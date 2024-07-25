«Ростелеком» установит систему фотовиодеоконтроля на дорогах Красноярского края

Компания «Ростелеком» и Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю по результатам открытого конкурса заключили государственный контракт на установку системы фотовидеофиксации. Специальные технические средства (СТС) появятся в 80 контрольных точках транспортных магистралей региона. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Среди территорий, где будет размещено оборудование, — Емельяновский, Уярский, Сухобузимский, Шушенский, Ермаковский и другие районы края, а также города Красноярск, Ачинск, Боготол, Назарово, Сосновоборск, Канск, Норильск, Минусинск и Зеленогорск.

«Наша задача — обеспечить круглосуточный контроль за дорожным движением. Мы подключим устройства к защищенным каналам связи. Информация о перемещениях транспортных средств и правонарушениях будет поступать в режиме онлайн в автоматизированную систему МВД», — сказал Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома».

СТС будут собирать, обрабатывать и систематизировать данные по таким параметрам, как тип, скорость и направление движения автомобиля, интенсивность и плотность транспортного потока. При выявлении нарушений правил дорожного движения камеры зафиксируют их, встроив в отчетные фотоматериалы сведения о географических координатах, дате, времени и наименовании нарушения. Это могут быть, к примеру, превышение скоростного режима, не пристегнутый ремень безопасности, разговор водителя по мобильному телефону или выключенные внешние световые приборы.

Алгоритмы системы смогут распознать все виды государственных регистрационных знаков, применяемых в России и ряда иностранных государств.

«Мероприятия, предусмотренные контрактом, проводятся в рамках национального проекта “Безопасные качественные дороги”. Их финансирование, а это почти 900 млн руб., будет осуществляться поэтапно за счет средств краевого бюджета. “Ростелеком” берет на себя обязательства по размещению и подключению оборудования, предоставлению в аренду сервера, замене расходных материалов», — сказал Андрей Журавлев, руководитель Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю.

Контракт будет действовать в течение пяти лет.