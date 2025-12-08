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Россия СФО Красноярский край Норильск Норильский промышленный район

Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район

Инга Шкубер "Норильск. Пост в горах" (1968) Инга Шкубер "Норильск. Пост в горах" (1968)
Инга Шкубер "Норильск. Пост в горах" (1968)

СОБЫТИЯ


08.12.2025 Sitronics Group реализовала проект по созданию комплексной системы видеонаблюдения в Норильске

таж серверного оборудования и систем хранения данных в центре обработки данных Администрации города Норильска, а также построили магистральную сеть передачи данных, в том числе защищенную, уста
16.06.2025 Библиотеки Красноярска и Норильска получили в дар от МТС этнокомиксы с дополненной реальностью «Ожившие легенды Севера»

Красноярского края. Ознакомиться с печатной версией издания теперь можно в библиотеках Красноярска, Норильска и поселка Снежногорск, а цифровая и аудиоверсии книги доступны в приложении «МТС Ст
21.02.2025 Телефонные мошенники пытались дозвониться до абонента МТС из Норильска более 22 тыс. раз

и в осенне-зимний период, особенно в декабре — на замыкающий месяц в году пришлось более 3 млн таких вызовов. В топ-15 городов России по количеству спам-звонков, пришедшихся на одного абонента, вошел Норильск — за 2024 г. спамеры пытались дозвониться норильчанину более 22 тыс. раз. Общий объем заблокированных нежелательных звонков в регионе превысил 11 млн минут, что составляет более 21 год
24.01.2025 МТС добавила мощностей домашнему интернету в Заполярье

м. После проведенной модернизации рост скорости передачи данных был зарегистрирован во всех районах Норильска, включая Талнах, Кайеркан и Оганер, а также Дудинки, в том числе первого, третьего

04.10.2024 МТС оцифровала заполярную «Арктику»

коньках и спортивные секции, а также хоккейные матчи — в частности, игры родной хоккейной команды «Норильск» с соперниками из Челябинска, Орска, Тюмени, Ростова-на-Дону, Воронежа и других горо
13.09.2024 Резидент «Сколково» займется мониторингом мерзлоты на территории Норильского промышленного района

Компания «Русгеотех», резидент фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), установила в Норильске и Дудинке 8 комплектов оборудования для автоматизированного температурного монитори
22.07.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет за Северным полярным кругом

о интернета четвертого поколения почти в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Норильск – самый северный город мира и второй по численности в регионе. В нем проживают более
19.06.2024 МТС: Норильск стал самым дорогим городом России по стоимости аренды апартаментов в бизнес-командировках

lendar проанализировала стоимость аренды посуточного жилья в бизнес-командировках за последний год. Норильск занял первое место в рейтинге городов с самой дорогой арендой апартаментов для делов
04.06.2024 За сохранностью промышленных объектов в Норильске наблюдают через облака

уровень снеговой нагрузки на крышах сооружений, где установлены камеры. В период с октября по май в Норильске под воздействием солнца, ветра и собственной массы снег уплотняется и начинает тяже
14.09.2023 «Мегафон» ускорил мобильный интернет в Норильске

редставители «Мегафона». Резкий скачок скорости онлайн-передачи данных зафиксирован во всех районах Норильска, включая Талнах, Кайеркан, Оганер. Технические специалисты «Мегафона» значительно у
24.07.2023 МТС ускорила мобильный интернет для норильчан

МТС сообщила о модернизации оборудования в нескольких районах Норильска и Дудинки. В результате скорость мобильного интернета МТС в Норильском промышленном
31.05.2023 Цифровые технологии МТС помогут сохранить «Историю» Роллена и другие книжные раритеты в библиотеках Норильска

ся раритетными и изданы несколько веков назад. Около двадцати редких книг, хранящихся в библиотеках Норильска, относятся к категории книжных памятников. Среди них, например, старопечатные издан
27.10.2022 МТС обеспечила онлайн-мониторинг состояния вечной мерзлоты под жилыми домами Норильска

который принимает меры по предотвращению аварийной ситуации. «Обеспечение безопасности жилого фонда Норильска – один из самых острых вопросов для заполярного города. В проекте мониторинга здани
02.09.2021 Новый проект по цифровизации транспорта стартует в Норильске

дского общественного транспорта, инициированной «Агентством развития Норильска» и Администрацией г. Норильск. На первом этапе в эксперименте примут участие автобусные маршруты 41 и 16а, в транс
10.07.2018 Tele2 запустил сеть 4G в Норильске и городах-спутниках

оления при минимальных расходах на строительство. Сейчас высокоскоростной интернет доступен жителям Норильска, Кайеркана, Талнаха, а также Дудинки и Оганера. Напомним, в январе 2018 года операт
25.09.2017 «АДВ Консалтинг» завершила проект по организации ВОЛС в г. Норильск

ии проекта ПАО «ГМК «Норильский никель» по организации волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в г. Норильск выполнил работы по поставке оборудования, установке блок-контейнеров, подключению ак
25.09.2017 Жители Норильска получили доступ к высокоскоростному интернету

