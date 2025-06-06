Россия - СФО - Красноярский край - Минусинск

МТС определила для сети супермаркетов в Хакасии самые посещаемые локации 1

МТС помогает предотвратить лесные пожары в Красноярском крае 2

Softline поставила ноутбуки для детей из многодетных малообеспеченных семей Красноярского края 1

У МТС проблемы со связью по всей России 1

Tele2 обеспечила связью и интернетом жителей малых населенных пунктов Красноярского края 1

Tele2 запустила 4G в малых населенных пунктах Красноярского края 1

МТС инвестирует в развитие инфраструктуры связи Красноярского края 2 млрд рублей 1

Tele2 удвоит емкость базовых станций в Красноярском крае 1

МТС открыла почти 100 новых салонов в Сибири 1

Tele2 увеличила емкость сети в 28 районах Красноярского края 1

Tele2 расширила сеть мобильного интернета в Красноярском крае 1

Научная библиотека Минусинского регионального краеведческого музея оцифрует фонды 1

Мобильный интернет МТС появился в 22 населённых пунктах Красноярского края 1

Более половины населения Красноярского края могут воспользоваться сетью 4G от МТС 1

Протяженность ВОЛС МТС в Красноярском крае превысила 3500 км 1

Количество пользователей мобильного телевидения МТС в Красноярском крае увеличилось в два раза 1

МТС в 2 раза ускорила мобильный интернет в Красноярском крае 1

ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Калининграде 1

ТТК и Правительство Красноярского края подписали соглашение о развитии услуг связи на территории региона 1

МТС запустила сеть LTE в Красноярском крае 1