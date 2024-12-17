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Гончаренко Марина



17.12.2024 Аналитика Bronevik.com: в 2024 г. количество туристического жилья на онлайн-витринах выросло в полтора раза 1
08.10.2024 Bronevik.com стал поставщиком отелей для «Авито Путешествий» 1
04.10.2024 Аналитика Bronevik.com: отели с подробным описанием на агрегаторах получают в 1,5 раза больше бронирований и продают номера дороже 1
17.09.2024 Исследование Bronevik.com: летом 2024 г. туристы арендовали апартаменты на 70% чаще 1
11.09.2024 Аналитика Bronevik.com: этим летом россияне ездили в командировки на 30% чаще 1
19.07.2024 Аналитика Bronevik.com: количество деловых путешествий по России выросло на четверть 1
02.07.2024 Аналитика Bronevik.com: апарт-отели, пансионаты и глэмпинги стали лидерами роста цен на рынке туристического жилья 1
13.06.2024 Исследование: туристы стали арендовать апартаменты вдвое чаще 1
31.05.2024 Аналитика Bronevik.com: количество спонтанных путешествий по России растет, но их доля в турпотоке снижается 1
20.05.2024 Аналитика Bronevik.com: 40% поездок в Московский регион совершают по работе 1
18.04.2024 Bronevik.com расширяет присутствие апартаментов на своей платформе 1
10.04.2024 Горизонт планирования путешествий у россиян вырос до двух недель 1
04.10.2023 Bronevik.com запускает инструмент аналитики для отельеров 1
26.09.2023 Карачаево-Черкесия вошла в четверку регионов с самой активной цифровизацией отелей 1
01.09.2023 Bronevik представил гибкое ценообразование для отельеров-партнеров Bnovo PMS 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Гончаренко Марина и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 13
1С - Smartway Travel Group - Bnovo - Биново 9 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 126 14
МТС Трэвел - MTS Travel 287 13
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 635 8
Бронирование - Booking 576 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 3
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 403 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1701 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1008 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2538 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 450 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 713 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2902 1
МТС Big Data 265 1
Сбер - Business Travel 9 1
Avito - Авито Путешествия 20 1
Формальский Илья 4 3
Примоленная Валерия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 6
Россия - СКФО - Дагестан Республика 571 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 3
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 324 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 2
Россия - ДФО - Магаданская область 421 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 2
Россия - СФО - Новосибирск 4291 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 127 2
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 249 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 2
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 324 2
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 150 2
Армения - Республика 2280 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 697 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 285 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 324 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 867 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 501 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 673 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 503 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 136 1
Россия - Заполярье 112 1
Россия - УФО - ЯНАО - Надым - Надымский район 56 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 13
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 5
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 5
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 2
Аренда 2416 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5735 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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