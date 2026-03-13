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Россия ДФО Хабаровский край Хабаровск
СОБЫТИЯ
|13.03.2026
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В Хабаровске зафиксировали самую продолжительную кибератаку на Дальнем востоке
МТС совместно с RED Security, открытой экосистемой ИБ-решений, проанализировали DDoS-атаки на организации Дальнего Востока за 2025 г. Чаще всего под удар попадали организации во Владивостоке, Хабаровске и Чите. В Хабаровском крае была зафиксирована одна из самых продолжительных — она длилась более 30 часов. Об этом CNews сообщили представители МТС. Всего в ДВФО было отражено более 6
|05.02.2026
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«МегаФон»: хабаровчане на 47% активнее ищут авиабилеты по сравнению с 2025 годом
ерес к поиску билетов наблюдается в воскресенье и понедельник. Изменение цифровых привычек пользователей приводят к росту нагрузки на сеть и становятся драйвером модернизации телеком-инфраструктуры в Хабаровске и регионе. Инженеры оператора своевременно обновляют оборудование, чтобы обеспечивать стабильное качество связи при увеличении трафика. В январе 2026 г. специалисты «МегаФона» заверш
|04.02.2026
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63 тысячи рублей в Москве, 59 — в Санкт-Петербурге, 58 — в Хабаровске: желаемый размер МРОТ в мегаполисах
Самые высокие запросы к уровню минимального размера оплаты труда — в двух столицах, Хабаровске, Казани и Владивостоке, самые умеренные — в Кирове, Волгограде и Пензе. В опросе S
|18.12.2025
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МТС к началу новогодних представлений прокачала связь в Городском дворце культуры Хабаровска
ПАО «МТС», цифровая экосистема, развернула внутреннюю сеть связи в Городском дворце культуры Хабаровска. Специалисты МТС обеспечили качественной голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом основные помещения учреждения, включая зрительные залы, репетиционные классы и конфе
|10.12.2025
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Зима под «сериальчик»: хабаровчане в лидерах по просмотру кино онлайн
онули около 300 телеком-объектов на всей территории региона. Большая часть работ пришлась на города Хабаровск, Вяземский, Советскую Гавань, Бикин. Вместе с тем, расширение сети 4G прошло и в се
|26.11.2025
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SIM-карты «МегаФона» можно подключить в МФЦ Хабаровска и Комсомольска
была запущена в тестовом режиме в нескольких офисах МФЦ. Сейчас подключить связь «МегаФона» можно в Хабаровске в офисах по адресам Гагарина 37/1, Стрельникова, 4 и Суворова, 25а. В Комсомольске
|19.11.2025
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20 лет спустя: культовые телефоны нулевых по-прежнему в строю в Хабаровске
аршего поколения. Конечно, мы активно развиваем 4G — осенью улучшили связь на более чем 60 вышках в Хабаровске и других населенных пунктах региона. Но при этом мы по-прежнему поддерживаем сеть
|07.11.2025
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Полтора миллиона километров проехали на самокатах хабаровчане
Сервис «МТС Юрент» подвел итоги сезона 2025 г. в Хабаровске. По данным аналитиков, более 80% пользователей выбирали самокаты для ежедневных ма
|30.09.2025
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Хабаровчане предпочитают читать фантастику в электронном виде
уделяют внимание люди с доходом 400-500 тыс. руб. (таких менее 2%). Среди жанров электронных книг в Хабаровске лидируют фантастика, детективы и любовные романы. Средний чек на покупку электронн
|26.09.2025
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МТС прокачала интернет в транспортном сердце северного микрорайона Хабаровска
ПАО «МТС» сообщает о завершении очередного этапа модернизации телеком-инфраструктуры в Хабаровске. Специалисты МТС усилили сеть LTE в районе одной из ключевых транспортных развязок
|19.09.2025
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МТС окутала коттеджные поселки Хабаровска высокоскоростным интернетом
МТС усилила сеть LTE в железнодорожном районе Хабаровска. В результате модернизации оборудования скорость мобильного интернета МТС на треть выросла в крупных коттеджных поселках Хабаровска и месте отдыха горожан – питомнике имени А.
