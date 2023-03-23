Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СФО Красноярский край Зеленогорск
СОБЫТИЯ
|23.03.2023
|
МТС в Ленобласти улучшила качество связи вдоль автодороги от Зеленогорска до Выборга
МТС увеличила скорость мобильного интернета на участке автомобильной дороги «Зеленогорск — Приморск — Выборг», проходящей вдоль Финского залива. Связь улучшена в преддверии высокого сезона автомобильного турпотока. Для обеспечения непрерывного покрытия голосовой связью
|20.03.2023
|
Первые автобусы Зеленогорска появились на «Яндекс картах» благодаря терминалам Galileosky
«Краевой центр коммуникаций» с помощью терминалов Galileosky 7х создал для перевозчика в Зеленогорске качественную систему мониторинга автобусов, повысив общий уровень оборудования общественного транспорта в городе. Об этом CNews сообщили представители Galileosky. В городе Зелен
|31.10.2014
|
Мобильная библиотека МТС открылась в Зеленогорске
иблиотека им. Маяковского» и теперь виртуальными книжными стендами смогут воспользоваться жители г. Зеленогорска. Воспользоваться «Мобильной библиотекой» жители и гости города смогут в централь
|24.08.2010
|
Сибирский клинический центр в Зеленогорске выбрал технические решения Allied Telesis
помощью транковых каналов, была установлена связь между различными медицинскими учреждениями города Зеленогорска: городской поликлиникой, роддомом, хирургическим, стоматологическим и другими от
|15.05.2008
|
|12.05.2008
|
26 мая в Зеленогорске откроется форум «Белые Ночи САПР 2008»
Компания «Аскон» объявила о проведении форума «Белые Ночи САПР», который в этом году будет проходить с 26 по 29 мая в Зеленогорске, Ленинградская область. В этом году форум соберет порядка 150-ти участников - руководителей, директоров и ИТ-менеджеров из отраслей промышленности (машиностроение, нефтегазовая отр
