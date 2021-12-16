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Orange Business Services Оранж Бизнес Сервисез Global One, Глобал Один Equant, Эквант Спринт Сеть
Orange Business Services — провайдер цифровых сервисов с собственной сетевой инфраструктурой, международное подразделение Orange Group. У Orange Business Services опыт в области создания программно-определяемых сетей, сервисов multi-cloud, обработке данных, систем с ИИ, интеллектуальных мобильных сервисов и кибербезопасности. Обеспечивает поддержку предприятиям при работе с данными на всех этапах: от сбора, передачи и хранения до анализа и совместного использования.
Orange Business Services, используя опыт разработчиков, для своих клиентов формирует центр открытой экосистемы, который включает 28,5 млн сотрудников компании, активы и опыт Orange Group, ее технологических и деловых партнеров, а также пул отобранных стартапов. Orange Business Services доверяют более 3 тыс. транснациональных корпораций, а также 2 млн специалистов, компаний и региональных сообществ Франции.
Orange является одним из мировых операторов связи с выручкой в 42,3 млрд евро и 259 млн клиентов по всему миру по состоянию на 31 декабря 2020 года. Акции Orange размещены в листингах биржи Euronext Paris (тикер ORA) и Нью-Йоркской фондовой биржи (тикер ORAN).
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 161 дело, на cумму 55 068 017 323 ₽*
СОБЫТИЯ
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|16.12.2021
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Orange Business Services обеспечил шахтеров Забайкалья современной системой телефонной связи
Международный сервис-провайдер Orange Business Services развернул новую систему телефонной связи (СТС) на базе Cisco для месторождения в Забайкальском крае, управляемого HighlandGold. Для проекта было проложено несколько сот
|03.12.2021
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Orange Business Services внедрил в Safran Aircraft Engines систему умного отслеживания
Международный сервис-провайдер Orange Business Services развернул IoT-решение (IoT, интернет вещей) по высокоточному отслеживанию инструментов и оборудования на двух ключевых производственных площадках Safran Aircraft Engine
|27.10.2021
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Orange Business Services создаст «озеро данных» на 100 ПБ для Французского космического агентства
Международный сервис-провайдер Orange Business Services возглавил проект по масштабной разработке, развертыванию и обслуживанию нового решения для хранения научных и пространственных данных Французского космического агентств
|14.10.2021
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Orange Business Services протестировал и запустил трекер LTE-M в Европе
Шведская C Security Systems выбрала международного сервис-провайдера Orange Business Services и ассоциацию IoT Continuum для запуска трекеров LTE-M на европейском рынке. Используемые в устройствах модули LTE-M протестированы в лаборатории Orange. C Security Syst
|31.08.2021
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Orange Business Services в 2,5 раза усилил российскую систему защиты от DDoS-атак
Международный сервис-провайдер Orange Business Services усовершенствовал российский сегмент комплексной системы защиты от DDoS, увеличив мощность сервиса по отражению сложных атак на уровне приложений с 10 до 25 Гбит/с. Такж
|19.08.2021
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Orange Business Services подключил умные кофемашины De Jong Duke к интернету вещей
Международный сервис-провайдер Orange Business Services обеспечил глобальное подключение кофемашин De Jong Duke к интернету вещей. В проекте использовалось решение Orange IoT Managed Global Connectivity на базе IoT Accelerat
|12.08.2021
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Orange Business Services и SES Networks ускорят цифровую трансформацию морского судоходства
Международный сервис-провайдер Orange Business Services и провайдер спутниковых и наземных телеком-сетей SES Networks заключили соглашение, которое позволит клиентам Orange из сферы морского торгового судоходства ускорить ци
|30.07.2021
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Служба доставки Glovo выбрала цифровые голосовые решения Orange Business Services
Служба доставки Glovo выбрала цифровое решение международного сервис-провайдера Orange Business Services, которое позволило расширить спектр сервисов контакт-центра и использовать услуги телефонии по всему миру. Проект стартовал в рамках глобального расширения бизнеса Glov
