019 Orange Business Services поможет Mobileye запустить беспилотный транспорт
10.09.2019 Orange Business Services будет развивать умные города на Дальнем Востоке
05.09.2019 SAP и Orange Business Services будут развивать умные города
30.08.2019 Orange Business Services запускает в России SOC – центр мониторинга киберугроз

Публикаций - 561, упоминаний - 686

Orange Business Services упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Orange S.A. 982 317
Orange France Télécom 654 67
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 44
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 43
Cisco Systems 4720 42
Microsoft Corporation 22497 35
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 34
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 33
IBM - International Business Machines Corp 8941 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 27
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 768 25
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 24
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 23
МегаФон - Синтерра - Synterra 785 21
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1283 21
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 20
AT&T Inc 1563 19
Deutsche Telekom 905 19
Intel Corporation 11262 19
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 17
SAP SE 4595 16
IXcellerate - Икселерейт 77 16
Крок - Croc 1616 15
Центел - Центральный телеграф 404 14
VMware 2025 14
Oracle Corporation 6035 14
HP Inc. 5313 13
Ростелеком - Связьинвест 1698 13
Softline - Софтлайн 1870 12
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 12
Ростелеком - РТКомм.РУ 342 11
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 11
Polycom - Поликом Россия 378 11
Oracle - Sun Microsystems 2176 10
Dell EMC 4736 10
Yandex - Яндекс 5015 10
6072 10
Huawei 3222 9
HP - Hewlett-Packard 3567 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 19
Альфа-Банк 1476 17
Почта России ПАО 1853 9
Danone - Данон 70 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 8
Nestle - Нестле 100 8
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 8
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 88 7
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 7
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 7
ВТБ - ВТБ24 658 6
Открытие ФК 2713 6
ПСБ - Промсвязьбанк 682 5
Евросеть 1393 5
Россети Ленэнерго 786 5
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 5
Citi - Citibank - Ситибанк 265 5
Доброфлот 10 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 4
ОГК-2 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 35 4
РЖД - Российские железные дороги 1458 4
IKEA - ИКЕА 124 4
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 117 4
Societe Generale Group 68 4
Ford 386 4
OTP Group - ОТП Банк 157 4
Чайнасельсхозбанк - Чайна Сельскохозяйственный Банк 3 3
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 3
Airbus Group - Airbus Industries 204 3
РСХБ - Россельхозбанк 228 3
ГПБ - Газпромбанк 842 3
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 3
Ингосстрах СПАО 301 3
Абсолют Банк 118 3
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. Россия 35 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 340 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 3
Бинбанк 190 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 32
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 15
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 158 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 8
Президент Российской Федерации 3770 6
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 180 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 5
Администрация Президента РФ 904 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 3
Правительство Ульяновской области 31 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 3
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 147 2
МИД Бельгии - Министерство иностранных дел Бельгии 2 2
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 80 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 75 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 129 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 105 1
Таможня - Таможенная служба 421 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 147 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
Правительство Москвы 1640 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 135 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 217 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 40 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 11
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 1 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
СОИ - Союз операторов интернета 4 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 33 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 9 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 98
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 14
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 14
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 12
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 12
Microsoft Windows 2000 2856 15
Orange Business Services Datavenue - модульное решение для разработки IoT-сервисов 13 13
Orange Business Services Flexible Engine SD-WAN 11 11
Apple iOS 6422 10
Microsoft Office 365 834 10
Google Android 11959 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 9
IXcellerate ЦОД Moscow One 33 8
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 299 7
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 7
Microsoft Skype 1940 7
Microsoft Windows 10 11713 6
Microsoft Azure 1276 5
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 5
IXcellerate ЦОД Moscow Two 11 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 5
Google Play - Google Store - Android Market 2732 5
Apple - App Store 2437 5
Microsoft Exchange 1222 4
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 44 4
Orange Cloud for Business 4 4
Apple iPhone 6 2649 3
Открытие ФК Open Trade 5 3
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 65 3
Riverbed SteelHead 43 3
Microsoft Dynamics 893 3
IBM Power Systems - Серия серверов 216 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 3
GAiA-X - европейская облачная система 42 3
Orange LTE-сеть 3 3
Tencent Cloud 6 3
Microsoft Teams 309 2
Riverbed SteelCentral 26 2
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 224 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 2
SAP Mobile Platform - mySAP Mobile Business Solutions - SAP Global Mobility Solutions 30 2
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 55 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 2
Google Cloud Platform - GCP 251 2
IBM Watson 144 2
Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 37 29
Иванников Дмитрий 41 25
Холден Дэвид - Holden David 17 16
Reisinger Helmut - Райзингер Гельмут 14 14
Паплински Павел 12 12
Валькович Владимир 12 11
Fabrice de Windt - Фабрис де Винд 9 9
Biaggiх Pierre-Louis - Бьяджи Пьер-Луи 8 8
Серова Елена 317 8
Слизень Виталий 241 8
Баранова Ольга 7 7
Майорова Юлия 6 6
Рейман Леонид 1009 6
Фокин Дмитрий 20 6
Абрамова Дарья 6 5
Григорьева Евгения 57 5
Краюшкина Елена 4 4
Орлик Сергей 73 4
Ondet Olivier - Онде Оливье 4 4
Назаров Михаил 5 4
Толпежников Тимофей 11 4
Van den Berghe Michel - Ван ден Берге Мишель 4 4
Аншина Марина 76 4
Willner Guy - Вилнер Гай 14 4
Байдин Сергей 5 3
Сиваков Юрий 5 3
Морозов Вячеслав 15 3
Григорьев Андрей 17 3
Михайлов Иван 10 3
Назипов Дмитрий 80 3
Фомичев Андрей 68 3
Richard Stephane - Ришар Стефан 8 3
Деверилин Павел 8 3
Завьялов Николай 5 3
Брюквин Юрий 281 3
Скворцов Олег 6 2
Маликов Александр 2 2
Ершов Павел 34 2
Чернов Антон 23 2
Кусков Денис 212 2
Россия - РФ - Российская федерация 108428 322
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 183
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 131
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 79
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 51
Европа 12319 51
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 43
Франция - Французская Республика 5665 39
Африка - Африканский регион 2928 39
Азия - Азиатский регион 3803 33
Ближний Восток 2549 31
Россия - СФО - Новосибирск 3269 28
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 25
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 22
Германия - Федеративная Республика 8903 21
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 20
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 19
Европа Восточная 2927 18
Нидерланды 2197 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 15
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 15
Бельгия - Королевство 851 14
Россия - Сибирь 1579 12
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 11
Франция - Иль-де-Франс - Париж 964 10
Испания - Королевство 2917 10
Америка Северная 2650 10
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1205 10
Казахстан - Республика 4467 10
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 856 9
Индия - Республика 4263 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 9
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 8
Финляндия - Финляндская Республика 1816 8
Украина 6212 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 8
Швеция - Королевство 2072 8
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 456 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 135
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 33
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 28
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 26
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 26
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 17
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 12
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 11
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 9
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 8
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 7
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 5
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 485 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 5
Образование в России 460 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 5
Юриспруденция 1629 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 4
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 174 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 3
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 86 3
Человеческий фактор - Human factor 1099 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 2
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 2
Skynet 47 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 2
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 21
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 15
Thomson Reuters - Рейтер 5731 13
WSJ - The Wall Street Journal 1225 3
Коммерсантъ - Издательский дом 888 3
Компьютерра 38 3
Будущее России. Национальные проекты 13 2
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 90 2
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 2
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 135 2
Прайм - Агентство экономической информации 694 2
Bloomberg 1009 2
FT - Financial Times 1118 2
Intelligent Enterprise 27 1
The Economist 43 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 1
Newsbytes News Network 319 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 62 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 576 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 314 1
Total Telecom 260 1
CNews TV 524 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 1
CNews - Auto.CNews 51 1
Forbes - Форбс 591 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 19
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 13
IDC - International Data Corporation 4671 10
Gartner - Гартнер 3301 10
Forrester Research 810 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 3
Juniper Research 468 2
IHS Infonetics Research 90 2
CNews Рынок ИТ-услуг 34 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 78 2
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 2
Current Analysis 24 2
Harris Interactive 83 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
Yankee Group 166 1
GlobeScan 1 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
Synergy Research Group 39 1
Internet Stock Report 992 1
Research and Markets 23 1
Forrester Wave 31 1
Dimensional Research 12 1
Strategy Analytics 283 1
Директ Инфо 9 1
Frost & Sullivan 199 1
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 11 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 1
Analysys Mason 26 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 2
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 19 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет 18 1
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 58 1
Columbia University - Колумбийский университет 143 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 101 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 1
ТГУ - Томский государственный университет 92 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 106 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 1
ВИ (ИТ) ВА МТО - Военный институт (инженерно-технический) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва 1 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 70 1
СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 12
ИнфоКом 59 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка 9 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 66 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
Genesys G-Summit 2 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 57 1
Intel Неделя цифровых технологий 2 1
Новый год - Новогодние каникулы 0 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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