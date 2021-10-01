Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СФО
Красноярский край
Норильск
Норильский промышленный район
Публикаций - 148, упоминаний - 255
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1127 5
|Аветисян Армен 41 5
|Автомонов Александр 9 4
|Горожанинов Дмитрий 7 3
|Соловенчук Александр 44 3
|Айбашева Анна 91 2
|Трапезин Владимир 11 2
|Поповский Александр 86 2
|Калугин Сергей 163 2
|Медведев Дмитрий 1459 2
|Левин Леонид 83 2
|Агарков Виталий 1 1
|Василевская Светлана 1 1
|Агафонов Андрей 19 1
|Яловенко Илларион 14 1
|Назаренко Сергей 2 1
|Кожевников Сергей 12 1
|Орешкин Сергей 4 1
|Нафталь Вадим 1 1
|Борисов Егор 8 1
|Трофимов Дмитрий 14 1
|Левин Дмитрий 35 1
|Фомин Дмитрий 20 1
|Потанин Владимир 20 1
|Юшин Игорь 1 1
|Каленчук Алексей 5 1
|Дубровский Борис 12 1
|Криницин Андрей 1 1
|Изосимов Александр 120 1
|Емельянов Станислав 62 1
|Низомиддинов Олег 12 1
|Тютин Алексей 14 1
|Пивоваров Алексей 1 1
|Пьявкин Александр 12 1
|Тоболь Александр 8 1
|Александров Николай 2 1
|Расторгуев Александр 1 1
|Приданцев Сергей 104 1
|Кореш Виктор 76 1
|Волин Алексей 113 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 4
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 374 2
|КХЛ HD - телеканал 22 2
|НТВ - Телекомпания 172 1
|Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 61 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 85 1
|CNews Analytics 2239 3
|Juniper Research 285 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 620 1
|РАН - Российская академия наук 348 1
|ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 48 1
|СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru