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Россия СФО Красноярский край Норильск Норильский промышленный район
СОБЫТИЯ
|08.12.2025
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Sitronics Group реализовала проект по созданию комплексной системы видеонаблюдения в Норильске
таж серверного оборудования и систем хранения данных в центре обработки данных Администрации города Норильска, а также построили магистральную сеть передачи данных, в том числе защищенную, уста
|16.06.2025
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Библиотеки Красноярска и Норильска получили в дар от МТС этнокомиксы с дополненной реальностью «Ожившие легенды Севера»
Красноярского края. Ознакомиться с печатной версией издания теперь можно в библиотеках Красноярска, Норильска и поселка Снежногорск, а цифровая и аудиоверсии книги доступны в приложении «МТС Ст
|21.02.2025
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Телефонные мошенники пытались дозвониться до абонента МТС из Норильска более 22 тыс. раз
и в осенне-зимний период, особенно в декабре — на замыкающий месяц в году пришлось более 3 млн таких вызовов. В топ-15 городов России по количеству спам-звонков, пришедшихся на одного абонента, вошел Норильск — за 2024 г. спамеры пытались дозвониться норильчанину более 22 тыс. раз. Общий объем заблокированных нежелательных звонков в регионе превысил 11 млн минут, что составляет более 21 год
|24.01.2025
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МТС добавила мощностей домашнему интернету в Заполярье
м. После проведенной модернизации рост скорости передачи данных был зарегистрирован во всех районах Норильска, включая Талнах, Кайеркан и Оганер, а также Дудинки, в том числе первого, третьего
|04.10.2024
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МТС оцифровала заполярную «Арктику»
коньках и спортивные секции, а также хоккейные матчи — в частности, игры родной хоккейной команды «Норильск» с соперниками из Челябинска, Орска, Тюмени, Ростова-на-Дону, Воронежа и других горо
|13.09.2024
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Резидент «Сколково» займется мониторингом мерзлоты на территории Норильского промышленного района
Компания «Русгеотех», резидент фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), установила в Норильске и Дудинке 8 комплектов оборудования для автоматизированного температурного монитори
|22.07.2024
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«МегаФон» ускорил мобильный интернет за Северным полярным кругом
о интернета четвертого поколения почти в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Норильск – самый северный город мира и второй по численности в регионе. В нем проживают более
|19.06.2024
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МТС: Норильск стал самым дорогим городом России по стоимости аренды апартаментов в бизнес-командировках
lendar проанализировала стоимость аренды посуточного жилья в бизнес-командировках за последний год. Норильск занял первое место в рейтинге городов с самой дорогой арендой апартаментов для делов
|04.06.2024
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За сохранностью промышленных объектов в Норильске наблюдают через облака
уровень снеговой нагрузки на крышах сооружений, где установлены камеры. В период с октября по май в Норильске под воздействием солнца, ветра и собственной массы снег уплотняется и начинает тяже
|14.09.2023
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«Мегафон» ускорил мобильный интернет в Норильске
редставители «Мегафона». Резкий скачок скорости онлайн-передачи данных зафиксирован во всех районах Норильска, включая Талнах, Кайеркан, Оганер. Технические специалисты «Мегафона» значительно у
|24.07.2023
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МТС ускорила мобильный интернет для норильчан
МТС сообщила о модернизации оборудования в нескольких районах Норильска и Дудинки. В результате скорость мобильного интернета МТС в Норильском промышленном
|31.05.2023
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Цифровые технологии МТС помогут сохранить «Историю» Роллена и другие книжные раритеты в библиотеках Норильска
ся раритетными и изданы несколько веков назад. Около двадцати редких книг, хранящихся в библиотеках Норильска, относятся к категории книжных памятников. Среди них, например, старопечатные издан
|27.10.2022
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МТС обеспечила онлайн-мониторинг состояния вечной мерзлоты под жилыми домами Норильска
который принимает меры по предотвращению аварийной ситуации. «Обеспечение безопасности жилого фонда Норильска – один из самых острых вопросов для заполярного города. В проекте мониторинга здани
|02.09.2021
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Новый проект по цифровизации транспорта стартует в Норильске
дского общественного транспорта, инициированной «Агентством развития Норильска» и Администрацией г. Норильск. На первом этапе в эксперименте примут участие автобусные маршруты 41 и 16а, в транс
|10.07.2018
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Tele2 запустил сеть 4G в Норильске и городах-спутниках
