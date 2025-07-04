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Smartway Travel Group Bnovo Биново

1С - Smartway Travel Group - Bnovo - Биново

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 4 420 395 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 4 420 395 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 22 500 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


04.07.2025 Вход по «Сбер ID» теперь доступен на более чем 50 тыс. онлайн-ресурсов 1
30.10.2024 Татарстан вошел в ТОП-3 по бронированию глэмпингов среди российских регионов 1
15.10.2024 «Островок» запускает Академию для отельеров и владельцев недвижимости 1
06.05.2024 Smartway приобрел систему управления отелями Bnovo 1
01.09.2023 Bronevik представил гибкое ценообразование для отельеров-партнеров Bnovo PMS 2
08.08.2023 Треть студентов-айтишников рассчитывает на зарплату до 70 тыс. руб. в первый год работы 2
26.10.2022 Какие цифровые продукты можно купить со скидкой 50% при поддержке государства 1
25.07.2022 В состав ассоциации «Руссофт» вошло шесть новых компаний 1
18.07.2022 «Доставка.инфо» запустила сервис забытых вещей 1
10.12.2020 Corpsoft24 разместила систему управления отелями Bnovo в облаке 2

Публикаций - 10, упоминаний - 13

1С и организации, системы, технологии, персоны:

CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 217 1
Content AI - Контент ИИ 91 1
ITQ Group - АйТиКью Груп 3 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 146 1
Быстрые отчеты - Fast Reports - Фаст Репортс 12 1
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 1
8549 1
ИТ-Планета ЦРИТ АНО - Центр развития информационных технологий 11 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13400 1
Quick Resto - Квик Ресто 6 1
КваттроЛаб - QuattroLab 6 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 156 2
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 33 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 92 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3155 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12186 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 345 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 345 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 873 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2762 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 754 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16367 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69080 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53778 3
Бронирование - Booking 714 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15512 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13012 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4697 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 721 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2934 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21188 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7175 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 914 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22056 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12941 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1484 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 807 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1945 1
PropTech - Property Technologies - PMS - Property Management System - Система управления недвижимостью - Автоматизация управления эксплуатацией коммерческих и некоммерческих объектов недвижимости 75 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 329 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4253 1
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 176 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4952 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1073 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1330 1
CorpSoft24 Хостинг ИСПДн 13 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 91 1
ICE - Intercontinental Exchange - NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 57 1
Раменский Демьян 18 1
Шаповалов Павел 1 1
Богданов Андрей 42 1
Столбова Екатерина 19 1
Макаров Валентин 235 1
Кудрявцев Алексей 39 1
Ускова Ирина 1 1
Кострыкина Светлана 5 1
Гончаренко Марина 21 1
Примоленная Валерия 1 1
Микляев Валентин 2 1
Безбородова Ксения 1 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44477 3
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1630 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 476 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 480 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2336 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 622 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2839 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1183 1
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2076 1
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6651 3
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53075 2
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4104 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3021 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9312 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11352 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 744 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 877 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 343 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6589 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2547 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2440 1
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 132 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1283 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 902 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2503 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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