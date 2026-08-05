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Россия СФО Иркутская область Тайшетский район Тайшет

Россия - СФО - Иркутская область - Тайшетский район - Тайшет

СОБЫТИЯ


05.08.2026 «МегаФон» провел апгрейд сети в «Западных воротах» Приангарья 1
16.01.2025 Группа «М.Видео-Эльдорадо» открыла 100 новых магазинов в 2024 году и вышла в 25 новых городов 1
03.12.2024 «МегаФон»: Северобайкальск рассказывал о Поезде Деда Мороза в соцсетях и мессенджерах 2
03.12.2024 «МегаФон»: жители Иркутской области в 9,5 раза увеличили трафик на сайт Поезда Деда Мороза 2
23.01.2017 «Транснефть» в 2017 г. потратит на связь 30 миллиардов 1
02.11.2016 МТС представил итоги летней продажи билетов в собственной сети в Красноярском крае 1
09.06.2016 «Мегафон» составил рейтинг самых «качающих» городов Иркутской области 1
27.05.2016 Интернет-трафик в сети «Мегафон» в Иркутской области вырос более чем на 350% за три года 1
27.04.2016 Информационная сеть «Велесстроя» — под защитой Eset NOD32 1
21.03.2016 Протяженность ВОЛС МТС в Сибири превысила 27 тыс. км 1
06.11.2015 «МегаФон» показал удвоение дата-трафика в Иркутской области 1
20.10.2015 МТС в Иркутской области за год построила более 300 базовых станций 1
08.09.2015 МТС построила новую оптическую линию связи на Дальний Восток 1
11.08.2015 Руслан Ким: Сборы на услуги ЖКХ увеличились с 88% до 96-97% 1
18.03.2015 Протяженность ВОЛС МТС в Красноярском крае превысила 3500 км 1
02.07.2014 В почтовое обращение выходит почтовый блок с одной маркой «Байкало-Амурская железнодорожная магистраль» 1
02.07.2014 Анонс продукции на июль 2014 г. 1
01.04.2014 Алексей Яцкевич назначен директором по развитию сети доступа в «ТТК-Юго-Восток» 1
19.03.2014 МТС построила новую линию связи между Сибирью и Дальним Востоком 1
18.10.2013 Протяженность оптоволоконных сетей «Билайн» в Иркутской области достигнет 1100 км в ближайшие полгода 2
07.06.2013 МТС увеличила скорость мобильного интернета в Иркутской области до 42 Мбит/с 1
28.02.2013 МТС за год увеличила длину зоновых ВОЛС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири в 5 раз 1
25.09.2012 МТС обеспечила связью комплекс северных логистических трасс Иркутской области 1
19.05.2011 МТС построит магистральные ВОЛС между Сибирью и Дальним Востоком 1
15.03.2010 Протяженность волоконно-оптических сетей Eurotel в 2009 г. увеличилась до 19,5 тыс. км 1
19.06.2008 «Позитроника» открывает магазины в Братске, Усть-Куте и Кингисеппе 1
24.03.2008 «АйТи» строит ИТ-инфраструктуру Тайшетского алюминиевого завода 1
08.02.2008 «Позитроника» открыла 2 новых магазина 1
09.10.2007 Сибирский трубопровод угрожает традиционным местным промыслам 1
13.11.2006 "МегаФон" запустил сети в Иркутской области и Усть-Ордынском Бурятском АО 1
12.08.2005 Доходы "Сиб-ТрансТелеКом" превысили плановые показатели на 21% 1
29.12.2004 ТТК начала эксплуатацию DWDM-сети 1
20.08.2004 "Сибирьтелеком" увеличит номерную емкость в Иркутской области 1

Публикаций - 33, упоминаний - 36

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15748 11
МегаФон 10728 6
Huawei 4670 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 3
Telegram Group 2938 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4961 2
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Cisco Systems 5372 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 1
ESET - ESET Software 1161 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9506 1
АйТи 1519 1
Huawei Russia - Хуавэй Россия - Техкомпания Хуавей - Хуавэй Сервисез 42 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 1
ТТК Сибирь макрорегион - СибТрансТелеКом - ТТК Новосибирск 34 1
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 52 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 60 7
Транснефть 335 2
Кузьминки Молл ТРЦ 3 1
Белореченское СХАО 6 1
РЖД - Российские железные дороги 2095 1
Почта России ПАО 2370 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2946 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 48 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Велесстрой СМУ 13 1
РЖД ЗабЖД - Забайкальская железная дорога 9 1
РЖД КрасЖД - Красноярская железная дорога 13 1
Транснефть - Черномортранснефть - Черноморские магистральные нефтепроводы 2 1
РУСАЛ - Тайшетский алюминиевый завод имени П.А. Столыпина 1 1
РУСАЛ - ХАЗ - Хакасский алюминиевый завод 2 1
РУСАЛ - БрАЗ - Братский алюминиевый завод 4 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 29 1
Транснефть Приволга - Приволжскнефтепровод 4 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3068 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5428 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
Правительство Венесуэлы - Президент Венесуэлы - органы государственной власти 40 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10140 10
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 10
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11529 10
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9483 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22929 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18015 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4420 5
Пропускная способность - Bandwidth 1907 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29684 4
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9788 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4391 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11796 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6672 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26777 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36159 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9342 2
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HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4036 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7889 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13116 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4182 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 1
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Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10001 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1153 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 3
МТС ВОЛС 19 3
Сибирское кольцо ВОЛС 6 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 332 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 178 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3661 1
ESET NOD32 Antivirus Business Edition 53 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
ТТК IP-MPLS-сеть 34 1
МТС 3G-сеть 121 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Транснефть - Трубопроводная система Заполярье-Пурпе-Самотлор 1 1
ТТК - EurasiaHighway DWDM трансконтинентальная магистраль 24 1
HPE - Juniper Networks - Juniper EX Series - Juniper MX Series - серия коммутаторов 19 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Мастер 28 1
Ушацкий Андрей 105 3
Третьякова Ирина 2 2
Анисимов Павел 8 1
Касимов Игорь 21 1
Ким Руслан 2 1
Аветисян Армен 47 1
Шевченко Евгений 60 1
Березной Андрей 77 1
Столяров Михаил 8 1
Арендаренко Андрей 11 1
Кузнецов Виктор 15 1
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Caldera Rafael Antonio - Кальдера Рафаэль 4 1
Кудрявцев Дмитрий 7 1
Туликов Серафим 2 1
Столетов Александр 2 1
Кравцов Денис 1 1
Ахматова Анна 4 1
Огарков Борис 7 1
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 62 1
Яцкевич Алексей 1 1
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Физика - Physics - область естествознания 2940 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
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Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 1
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Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1006 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2732 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11563 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
КНУ - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 5 1
ДВГУПС - Дальневосточный государственный университет путей сообщения - Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта 14 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
День молодёжи - 27 июня 1086 1
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Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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