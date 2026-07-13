Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197705
ИКТ 15239
Организации 11708
Ведомства 1508
Ассоциации 1104
Технологии 3583
Системы 26970
Персоны 86216
География 3103
Статьи 1578
Пресса 1304
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2812
Мероприятия 894

Орион телеком

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 18 дел, на cумму 252 816 144 ₽*

Судебные дела (18) на сумму 252 816 144 ₽*
в качестве истца (16) на сумму 252 774 146 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 41 998 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.07.2026 Сибирский провайдер «Орион Телеком» внедрил корпоративный мессенджер eXpress 1
02.12.2024 Google запатентовал в России Gemini - свой аналог ChatGPT 1
04.08.2022 МТС выходит на рынок партнерств с региональными ШПД-операторами 1
27.07.2022 МТС и «Орион телеком» выпустили первый совместный тариф для Красноярска 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Орион телеком и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15618 2
Google LLC 12627 1
Уралхим - АгроСигнал 9 1
Болид НВП - Bolid 103 1
Anthropic 131 1
OpenAI 507 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 578 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29591 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64494 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12844 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24231 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4474 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1406 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2736 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8706 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9411 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 375 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14712 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3093 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21971 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22463 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6455 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13011 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9848 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13424 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9775 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1889 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2220 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6197 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2735 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6906 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 337 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6490 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1106 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25931 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28104 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17897 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 329 2
Google LaMDA - Language Model for Dialogue Applications 3 1
Apple iOS 8549 1
Google Android 15181 1
Google Vids 1 1
Google DeepMind - Gemini - Gemini Cloud Assist - Gemini Code Assist - Gemini Nano - Gemini Pro aka Bard - Google Bard 101 1
Коршунов Владимир 6 1
Нефедов Юрий 17 1
Czerwinski Pawel 6 1
Усольцева Елена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165062 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1662 2
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 134 1
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 69 1
Россия - СФО - Красноярский край - Минусинск 83 1
Беларусь - Белоруссия 6261 1
Армения - Республика 2437 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54539 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 604 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1342 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1907 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6126 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5083 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6065 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3828 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1317 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7355 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33493 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8767 1
МКТУ - Международная классификация товаров и услуг - International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks 30 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8181 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57315 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7033 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6984 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456816, в очереди разбора - 727715.
Создано именных указателей - 197705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще