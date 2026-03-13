Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Россия ДФО Хабаровский край Хабаровск

Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск

Евгений Гундобин "Хабаровск" (1965, обложка от блока открыток) Евгений Гундобин "Хабаровск" (1965, обложка от блока открыток)
Алексей Шишкин "Улица Карла Маркса в Хабаровске" (1958) Алексей Шишкин "Улица Карла Маркса в Хабаровске" (1958)
Григорий Гусак "Вечер в речном порту Хабаровска" (1964) Григорий Гусак "Вечер в речном порту Хабаровска" (1964)
Евгений Гундобин "Хабаровск" (1965, обложка от блока открыток)

СОБЫТИЯ


13.03.2026 В Хабаровске зафиксировали самую продолжительную кибератаку на Дальнем востоке

МТС совместно с RED Security, открытой экосистемой ИБ-решений, проанализировали DDoS-атаки на организации Дальнего Востока за 2025 г. Чаще всего под удар попадали организации во Владивостоке, Хабаровске и Чите. В Хабаровском крае была зафиксирована одна из самых продолжительных — она длилась более 30 часов. Об этом CNews сообщили представители МТС. Всего в ДВФО было отражено более 6
05.02.2026 «МегаФон»: хабаровчане на 47% активнее ищут авиабилеты по сравнению с 2025 годом

ерес к поиску билетов наблюдается в воскресенье и понедельник. Изменение цифровых привычек пользователей приводят к росту нагрузки на сеть и становятся драйвером модернизации телеком-инфраструктуры в Хабаровске и регионе. Инженеры оператора своевременно обновляют оборудование, чтобы обеспечивать стабильное качество связи при увеличении трафика. В январе 2026 г. специалисты «МегаФона» заверш
04.02.2026 63 тысячи рублей в Москве, 59 — в Санкт-Петербурге, 58 — в Хабаровске: желаемый размер МРОТ в мегаполисах

Самые высокие запросы к уровню минимального размера оплаты труда — в двух столицах, Хабаровске, Казани и Владивостоке, самые умеренные — в Кирове, Волгограде и Пензе. В опросе S
18.12.2025 МТС к началу новогодних представлений прокачала связь в Городском дворце культуры Хабаровска

ПАО «МТС», цифровая экосистема, развернула внутреннюю сеть связи в Городском дворце культуры Хабаровска. Специалисты МТС обеспечили качественной голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом основные помещения учреждения, включая зрительные залы, репетиционные классы и конфе
10.12.2025 Зима под «сериальчик»: хабаровчане в лидерах по просмотру кино онлайн

онули около 300 телеком-объектов на всей территории региона. Большая часть работ пришлась на города Хабаровск, Вяземский, Советскую Гавань, Бикин. Вместе с тем, расширение сети 4G прошло и в се
26.11.2025 SIM-карты «МегаФона» можно подключить в МФЦ Хабаровска и Комсомольска

была запущена в тестовом режиме в нескольких офисах МФЦ. Сейчас подключить связь «МегаФона» можно в Хабаровске в офисах по адресам Гагарина 37/1, Стрельникова, 4 и Суворова, 25а. В Комсомольске
19.11.2025 20 лет спустя: культовые телефоны нулевых по-прежнему в строю в Хабаровске

аршего поколения. Конечно, мы активно развиваем 4G — осенью улучшили связь на более чем 60 вышках в Хабаровске и других населенных пунктах региона. Но при этом мы по-прежнему поддерживаем сеть

07.11.2025 Полтора миллиона километров проехали на самокатах хабаровчане

Сервис «МТС Юрент» подвел итоги сезона 2025 г. в Хабаровске. По данным аналитиков, более 80% пользователей выбирали самокаты для ежедневных ма
30.09.2025 Хабаровчане предпочитают читать фантастику в электронном виде

