Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ДФО
Хабаровский край
Хабаровск
Публикаций - 631, упоминаний - 859
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Линник Иван 55 36
|Путин Владимир 1840 7
|Медведев Дмитрий 1437 7
|Корнеев Сергей 75 4
|Шабалков Сергей 13 4
|Пехтерев Сергей 40 4
|Ушацкий Андрей 101 4
|Вайнер Всеволод 24 4
|Дубинин Александр 16 3
|Мардер Наум 100 3
|Малышев Сергей 46 3
|Левыкин Андрей 14 3
|Анкилов Константин 62 3
|Егоров Игорь 40 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Бударгин Олег 9 3
|Догадин Михаил 14 3
|Андреева Екатерина 40 2
|Солодовников Дмитрий 55 2
|Лигачев Глеб 60 2
|Котов Виталий 38 2
|Круглов Алексей 18 2
|Калугин Сергей 162 2
|Недосеков Андрей 23 2
|Сморгонский Анатолий 37 2
|Борисов Александр 30 2
|Страшнов Дмитрий 111 2
|Кузнецов Сергей 87 2
|Будин Алексей 20 2
|Чапчаев Андрей 33 2
|Киселев Николай 9 2
|Карпенко Дмитрий 27 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Кравцов Роман 77 2
|Орловский Виктор 229 2
|Слободин Михаил 55 2
|Матвеев Лев 42 2
|Вольпе Борис 70 2
|Патока Андрей 96 2
|Мельников Александр 63 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru