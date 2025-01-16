Группа «М.Видео-Эльдорадо» открыла 100 новых магазинов в 2024 году и вышла в 25 новых городов

Группа «М.Видео-Эльдорадо» в рамках согласованного плана развития сети в 2024 г. открыла 100 новых магазинов, преимущественно инновационного компактного формата, и вышла в 25 новых населенных пунктов. При этом темпы экспансии были увеличены во второй половине года: за первое полугодие было открыто 38 магазинов, во втором полугодии – 62 магазина. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Таким образом, всего «М.Видео» открыла уже более 150 магазинов эффективного компактного формата. Он предполагает среднюю площадь 500-600 кв. метров, что в среднем вдвое меньше, чем у магазинов с традиционной площадью (1-1,5 тыс. кв. метров), при этом доступный для клиентов ассортимент (порядка 4500 наименований, включая крупный быт) сопоставим за счет расположения товаров ярусами, а объем инвестиций в открытие – до трех раз ниже при более высоком обороте с 1 кв. метра.

Открытие новых магазинов способствует созданию дополнительных рабочих мест и развитию локальной экономики в регионах. С начала 2024 г. компания расширила свою географию и открыла торговые точки в 25 населенных пунктах, где ранее не присутствовала: г. Качканар Свердловской области, г. Соликамск и г. Краснокамск Пермского края, г. Крымск и станица Новотитаровская Краснодарского края, г. Ишим и г. Ялуторовск Тюменской области, г. Элиста Республики Калмыкия, г. Волжск Республики Марий Эл, пгт Яблоновский Республики Адыгея, г. Черемхово Иркутской области, г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, г. Амурск Хабаровского края, ЗАТО Заречный Пензенской области, ЗАТО Лесной Свердловской области, г. Тайшет Иркутской области, г. Заринск Алтайского края, г. Троицк Челябинской области, г. Мегион Ханты-Мансийского автономного округа, г. Батайск Ростовской области, г. Россошь Воронежской области, а также сразу в четырех городах Красноярского края: г. Сосновоборск, г. Зеленогорск, г. Канск и г. Лесосибирск.

Также новые магазины «М.Видео» в 2024 г. были открыты и в Москве: в ТЦ «Баку», бизнес-парке «Румянцево», ТЦ «Сказка», а также в ТЦ «Кузьминки молл».

Помимо открытия новых магазинов, в 2024 г. компания в рамках плана по повышению эффективности бизнес-процессов оптимизировала десятки неэффективных торговых точек: преимущественно магазины «Эльдорадо», которые находились рядом с магазинами «М.Видео».

Директор по развитию сети группы «М.Видео-Эльдорадо» Борис Огарков: «В 2024 г. мы реализовали амбициозный план расширения нашей розничной инфраструктуры и, как обещали, открыли 100 новых магазинов преимущественно компактного формата в разных городах страны. В результате уже более 700 магазинов нашей группы сейчас работает под брендом «М.Видео». В прошлом году мы вышли в 25 новых населенных пунктов, где группа ранее не присутствовала, и видим высокий интерес их жителей к широкому ассортименту наших магазинов. Мы эффективно управляем розничной сетью и гибко подходим к вопросу поиска новых локаций для открытия магазинов, ориентируясь на удобство для клиентов, показатели трафика и наиболее выгодные предложения от арендодателей. Компактный формат позволяет находить больше вариантов локаций, включая стрит-ритейл, а также развиваться в регионах, где компания уже работает, и заходить в новые города с населением до 100 тыс. человек. В 2025 г. мы также планируем продолжить открытие новых торговых точек преимущественно компактного формата, а также реализацию программы по оптимизации неэффективных магазинов».

На данный момент количество торговых точек «М.Видео-Эльдорадо» превышает 1200 – от Калининграда до Камчатки. Открытие новых магазинов позволяет «М.Видео-Эльдорадо» наращивать показатели продаж – по-прежнему высокой остается роль офлайн-точек и профессиональных консультаций при выборе товаров и совершении покупок, что дает компании возможность реализовывать преимущества омниканальной бизнес-модели. Так, около 10% клиентов «М.Видео-Эльдорадо» начинают свой покупательский путь офлайн: они не регистрировались на сайте, в приложении, не пользовались чат-ботом, контактным центром. 20% клиентов совершают покупки исключительно онлайн. И порядка 70% клиентов используют и онлайн-, и офлайн-канал – их доля растет, в том числе благодаря положительному очному клиентскому опыту.

Группа также продолжает развивать сервисное направление и открывает на базе магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо» фирменные зоны «М.Мастер», где предоставляются услуги по ремонту и сервисному обслуживанию. В 2024 г. под брендом было открыто более 30 зон обслуживания и ремонта техники в восьми крупных городах России, в шести из них началась продажа восстановленной техники, которая была отремонтирована специалистами «М.Мастер» или сдана клиентами по программе трейд-ин. Новые пространства предоставляют различные сервисные услуги и возможность ремонта техники из ассортимента любых российских магазинов как на месте, так и с выездом специалистов. «М.Мастер» выступает единым центром поддержки клиентов в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо», предлагая доставку, установку, настройку, ремонт и другие услуги, которые можно заказать онлайн или в магазинах сети. «М.Мастер» принимает на ремонт технику и электронику, купленную как в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо», так и у других продавцов.