уделяют внимание люди с доходом 400-500 тыс. руб. (таких менее 2%). Среди жанров электронных книг в Хабаровске лидируют фантастика, детективы и любовные романы. Средний чек на покупку электронн
26.09.2025 МТС прокачала интернет в транспортном сердце северного микрорайона Хабаровска

ПАО «МТС» сообщает о завершении очередного этапа модернизации телеком-инфраструктуры в Хабаровске. Специалисты МТС усилили сеть LTE в районе одной из ключевых транспортных развязок
19.09.2025 МТС окутала коттеджные поселки Хабаровска высокоскоростным интернетом

МТС усилила сеть LTE в железнодорожном районе Хабаровска. В результате модернизации оборудования скорость мобильного интернета МТС на треть выросла в крупных коттеджных поселках Хабаровска и месте отдыха горожан – питомнике имени А.
03.09.2025 «МегаФон» усилил LTE-сеть на главной улице Хабаровска

Жители и гости Хабаровска могут оценить быструю загрузку цифровых сервисов в районе городских парков — «Динамо» и парка имени Гайдара. «МегаФон» расширил телеком-сеть в центре города, что позволило увеличить

25.08.2025 Хабаровчане стали чаще менять смартфоны по программе трейд-ин

Дальневосточный федеральный округ вошел в топ-3 округов России, где зафиксирован наибольший спрос на программу трейд-ин. По этому показателю дальневосточные регионы уступили только Сибири. Чаще всего хабаровчане по трейд-ин приобретают смартфоны бренда Samsung — за последние три месяца на него пришлось 82% всех покупок новых смартфонов. Из моделей, на которую хотят обменять старый смартфон,
31.07.2025 Больше всего DDoS-атак на Дальнем Востоке приходится на Хабаровск и Владивосток

ов по этому показателю занял пятое место, на него пришлось 13,7% от общего объема атак на регионы. Чаще всего хакеры пытались помешать работе веб-ресурсов организаций, расположенных во Владивостоке и Хабаровске. Самая мощная DDoS-атака в Дальневосточном федеральном округе в пике достигла 141 Гбит/с, а самая продолжительная длилась более 20 часов и была направлена на ресурсы телеком-компании
24.07.2025 К летним нагрузкам «МегаФон» прокачал 4G в Хабаровске

Жители и гости Хабаровска и пригорода получили доступ к улучшенной мобильной сети «МегаФона» с более устойчивым сигналом 4G и высокой скоростью интернета. Инженеры построили и модернизировали телеком-объекты

10.07.2025 «Систэм Электрик» обеспечила автоматизацию и электроснабжение международного терминала аэропорта Хабаровска

стэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, интегрировала передовые продукты и решения в проект международного терминала аэропорта Хабаровска имени Г. И. Невельского. Объект, играющий ключевую роль в развитии транспортной инфраструктуры Хабаровского края, готовится к открытию в этом году. Площадь возведенного объекта – бол
25.02.2025 «МегаФон» переводит частоты третьего поколения в LTE

ть загрузки останется высокой. Рефарминг был выполнен на более чем 50 базовых станциях оператора. В Хабаровске «МегаФон» наращивает темпы отказа от частот 3G в пользу современной сети LTE. Это

05.02.2025 «МегаФон» расширяет сеть 4G в Хабаровске

абаровском крае Дмитрий Оловянников. Ранее специалисты «МегаФона» запустили новую базовую станцию в Хабаровске в районе улиц Редько, Шатова, Совхозной и Тимощука, что позволило подключить к 4G

10.10.2024 В районе ЖК «Петроглиф парк» в Хабаровске МТС ускорила мобильный интернет

чных зон, расположенных вблизи ЖК. «Мы наращиваем темпы модернизации и строительства телеком-сети в Хабаровске и агломерации, так как понимаем, что мобильный доступ в сеть сегодня – необходимос
03.10.2024 Скорость мобильного интернета МТС выросла на треть в районе педагогического колледжа в Хабаровске

