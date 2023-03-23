Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190759
ИКТ 14714
Организации 11394
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3551
Системы 26604
Персоны 82957
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1273
ИАА 746
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2766
Мероприятия 882

Россия СФО Красноярский край Зеленогорск

Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск

СОБЫТИЯ


23.03.2023 МТС в Ленобласти улучшила качество связи вдоль автодороги от Зеленогорска до Выборга

МТС увеличила скорость мобильного интернета на участке автомобильной дороги «Зеленогорск — Приморск — Выборг», проходящей вдоль Финского залива. Связь улучшена в преддверии высокого сезона автомобильного турпотока. Для обеспечения непрерывного покрытия голосовой связью

20.03.2023 Первые автобусы Зеленогорска появились на «Яндекс картах» благодаря терминалам Galileosky

«Краевой центр коммуникаций» с помощью терминалов Galileosky 7х создал для перевозчика в Зеленогорске качественную систему мониторинга автобусов, повысив общий уровень оборудования общественного транспорта в городе. Об этом CNews сообщили представители Galileosky. В городе Зелен
31.10.2014 Мобильная библиотека МТС открылась в Зеленогорске

иблиотека им. Маяковского» и теперь виртуальными книжными стендами смогут воспользоваться жители г. Зеленогорска. Воспользоваться «Мобильной библиотекой» жители и гости города смогут в централь
24.08.2010 Сибирский клинический центр в Зеленогорске выбрал технические решения Allied Telesis

помощью транковых каналов, была установлена связь между различными медицинскими учреждениями города Зеленогорска: городской поликлиникой, роддомом, хирургическим, стоматологическим и другими от
15.05.2008 26 мая в Зеленогорске откроется форум «Белые Ночи САПР 2008»

Компания «Аскон» объявила о проведении форума «Белые Ночи САПР», который в этом году будет проходить с 26 по 29 мая в Зеленогорске, Ленинградская область. В этом году форум соберет порядка 150-ти участников - руководителей, директоров и ИТ-менеджеров из отраслей промышленности (машиностроение, нефтегазовая отр
12.05.2008 26 мая в Зеленогорске откроется форум «Белые Ночи САПР 2008»

Компания «Аскон» объявила о проведении форума «Белые Ночи САПР», который в этом году будет проходить с 26 по 29 мая в Зеленогорске, Ленинградская область. В этом году форум соберет порядка 150-ти участников - руководителей, директоров и ИТ-менеджеров из отраслей промышленности (машиностроение, нефтегазовая отр

Публикаций - 69, упоминаний - 73

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14664 18
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 444 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2092 6
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 330 5
Ростелеком 10429 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9250 5
МегаФон 10119 4
Arbyte - Арбайт Компьютерз 114 3
Intel Corporation 12588 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 3
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 152 2
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 124 2
Huawei 4297 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1545 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 2
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 2
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 268 2
МТС Северо-Запад макрорегион 67 2
СМАРТС Волгоград-GSM 30 1
РЖД ЦСС - Центральная станция связи 3 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 731 1
Элтел Нетворкс 57 1
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 154 1
АКОС 68 1
Maksoft Optima - Максофт Оптима 3 1
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 1
Сибсети - Норильск-Телеком - НОРКОМ 34 1
IPmatika - АйПиМатика 26 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 259 1
Орион телеком 3 1
Софт-Троник - Soft-Tronik - СТ Нетворкинг 12 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Саянтелеком 17 1
NetApp - Network Appliance 648 1
Broadcom - VMware 2512 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3161 1
Cisco Systems 5238 1
X Corp - Twitter 2915 1
Yandex - Яндекс 8625 1
Meta Platforms - Facebook 4557 1
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 43 6
Гелиос-Отель 5 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 37 3
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС 55 2
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 63 2
Пионер ГК 12 1
Телефон.Ру 92 1
101Hotels.com 456 1
Петергоф ГМЗ - Государственный музей-заповедник - дворцово-парковый ансамбль 18 1
РУСАЛ - САЗ - Саяногорский алюминиевый завод - РУСАЛ Фольга 8 1
Росатом - ТВЭЛ - ЭХЗ - Электрохимический завод 5 1
Командор ТД 11 1
Karl Storz - Карл Шторц 4 1
ФМБА России - Сибирский клинический центр 2 1
Кузьминки Молл ТРЦ 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2020 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2746 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 570 1
Совкомбанк ПАО 291 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 66 1
Walt Disney Company 639 1
Яндекс.Лавка 286 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 229 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 124 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 69 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 253 1
Планета ТРЦ 2 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 80 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 89 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3484 3
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 96 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2204 2
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 53 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 216 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 252 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 307 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73946 20
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8835 18
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9475 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22032 15
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9616 13
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6720 11
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4032 11
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11203 10
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4857 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25732 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17209 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57612 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28969 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34078 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25584 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3369 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4157 6
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4849 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7201 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3984 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8480 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4073 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8956 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4550 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3926 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4973 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8998 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6335 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1677 3
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1104 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8218 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6646 3
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 366 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 682 3
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2264 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3133 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7706 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9517 2
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 421 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 331 6
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 187 3
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
ДОК PPC-10G - радиорелейная станция 3 1
Samsung GT - серия телефонов 38 1
HP 3Com - 3Com XRN Interconnect Kit 5 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 280 1
МТС Планшет 21 1
Yealink UVC Desktop 9 1
HP 3Com - 3Com SuperStack Switch PWR - PoE-коммутатор 34 1
Samsung Galaxy S4 - Samsung Galaxy S IV - смартфон 182 1
Samsung Galaxy S5 - серия смартфонов 118 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк Турбо - тариф 14 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Мастер 25 1
Google YouTube - Видеохостинг 2922 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 891 1
Apple iPad 3945 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1915 1
Apple iPhone 6 4862 1
Apple iPhone 5 779 1
Huawei MediaPad - серия планшетов 94 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 434 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 614 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 73 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 963 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 107 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5141 1
HTC One - серия смартфонов 187 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 118 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
Amedia Premium HD 28 1
МТС Мобильная библиотека 41 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 142 1
МТС 3G-сеть 121 1
Аветисян Армен 47 8
Васильев Евгений 130 3
Рылов Дмитрий 53 2
Токаренко Максим 47 2
Баженов Михаил 39 2
Казаев Алексей 13 1
Кудрявцев Артем 26 1
Лебедев Олег 16 1
Зданович Сергей 8 1
Амосов Владимир 7 1
Кубарев Владимир 7 1
Медведева Ольга 5 1
Сытник Андрей 24 1
Полуянов Дмитрий 1 1
Киселева Татьяна 2 1
Горячев Владимир 4 1
Логинова Лариса 1 1
Бурлакова Светлана 1 1
Сливяк Владимир 1 1
Усольцева Елена 1 1
Алмазова Александра 1 1
Бусло Роман 3 1
Гроо Александр 2 1
Войтенко Александр 1 1
Григорьева Светлана 1 1
Кожура Ольга 1 1
Слизень Виталий 243 1
Кузнецов Андрей 99 1
Петропавловская Екатерина 10 1
Томенко Виктор 11 1
Соловенчук Александр 144 1
Журавлев Андрей 7 1
Левин Дмитрий 46 1
Агарков Виталий 1 1
Разумов Сергей 4 1
Колесник Андрей 24 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1573 34
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1841 28
Россия - РФ - Российская федерация 158633 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18828 23
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 129 22
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 98 21
Россия - СФО - Красноярский край - Лесосибирск 61 20
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2718 19
Россия - СФО - Красноярский край - Минусинск 79 16
Россия - СФО - Красноярский край - Дивногорск 51 15
Россия - СФО - Красноярский край - Канск 27 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Сестрорецк 40 11
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 155 11
Россия - СФО - Красноярский край - Сосновоборск 27 10
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3250 10
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 277 10
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Приозерск 50 9
Россия - Назарово 30 9
Россия - СФО - Красноярский край - Шарыповский район - Шарыпово - Инголь 31 9
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тосненский район - Тосно 56 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 133 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 139 8
Россия - СФО - Красноярский край - Енисейск 30 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46156 7
Россия - Бородино 45 6
Россия - Рощино 24 6
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 188 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5358 5
Россия - СФО - Красноярский край - Боготол 22 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 106 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2708 5
Россия - СФО - Хакасия Республика 562 5
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сортавала 35 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кировск 26 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Петродворец 48 4
Россия - Репино 12 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Стрельна 30 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кириши 25 4
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Лахденпохья 13 4
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Кайеркан 21 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2671 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20440 7
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 692 6
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6791 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55132 6
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2975 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26055 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10544 5
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2181 4
Дача - Дачный сезон - Дачники 1023 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2594 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5741 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32011 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17446 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6150 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5336 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15277 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51386 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6426 2
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 311 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1891 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7372 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7816 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5979 2
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 292 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1658 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5334 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7006 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2960 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1720 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2710 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3183 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3192 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1408 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1201 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10772 1
САПР и графика 11 3
Русский роман - телеканал 15 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1172 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11452 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 503 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 158 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 306 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 115 1
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 1
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 15 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 89 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 266 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II - Национальный минерально-сырьевой университет 28 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
Белые ночи САПР 21 7
День молодёжи - 27 июня 1006 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1261 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420219, в очереди разбора - 726049.
Создано именных указателей - 190759.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще