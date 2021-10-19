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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
ДФО
Хабаровский край
Хабаровск

Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск


19.10.2021 15 городов России охватит сеть коммерческих ЦОДов за 50 миллиардов 1
01.10.2021 «Вконтакте» ускорила старт видео и трансляций в 1,5 раза с помощью новой CDN 1
22.09.2021 Масштабная роботизация — роботы-пылесосы стали доступнее для россиян на 49% 1
25.08.2021 Минвостокразвития защищает данные с помощью «КИБ Серчинформ» 1
28.07.2021 На ажиотажной закупке МВД цена серверов на российской ОС рухнула в 2 раза 1
13.07.2021 Группа ВТБ расширяет набор ИТ-специалистов в регионах 1
01.07.2021 В результате проекта «Первого Бита» автоматизировано 300 рабочих мест в компании «Фреш 25» 1
30.06.2021 ВШЭ, МГУ и Политех стали самыми популярными вузами в период поступления 3
23.06.2021 OR Group нарастила серверные мощности для развития финансовых сервисов 1
10.06.2021 «Почта России» и ВТБ запустили оплату курьерской доставки по QR-кодам 2
26.05.2021 G-Core Labs поможет компаниям из России и СНГ выйти на западные рынки благодаря запуску нового региона публичного облака в Амстердаме 1
18.05.2021 «Вконтакте» и «Ситимобил» запустили сервис аренды электросамокатов «Прокат Вконтакте» 1
17.05.2021 Подведомственный вуз Минцифры открыл киберполигон 1
12.05.2021 ВТБ и «Сумитек интернейшнл» запустили оплату заказов с использованием СБП 1
08.04.2021 Региональная команда ОТР выросла на 35% 1
30.03.2021 В ТТК назначен руководитель департамента развития бизнеса на корпоративном и государственном рынке 1
12.03.2021 Названы зарплатные максимумы для сисадминов Unix в России 1
19.02.2021 В Хабаровске запустили систему голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med от группы ЦРТ 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
10.02.2021 В «Рексофт» создана практика цифрового консалтинга 1
28.01.2021 Облако G-Core Labs прошло сертификацию соответствия требованиям стандарта PCI DSS 1
27.01.2021 Назначен директор филиала МТС в Курганской области 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1
14.01.2021 Программисты на Python в России получают до 400 тыс. руб. Но девушки к ним работать не идут 2
25.12.2020 Honor откроет второй монобрендовый магазин в Москве 1
17.12.2020 Выручка Corpsoft24 выросла на 30% в 2020 году 1
15.12.2020 «Почта России» под давлением властей срочно купила российские серверы. Госпосредник заработает 200 миллионов 1
26.11.2020 Eset: 75% пользователей Рунета предпочитают не публиковать политические шутки 1
20.11.2020 Бренд Honor запускает сеть монобрендовых магазинов по всей России 2
23.10.2020 Eset: 70% россиян против входа в интернет по паспорту 1
20.10.2020 Сколько платят программистам C# в России? Назван потолок зарплат 1
05.10.2020 «Билайн Бизнес» обеспечил высокоскоростной доступ к зарубежному контенту жителям Дальнего Востока 1
01.10.2020 Назван зарплатный потолок для сисадминов Windows в России 1
21.08.2020 В «Связном» начались продажи Samsung Galaxy Note 20 1
05.08.2020 Orange Business Services предоставила сеть спутниковой связи для Highland Gold Mining 1
03.08.2020 «Связной» зафиксировал рост спроса на устройства для «умного дома» в 14 раз 1
27.07.2020 В Axoft назначен новый директор по продажам на территории России 1
27.07.2020 Екатерина Алексеева, вице-президент по ИТ банка «Санкт-Петербург» в интервью CNews: «Мы уходим от банка к банкингу» 1
06.07.2020 Денис Голещихин возглавил объединенную розничную сеть «Ростелекома» 1
22.06.2020 В России появился новый онлайн-сервис заказа автомобилей 1

Публикаций - 631, упоминаний - 859

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 67
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 66
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 54
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 46
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 34
Microsoft Corporation 11628 24
Cisco Systems 2158 21
Softline - Софтлайн 1507 19
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 16
Синтерра - Synterra 602 15
Samsung Electronics 5878 14
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 12
Yandex - Яндекс 4129 11
IBM 3677 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 11
Скай Линк - Skylink 548 11
Ланит ГК 1185 10
HP Inc. 3043 10
3934 10
МегаФон Дальневосточный филиал 25 9
Huawei 2750 9
Ростелеком Дальсвязь 228 8
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 7
Intel Corporation 4335 7
Oracle Corporation 3466 7
iTeco - Ай-Теко 729 6
VK - Mail.ru Group 2508 6
ESET 1000 6
Yota - Скартел 623 6
SAP SE 3272 6
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 488 6
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 46 6
Avaya Inc - Avaya СНГ 575 6
NVision Group - Энвижн Груп 552 5
Dell EMC 2502 5
Maykor - Мэйкор 259 5
Apple Inc - Эппл Рус 7861 5
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 5
Космическая связь ФГУП ГПКС 215 5
Orange S.A. 468 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 16
Связной ГК 897 11
РЖД - Российские железные дороги 1093 11
Почта России ПАО 1586 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 9
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 162 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 5
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 82 5
Евросеть 939 5
Visa International 1358 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 4
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 186 4
Газпром ПАО 538 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 4
Альфа-Банк 1135 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 3
Аэрофлот 496 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 226 3
РАО ЭС Востока - Энергетические системы Востока 18 3
Славянка ГК 18 3
РАО ЕЭС России ПАО 78 3
Балтика - Пивоваренная компания 112 3
ПСБ - Промсвязьбанк 613 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 3
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 57 2
СберЛогистика 42 2
Норникель - Норильский никель 180 2
Роснефть НК 372 2
Uber Technologies 258 2
Уралсиб Банк 391 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 2
Uber 257 2
Газпромбанк - ГПБ 696 2
Uber Russia 3 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 49 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Яндекс.Еда 93 2
ВТБ24 587 2
Яндекс.Такси 271 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 27
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 9
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 91 9
Президент Российской Федерации 1447 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 8
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 6
Правительство РФ 2226 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 4
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 4
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 4
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 29 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 185 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 240 4
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 3
Федеральное казначейство России 766 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 328 3
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 164 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 3
World Bank Group - Всемирный банк 137 3
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 10 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 2
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 427 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 110 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 181 2
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 43 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 125 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 155 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 21 1
Союз машиностроителей России 26 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
3G - Стандарт мобильной связи 3835 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 44
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 40
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 20
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 19
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 16
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 13
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 13
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 13
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 12
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 523 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 10
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 9
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 9
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 8
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 8
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 730 7
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 6
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 245 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1179 6
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 341 6
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 584 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 6
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 632 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1223 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1259 5
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 455 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 5
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1298 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 5
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 5
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 255 5
Google Android 10752 18
Apple iOS 5744 13
Microsoft Windows 10 6810 13
Linux OS 4386 9
МТС 3G-сеть 86 9
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 9
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 8
Apple iPad 3263 8
Microsoft Skype 1501 7
Apple iPhone 5 710 7
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 6
ЭОС Дело СЭД 649 6
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1034 5
Java - Язык программирования 1221 5
МТС Коннект 32 5
Apple iPhone 6 547 4
Symbian OS 803 4
Superjob 172 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 447 3
C# - C Sharp - Язык программирования 149 3
Microsoft Dynamics CRM 407 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
Microsoft Outlook 659 3
HP Care Pack 10 3
Apple Pay 385 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 3
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 3
Apple - App Store 2199 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Wargaming World of Tanks 132 3
Microsoft Azure 1171 3
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 41 3
Nvidia GeForce GTX 2130 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 526 2
ASBIS Prestigio 158 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Apache Hadoop 339 2
Microsoft Office 2004 2
Линник Иван 55 36
Путин Владимир 1840 7
Медведев Дмитрий 1437 7
Корнеев Сергей 75 4
Шабалков Сергей 13 4
Пехтерев Сергей 40 4
Ушацкий Андрей 101 4
Вайнер Всеволод 24 4
Дубинин Александр 16 3
Мардер Наум 100 3
Малышев Сергей 46 3
Левыкин Андрей 14 3
Анкилов Константин 62 3
Егоров Игорь 40 3
Никифоров Николай 1126 3
Бударгин Олег 9 3
Догадин Михаил 14 3
Андреева Екатерина 40 2
Солодовников Дмитрий 55 2
Лигачев Глеб 60 2
Котов Виталий 38 2
Круглов Алексей 18 2
Калугин Сергей 162 2
Недосеков Андрей 23 2
Сморгонский Анатолий 37 2
Борисов Александр 30 2
Страшнов Дмитрий 111 2
Кузнецов Сергей 87 2
Будин Алексей 20 2
Чапчаев Андрей 33 2
Киселев Николай 9 2
Карпенко Дмитрий 27 2
Щеголев Игорь 676 2
Кравцов Роман 77 2
Орловский Виктор 229 2
Слободин Михаил 55 2
Матвеев Лев 42 2
Вольпе Борис 70 2
Патока Андрей 96 2
Мельников Александр 63 2
Россия - Российская федерация - РФ 58975 337
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 285
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 215
Россия - СФО - Новосибирск 2037 203
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1327 178
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 880 169
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 167
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 119
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 115
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 114
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 114
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 105
Россия - ДФО - Хабаровский край 428 95
Россия - ПФО - Казань 1548 90
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 482 86
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 797 81
Россия - СФО - Омская область - Омск 649 67
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 767 58
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 716 58
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 695 57
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 558 55
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 661 54
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 924 53
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 512 52
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 204 47
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8238 43
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 423 42
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 160 40
Россия - СФО - Томская область - Томск 464 39
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 413 38
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 320 37
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 253 34
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 301 34
Россия - Сибирь 899 32
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 254 32
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 89 31
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 620 31
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 373 31
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 29
Россия - ДФО - Амурская область 327 29
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 21
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 13
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 7
Русский язык 1028 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 4
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 135 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
Торговля розничная 77 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 3
Информационное общество - Государственная программа 282 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
Великая Отечественная война 130 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 661 2
Федеральное законодательство 254 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 2
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 2
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 69 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 2
Ордена СССР - Орденская система СССР 11 2
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