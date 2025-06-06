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Россия СФО Красноярский край Минусинск
УПОМИНАНИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Аветисян Армен 47 6
|Баженов Михаил 39 4
|Шиянов Егор 6 3
|Томенко Виктор 11 2
|Нургалеев Хамид 5 2
|Агарков Виталий 1 1
|Кузнецов Александр 131 1
|Петропавловская Екатерина 10 1
|Иванов Сергей 389 1
|Левин Дмитрий 43 1
|Кудрявцев Артем 26 1
|Долгов Антон 20 1
|Зданович Сергей 8 1
|Амосов Владимир 7 1
|Кубарев Владимир 6 1
|Южаков Александр 8 1
|Соловенчук Александр 116 1
|Криницин Андрей 1 1
|Мокеев Евгений 21 1
|Садовский Александр 7 1
|Щукин Геннадий 7 1
|Сидорина Елена 1 1
|Непомнящий Виктор 1 1
|Багаева Марина 2 1
|Людкевич Сергей 5 1
|Чарков Сергей 1 1
|Егошин Сергей 71 1
|Низомиддинов Олег 12 1
|Простакишин Виталий 2 1
|Усольцева Елена 1 1
|Войтков Иван 2 1
|Гроо Александр 2 1
|Чаркова Юлия 1 1
|Знак Виталий 1 1
|Ширяева Олеся 7 1
|Мартьянов Николай 1 1
|Клейкин Валерий 11 1
|Чустеева Тамара 1 1
|Затеева Елена 1 1
|Сиротинин Дмитрий 1 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 84 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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