МТС установила дополнительное оборудование в первом микрорайоне Хабаровска. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета на территории педагогического колледжа и прилегающей зоне выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Чтоб
18.09.2024 МТС разогнала мобильный интернет к Всероссийскому туристическому форуму в Хабаровске

роХаб», которые пройдут в рамках Всероссийского туристического форума с 20 по 22 сентября 2024 г. в Хабаровске. Об этом CNews сообщили представители МТС. Прокачать сеть удалось с помощью рефарм
12.07.2024 МТС: москвичи, хабаровчане и калининградцы отметили День молодежной столицы во Владивостоке

ый отпраздновали 6 июля на Набережной Цесаревича. Большинство гостей на праздник прибыли из Москвы, Хабаровска и Благовещенска, а каждый двадцатый турист прибыл из заграницы. Об этом CNews сооб
26.02.2024 «МегаФон» на 12% увеличил скорость мобильного интернета в Хабаровске

Абоненты «МегаФона» в Хабаровске теперь могут быстрее передавать и получать данные на своих смартфонах. Масштабная программа рефарминга и модернизации сетевой инфраструктуры позволила активировать новый высокочастот
16.01.2024 В Хабаровске открылся Центр компетенций по документообороту

рвый Бит» получил статус «1С: Центр компетенции по документообороту» (ЦКД), став первой компанией в Хабаровске, которой это удалось. Об этом CNews сообщили представители «Первый Бит». «Более по
28.09.2023 На четверть быстрее: в пригороде Хабаровска выросла скорость мобильного интернета

На 25% выросла скорость мобильного интернета в семи населенных пунктах в ближайшем пригороде Хабаровска. Модернизация сетевой инфраструктуры позволила активировать новый высокочастотный слой LTE, который увеличивает скорость передачи данных. Улучшение ощутили жители сел Ракитное, Ильин
27.09.2023 Softline помогла международному аэропорту Хабаровск повысить производительность бизнес-систем

ГК Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, провела обследование Microsoft SQL Server для международного аэропорта Хабаровск на соответствие лучшим мировым практикам и требованиям безопасности. Инженеры Softline провели технический аудит сервера баз данных и выявили потенциальные уязвимости, влияющие на ста
12.09.2023 «Мегафон» расширил покрытие 4G около крупнейших ВУЗов Хабаровска

титут и Дальневосточный юридический институт, проговаривая по 95 и 56 тыс. минут соответственно. «В Хабаровске всего 11 высших учебных заведений, которые каждый год выпускают более 12 тыс. студ
11.09.2023 Цифровая трансформация управленческого учета в МУП «Водоканал» Хабаровска на 15% сократила затраты на ИТ-инфраструктуру

Специалисты МУП «Водоканал» Хабаровска в партнерстве с компанией «Первый бит» перевели работу предприятия и учет в систему «1С:ERP». В результате трудозатраты бухгалтерии и финансовой службы сократились на 10%, так как по
08.09.2023 В Хабаровске завершено строительство первого на Дальнем Востоке складского комплекса для нужд электронной коммерции Ozon

В Хабаровске введен в эксплуатацию крупнейший в крае и первый в федеральном округе складской ко
26.08.2022 Школы Хабаровска перейдут на «Ред ОС»

и «Ред софт». Договор о передаче программного продукта для использования в учебных целях подписан в Хабаровске 26 августа 2022 г.. Подписантами выступили мэр города Сергей Кравчук и генеральный
01.08.2022 РИР запускает систему управления обращениями граждан в Хабаровске

Администрация Хабаровска совместно с компанией «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпора
19.02.2021 В Хабаровске запустили систему голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med от группы ЦРТ

окументации, развивает документооборот, оказывается эффективнее систем в том числе с предустановленными шаблонами, способствует стандартизации медицинской лексики. Мы приветствуем внедрение решения в Хабаровске и дальнейшее масштабирование». Voice2Med уже работает в отделениях лучевой диагностики городских поликлиник Москвы, в медицинских учреждениях Московской области, Мордовии, Перми, Мур
12.05.2020 «Ростелеком» подвел итоги работы ВОЛС Челябинск — Хабаровск

Волоконно-оптическая транзитная магистраль Челябинск — Хабаровск, связавшая Дальний Восток с Европейской частью России, появилась десять лет назад. Тогда устойчивый быстрый интернет пришел в населенные пункты страны, а объем международного транзитн
11.02.2019 «Первый Бит» вышел на рынок Дальнего Востока

«Первый Бит» объявил об открытии в конце января представительства в Хабаровске. Владельцы всех видов бизнеса могут получать круглосуточную поддержку от сертифици
30.09.2016 В Хабаровске пройдет презентация треков Creative Industries, TechNet и Power&Energy акселератора GenerationS

1 октября в Хабаровске в рамках V Международного молодежного бизнес-форума состоится презентация треков Creative Industries, TechNet и Power&Energy стартап-акселератора GenerationS от РВК. Об этом CNews со
30.06.2016 Телефонная сеть «Ростелекома» в Хабаровске стала цифровой

«Ростелеком» в Хабаровске перевел клиентов последних координатных телефонных станций города на современные ц
29.02.2016 Электронная очередь Neuroniq внедрена в поликлиниках Хабаровска

программы по развитию здравоохранения и информатизации амбулаторно-поликлинических учреждений Хабаровского края, компания «Технологии Будущего» оснастила системами электронной очереди поликлиники г. Хабаровска. В пяти поликлиниках (№№ 3, 9, 10, 11, 15, а также 22-я детская стоматологическая) было установлено оборудование и программное обеспечение торговой марки Neuroniq. Силами региональны
11.11.2015 ТТК продлил сотрудничество с дочерней компанией «Газпрома» в Хабаровске

Компания ТТК сообщила о продлении сотрудничества с дочерним предприятием «Газпрома» - «Газпром трансгаз Томск» в Хабаровске. В рамках заключенного договора, макрорегиональный филиал «Дальний Восток» компании ТТК (ТТК-ДВ) продолжит предоставлять заказчику местную связь на 200 телефонных номеров в Хабаро
02.10.2015 Mango Office обеспечит бизнес Хабаровска облачными сервисами для коммуникаций

оставления облачных сервисов предприятиям среднего и малого бизнеса Хабаровска. Представительство в Хабаровске станет вторым на территории Дальневосточного федерального округа, филиал во Владив
14.09.2015 ТТК снизил стоимость кабельного телевидения для ветеранов в Хабаровске

го телевидения (КТВ) для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда и тружеников тыла в Хабаровске. Ежемесячная абонентская плата для пользователей тарифа «Льготный», приуроченного