|08.07.2021
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Orange Business Services запустила тестовую зону решений промышленного интернета вещей в Новосибирске
Международный сервис-провайдер Orange Business Services объявил об открытии флагманской тестовой зоны промышленного интернета вещей (IIoT) в Новосибирске. Площадка входит в состав российского центра IoT-компетенций сервис-пр
|06.07.2021
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Orange Business Services оснастила флот судоходной компании «Эко шиппинг» безлимитным спутниковым интернетом
Международный сервис-провайдер Orange Business Services обеспечил безлимитным интернетом суда компании «Эко шиппинг», осуществляющей грузоперевозки на Северном морском пути. Решение Maritime VSAT гарантирует бесперебойный до
|01.07.2021
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Orange Business Services и Nokia развернут первую частную сеть 4G/5G с возможностью сквозного сетевого сегментирования в промышленности
узском городе Ле-Водрёй. Сегментация сети — это ключевая функция для комплексного управления качеством обслуживания 4G/5G и безопасности промышленных процессов, операций и приложений в Индустрии 4.0. Orange Business Services выбрал Nokia для создания сегментированной частной сети 4G/5G. Она позволит развивать собственные надежные, масштабируемые и устойчивые решения для современной промышле
|28.06.2021
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Orange Business Services разворачивает новые сервисы в России
Международный сервис-провайдер Orange Business Services расширяет портфель услуг, запуская новые сервисы и услуги. Компания развернула интеллектуальную облачную платформу для запуска цифровых сервисов Next Generation Hub. На
|23.06.2021
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Orange Business Services модернизирует сетевую инфраструктуру в России
Международный сервис-провайдер Orange Business Services модернизирует сети в России как на магистральном уровне, так и на сетях городского масштаба. В начале 2021 г. компания уже организовала точки присутствия (PoP) в Москве
|28.05.2021
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Orange BusinessServices, Agdatahub и SUEZ разработают решения в сфере агроэкологии
и SUEZ для защиты окружающей среды в сельском хозяйстве Компании используют свой технологический опыт для поддержки цифровой трансформации сельскохозяйственной отрасли Международный сервис-провайдер Orange Business Services, европейский оператор платформ обмена данными в сельском хозяйстве Agdatahub и французская компания в сфере экологических услуг SUEZ начнут совместную разработку решени
|14.05.2021
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Orange Business Services развернула сеть SD-WAN для Brunel
Международный сервис-провайдер Orange Business Services развернул программно-определяемую распределенную сеть (SD-WAN) на базе решения Cisco Meraki для Brunel — голландской консалтинговой компании по подбору персонала. Brune
|28.04.2021
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РУК и Orange Business Services установили систему позиционирования автотранспорта на складе фабрики «Распадская»
«Распадская угольная компания» (РУК, управляет угольными активами «Евраза») и Orange Business Services завершили масштабный IoT-проект по установке системы позиционирования автотранспорта на открытом угольном складе обогатительной фабрики «Распадская» (входит в состав РУ
|26.04.2021
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Orange Business Services развернула для «Икеа» омниканальный контакт-центр на сотни рабочих мест
Международный сервис-провайдер Orange Business Services построил омниканальный контакт-центр на более чем 250 рабочих мест для «Икеа Россия». Новая платформа заменила решение, работавшее только с голосовыми вызовами и электр
|14.04.2021
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Orange Business Services сделала глобальный бизнес RS Components более гибким
трансформирует глобальную инфраструктуру RS Components — ведущего глобального поставщика электроники, комплектующих, инструментов и расходных материалов для промышленности и локальных дистрибуторов. Orange Business Services стал единственным подрядчиком комплексных управляемых услуг: оцифрует процессы омниканальных продаж и перенесет контакт-центр RS Components в облако. Цифровая трансформ
|12.04.2021
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Orange Business Services запустил сервис для навигации и трекинга на предприятиях
