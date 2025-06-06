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Россия СФО Красноярский край Минусинск

Россия - СФО - Красноярский край - Минусинск

УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 К летнему сезону МТС прокачала интернет на федеральной трассе «Сибирь» в Красноярском крае 1
13.12.2024 МТС определила для сети супермаркетов в Хакасии самые посещаемые локации 1
04.09.2024 Аналитика МТС: День минусинского помидора привлек гостей из Китая, Белоруссии и Марокко 3
04.09.2024 Аналитика МТС: жители Хакасии стали чаще приезжать на «томатный» фестиваль в Минусинске 3
25.07.2024 «Ростелеком» установит систему фотовиодеоконтроля на дорогах Красноярского края 1
19.07.2024 Школьники из Красноярского края смогут бесплатно обучиться веб-дизайну и пройти стажировку в МТС 1
04.07.2024 Интернет-окно в «МИР Сибири»: «Ростелеком» поддержит международный этнофестиваль 1
15.05.2023 МТС помогает предотвратить лесные пожары в Красноярском крае 2
30.09.2022 МТС запустила VR-тур по заповедной Хакасии 1
27.07.2022 МТС и «Орион телеком» выпустили первый совместный тариф для Красноярска 1
13.08.2021 Softline поставила ноутбуки для детей из многодетных малообеспеченных семей Красноярского края 1
14.02.2020 У МТС проблемы со связью по всей России 1
27.12.2019 Tele2 обеспечила связью и интернетом жителей малых населенных пунктов Красноярского края 1
19.08.2019 Tele2 запустила 4G в малых населенных пунктах Красноярского края 1
10.07.2018 Tele2 запустил сеть 4G в Норильске и городах-спутниках 1
21.04.2017 МТС инвестирует в развитие инфраструктуры связи Красноярского края 2 млрд рублей 1
15.03.2017 Tele2 улучшила мобильный интернет-доступ в более 30 населенных пунктах Красноярского края 1
01.11.2016 Tele2 удвоит емкость базовых станций в Красноярском крае 1
23.08.2016 МТС открыла почти 100 новых салонов в Сибири 1
12.08.2016 Tele2 увеличила емкость сети в 28 районах Красноярского края 1
11.08.2016 Директором макрорегиона «Сибирь» в Yota назначен Иван Войтков 1
18.04.2016 «Билайн» вдвое увеличил покрытие сети 4G в Красноярском крае 1
19.02.2016 Tele2 расширила сеть мобильного интернета в Красноярском крае 1
10.02.2016 Магазины «Телефон.Ру» открылись в 26 городах Сибири 1
20.08.2015 МТС определила самые «качающие» города Красноярского края 2
20.08.2015 Научная библиотека Минусинского регионального краеведческого музея оцифрует фонды 1
16.07.2015 Мобильный интернет МТС появился в 22 населённых пунктах Красноярского края 1
16.04.2015 «Яндекс» отправился в решительный бой с поисковым бизнесом 1
06.04.2015 Более половины населения Красноярского края могут воспользоваться сетью 4G от МТС 1
30.03.2015 ТТК предоставил доступ в интернет страховой компании «Согласие» в Красноярском крае 1
18.03.2015 Протяженность ВОЛС МТС в Красноярском крае превысила 3500 км 1
13.03.2015 Количество пользователей мобильного телевидения МТС в Красноярском крае увеличилось в два раза 1
26.12.2014 МТС в 2 раза ускорила мобильный интернет в Красноярском крае 1
02.09.2014 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Калининграде 1
20.08.2014 ТТК и Правительство Красноярского края подписали соглашение о развитии услуг связи на территории региона 1
07.02.2014 Интернет-трафик МТС в Красноярском крае вырос в 2,5 раза 2
23.12.2013 МТС запустила сеть LTE в Красноярском крае 1
15.11.2013 МТС готовит юг Красноярского края к запуску LTE 2
21.06.2013 МТС разогнала мобильный интернет в Сибири до 42 Мбит/с 1
31.01.2013 МТС увеличила количество базовых станций 3G в Красноярском крае на 35% 1

Публикаций - 71, упоминаний - 82

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13279 23
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2059 13
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2966 7
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 6
Ростелеком 9953 6
ТТК Сибирь макрорегион - СибТрансТелеКом - ТТК Новосибирск 34 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8909 5
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 252 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3012 3
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 124 3
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Саянтелеком 17 3
X Corp - Twitter 2882 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1036 2
ТТК Север макрорегион - СеверТрансТелеКом - ТТК Калининград 51 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 480 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4164 1
Meta Platforms - Facebook 4469 1
8502 1
Huawei 4030 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 840 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
СМАРТС Волгоград-GSM 30 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
МегаФон 9312 1
Электросвязь 268 1
АКОС 68 1
Yandex - Яндекс 7763 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1498 1
МегаФон Ритейл 83 1
Google LLC 11965 1
ЭЛАР - ПроСофт-ПК - ПроСофт-М 35 1
Ericsson Russia - Эрикссон Россия 112 1
МТС Сибирь макрорегион 48 1
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 52 1
Softline - Софтлайн 2995 1
ICL ГК 410 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 193 1
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 154 1
Орион телеком 3 1
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 42 10
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 112 4
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 99 2
Роснефть - РН-Ачинский НПЗ - Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании - АНПЗ ВНК 9 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Walt Disney Company 628 1
Согласие СК - Согласие-Вита 40 1
Планета ТРЦ 2 1
Телефон.Ру 92 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 1
Русский стандарт Банк 451 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Красмаш - Красноярский машиностроительный завод 2 1
Роснефть НК - нефтяная компания 519 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 522 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Енисей Футбол-Арена 1 1
Востокгеофизика 2 1
РУСАЛ - САЗ - Саяногорский алюминиевый завод - РУСАЛ Фольга 8 1
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 27 1
Роснефть - РН-Ванкор - Ванкорнефть 10 1
ВС ЗМК - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций 2 1
Тагульское 5 1
Красноярский краеведческий музей 3 1
Минусинский региональный краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова 1 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
РАТМ Холдинг - Сибстекло - Сибирское стекло - Сибирская стекольная компания 3 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 76 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 87 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 685 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 83 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3365 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6305 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68376 19
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6551 18
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21165 18
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8151 17
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8657 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53108 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28298 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16422 14
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4735 13
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9470 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24944 12
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10938 10
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3684 10
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