|03.09.2025
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«МегаФон» усилил LTE-сеть на главной улице Хабаровска
Жители и гости Хабаровска могут оценить быструю загрузку цифровых сервисов в районе городских парков — «Динамо» и парка имени Гайдара. «МегаФон» расширил телеком-сеть в центре города, что позволило увеличить
|25.08.2025
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Хабаровчане стали чаще менять смартфоны по программе трейд-ин
Дальневосточный федеральный округ вошел в топ-3 округов России, где зафиксирован наибольший спрос на программу трейд-ин. По этому показателю дальневосточные регионы уступили только Сибири. Чаще всего хабаровчане по трейд-ин приобретают смартфоны бренда Samsung — за последние три месяца на него пришлось 82% всех покупок новых смартфонов. Из моделей, на которую хотят обменять старый смартфон,
|31.07.2025
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Больше всего DDoS-атак на Дальнем Востоке приходится на Хабаровск и Владивосток
ов по этому показателю занял пятое место, на него пришлось 13,7% от общего объема атак на регионы. Чаще всего хакеры пытались помешать работе веб-ресурсов организаций, расположенных во Владивостоке и Хабаровске. Самая мощная DDoS-атака в Дальневосточном федеральном округе в пике достигла 141 Гбит/с, а самая продолжительная длилась более 20 часов и была направлена на ресурсы телеком-компании
|24.07.2025
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К летним нагрузкам «МегаФон» прокачал 4G в Хабаровске
Жители и гости Хабаровска и пригорода получили доступ к улучшенной мобильной сети «МегаФона» с более устойчивым сигналом 4G и высокой скоростью интернета. Инженеры построили и модернизировали телеком-объекты
|10.07.2025
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«Систэм Электрик» обеспечила автоматизацию и электроснабжение международного терминала аэропорта Хабаровска
стэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, интегрировала передовые продукты и решения в проект международного терминала аэропорта Хабаровска имени Г. И. Невельского. Объект, играющий ключевую роль в развитии транспортной инфраструктуры Хабаровского края, готовится к открытию в этом году. Площадь возведенного объекта – бол
|25.02.2025
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«МегаФон» переводит частоты третьего поколения в LTE
ть загрузки останется высокой. Рефарминг был выполнен на более чем 50 базовых станциях оператора. В Хабаровске «МегаФон» наращивает темпы отказа от частот 3G в пользу современной сети LTE. Это
|05.02.2025
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«МегаФон» расширяет сеть 4G в Хабаровске
абаровском крае Дмитрий Оловянников. Ранее специалисты «МегаФона» запустили новую базовую станцию в Хабаровске в районе улиц Редько, Шатова, Совхозной и Тимощука, что позволило подключить к 4G
|10.10.2024
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В районе ЖК «Петроглиф парк» в Хабаровске МТС ускорила мобильный интернет
чных зон, расположенных вблизи ЖК. «Мы наращиваем темпы модернизации и строительства телеком-сети в Хабаровске и агломерации, так как понимаем, что мобильный доступ в сеть сегодня – необходимос
|03.10.2024
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Скорость мобильного интернета МТС выросла на треть в районе педагогического колледжа в Хабаровске
МТС установила дополнительное оборудование в первом микрорайоне Хабаровска. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета на территории педагогического колледжа и прилегающей зоне выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Чтоб
|18.09.2024
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МТС разогнала мобильный интернет к Всероссийскому туристическому форуму в Хабаровске
роХаб», которые пройдут в рамках Всероссийского туристического форума с 20 по 22 сентября 2024 г. в Хабаровске. Об этом CNews сообщили представители МТС. Прокачать сеть удалось с помощью рефарм
|12.07.2024
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МТС: москвичи, хабаровчане и калининградцы отметили День молодежной столицы во Владивостоке
ый отпраздновали 6 июля на Набережной Цесаревича. Большинство гостей на праздник прибыли из Москвы, Хабаровска и Благовещенска, а каждый двадцатый турист прибыл из заграницы. Об этом CNews сооб
|26.02.2024
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«МегаФон» на 12% увеличил скорость мобильного интернета в Хабаровске
Абоненты «МегаФона» в Хабаровске теперь могут быстрее передавать и получать данные на своих смартфонах. Масштабная программа рефарминга и модернизации сетевой инфраструктуры позволила активировать новый высокочастот
|16.01.2024
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В Хабаровске открылся Центр компетенций по документообороту
рвый Бит» получил статус «1С: Центр компетенции по документообороту» (ЦКД), став первой компанией в Хабаровске, которой это удалось. Об этом CNews сообщили представители «Первый Бит». «Более по
|28.09.2023
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На четверть быстрее: в пригороде Хабаровска выросла скорость мобильного интернета
На 25% выросла скорость мобильного интернета в семи населенных пунктах в ближайшем пригороде Хабаровска. Модернизация сетевой инфраструктуры позволила активировать новый высокочастотный слой LTE, который увеличивает скорость передачи данных. Улучшение ощутили жители сел Ракитное, Ильин
|27.09.2023
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Softline помогла международному аэропорту Хабаровск повысить производительность бизнес-систем
ГК Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, провела обследование Microsoft SQL Server для международного аэропорта Хабаровск на соответствие лучшим мировым практикам и требованиям безопасности. Инженеры Softline провели технический аудит сервера баз данных и выявили потенциальные уязвимости, влияющие на ста
|12.09.2023
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«Мегафон» расширил покрытие 4G около крупнейших ВУЗов Хабаровска
титут и Дальневосточный юридический институт, проговаривая по 95 и 56 тыс. минут соответственно. «В Хабаровске всего 11 высших учебных заведений, которые каждый год выпускают более 12 тыс. студ
|11.09.2023
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Цифровая трансформация управленческого учета в МУП «Водоканал» Хабаровска на 15% сократила затраты на ИТ-инфраструктуру
Специалисты МУП «Водоканал» Хабаровска в партнерстве с компанией «Первый бит» перевели работу предприятия и учет в систему «1С:ERP». В результате трудозатраты бухгалтерии и финансовой службы сократились на 10%, так как по
|08.09.2023
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В Хабаровске завершено строительство первого на Дальнем Востоке складского комплекса для нужд электронной коммерции Ozon
В Хабаровске введен в эксплуатацию крупнейший в крае и первый в федеральном округе складской ко
|26.08.2022
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Школы Хабаровска перейдут на «Ред ОС»
и «Ред софт». Договор о передаче программного продукта для использования в учебных целях подписан в Хабаровске 26 августа 2022 г.. Подписантами выступили мэр города Сергей Кравчук и генеральный
|01.08.2022
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РИР запускает систему управления обращениями граждан в Хабаровске
Администрация Хабаровска совместно с компанией «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпора
|19.02.2021
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В Хабаровске запустили систему голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med от группы ЦРТ
окументации, развивает документооборот, оказывается эффективнее систем в том числе с предустановленными шаблонами, способствует стандартизации медицинской лексики. Мы приветствуем внедрение решения в Хабаровске и дальнейшее масштабирование». Voice2Med уже работает в отделениях лучевой диагностики городских поликлиник Москвы, в медицинских учреждениях Московской области, Мордовии, Перми, Мур
