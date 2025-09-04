Разделы

Апартмент системс RealtyCalendar


RealtyCalendar — российский сервис для управления посуточной недвижимостью

УПОМИНАНИЯ


04.09.2025 Разработчик сервиса управления посуточной арендой перешел в корпоративный мессенджер Compass 2
31.01.2025 Bronevik.com: в 2024 г. туристы бронировали апартаменты на 70% чаще 1
17.12.2024 Аналитика Bronevik.com: в 2024 г. количество туристического жилья на онлайн-витринах выросло в полтора раза 1
15.10.2024 «Островок» запускает Академию для отельеров и владельцев недвижимости 1
17.09.2024 Исследование Bronevik.com: летом 2024 г. туристы арендовали апартаменты на 70% чаще 1
26.06.2024 Санкт-Петербург — самый популярный город в стране у бизнес-туристов 1
21.06.2024 Нижний Новгород вошел в топ городов с высокой стоимостью апартаментов для командировок 1
20.06.2024 МТС: Мирный вошел в топ городов с высокой стоимостью апартаментов для командировок 1
19.06.2024 МТС: Норильск стал самым дорогим городом России по стоимости аренды апартаментов в бизнес-командировках 1
18.06.2024 Казань вошла в тройку городов по количеству бронирований апартаментов 1
18.06.2024 МТС: Пермь вошла в топ-5 городов по приросту количества туристических апартаментов 1
13.06.2024 «Яндекс Путешествия» позволят забронировать апартаменты по всей России 1
13.06.2024 Исследование: туристы стали арендовать апартаменты вдвое чаще 1
18.04.2024 Bronevik.com расширяет присутствие апартаментов на своей платформе 2
04.08.2023 Антон Созонтов – о том, как разрабатывать программы, которые попадут в «Величайшие хиты» программирования 1

Публикаций - 15, упоминаний - 17