опрос является для труднодоступных и климатически сложных регионов. Так, о необходимости обеспечить Норильск скоростной связью Николай Никифоров заявлял еще в 2014 году. Напомним, с 2012 года к
24.08.2017 «Этлас» внедрила СЭД в Дворце творчества детей и молодежи Норильска

«Этлас» объявила о завершении проекта по внедрению системы электронного документооборота «Этлас 6» во дворце творчества детей и молодежи города Норильска. Решение по внедрению системы было принято быстро, так как все настройки пользователей, установка прав доступа, добавление пользователей в группы и назначение им ролей в бизнес-процес
28.12.2016 Рабочие станции и серверы «Норильского обеспечивающего комплекса» — под защитой Dr.Web

ла о внедрении продуктов корпоративного антивирусного комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite в «Норильском обеспечивающем комплексе». Выдачу сублицензий выполнила компания Softline, сообщил
27.10.2016 Tele2 обновила тарифные планы для абонентов в Норильске

Tele2 объявил о запуске обновленного тарифного портфеля для абонентов Норильска и Таймыра. как рассказали CNews в компании, на тарифных планах «Самый черный» и «Сверхчерный» увеличен объем интернет-трафика. Также абоненты этих тарифов могут расходовать минуты из 
24.10.2016 Рткомм построил спутниковую станцию в Норильске

тта Ямало-Ненецкого автономного округа.Оборудование для станции спутниковой связи было доставлено в Норильск по воздуху, гражданской авиацией. Станция способна работать круглосуточно и круглого
21.09.2016 Tele2 изменил тарифы для бизнес-клиентов Норильска

Tele2 объявил об обновлении тарифной линейки для бизнес-клиентов Норильска и Таймыра. Как рассказали CNews в компании, на пакетных тарифах теперь доступны звонки и SMS на все номера России. Также введен новый тариф «Альфа» с наибольшим в линейке пакетом мину
17.06.2016 Выбран подрядчик на поставку и монтаж активного оборудования для строительства ВОЛС из Нового Уренгоя в Норильск

з Енисей в рамках проекта строительства волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) из Нового Уренгоя в Норильск. Победителем конкурса стала компания «АДВ Консалтинг» с техническим решением на базе
06.04.2016 Информационная сеть «Норильск Телеком» — под защитой Eset NOD32

Международная антивирусная компания Eset объявила о продлении сотрудничества с телекоммуникационной компанией «Норильск Телеком». Информационную сеть компании защищает комплексное корпоративное решение Eset NOD32 Smart Security Business Edition, сообщили CNews в Eset. «Норильск Телеком» входит в 
22.12.2015 МТС проинформирует об изменении погоды и режима работы аэропорта в Норильске

Компания МТС сообщила о запуске аудио-сервисов информирования населения о режиме работы аэропорта «Норильск» и сообщениях Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям город
13.11.2015 Tele2 обновила линейку тарифов для абонентов Норильска и Таймырского муниципального района

Мобильный оператор Tele2 предложил абонентам г. Норильска и Таймырского муниципального района обновленную линейку тарифных планов. Новая линейка тарифов, как и прежде, включает простые тарифы без скрытых условий и платежей: «Оранжевый», «Чер
26.10.2015 Завершена сделка по слиянию активов операторов «Норильск Телеком» и «Сибирские сети»

Акционеры компаний «Сибирские сети» и «Норильск Телеком» завершили сделку по слиянию активов. Объединённая компания будет работать на территории 30 городов в 4-х регионах (Новосибирская область, Кемеровская область, Алтайский и Крас
08.10.2015 МТС отмечает рост спроса на услугу цифрового ТВ в Норильском промышленном районе

Компания МТС сообщила о росте спроса на услугу цифрового ТВ в Норильском промышленном районе. Количество подписчиков домашнего телевидения оператора в реги
14.09.2015 МТС обеспечила сервисами связи крупнейшего перевозчика Норильска

ь филиалы «Норильского производственного объединения пассажирского автотранспорта», расположенные в Норильске, Кайеркане и Талнахе, в единую корпоративную сеть. Кроме того, оператор осуществил

17.06.2015 МТС обеспечила связью силовые структуры Норильска и Дудинки

ния исправительных колоний № 30 к внутренней сети Управления федеральной службы безопасности города Норильска при помощи VPN-соединения. Организация единой локальной сети позволила осуществлять
12.02.2015 Почти половина абонентов телевидения МТС в Норильске выбрала цифровое ТВ

метила директор филиала МТС в Норильске и Таймырском МР Оксана Терехова. На сегодняшний день жители Норильска могут воспользоваться сервисами локальной сети МТС на скорости до 100 Мбит/с и 154

28.11.2014 МТС ускорила интернет в Норильском промышленном районе

оровского, Первопроходцев, а также в г. Дудинке – на улицах Дудинская и Матросова. МТС установила в Норильске новый 3G – контроллер для увеличения общей пропускной способности этой сети в регио
29.07.2014 МТС объединит учреждения социальной защиты Норильска в единую сеть

