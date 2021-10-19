Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск

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В ТТК назначен руководитель департамента развития бизнеса на корпоративном и государственном рынке 1

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Назначен директор филиала МТС в Курганской области 1

Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1

Honor откроет второй монобрендовый магазин в Москве 1

Бренд Honor запускает сеть монобрендовых магазинов по всей России 2

Назван зарплатный потолок для сисадминов Windows в России 1

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