Публикаций - 1303, упоминаний - 1474

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 150
МегаФон 10742 140
Ростелеком 10948 138
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 92
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 85
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 73
Microsoft Corporation 25775 45
Cisco Systems 5372 38
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 31
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 97 31
Softline - Софтлайн 3743 29
9594 29
Samsung Electronics 11064 26
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 25
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 24
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 23
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 22
IBM - International Business Machines Corp 9699 22
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 22
Intel Corporation 12811 21
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 20
Yandex - Яндекс 9216 20
HP Inc. 5883 20
Huawei 4676 19
HP - Hewlett-Packard 3662 18
Oracle Corporation 7074 16
D-Link - Д-Линк Трейд 395 15
МегаФон - Мобиком 230 14
Apple Inc 13154 14
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 13
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 12
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 12
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 12
Ростелеком - Связьинвест 1719 11
МегаФон ДВ - МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 56 11
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 11
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 10
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 10
Siemens AG - Siemens Group 2673 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 34
РЖД - Российские железные дороги 2096 24
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 24
Почта России ПАО 2370 20
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 16
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 16
Связной ГК 1401 16
Газпром ПАО 1493 12
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 11
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 10
Superjob - Суперджоб 858 8
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 8
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 8
Евросеть 1421 8
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 8
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 7
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 7
Россети Ленэнерго 1699 7
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
Альфа-Банк 1979 6
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 6
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 5
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 5
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 5
Международный аэропорт Хабаровск (Новый) имени Г.И. Невельского - IATA: KHV, ICAO: UHHH 6 5
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 61 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 5
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Сбер - Сбербанк Дальневосточный банк 22 4
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 39 4
101Hotels.com 456 4
БЭА Фонд - Бюро экономического анализа 10 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 110
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 56
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 53
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 52
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 44
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 39
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 28
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 24
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 55 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 20
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 15
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 12
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 11
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 10
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 9
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 9
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 8
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 7
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 7
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 7
Федеральное казначейство России 1949 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 6
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 6
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 59 6
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 34
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 12
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 6
OWASP - Open Web Application Security Project 146 3
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
РГУД - Российская гильдия управляющих и девелоперов 6 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 7 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
WiMAX Forum 69 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Росохотрыболовсоюз - Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов 7 1
Международная академия связи - МАС 46 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Союз вебмастеров России 6 1
Гимназический союз России 3 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 249
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 233
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 165
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 155
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 151
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 143
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 126
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 125
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 124
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 124
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 118
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 105
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 104
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 102
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 93
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 90
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 194 89
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 87
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 84
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 81
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 81
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 78
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 75
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 75
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 71
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 71
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 61
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 61
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 60
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 56
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 55
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 55
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 51
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 50
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 50
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 49
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 49
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 634 48
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 450 48
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 47
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 241 86
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 283 85
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 180 84
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 187 84
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 84
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 129 83
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 111 68
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 98 60
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 99 60
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 29
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 27
Linux OS 11533 25
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 25
Google Android 15243 21
Microsoft Windows 16882 21
Microsoft Windows 2000 8678 19
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 17
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 15
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 94 15
Apple iOS 8583 15
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 14
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 13
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Интеграция 20 13
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 12
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 12
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 11
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 11
МТС 3G-сеть 121 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 11
Oracle Java - язык программирования 3469 11
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 153 10
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 10
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 9
Сервис Плюс - СуперМаг - SuperMag 82 9
Apple iPhone 6 4861 9
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 8
Google YouTube - Видеохостинг 3002 8
Apple iPad 4011 8
Apple iPhone 5 783 7
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 7
Линник Иван 55 36
Экшенгер Наталья 81 28
Оловянников Дмитрий 78 28
Путин Владимир 3454 15
Хитрова Елена 12 11
Киселев Николай 16 10
Ляпунов Игорь 132 9
Медведев Дмитрий 1665 9
Вураско Александр 48 9
Челышев Илья 45 8
Рейман Леонид 1065 8
Чернов Даниил 79 7
Кошкина Дарья 12 6
Щеголев Игорь 699 6
Пехтерев Сергей 56 5
Никитин Олег 68 5
Торгашин Евгений 31 5
Мардер Наум 116 5
Горшилин Михаил 21 5
Пашков Алексей 21 5
Вайнер Всеволод 26 4
Кузнецов Сергей 163 4
Баринов Александр 44 4
Ушацкий Андрей 105 4
Корнеев Сергей 84 4
Бондарь Дмитрий 37 4
Анкилов Константин 121 4
Карпенко Дмитрий 31 4
Шабалков Сергей 13 4
Перагов Андрей 18 4
Демин Евгений 15 4
Старцев Александр 8 4
Кравцов Роман 89 3
Малышев Сергей 99 3
Массух Илья 239 3
Егоров Игорь 45 3
Калугин Сергей 169 3
Дубинин Александр 20 3
Титов Алексей 62 3
Ананьев Алексей 110 3
Россия - РФ - Российская федерация 166167 852
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 642
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 508
Россия - СФО - Новосибирск 4876 370
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 358
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 310
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 301
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 289
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 287
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 287
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 285
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 199
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 191
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 175
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 151
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 150
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 140
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 132
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 126
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 126
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 100
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 98
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 95
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 92
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 89
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 226 88
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 415 85
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 82
Россия - ДФО - Амурская область 954 79
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 79
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 76
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 74
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 73
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 72
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 72
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 571 71
Европа 24964 70
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 69
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 401 66
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 62
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 350
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 170
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 150
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 139
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 133
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 128
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 127
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 68
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 63
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 59
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 55
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 54
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 53
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 52
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 51
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 51
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 47
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 46
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 40
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 40
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 38
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 37
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 36
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 35
Энергетика - Energy - Energetically 5855 34
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 30
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 29
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 29
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 28
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 28
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 28
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 27
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 27
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 25
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 25
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 25
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 25
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 24
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 24
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 24
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 37
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 7
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 7
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
Российская газета 290 2
Компьютерное обозрение 3 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
Ведомости 1466 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Эксперт ГК 26 1
AP - Associated Press 2007 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
IEEE Spectrum 16 1
Юность - радиостанция 52 1
ComputerWorld 144 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
ComputerBase 14 1
GQ 22 1
Regnum - Регнум 114 1
Мобильные системы 118 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Silicon 494 1
РБК ТВ - телеканал 83 1
NEWSru.com 229 1
Росбалт ИА 60 1
Первый Мытищинский телеканал - Мытищинское региональное телевидение 2 1
АмурПресс 1 1
SpaceNews 73 1
ТелеМедиум 10 1
Wikipedia - Википедия 650 1
РИА Новости 1033 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 54
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 29
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 16
IDC - International Data Corporation 4975 10
Gartner - Гартнер 3658 8
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 3
Gartner - Dataquest 353 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
Research and Markets 26 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Рустелеком ТК 305 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Synergy Research Group 48 1
VDC Research Group 14 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
CNews Мишень 186 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Интерфакс-100 21 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
Mobile Research Group 87 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Wainhouse Research 40 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
Euroconsult - Евроконсалт 7 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
TrendForce 187 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 47
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 13
РАН - Российская академия наук 2122 11
ТОГУ ВО ФГБОУ - Тихоокеанский государственный университет - Хабаровский Государственный технический университет - Хабаровский государственный педагогический университет 20 10
ДВГУПС - Дальневосточный государственный университет путей сообщения - Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта 14 8
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 7
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 7
Росгидромет - ГГО ФГБУ - Главная геофизическая обсерватория имени Воейкова А.И. 8 5
РАНХиГС - Дальневосточный институт управления - Дальневосточная государственная академия экономики и управления 8 5
Росгидромет - ВНИИГМИ-МЦД - Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных 7 4
РАН ДВО - Дальневосточное отделение Российской академии наук 31 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 2
ОмГПУ - Омский государственный педагогический университет 6 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 2
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 2
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 2
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 34 2
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 2
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 2
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 32 2
ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева - ОрёлГТУ - Орловский государственный технический университет 19 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 21 2
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 2
Росгидромет - Планета НИЦ космической гидрометеорологии планеты ФГБУ 11 2
ХГУЭП - Хабаровский государственный университет экономики и права 5 2
РАН ДВО - ИАПУ - Институт автоматики и процессов управления 7 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 21
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 14
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 9
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 7
РИФ - Российский Интернет Форум 109 6
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 6
День молодёжи - 27 июня 1087 5
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 4
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 3
CNews AWARDS - награда 571 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
Cisco Expo 23 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 2
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 2
Единый день голосования 143 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
Docflow 148 2
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 2
Связь-Экспокомм 276 2
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 2
ДВИФ - Дальневосточный интернет-форум 6 2
CeBIT 614 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 1
VolgaCTF - соревнования в области информационной безопасности 3 1
CCWF - Call Center World Forum 39 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Softline IT Reality 1 1
Intel Неделя цифровых технологий 2 1
Карнавал цифровых технологий 1 1
МегаФон - MegafonLive фестиваль 1 1
Infosecurity - выставка 63 1
SearchInform Road Show 13 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще