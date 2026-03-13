Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск

В Хабаровске зафиксировали самую продолжительную кибератаку на Дальнем востоке МТС совместно с RED Security, открытой экосистемой ИБ-решений, проанализировали DDoS-атаки на организации Дальнего Востока за 2025 г. Чаще всего под удар попадали организации во Владивостоке, Хабаровске и Чите. В Хабаровском крае была зафиксирована одна из самых продолжительных — она длилась более 30 часов. Об этом CNews сообщили представители МТС. Всего в ДВФО было отражено более 6

«МегаФон»: хабаровчане на 47% активнее ищут авиабилеты по сравнению с 2025 годом ерес к поиску билетов наблюдается в воскресенье и понедельник. Изменение цифровых привычек пользователей приводят к росту нагрузки на сеть и становятся драйвером модернизации телеком-инфраструктуры в Хабаровске и регионе. Инженеры оператора своевременно обновляют оборудование, чтобы обеспечивать стабильное качество связи при увеличении трафика. В январе 2026 г. специалисты «МегаФона» заверш

63 тысячи рублей в Москве, 59 — в Санкт-Петербурге, 58 — в Хабаровске: желаемый размер МРОТ в мегаполисах Самые высокие запросы к уровню минимального размера оплаты труда — в двух столицах, Хабаровске, Казани и Владивостоке, самые умеренные — в Кирове, Волгограде и Пензе. В опросе S

МТС к началу новогодних представлений прокачала связь в Городском дворце культуры Хабаровска ПАО «МТС», цифровая экосистема, развернула внутреннюю сеть связи в Городском дворце культуры Хабаровска. Специалисты МТС обеспечили качественной голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом основные помещения учреждения, включая зрительные залы, репетиционные классы и конфе

Зима под «сериальчик»: хабаровчане в лидерах по просмотру кино онлайн онули около 300 телеком-объектов на всей территории региона. Большая часть работ пришлась на города Хабаровск, Вяземский, Советскую Гавань, Бикин. Вместе с тем, расширение сети 4G прошло и в се

SIM-карты «МегаФона» можно подключить в МФЦ Хабаровска и Комсомольска была запущена в тестовом режиме в нескольких офисах МФЦ. Сейчас подключить связь «МегаФона» можно в Хабаровске в офисах по адресам Гагарина 37/1, Стрельникова, 4 и Суворова, 25а. В Комсомольске

20 лет спустя: культовые телефоны нулевых по-прежнему в строю в Хабаровске аршего поколения. Конечно, мы активно развиваем 4G — осенью улучшили связь на более чем 60 вышках в Хабаровске и других населенных пунктах региона. Но при этом мы по-прежнему поддерживаем сеть

Полтора миллиона километров проехали на самокатах хабаровчане Сервис «МТС Юрент» подвел итоги сезона 2025 г. в Хабаровске. По данным аналитиков, более 80% пользователей выбирали самокаты для ежедневных ма

Хабаровчане предпочитают читать фантастику в электронном виде уделяют внимание люди с доходом 400-500 тыс. руб. (таких менее 2%). Среди жанров электронных книг в Хабаровске лидируют фантастика, детективы и любовные романы. Средний чек на покупку электронн

МТС прокачала интернет в транспортном сердце северного микрорайона Хабаровска ПАО «МТС» сообщает о завершении очередного этапа модернизации телеком-инфраструктуры в Хабаровске. Специалисты МТС усилили сеть LTE в районе одной из ключевых транспортных развязок

МТС окутала коттеджные поселки Хабаровска высокоскоростным интернетом МТС усилила сеть LTE в железнодорожном районе Хабаровска. В результате модернизации оборудования скорость мобильного интернета МТС на треть выросла в крупных коттеджных поселках Хабаровска и месте отдыха горожан – питомнике имени А.

