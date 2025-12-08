Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район

Sitronics Group реализовала проект по созданию комплексной системы видеонаблюдения в Норильске таж серверного оборудования и систем хранения данных в центре обработки данных Администрации города Норильска, а также построили магистральную сеть передачи данных, в том числе защищенную, уста

Библиотеки Красноярска и Норильска получили в дар от МТС этнокомиксы с дополненной реальностью «Ожившие легенды Севера» Красноярского края. Ознакомиться с печатной версией издания теперь можно в библиотеках Красноярска, Норильска и поселка Снежногорск, а цифровая и аудиоверсии книги доступны в приложении «МТС Ст

Телефонные мошенники пытались дозвониться до абонента МТС из Норильска более 22 тыс. раз и в осенне-зимний период, особенно в декабре — на замыкающий месяц в году пришлось более 3 млн таких вызовов. В топ-15 городов России по количеству спам-звонков, пришедшихся на одного абонента, вошел Норильск — за 2024 г. спамеры пытались дозвониться норильчанину более 22 тыс. раз. Общий объем заблокированных нежелательных звонков в регионе превысил 11 млн минут, что составляет более 21 год

МТС добавила мощностей домашнему интернету в Заполярье м. После проведенной модернизации рост скорости передачи данных был зарегистрирован во всех районах Норильска, включая Талнах, Кайеркан и Оганер, а также Дудинки, в том числе первого, третьего

МТС оцифровала заполярную «Арктику» коньках и спортивные секции, а также хоккейные матчи — в частности, игры родной хоккейной команды «Норильск» с соперниками из Челябинска, Орска, Тюмени, Ростова-на-Дону, Воронежа и других горо

Резидент «Сколково» займется мониторингом мерзлоты на территории Норильского промышленного района Компания «Русгеотех», резидент фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), установила в Норильске и Дудинке 8 комплектов оборудования для автоматизированного температурного монитори

«МегаФон» ускорил мобильный интернет за Северным полярным кругом о интернета четвертого поколения почти в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Норильск – самый северный город мира и второй по численности в регионе. В нем проживают более

МТС: Норильск стал самым дорогим городом России по стоимости аренды апартаментов в бизнес-командировках lendar проанализировала стоимость аренды посуточного жилья в бизнес-командировках за последний год. Норильск занял первое место в рейтинге городов с самой дорогой арендой апартаментов для делов

За сохранностью промышленных объектов в Норильске наблюдают через облака уровень снеговой нагрузки на крышах сооружений, где установлены камеры. В период с октября по май в Норильске под воздействием солнца, ветра и собственной массы снег уплотняется и начинает тяже

«Мегафон» ускорил мобильный интернет в Норильске редставители «Мегафона». Резкий скачок скорости онлайн-передачи данных зафиксирован во всех районах Норильска, включая Талнах, Кайеркан, Оганер. Технические специалисты «Мегафона» значительно у

МТС ускорила мобильный интернет для норильчан МТС сообщила о модернизации оборудования в нескольких районах Норильска и Дудинки. В результате скорость мобильного интернета МТС в Норильском промышленном

Цифровые технологии МТС помогут сохранить «Историю» Роллена и другие книжные раритеты в библиотеках Норильска ся раритетными и изданы несколько веков назад. Около двадцати редких книг, хранящихся в библиотеках Норильска, относятся к категории книжных памятников. Среди них, например, старопечатные издан

МТС обеспечила онлайн-мониторинг состояния вечной мерзлоты под жилыми домами Норильска который принимает меры по предотвращению аварийной ситуации. «Обеспечение безопасности жилого фонда Норильска – один из самых острых вопросов для заполярного города. В проекте мониторинга здани

Новый проект по цифровизации транспорта стартует в Норильске дского общественного транспорта, инициированной «Агентством развития Норильска» и Администрацией г. Норильск. На первом этапе в эксперименте примут участие автобусные маршруты 41 и 16а, в транс

Tele2 запустил сеть 4G в Норильске и городах-спутниках оления при минимальных расходах на строительство. Сейчас высокоскоростной интернет доступен жителям Норильска, Кайеркана, Талнаха, а также Дудинки и Оганера. Напомним, в январе 2018 года операт

«АДВ Консалтинг» завершила проект по организации ВОЛС в г. Норильск ии проекта ПАО «ГМК «Норильский никель» по организации волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в г. Норильск выполнил работы по поставке оборудования, установке блок-контейнеров, подключению ак

Жители Норильска получили доступ к высокоскоростному интернету опрос является для труднодоступных и климатически сложных регионов. Так, о необходимости обеспечить Норильск скоростной связью Николай Никифоров заявлял еще в 2014 году. Напомним, с 2012 года к

«Этлас» внедрила СЭД в Дворце творчества детей и молодежи Норильска «Этлас» объявила о завершении проекта по внедрению системы электронного документооборота «Этлас 6» во дворце творчества детей и молодежи города Норильска. Решение по внедрению системы было принято быстро, так как все настройки пользователей, установка прав доступа, добавление пользователей в группы и назначение им ролей в бизнес-процес

Рабочие станции и серверы «Норильского обеспечивающего комплекса» — под защитой Dr.Web ла о внедрении продуктов корпоративного антивирусного комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite в «Норильском обеспечивающем комплексе». Выдачу сублицензий выполнила компания Softline, сообщил

Tele2 обновила тарифные планы для абонентов в Норильске Tele2 объявил о запуске обновленного тарифного портфеля для абонентов Норильска и Таймыра. как рассказали CNews в компании, на тарифных планах «Самый черный» и «Сверхчерный» увеличен объем интернет-трафика. Также абоненты этих тарифов могут расходовать минуты из

