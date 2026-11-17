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ДВГУПС Дальневосточный государственный университет путей сообщения Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта
ФГБОУ ВО "ДВГУПС" – крупнейший региональный ВУЗ, обеспечивающий квалифицированными кадрами всю вертикаль транспортной отрасли региона. Год основания вуза 1939. За долгие своего годы становления и развития один из старейших региональных вузов, основанный с целью подготовки инженерно-технических кадров для железных дорог Дальнего Востока и Сибири, - Дальневосточный государственный университет путей сообщения прошел путь от скромного ведомственного учебного заведения до крупного учебно-научного центра. Своё предстоящее 70-летие вуз встречает в роли ведущего технического вуза Дальневосточного региона. Он по праву занимает лидирующие позиции среди технических университетов страны в рейтинге Министерства образования и науки России.
В структуре образовательного учреждения 13 институтов и 4 филиала. В вузе реализуется больше 75 направлений подготовки по уровням бакалавриат, специалитет, СПО и профессионалитет. Общая численность студентов составляет порядка 18000 человек. В вузе работают 1376 сотрудников. ФГБОУ ВО "ДВГУПС" является участником программы "Приоритет 2030".
СОБЫТИЯ
ДВГУПС и организации, системы, технологии, персоны:
|Козерод Сергей 38 3
|Вирясов Владислав 37 1
|Оловянников Дмитрий 83 1
|Яцкевич Алексей 1 1
|Доренский Артем 1 1
|Садкова Наталья 1 1
|Буровцев Владимир 1 1
|Шишков Владимир 1 1
|Кравцов Роман 89 1
|Егоров Игорь 45 1
|Егоров Александр 89 1
|Шульгинов Роман 16 1
|Линник Иван 55 1
|Щуров Алексей 10 1
|Шевченко Евгений 60 1
|Перагов Андрей 19 1
|Баланда Виталий 5 1
|Гордейчик Сергей 26 1
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