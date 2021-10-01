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Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район


01.10.2021 «Вконтакте» ускорила старт видео и трансляций в 1,5 раза с помощью новой CDN 1
02.09.2021 Новый проект по цифровизации транспорта стартует в Норильске 9
13.08.2021 Softline поставила ноутбуки для детей из многодетных малообеспеченных семей Красноярского края 1
19.08.2020 Абоненты Tele2 стали чаще покупать SIM-карты онлайн 1
18.06.2020 В «Норникеле» завершено создание единой системы диспетчеризации производства 1
29.04.2020 В России создан сервис по возврату денег за отмененные из-за COVID-19 билеты и турпутевки 1
28.02.2020 Оборот мобильной коммерции Tele2 вырос в два раза 1
18.12.2019 Резидент «Сколково» построил виртуальный завод для «Норникеля» 1
25.11.2019 Блокчейн обогреет здания 1
27.09.2019 В России за 7 миллиардов проведут нормальный интернет в последний регион, где его нет 1
19.08.2019 Tele2 запустила 4G в малых населенных пунктах Красноярского края 1
29.04.2019 «Спецтек» масштабировал информационную систему ТОиР в МТФ «Норильского никеля» 1
31.10.2018 «Норникель» создал хранилище технологических данных 1
10.07.2018 Tele2 запустил сеть 4G в Норильске и городах-спутниках 3
29.06.2018 Tele2 запускает новые тарифы для корпоративных клиентов Таймыра 2
18.04.2018 Красноярские клиенты Tele2 по итогам 2017 года совершили платежей на 388 миллионов рублей 1
05.03.2018 Panasonic вырастил овощи, научил говорить колонки и оцифровал ритейл 1
25.09.2017 «АДВ Консалтинг» завершила проект по организации ВОЛС в г. Норильск 5
25.09.2017 Жители Норильска получили доступ к высокоскоростному интернету 4
24.08.2017 «Этлас» внедрила СЭД в Дворце творчества детей и молодежи Норильска 1
08.06.2017 Вышел рейтинг CNews «Крупнейшие поставщики ИТ для транспорта». За год рынок вырос на треть 1
30.05.2017 Рынок ИТ на транспорте: конец стагнации 1
21.04.2017 МТС инвестирует в развитие инфраструктуры связи Красноярского края 2 млрд рублей 1
27.03.2017 Самолеты «Почты России» начали совершать регулярные полеты из Китая 1
15.03.2017 Tele2 улучшила мобильный интернет-доступ в более 30 населенных пунктах Красноярского края 2
20.02.2017 «Норникель» вместе с IBM развивает систему бюджетного планирования 1
02.11.2016 МТС представил итоги летней продажи билетов в собственной сети в Красноярском крае 1
27.10.2016 Tele2 обновила тарифные планы для абонентов в Норильске 1
24.10.2016 Рткомм построил спутниковую станцию в Норильске 6
24.10.2016 Tele2 обновил тарифную линейку в Красноярском крае 1
21.09.2016 Tele2 изменил тарифы для бизнес-клиентов Норильска 2
13.09.2016 МТС начал продажи интерактивного ТВ в регионах Сибири 1
12.09.2016 На заметку путешественнику: В каких регионах «Билайн» и «Мегафон» тайком выставляют громадные счета за роуминг 1
23.08.2016 МТС открыла почти 100 новых салонов в Сибири 1
12.08.2016 Tele2 увеличила емкость сети в 28 районах Красноярского края 2
29.07.2016 Tele2 в Красноярском крае за год увеличил абонентскую базу на 20% 2
01.07.2016 Tele2 разогнала мобильный интернет в северных районах Красноярского края 5
17.06.2016 Выбран подрядчик на поставку и монтаж активного оборудования для строительства ВОЛС из Нового Уренгоя в Норильск 4
31.05.2016 МТС обеспечила сервисами связи сотрудников «Норильскгазпрома» 2
27.05.2016 В Москве объявлен победитель первого фестиваля кино об ИТ. Видео 2

Публикаций - 148, упоминаний - 255

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 35
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2009 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 8
ЭОС - Электронные офисные системы 1080 5
Скай Линк - Skylink 650 5
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 887 5
IBM 3892 4
Microsoft Corporation 12409 4
Комстар Регионы 89 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 4
Космическая связь ФГУП ГПКС 221 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1715 4
Крок 1261 3
Cisco Systems 2298 3
Yandex - Яндекс 4188 3
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 83 3
Facebook 3947 3
Ланит - Норбит - Norbit 231 3
Инталев 192 3
Ericsson 946 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1041 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 615 2
Omnicomm - Омникомм 148 2
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 2
Huawei 2791 2
Nokia Corporation 2699 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1613 2
VK - Mail.ru Group 2568 2
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 126 2
Ланит ГК 1222 2
Lenovo Group 1700 2
Лантер 32 2
АйТи 807 2
Luxoft - Люксофт 238 2
Корус Консалтинг ГК 820 2
Астерос - Asteros 531 2
ADV Consulting - АДВ Консалтинг 13 2
Амтел-Сервис 34 2
Alcatel 248 2
Норникель - Норильский никель 187 18
Почта России ПАО 1631 8
Аэрофлот 507 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 4
Почта Банк 290 3
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Virgin Hyperloop 6 2
Связной ГК 935 2
Евросеть 1062 2
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 10 2
РЖД - Российские железные дороги 1118 2
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 103 2
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 74 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 257 2
Кольская ГМК - Кольская горно-металлургическая компания - Норильский Никель 5 2
Норникель - Норильский никель - Мурманский транспортный филиал (МТФ) 1 1
Славянка ГК 18 1
Трансаэро - авиакомпания 43 1
Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского 4 1
Uber 257 1
DiDi Chuxing 19 1
Славнефть НГК 18 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Traft - Трафт 23 1
Caterpillar 36 1
БоАЗ - Богучанский алюминиевый завод 5 1
AIZ 1 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
Clouty 4 1
Сбербанк Восточно-Сибирский банк 4 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1363 1
Uber Technologies 258 1
Tesla Motors 241 1
Совкомбанк Совесть 27 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 60 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1707 1
Транснефть 161 1
eBay Inc 642 1
Газпром ПАО 552 1
ТехноНИКОЛЬ 26 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 7
Правительство РФ 2264 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1677 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1713 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 965 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 536 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 588 3
Президент Российской Федерации 1460 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1270 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1756 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 404 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
World Bank Group - Всемирный банк 141 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 450 2
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 111 2
Администрация Красноярского края 25 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 540 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 323 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1431 2
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 168 1
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 1
Верховный суд Российской Федерации 183 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 103 1
Минцифры РФ - Общественный совет 2 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 69 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 64 1
Правительство Ивановской области 11 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 56 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 21 1
Администрация Липецкой области 12 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 539 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 984 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 66 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1430 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1095 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1024 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 709 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1552 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 858 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 1
3G - Стандарт мобильной связи 3920 20
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 11
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 468 11
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2177 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 6
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 601 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3033 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1240 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 537 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1725 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2261 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2523 2
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 181 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 809 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1621 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5703 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 175 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1469 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 2
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 146 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 152 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 447 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 873 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1551 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 187 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 803 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 367 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 815 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 1
Безопасный город 353 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 539 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1282 1
Smart shelves - Умные полки (RFID) 8 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 196 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 59 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1239 1
PUE - Power usage effectiveness 47 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 114 8
ЭОС Дело СЭД 702 5
Microsoft Dynamics 209 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
VK - Mail.ru Одноклассники 873 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 522 3
Google Android 10773 3
Apple iOS 5750 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1120 2
Google YouTube - Видеохостинг 1970 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 2
Symbian OS 834 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 2
Amedia Premium HD 28 2
WhatsApp Messenger 655 2
Яндекс.Карты и Транспорт 295 2
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 385 1
Samsung Wave 31 1
Shturmann Navigation 44 1
Аскон Лоцман:PLM 46 1
Omnicomm Online 55 1
Google QUIC - Quick UDP Internet Connections - Протокол передачи информации в интернете поверх протокола UDP 4 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
Norbit Business Trade - NBT 9 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 381 1
МТС Дети в интернете 9 1
Zvooq 31 1
Viasat Premium HD 17 1
Tele2 TV 13 1
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 37 1
МТС 3G-сеть 87 1
Росэнергоатом ЦОД Калининский 27 1
Сбербанк Social ID 8 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 1
Яндекс.Почта 85 1
Cisco Webex 112 1
Кольская ГМК ЦОД 1 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 136 1
IBM Cognos BI 166 1
ЦНИИС ФГУП - БДПН - база данных перенесенных номеров мобильных телефонов 9 1
Никифоров Николай 1127 5
Аветисян Армен 41 5
Автомонов Александр 9 4
Горожанинов Дмитрий 7 3
Соловенчук Александр 44 3
Айбашева Анна 91 2
Трапезин Владимир 11 2
Поповский Александр 86 2
Калугин Сергей 163 2
Медведев Дмитрий 1459 2
Левин Леонид 83 2
Агарков Виталий 1 1
Василевская Светлана 1 1
Агафонов Андрей 19 1
Яловенко Илларион 14 1
Назаренко Сергей 2 1
Кожевников Сергей 12 1
Орешкин Сергей 4 1
Нафталь Вадим 1 1
Борисов Егор 8 1
Трофимов Дмитрий 14 1
Левин Дмитрий 35 1
Фомин Дмитрий 20 1
Потанин Владимир 20 1
Юшин Игорь 1 1
Каленчук Алексей 5 1
Дубровский Борис 12 1
Криницин Андрей 1 1
Изосимов Александр 120 1
Емельянов Станислав 62 1
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Тютин Алексей 14 1
Пивоваров Алексей 1 1
Пьявкин Александр 12 1
Тоболь Александр 8 1
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Расторгуев Александр 1 1
Приданцев Сергей 104 1
Кореш Виктор 76 1
Волин Алексей 113 1
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Россия - СФО - Красноярский край 718 55
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 31
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4217 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 862 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 376 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 213 2
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 50 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 146 2
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 585 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3429 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 49 1
Русский язык 1081 1
Резерв универсального обслуживания 37 1
Информационное общество - Государственная программа 283 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 221 1
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 32 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1194 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 35 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 276 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
СИЗО - Следственный изолятор 67 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 406 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 580 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1061 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 471 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 974 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1583 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Образование в России 465 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 374 2
КХЛ HD - телеканал 22 2
НТВ - Телекомпания 172 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 61 1
Стрим-ТВ - телекомпания 85 1
CNews Analytics 2239 3
Juniper Research 285 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 620 1
РАН - Российская академия наук 348 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 48 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 3 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 331 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
Олимпийские игры - Olympic Games 323 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Cisco Expo 9 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 37 1
Час кода - международное движение 11 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 5 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 11 1
Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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