«МегаФон» усилил LTE-сеть на главной улице Хабаровска Жители и гости Хабаровска могут оценить быструю загрузку цифровых сервисов в районе городских парков — «Динамо» и парка имени Гайдара. «МегаФон» расширил телеком-сеть в центре города, что позволило увеличить

Хабаровчане стали чаще менять смартфоны по программе трейд-ин Дальневосточный федеральный округ вошел в топ-3 округов России, где зафиксирован наибольший спрос на программу трейд-ин. По этому показателю дальневосточные регионы уступили только Сибири. Чаще всего хабаровчане по трейд-ин приобретают смартфоны бренда Samsung — за последние три месяца на него пришлось 82% всех покупок новых смартфонов. Из моделей, на которую хотят обменять старый смартфон,

Больше всего DDoS-атак на Дальнем Востоке приходится на Хабаровск и Владивосток ов по этому показателю занял пятое место, на него пришлось 13,7% от общего объема атак на регионы. Чаще всего хакеры пытались помешать работе веб-ресурсов организаций, расположенных во Владивостоке и Хабаровске. Самая мощная DDoS-атака в Дальневосточном федеральном округе в пике достигла 141 Гбит/с, а самая продолжительная длилась более 20 часов и была направлена на ресурсы телеком-компании

К летним нагрузкам «МегаФон» прокачал 4G в Хабаровске Жители и гости Хабаровска и пригорода получили доступ к улучшенной мобильной сети «МегаФона» с более устойчивым сигналом 4G и высокой скоростью интернета. Инженеры построили и модернизировали телеком-объекты

«Систэм Электрик» обеспечила автоматизацию и электроснабжение международного терминала аэропорта Хабаровска стэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, интегрировала передовые продукты и решения в проект международного терминала аэропорта Хабаровска имени Г. И. Невельского. Объект, играющий ключевую роль в развитии транспортной инфраструктуры Хабаровского края, готовится к открытию в этом году. Площадь возведенного объекта – бол

«МегаФон» переводит частоты третьего поколения в LTE ть загрузки останется высокой. Рефарминг был выполнен на более чем 50 базовых станциях оператора. В Хабаровске «МегаФон» наращивает темпы отказа от частот 3G в пользу современной сети LTE. Это

«МегаФон» расширяет сеть 4G в Хабаровске абаровском крае Дмитрий Оловянников. Ранее специалисты «МегаФона» запустили новую базовую станцию в Хабаровске в районе улиц Редько, Шатова, Совхозной и Тимощука, что позволило подключить к 4G

В районе ЖК «Петроглиф парк» в Хабаровске МТС ускорила мобильный интернет чных зон, расположенных вблизи ЖК. «Мы наращиваем темпы модернизации и строительства телеком-сети в Хабаровске и агломерации, так как понимаем, что мобильный доступ в сеть сегодня – необходимос

Скорость мобильного интернета МТС выросла на треть в районе педагогического колледжа в Хабаровске МТС установила дополнительное оборудование в первом микрорайоне Хабаровска. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета на территории педагогического колледжа и прилегающей зоне выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Чтоб

МТС разогнала мобильный интернет к Всероссийскому туристическому форуму в Хабаровске роХаб», которые пройдут в рамках Всероссийского туристического форума с 20 по 22 сентября 2024 г. в Хабаровске. Об этом CNews сообщили представители МТС. Прокачать сеть удалось с помощью рефарм

МТС: москвичи, хабаровчане и калининградцы отметили День молодежной столицы во Владивостоке ый отпраздновали 6 июля на Набережной Цесаревича. Большинство гостей на праздник прибыли из Москвы, Хабаровска и Благовещенска, а каждый двадцатый турист прибыл из заграницы. Об этом CNews сооб

«МегаФон» на 12% увеличил скорость мобильного интернета в Хабаровске Абоненты «МегаФона» в Хабаровске теперь могут быстрее передавать и получать данные на своих смартфонах. Масштабная программа рефарминга и модернизации сетевой инфраструктуры позволила активировать новый высокочастот

В Хабаровске открылся Центр компетенций по документообороту рвый Бит» получил статус «1С: Центр компетенции по документообороту» (ЦКД), став первой компанией в Хабаровске, которой это удалось. Об этом CNews сообщили представители «Первый Бит». «Более по

На четверть быстрее: в пригороде Хабаровска выросла скорость мобильного интернета На 25% выросла скорость мобильного интернета в семи населенных пунктах в ближайшем пригороде Хабаровска. Модернизация сетевой инфраструктуры позволила активировать новый высокочастотный слой LTE, который увеличивает скорость передачи данных. Улучшение ощутили жители сел Ракитное, Ильин