Компания МТС объявила о победе в тендере Управления социальной политики Администрации города Норильска на оказание услуг связи в течение 2014-2015 г. Сумма контракта составляет более i1 млн. При помощи каналов передачи данных МТС будет создана единая сеть, объединяющая четыре учреждени
07.04.2014 Количество абонентов цифрового ТВ МТС в Норильске увеличилось более чем в 2 раза за год

отметила директор МТС в Норильском промышленном районе Оксана Терехова. На сегодняшний день жители Норильска могут воспользоваться услугами домашнего интернета на скорости до 100 Мбит/с и 143

28.02.2014 Строительство волоконно-оптической линии до Норильска завершено на 80%

таким городом был Якутск, численностью в 300 тыс. жителей. Там оптику мы открыли в декабре 2012 г. Норильск для нас — не менее важная точка на карте России, которая станет очередным этапом в р
21.02.2014 «Билайн» объединил зоны тарификации Норильска, Красноярска, Республик Хакасия и Тыва

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в Сибири объявила об объединении зоны тарификации Норильска, Красноярска, Республик Хакасия и Тыва. Как сообщили CNews в операторе, с середины февраля «Билайн» отменил роуминг в путешествиях по указанным территориям для абонентов этих регионов
01.10.2013 МТС назначила директора филиала в Норильске и Таймырском муниципальном районе

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о назначении Оксаны Тереховой на должность директора МТС в Норильске и Таймырском муниципальном районе. В круг обязанностей Оксаны Тереховой будет входить общее руководство подразделением МТС в регионе, реализация стратегии компании: развитие телекомму
31.07.2013 В Норильске открыт самый северный пункт приема заявлений на УЭК

го пункта приема заявлений на выдачу универсальных электронных карт в Многофункциональном центре г. Норильска. Жителям города теперь доступна обширная инфраструктура использования универсальной
01.07.2013 «Ростелеком» запускает 3G в Норильске

1 июля 2013 г. ЕТК (дочерняя компания «Ростелекома») запустила в коммерческую эксплуатацию сеть мобильной связи третьего поколения (3G+) в Норильске. Как сообщили CNews в операторе, сеть третьего поколения от «Ростелекома» построена с использованием технологии HSPA+, которая обеспечивает скорость передачи данных до 21 Мбит/с. К за
13.02.2013 МТС обеспечила связью удаленные промышленные объекты Норильска

ского промышленного района МТС в два раза расширила емкость спутникового канала связи, соединяющего Норильск с другими регионами страны, а также осуществила прямое присоединение своих сетей к г

Публикаций - 291, упоминаний - 451

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 72
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 25
Сибсети - Норильск-Телеком - НОРКОМ 34 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 24
Ростелеком 10948 21
МегаФон 10742 17
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 128 13
Yandex - Яндекс 9216 10
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 9
Microsoft Corporation 25775 8
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 8
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 7
Cisco Systems 5372 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
Ростелеком - Связьинвест 1719 7
Huawei 4676 6
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 6
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 5
SAP SE 5601 5
9594 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
Ланит - Норбит - Norbit 431 5
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 5
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 4
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 135 4
Системы документооборота 522 4
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Саянтелеком 17 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 4
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 3
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 3
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 3
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 3
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 58 3
МТС Сибирь макрорегион 49 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 45
Почта России ПАО 2370 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 31 7
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 44 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Норникель - Кольская ГМК - Кольская ГМК - Кольская горно-металлургическая компания - Североникель - Печенганикель 23 7
МТС Трэвел - MTS Travel 292 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 4
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 61 4
Газпром ПАО 1493 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
ВТБ - Почта Банк 514 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Альфа-Банк 1979 3
Евросеть 1421 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 3
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Hyperloop One - Virgin Hyperloop - Virgin Hyperloop One 11 2
Авиапарк ТРЦ 52 2
Благосостояние НПФ 52 2
Енисейское речное пароходство - Красноярский судоремонтный центр - Ермолаевская РЭБ - Ермолаевская ремонтно-эксплуатационная база - Подтёсовская РЭБ, ПРЭБ флота - Подтёсовская ремонтно-эксплуатационная база флота 9 2
Цезарь Сателлит 43 2
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 2
Норникель - Норильскникельремонт 4 2
Аэропорт Норильск имени Николая Урванцева 3 2
Норникель - ТТК - Таймырская топливная компания 2 2
Норникель - Институт Гипроникель 8 2
Русская платина - Амур Артель старателей - Черногорская ГРК - Черногорская горнорудная компания 9 2
Международный аэропорт Жуковский 9 2
Тагульское 6 2
Норникель - Усть-Хантайская ГЭС 3 2
Максим ГК 2 2
Связной ГК 1401 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 17
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
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BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
WiMAX Forum 69 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 75
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 49
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 48
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 44
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