оления при минимальных расходах на строительство. Сейчас высокоскоростной интернет доступен жителям Норильска, Кайеркана, Талнаха, а также Дудинки и Оганера. Напомним, в январе 2018 года операт
|25.09.2017
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«АДВ Консалтинг» завершила проект по организации ВОЛС в г. Норильск
ии проекта ПАО «ГМК «Норильский никель» по организации волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в г. Норильск выполнил работы по поставке оборудования, установке блок-контейнеров, подключению ак
|25.09.2017
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Жители Норильска получили доступ к высокоскоростному интернету
опрос является для труднодоступных и климатически сложных регионов. Так, о необходимости обеспечить Норильск скоростной связью Николай Никифоров заявлял еще в 2014 году. Напомним, с 2012 года к
|24.08.2017
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«Этлас» внедрила СЭД в Дворце творчества детей и молодежи Норильска
«Этлас» объявила о завершении проекта по внедрению системы электронного документооборота «Этлас 6» во дворце творчества детей и молодежи города Норильска. Решение по внедрению системы было принято быстро, так как все настройки пользователей, установка прав доступа, добавление пользователей в группы и назначение им ролей в бизнес-процес
|28.12.2016
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Рабочие станции и серверы «Норильского обеспечивающего комплекса» — под защитой Dr.Web
ла о внедрении продуктов корпоративного антивирусного комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite в «Норильском обеспечивающем комплексе». Выдачу сублицензий выполнила компания Softline, сообщил
|27.10.2016
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Tele2 обновила тарифные планы для абонентов в Норильске
Tele2 объявил о запуске обновленного тарифного портфеля для абонентов Норильска и Таймыра. как рассказали CNews в компании, на тарифных планах «Самый черный» и «Сверхчерный» увеличен объем интернет-трафика. Также абоненты этих тарифов могут расходовать минуты из
|24.10.2016
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Рткомм построил спутниковую станцию в Норильске
тта Ямало-Ненецкого автономного округа.Оборудование для станции спутниковой связи было доставлено в Норильск по воздуху, гражданской авиацией. Станция способна работать круглосуточно и круглого
|21.09.2016
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Tele2 изменил тарифы для бизнес-клиентов Норильска
Tele2 объявил об обновлении тарифной линейки для бизнес-клиентов Норильска и Таймыра. Как рассказали CNews в компании, на пакетных тарифах теперь доступны звонки и SMS на все номера России. Также введен новый тариф «Альфа» с наибольшим в линейке пакетом мину
|17.06.2016
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Выбран подрядчик на поставку и монтаж активного оборудования для строительства ВОЛС из Нового Уренгоя в Норильск
з Енисей в рамках проекта строительства волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) из Нового Уренгоя в Норильск. Победителем конкурса стала компания «АДВ Консалтинг» с техническим решением на базе
|06.04.2016
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Информационная сеть «Норильск Телеком» — под защитой Eset NOD32
Международная антивирусная компания Eset объявила о продлении сотрудничества с телекоммуникационной компанией «Норильск Телеком». Информационную сеть компании защищает комплексное корпоративное решение Eset NOD32 Smart Security Business Edition, сообщили CNews в Eset. «Норильск Телеком» входит в
|22.12.2015
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МТС проинформирует об изменении погоды и режима работы аэропорта в Норильске
Компания МТС сообщила о запуске аудио-сервисов информирования населения о режиме работы аэропорта «Норильск» и сообщениях Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям город
|13.11.2015
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Tele2 обновила линейку тарифов для абонентов Норильска и Таймырского муниципального района
Мобильный оператор Tele2 предложил абонентам г. Норильска и Таймырского муниципального района обновленную линейку тарифных планов. Новая линейка тарифов, как и прежде, включает простые тарифы без скрытых условий и платежей: «Оранжевый», «Чер
|26.10.2015
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Завершена сделка по слиянию активов операторов «Норильск Телеком» и «Сибирские сети»
Акционеры компаний «Сибирские сети» и «Норильск Телеком» завершили сделку по слиянию активов. Объединённая компания будет работать на территории 30 городов в 4-х регионах (Новосибирская область, Кемеровская область, Алтайский и Крас
|08.10.2015
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МТС отмечает рост спроса на услугу цифрового ТВ в Норильском промышленном районе
Компания МТС сообщила о росте спроса на услугу цифрового ТВ в Норильском промышленном районе. Количество подписчиков домашнего телевидения оператора в реги
|14.09.2015
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МТС обеспечила сервисами связи крупнейшего перевозчика Норильска
ь филиалы «Норильского производственного объединения пассажирского автотранспорта», расположенные в Норильске, Кайеркане и Талнахе, в единую корпоративную сеть. Кроме того, оператор осуществил