Международный сервис-провайдер Orange Business Services добавил в линейку продуктов для российского рынка сервис промышленного позиционирования в режиме реального времени Orange Smart Track. Решение позволяет снижать риски в
|01.04.2021
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Orange Business Services запустила интернет вещей на базе LoRa для российского бизнеса
Международный интернет-провайдер Orange Business Services предложил предприятиям России комплексную услугу создания и обслуживания частных сетей стандарта LoRa. Для реализаций IoT-проектов на базе технологии Lora в российском
|25.03.2021
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Orange Business Services поставил облачные услуги участникам европейского образовательного проекта GEANT
работы. Цель проекта OCRE — ускорить внедрение облачных технологий в европейском исследовательском сообществе, объединив провайдеров облачных сервисов и исследовательские группы. В рамках соглашения Orange Business Services будет предоставлять облачные сервисы национальным научно-образовательным провайдерам (National Research Education Networks, NREN), а также более 8 тыс. учреждений по вс
|16.03.2021
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Amcor объединил бизнес-приложения с облаком Orange Business Services
Amcor объединил корпоративные приложения в гибридное облако, построенное на решениях международного интернет-провайдера Orange Business Services, и модернизировал систему планирования ресурсов предприятия (ERP). Гибридное облако объединило глобальные дата-центры и сетевую инфраструктуру Amcor, сделав их более ги
|02.03.2021
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Orange Business Services перевела контакт-центр Kone в облака
Международный интернет-провайдер Orange Business Services перенес в облако инфраструктуру распределенного глобального контакт-центра компании Kone, производителя лифтов и эскалаторов. Это техническое решение позволит центрам о
|17.02.2021
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Orange Business Services построит сердце «умного» города новой столицы Египта
азоснабжением, видеонаблюдением) и инфраструктурой зданий. Кроме того, корпоративным заказчикам будут доступны инновационные сервисы «облако по запросу», а частным — комплекс современных ИКТ-услуг. У Orange Business Services большой опыт инфраструктурных проектов, в том числе с привлечением передового мирового опыта и созданием международных команд, работающих по принципу «единого окна». В
|25.01.2021
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Российская Orange Business Services анонсировала систему мониторинга физических активов на основе технологии RFID
В рамках развития портфолио продуктов интернета вещей (IoT) центр компетенций в области интернета вещей Orange Business Services в России и СНГ разработала систему мониторинга физических активов на основе технологии RFID (Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация). Система вклю
|18.01.2021
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Orange Business Services объединит 1,8 тыс. офисов банка BNP Paribas сетью SD-WAN
Один из крупнейших европейских банков BNP Paribas выбрал международного интернет-провайдера Orange Business Services для модернизации ИТ-инфраструктуры и развертывания программно-определяемой глобальной сети SD-WAN. Сеть объединит 1,8 тыс. банковских отделений во Франции. Гибкое решен
|10.12.2020
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Orange Business Services развернула виртуальный контакт-центр для Lafargeholcim
го обслуживания клиентов и решений для контакт-центров. Участие Orange в управлении этими услугами поможет концерну улучшить качество обслуживания клиентов и повысить эффективность работы операторов. Orange Business Services использует Genesys Engage — омниканальное и мультиарендное (multitenant) решение для крупного бизнеса по взаимодействию с клиентами. Эта технология помогает партнерам <
|08.12.2020
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Orange Business Services модернизирует глобальную ИКТ-инфраструктуру МИД Бельгии
обновление сетей, систем безопасности и инфраструктуры приложений в 118 подразделениях Министерства в 87 странах. Дополнительную отказоустойчивость сетей обеспечат интегрированные спутниковые сервисы Orange Business Services. Такой подход гарантирует высокий уровень производительности, устойчивости и безопасности ИКТ-инфраструктуры, необходимой дипломатическому персоналу МИД Бельгии для под
|24.11.2020
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Orange Business Services и Amazon Web Services заключили глобальное стратегическое соглашение о сотрудничестве
