Bronevik представил гибкое ценообразование для отельеров-партнеров Bnovo PMS

Отели и другие объекты размещения, подключенные к Bronevik.com через Bnovo, теперь могут настроить новую тарифную сетку с гибкими условиями бронирования и отмены, ограничениями по периоду проживания и способу оплаты. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com.

Обновленная интеграция позволяет выстраивать гибкую стратегию ценообразования для разных каналов сбыта Bronevik.com. Среди них и business-travel агентства, и туроператоры, а также крупнейшие российские OTA. Каждый из из этих каналов имеет уникальную аудиторию с разными потребностями и средним чеком. Настроить гибкие тарифы можно прямо в личном кабинете отельера на Bronevik.com и в channel-менеджере Bnovo.

«Для отелей-партнеров Bnovo это стало долгожданным обновлением, поскольку раньше у Bronevik.com была техническая возможность настраивать только стандартный и невозвратный тариф. Особенно новые настройки тарифов порадуют загородные отели, глэмпинги и апартаменты, у которых есть ограничения по минимальному сроку проживания гостей. Партнерам Bnovo теперь также доступны настройки закрытых тарифов для корпоративных заказчиков», — сказала Марина Гончаренко, исполнительный директор Bronevik.com.

В закрытых B2B-тарифах отель может настроить специальный тариф длительного проживания для корпоративных клиентов или добавить тариф «выходного дня» для гостей, совмещающих работу и отдых. Чтобы привлечь индивидуальных путешественников, отель может настроить «Специальное предложение» для B2С-сервисов бронирования таких как MTC Travel. Для отелей, у которых нет своего рекламного бюджета, это дополнительная возможность выделиться на онлайн-витринах.

Отельеры могут настроить следующие тарифы: Стандартный; Невозвратный; MinStay; Тариф длительного проживания; Раннее бронирование; Тариф с питанием (завтрак, полупансион, пансион); Тариф на трех и четырех гостей; Специальный тариф для B2C-каналов; Специальный тариф для закрытых B2B-каналов; Нетто-тариф.

Отельеры теперь могут определять для тарифов минимальный и максимальный срок проживания, запрет заезда и/или выезда в определенные даты, минимальный и максимальный срок от даты бронирования до даты заезда (релиз-период). А также настроить в личном кабинете отельера правила отмены по тарифам.

«Благодаря обновленной интеграции отельеры-партнеры Bnovo могут настраивать тарифные планы с разными ограничениями и дополнительными услугами, например, питанием, тем самым не только расширяя свою аудиторию, но и увеличивая свой доход. Это особенно важно в контексте развития направления RMS (Revenue Management System) в Bnovo, как эффективной технологии управления доходностью отеля», — отметила Валерия Примоленная, руководитель направления развития RMS Bnovo.

Проведенное ранее тестирование показало, что добавление гибких тарифов партнерами Bronevik.com увеличивает количество бронирований до 50% по сравнению с использованием только стандартных тарифов. При этом бронирования по стандартному тарифу увеличились на 45%. Наиболее популярными у гостей помимо стандартного тарифа с завтраком и «Невозвратного», являются тариф «MinStay» с ограничением по минимальному сроку проживания, «Длительное бронирование» и тариф «Раннее бронирование».