Orange Business Services предоставила сеть спутниковой связи для Highland Gold Mining

Международный сервис-провайдер Orange Business Services помог Highland Gold Mining (HGM) подключить месторождения, рудники, поселки и офис компании к единой сети при помощи спутниковой связи

Highland Gold Mining, занимающаяся добычей золота в России, выбрала Orange Business Services поставщиком спутниковой связи. Highland Gold Mining управляет месторождениями Хабаровского края, Забайкальского края и Чукотского АО.

Orange Business Services предоставила удаленным площадкам HGM спутниковые каналы связи, соединив поселки и месторождения с офисом компании. Запущены корпоративная голосовая связь и передача данных, доступ в интернет и телефония для сотрудников. Пропускная способность канала варьируется в соответствии с текущими потребностями клиента.

Это важно для предоставления специалистам HGM необходимых для выполнения производственных задач данных, включая информацию о сложных погодных условиях на рудниках и месторождениях. Большинство объектов в России, управляемых Highland Gold Mining, расположены в десятках и сотнях километров от крупных населенных пунктов, поэтому единственная возможность их подключения к интернет-каналам с высокой пропускной способностью – спутниковая связь.

Например, месторождение «Многовершинное» расположено в 560 км к северу от Хабаровска и в 123 км от основного районного центра Николаевска-на-Амуре. А удаленность Новоширокинского рудника от ближайшего к нему крупного населенного пункта, Читы, составляет 350 км.

«Благодаря спутниковой системе связи даже самая удаленная и труднодоступная площадка HGM в любой момент имеет возможность связаться с офисом. Данные о ходе работы на рудниках и месторождениях компании передаются в центральный офис без задержек, что позволяет оценивать эффективность выполнения текущих задач и составлять план действий на ближайшее будущее, учитывая погодный фактор», – сказал Дэвид Холден, коммерческий директор Orange Business Services Россия и СНГ.

«За годы сотрудничества Orange Business Services зарекомендовала себя как надежный партнер, предоставляющий качественные и надежные каналы связи. Нам важно получать стабильный сервис для удаленных площадок, как с точки зрения доступности бизнес-приложений, так и с точки зрения промышленной безопасности и охраны труда. Техническая поддержка Orange не раз доказывала свою эффективность», — сказал Алексей Сунцов, директор по информационным технологиям Highland Gold Mining.