Международный сервис-провайдер Orange Business Services заключил соглашение о глобальном стратегическом сотрудничестве с платформой Amazon Web Services (AWS). Компании помогут бизнесу быстрее осуществить процесс цифровой тра
|24.11.2020
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SITA и Orange Business Services внедрили SD-WAN в более чем 60 аэропортах мира
ИТ-провайдер в сфере воздушного транспорта SITA и французская телекоммуникационная компания Orange Business Services внедрили мультиконтроллерную программно-определяемую услугу SD-WAN в более чем 60 аэропортах по всему миру с помощью платформы SITA AirportHub. Благодаря контроллеру SD
|16.11.2020
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«Триколор» и Orange Business Services развернули омниканальный контакт-центр на сотни рабочих мест
Мультиплатформенный оператор «Триколор» и международный сервис-провайдер Orange Business Services внедрили новую платформу омниканального контакт-центра, которая построена на решениях Genesys и позволяет взаимодействовать с клиентами через разные каналы коммуникации
|01.09.2020
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Orange Business Services и De Beers разработали решение по геозонированию
етом для De Beers. IoT-решение от Orange разработано как раз в рамках применяемой De Beers концепцией нулевого травматизма. Для оптимального расположения антенн, определяющих границы геозон на судне, Orange Business Services изучили чертежи Mafuta из AutoCAD и провели обследование непосредственно на борту. Десяти членам экипажа были предоставлены наручные датчики. Если кто-то из членов экип
|05.08.2020
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Orange Business Services предоставила сеть спутниковой связи для Highland Gold Mining
Международный сервис-провайдер Orange Business Services помог Highland Gold Mining (HGM) подключить месторождения, рудники,
|23.04.2020
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Orange обеспечил спутниковой связью 19 судов «Совкомфлота» в Арктике и на Дальнем Востоке
Международный сервис-провайдер Orange Business Services завершил оснащение спутниковой связью 19 судов группы «Совкомфлот», работающих в сложных климатических и ледовых условиях Арктического и Дальневосточного морских бассей
|28.02.2020
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В Orange Business Services в России и СНГ назначен HR-директор
во HR-процессов в международных компаниях в высокотехнологичных отраслях. Мы разрабатываем и внедряем новые технологии в России и поэтому уверены, что наши специалисты и их экспертиза – главный актив Orange Business Services. Это подтверждается, в том числе и тем, что уже пятый год подряд мы получаем статус одного из лучших работодателей страны по версии независимого института Top Employer.
|15.01.2020
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Marmalato внедряет в магазинах систему Wi-Fi-аналитики вместе с Orange Business Services
Международный сервис-провайдер Orange Business Services совместно со своим технологическим партнером «НПО Аналитика» объявил
|20.12.2019
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Orange Business Services развернул умный офис для российского подразделения Linde Engineering
Международный сервис-провайдер Orange Business Services приступил к развертываю решения Smart Office в головном офисе компании Linde Engineering в России. Цифровизация части рабочих процессов повысит эффективность работы сот
|22.10.2019
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Orange открывает корпоративный стартап-акселератор в «Сколково»
онного развития «Открытые инновации», было подписано соответствующее соглашение о партнерстве между Orange Business Services Россия и СНГ и Фондом «Сколково». В статусе партнера Orange будет ос
|03.10.2019
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Midea выбрала Orange Business Services для цифровой трансформации
Midea выбрала Orange Business Services в качестве поставщика услуг для модернизации своей глобальной коммуникационной инфраструктуры с использованием публичных облаков в Азии, Европе, Северной Америке и Южно
|19.09.2019
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Orange Business Services поможет Mobileye запустить беспилотный транспорт
Mobileye (принадлежит Intel) выбрала Orange Business Services для обеспечения подключений своего продукта нового поколения Mobileye 8 Connect к интернету вещей (IoT). Эта система призвана не только сделать дороги более безопасными
Orange Business Services и организации, системы, технологии, персоны:
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