|12.05.2020
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«Ростелеком» подвел итоги работы ВОЛС Челябинск — Хабаровск
Волоконно-оптическая транзитная магистраль Челябинск — Хабаровск, связавшая Дальний Восток с Европейской частью России, появилась десять лет назад. Тогда устойчивый быстрый интернет пришел в населенные пункты страны, а объем международного транзитн
|11.02.2019
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«Первый Бит» вышел на рынок Дальнего Востока
«Первый Бит» объявил об открытии в конце января представительства в Хабаровске. Владельцы всех видов бизнеса могут получать круглосуточную поддержку от сертифици
|30.09.2016
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В Хабаровске пройдет презентация треков Creative Industries, TechNet и Power&Energy акселератора GenerationS
1 октября в Хабаровске в рамках V Международного молодежного бизнес-форума состоится презентация треков Creative Industries, TechNet и Power&Energy стартап-акселератора GenerationS от РВК. Об этом CNews со
|30.06.2016
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Телефонная сеть «Ростелекома» в Хабаровске стала цифровой
«Ростелеком» в Хабаровске перевел клиентов последних координатных телефонных станций города на современные ц
|29.02.2016
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Электронная очередь Neuroniq внедрена в поликлиниках Хабаровска
программы по развитию здравоохранения и информатизации амбулаторно-поликлинических учреждений Хабаровского края, компания «Технологии Будущего» оснастила системами электронной очереди поликлиники г. Хабаровска. В пяти поликлиниках (№№ 3, 9, 10, 11, 15, а также 22-я детская стоматологическая) было установлено оборудование и программное обеспечение торговой марки Neuroniq. Силами региональны
|11.11.2015
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ТТК продлил сотрудничество с дочерней компанией «Газпрома» в Хабаровске
Компания ТТК сообщила о продлении сотрудничества с дочерним предприятием «Газпрома» - «Газпром трансгаз Томск» в Хабаровске. В рамках заключенного договора, макрорегиональный филиал «Дальний Восток» компании ТТК (ТТК-ДВ) продолжит предоставлять заказчику местную связь на 200 телефонных номеров в Хабаро
|02.10.2015
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Mango Office обеспечит бизнес Хабаровска облачными сервисами для коммуникаций
оставления облачных сервисов предприятиям среднего и малого бизнеса Хабаровска. Представительство в Хабаровске станет вторым на территории Дальневосточного федерального округа, филиал во Владив
|14.09.2015
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ТТК снизил стоимость кабельного телевидения для ветеранов в Хабаровске
го телевидения (КТВ) для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда и тружеников тыла в Хабаровске. Ежемесячная абонентская плата для пользователей тарифа «Льготный», приуроченного
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Линник Иван 55 36
|Экшенгер Наталья 81 28
|Оловянников Дмитрий 78 28
|Путин Владимир 3454 15
|Хитрова Елена 12 11
|Киселев Николай 16 10
|Ляпунов Игорь 132 9
|Медведев Дмитрий 1665 9
|Вураско Александр 48 9
|Челышев Илья 45 8
|Рейман Леонид 1065 8
|Чернов Даниил 79 7
|Кошкина Дарья 12 6
|Щеголев Игорь 699 6
|Пехтерев Сергей 56 5
|Никитин Олег 68 5
|Торгашин Евгений 31 5
|Мардер Наум 116 5
|Горшилин Михаил 21 5
|Пашков Алексей 21 5
|Вайнер Всеволод 26 4
|Кузнецов Сергей 163 4
|Баринов Александр 44 4
|Ушацкий Андрей 105 4
|Корнеев Сергей 84 4
|Бондарь Дмитрий 37 4
|Анкилов Константин 121 4
|Карпенко Дмитрий 31 4
|Шабалков Сергей 13 4
|Перагов Андрей 18 4
|Демин Евгений 15 4
|Старцев Александр 8 4
|Кравцов Роман 89 3
|Малышев Сергей 99 3
|Массух Илья 239 3
|Егоров Игорь 45 3
|Калугин Сергей 169 3
|Дубинин Александр 20 3
|Титов Алексей 62 3
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