Softline помогла международному аэропорту Хабаровск повысить производительность бизнес-систем ГК Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, провела обследование Microsoft SQL Server для международного аэропорта Хабаровск на соответствие лучшим мировым практикам и требованиям безопасности. Инженеры Softline провели технический аудит сервера баз данных и выявили потенциальные уязвимости, влияющие на ста

«Мегафон» расширил покрытие 4G около крупнейших ВУЗов Хабаровска титут и Дальневосточный юридический институт, проговаривая по 95 и 56 тыс. минут соответственно. «В Хабаровске всего 11 высших учебных заведений, которые каждый год выпускают более 12 тыс. студ

Цифровая трансформация управленческого учета в МУП «Водоканал» Хабаровска на 15% сократила затраты на ИТ-инфраструктуру Специалисты МУП «Водоканал» Хабаровска в партнерстве с компанией «Первый бит» перевели работу предприятия и учет в систему «1С:ERP». В результате трудозатраты бухгалтерии и финансовой службы сократились на 10%, так как по

В Хабаровске завершено строительство первого на Дальнем Востоке складского комплекса для нужд электронной коммерции Ozon В Хабаровске введен в эксплуатацию крупнейший в крае и первый в федеральном округе складской ко

Школы Хабаровска перейдут на «Ред ОС» и «Ред софт». Договор о передаче программного продукта для использования в учебных целях подписан в Хабаровске 26 августа 2022 г.. Подписантами выступили мэр города Сергей Кравчук и генеральный

РИР запускает систему управления обращениями граждан в Хабаровске Администрация Хабаровска совместно с компанией «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпора

В Хабаровске запустили систему голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med от группы ЦРТ окументации, развивает документооборот, оказывается эффективнее систем в том числе с предустановленными шаблонами, способствует стандартизации медицинской лексики. Мы приветствуем внедрение решения в Хабаровске и дальнейшее масштабирование». Voice2Med уже работает в отделениях лучевой диагностики городских поликлиник Москвы, в медицинских учреждениях Московской области, Мордовии, Перми, Мур

«Ростелеком» подвел итоги работы ВОЛС Челябинск — Хабаровск Волоконно-оптическая транзитная магистраль Челябинск — Хабаровск, связавшая Дальний Восток с Европейской частью России, появилась десять лет назад. Тогда устойчивый быстрый интернет пришел в населенные пункты страны, а объем международного транзитн

«Первый Бит» вышел на рынок Дальнего Востока «Первый Бит» объявил об открытии в конце января представительства в Хабаровске. Владельцы всех видов бизнеса могут получать круглосуточную поддержку от сертифици

В Хабаровске пройдет презентация треков Creative Industries, TechNet и Power&Energy акселератора GenerationS 1 октября в Хабаровске в рамках V Международного молодежного бизнес-форума состоится презентация треков Creative Industries, TechNet и Power&Energy стартап-акселератора GenerationS от РВК. Об этом CNews со

Телефонная сеть «Ростелекома» в Хабаровске стала цифровой «Ростелеком» в Хабаровске перевел клиентов последних координатных телефонных станций города на современные ц

Электронная очередь Neuroniq внедрена в поликлиниках Хабаровска программы по развитию здравоохранения и информатизации амбулаторно-поликлинических учреждений Хабаровского края, компания «Технологии Будущего» оснастила системами электронной очереди поликлиники г. Хабаровска. В пяти поликлиниках (№№ 3, 9, 10, 11, 15, а также 22-я детская стоматологическая) было установлено оборудование и программное обеспечение торговой марки Neuroniq. Силами региональны

ТТК продлил сотрудничество с дочерней компанией «Газпрома» в Хабаровске Компания ТТК сообщила о продлении сотрудничества с дочерним предприятием «Газпрома» - «Газпром трансгаз Томск» в Хабаровске. В рамках заключенного договора, макрорегиональный филиал «Дальний Восток» компании ТТК (ТТК-ДВ) продолжит предоставлять заказчику местную связь на 200 телефонных номеров в Хабаро

Mango Office обеспечит бизнес Хабаровска облачными сервисами для коммуникаций оставления облачных сервисов предприятиям среднего и малого бизнеса Хабаровска. Представительство в Хабаровске станет вторым на территории Дальневосточного федерального округа, филиал во Владив