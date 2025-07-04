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1С Smartway Travel Group Bnovo Биново
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 2 дела, на cумму 4 420 395 ₽*
УПОМИНАНИЯ
1С и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 156 2
|Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 33 1
|МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
|Островок.ру - Ostrovok.ru 92 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 754 1
|CorpSoft24 Хостинг ИСПДн 13 1
|Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 91 1
|ICE - Intercontinental Exchange - NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 57 1
|Раменский Демьян 18 1
|Шаповалов Павел 1 1
|Богданов Андрей 42 1
|Столбова Екатерина 19 1
|Макаров Валентин 235 1
|Кудрявцев Алексей 39 1
|Ускова Ирина 1 1
|Кострыкина Светлана 5 1
|Гончаренко Марина 21 1
|Примоленная Валерия 1 1
|Микляев Валентин 2 1
|Безбородова Ксения 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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