Рткомм построил спутниковую станцию в Норильске тта Ямало-Ненецкого автономного округа.Оборудование для станции спутниковой связи было доставлено в Норильск по воздуху, гражданской авиацией. Станция способна работать круглосуточно и круглого

Tele2 изменил тарифы для бизнес-клиентов Норильска Tele2 объявил об обновлении тарифной линейки для бизнес-клиентов Норильска и Таймыра. Как рассказали CNews в компании, на пакетных тарифах теперь доступны звонки и SMS на все номера России. Также введен новый тариф «Альфа» с наибольшим в линейке пакетом мину

Выбран подрядчик на поставку и монтаж активного оборудования для строительства ВОЛС из Нового Уренгоя в Норильск з Енисей в рамках проекта строительства волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) из Нового Уренгоя в Норильск. Победителем конкурса стала компания «АДВ Консалтинг» с техническим решением на базе

Информационная сеть «Норильск Телеком» — под защитой Eset NOD32 Международная антивирусная компания Eset объявила о продлении сотрудничества с телекоммуникационной компанией «Норильск Телеком». Информационную сеть компании защищает комплексное корпоративное решение Eset NOD32 Smart Security Business Edition, сообщили CNews в Eset. «Норильск Телеком» входит в

МТС проинформирует об изменении погоды и режима работы аэропорта в Норильске Компания МТС сообщила о запуске аудио-сервисов информирования населения о режиме работы аэропорта «Норильск» и сообщениях Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям город

Tele2 обновила линейку тарифов для абонентов Норильска и Таймырского муниципального района Мобильный оператор Tele2 предложил абонентам г. Норильска и Таймырского муниципального района обновленную линейку тарифных планов. Новая линейка тарифов, как и прежде, включает простые тарифы без скрытых условий и платежей: «Оранжевый», «Чер

Завершена сделка по слиянию активов операторов «Норильск Телеком» и «Сибирские сети» Акционеры компаний «Сибирские сети» и «Норильск Телеком» завершили сделку по слиянию активов. Объединённая компания будет работать на территории 30 городов в 4-х регионах (Новосибирская область, Кемеровская область, Алтайский и Крас

МТС отмечает рост спроса на услугу цифрового ТВ в Норильском промышленном районе Компания МТС сообщила о росте спроса на услугу цифрового ТВ в Норильском промышленном районе. Количество подписчиков домашнего телевидения оператора в реги

МТС обеспечила сервисами связи крупнейшего перевозчика Норильска ь филиалы «Норильского производственного объединения пассажирского автотранспорта», расположенные в Норильске, Кайеркане и Талнахе, в единую корпоративную сеть. Кроме того, оператор осуществил

МТС обеспечила связью силовые структуры Норильска и Дудинки ния исправительных колоний № 30 к внутренней сети Управления федеральной службы безопасности города Норильска при помощи VPN-соединения. Организация единой локальной сети позволила осуществлять

Почти половина абонентов телевидения МТС в Норильске выбрала цифровое ТВ метила директор филиала МТС в Норильске и Таймырском МР Оксана Терехова. На сегодняшний день жители Норильска могут воспользоваться сервисами локальной сети МТС на скорости до 100 Мбит/с и 154

МТС ускорила интернет в Норильском промышленном районе оровского, Первопроходцев, а также в г. Дудинке – на улицах Дудинская и Матросова. МТС установила в Норильске новый 3G – контроллер для увеличения общей пропускной способности этой сети в регио

МТС объединит учреждения социальной защиты Норильска в единую сеть Компания МТС объявила о победе в тендере Управления социальной политики Администрации города Норильска на оказание услуг связи в течение 2014-2015 г. Сумма контракта составляет более i1 млн. При помощи каналов передачи данных МТС будет создана единая сеть, объединяющая четыре учреждени

Количество абонентов цифрового ТВ МТС в Норильске увеличилось более чем в 2 раза за год отметила директор МТС в Норильском промышленном районе Оксана Терехова. На сегодняшний день жители Норильска могут воспользоваться услугами домашнего интернета на скорости до 100 Мбит/с и 143

Строительство волоконно-оптической линии до Норильска завершено на 80% таким городом был Якутск, численностью в 300 тыс. жителей. Там оптику мы открыли в декабре 2012 г. Норильск для нас — не менее важная точка на карте России, которая станет очередным этапом в р

«Билайн» объединил зоны тарификации Норильска, Красноярска, Республик Хакасия и Тыва Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в Сибири объявила об объединении зоны тарификации Норильска, Красноярска, Республик Хакасия и Тыва. Как сообщили CNews в операторе, с середины февраля «Билайн» отменил роуминг в путешествиях по указанным территориям для абонентов этих регионов

МТС назначила директора филиала в Норильске и Таймырском муниципальном районе Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о назначении Оксаны Тереховой на должность директора МТС в Норильске и Таймырском муниципальном районе. В круг обязанностей Оксаны Тереховой будет входить общее руководство подразделением МТС в регионе, реализация стратегии компании: развитие телекомму

В Норильске открыт самый северный пункт приема заявлений на УЭК го пункта приема заявлений на выдачу универсальных электронных карт в Многофункциональном центре г. Норильска. Жителям города теперь доступна обширная инфраструктура использования универсальной

«Ростелеком» запускает 3G в Норильске 1 июля 2013 г. ЕТК (дочерняя компания «Ростелекома») запустила в коммерческую эксплуатацию сеть мобильной связи третьего поколения (3G+) в Норильске. Как сообщили CNews в операторе, сеть третьего поколения от «Ростелекома» построена с использованием технологии HSPA+, которая обеспечивает скорость передачи данных до 21 Мбит/с. К за