|17.06.2015
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МТС обеспечила связью силовые структуры Норильска и Дудинки
ния исправительных колоний № 30 к внутренней сети Управления федеральной службы безопасности города Норильска при помощи VPN-соединения. Организация единой локальной сети позволила осуществлять
|12.02.2015
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Почти половина абонентов телевидения МТС в Норильске выбрала цифровое ТВ
метила директор филиала МТС в Норильске и Таймырском МР Оксана Терехова. На сегодняшний день жители Норильска могут воспользоваться сервисами локальной сети МТС на скорости до 100 Мбит/с и 154
|28.11.2014
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МТС ускорила интернет в Норильском промышленном районе
оровского, Первопроходцев, а также в г. Дудинке – на улицах Дудинская и Матросова. МТС установила в Норильске новый 3G – контроллер для увеличения общей пропускной способности этой сети в регио
|29.07.2014
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МТС объединит учреждения социальной защиты Норильска в единую сеть
Компания МТС объявила о победе в тендере Управления социальной политики Администрации города Норильска на оказание услуг связи в течение 2014-2015 г. Сумма контракта составляет более i1 млн. При помощи каналов передачи данных МТС будет создана единая сеть, объединяющая четыре учреждени
|07.04.2014
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Количество абонентов цифрового ТВ МТС в Норильске увеличилось более чем в 2 раза за год
отметила директор МТС в Норильском промышленном районе Оксана Терехова. На сегодняшний день жители Норильска могут воспользоваться услугами домашнего интернета на скорости до 100 Мбит/с и 143
|28.02.2014
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Строительство волоконно-оптической линии до Норильска завершено на 80%
таким городом был Якутск, численностью в 300 тыс. жителей. Там оптику мы открыли в декабре 2012 г. Норильск для нас — не менее важная точка на карте России, которая станет очередным этапом в р
|21.02.2014
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«Билайн» объединил зоны тарификации Норильска, Красноярска, Республик Хакасия и Тыва
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в Сибири объявила об объединении зоны тарификации Норильска, Красноярска, Республик Хакасия и Тыва. Как сообщили CNews в операторе, с середины февраля «Билайн» отменил роуминг в путешествиях по указанным территориям для абонентов этих регионов
|01.10.2013
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МТС назначила директора филиала в Норильске и Таймырском муниципальном районе
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о назначении Оксаны Тереховой на должность директора МТС в Норильске и Таймырском муниципальном районе. В круг обязанностей Оксаны Тереховой будет входить общее руководство подразделением МТС в регионе, реализация стратегии компании: развитие телекомму
|31.07.2013
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В Норильске открыт самый северный пункт приема заявлений на УЭК
го пункта приема заявлений на выдачу универсальных электронных карт в Многофункциональном центре г. Норильска. Жителям города теперь доступна обширная инфраструктура использования универсальной
|01.07.2013
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«Ростелеком» запускает 3G в Норильске
1 июля 2013 г. ЕТК (дочерняя компания «Ростелекома») запустила в коммерческую эксплуатацию сеть мобильной связи третьего поколения (3G+) в Норильске. Как сообщили CNews в операторе, сеть третьего поколения от «Ростелекома» построена с использованием технологии HSPA+, которая обеспечивает скорость передачи данных до 21 Мбит/с. К за
|13.02.2013
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МТС обеспечила связью удаленные промышленные объекты Норильска
ского промышленного района МТС в два раза расширила емкость спутникового канала связи, соединяющего Норильск с другими регионами страны, а также осуществила прямое присоединение своих сетей к г
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Егошин Сергей 117 16
|Терехова Оксана 13 9
|Аветисян Армен 47 5
|Никифоров Николай 1138 5
|Автомонов Александр 9 4
|Гончаренко Марина 35 4
|Формальский Илья 6 4
|Соловенчук Александр 156 3
|Горожанинов Дмитрий 7 3
|Ким Андрей 58 3
|Усатов Алексей 43 3
|Кузнецов Сергей 163 3
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
|Томенко Виктор 11 2
|Потанин Владимир 91 2
|Ткаченко Сергей 20 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Айбашева Анна 98 2
|Емельянов Станислав 67 2
|Поповский Александр 93 2
|Приданцев Сергей 149 2
|Солонин Виталий 90 2
|Алаев Владимир 16 2
|Шиянов Егор 6 2
|Стрельцов Павел 2 2
|Давыдов Владислав 10 2
|Воробьев Савва 3 2
|Путин Владимир 3454 2
|Левин Леонид 134 2
|Чернышенко Дмитрий 581 2
|Малышев Сергей 99 2
|Иванов Сергей 405 2
|Меламед Леонид 150 2
|Трапезин Владимир 30 2
|Калугин Сергей 169 2
|Распопин Николай 48 2
|Лебедева Ирина 65 1
|Вольпе Борис 92 1
|Киселев Александр 115 1
|Соколов Максим 27 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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