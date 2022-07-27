МТС и «Орион телеком» выпустили первый совместный тариф для Красноярска

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о запуске партнерской программы с провайдером Красноярского края «Орион телеком». В результате при одновременном подключении мобильного и домашнего интернета и ТВ красноярцы будут экономить до 40%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В настоящий момент абонентам МТС доступны эти возможности на территории Красноярска по всей зоне покрытия сети «Орион телеком», которая составляет почти 80% краевой столицы. В августе планируется расширение программы для жителей крупнейших городов края: Минусинска, Канска, Железногорска, Зеленогорска.

Пакетный тариф включает в себя комплекс услуг мобильной связи, проводного и мобильного интернета, ТВ, а также доступ к онлайн-кинотеатру KION. Несколько сервисов для удобства пользователей объединены одним счетом, абонентская плата списывается с мобильного телефона. Пользователи таких предложений могут управлять всем комплексом услуг через личный кабинет, обращаться за консультациями и помощью в общий контактный центр МТС.

«Сравните новые условия и стоимость каждого сервиса по отдельности: экономия будет существенной. Кроме того, абоненты получают дополнительные выгодные опции. Новый тариф позволяет объединить близких в группу, и, например, совместно пользоваться мобильным интернетом и пакетами минут. Участники группы могут звонить друг другу бесплатно и без ограничений. Но речь не только об экономии, а еще и об удобстве. Новый тарифный план – это доступ к нескольким услугам через «единое окно». Таким образом, наши абоненты будут экономить не только деньги, но и время», – сказала директор по маркетингу МТС в Красноярском крае Елена Усольцева.

Абоненты МТС, которые живут в зоне покрытия провайдера «Орион телеком», могут подключить совместный тарифный план и получить домашний интернет и ТВ с экономией до 40%. Узнать подробности о зоне покрытия, а также о том, как подключить совместный тарифный план, можно в салонах МТС или по ссылке

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.