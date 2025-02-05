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МТС: Новый Уренгой стал лидером среди российских городов по росту командировок

Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, проанализировала бронирования отелей, апартаментов и других объектов размещения для командированных сотрудников в 2024 г. Исследование показало, что россияне совершили на 30% больше деловых путешествий по стране, чем годом ранее. Возглавил список городов по приросту бизнес-бронирований Новый Уренгой. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков, газовая столица России стала лидером по приросту командированных гостей, за год в ямальском городе число бизнес-бронирований выросло в два раза (+104%). Также год к году заметно увеличилось количество командировок в Магнитогорск — рост составил 60%. Тройку лидеров по увеличению числа поездок с целью командировок замыкает Москва (+56%).

Средний чек за проживание в командировках за год вырос на 17% до – до 5000 руб. за ночь. Таким образом, жилье для деловых поездок дорожало несколько медленнее, чем для туристических (+20% год к году). Отели для командировок бронировали в среднем за девять дней до заезда, средняя продолжительность проживания составила два-три дня.

Более трети (36%) всех заказов для командировок были совершены с захватом выходных. Количество таких bleisure-путешествий (деловых поездок, совмещающих рабочие задачи и мини-отпуск) за год выросло на 34%. Средняя стоимость бронирования для них вдвое выше, чем для сугубо деловых поездок – 19100 против 8900 руб.

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Чаще всего деловые путешественники останавливались в отелях и мини-отелях (87% от всех бизнес-бронирований). При этом активнее всего рос интерес командированных гостей к размещению в апартаментах (+90% бронирований), хостелах (+82%) и апарт-отелях (+74%).

«В прошлом году мы наблюдали некоторое перераспределение спроса бизнес-туристов в пользу бюджетного жилья. Об этом свидетельствует опережающий рост корпоративных бронирований в апартаментах и хостелах, хотя отели 3-5 звезд все еще остаются основным типом размещения для командированных. Очевидно, изменение корпоративных лимитов на командировки уже не всегда успевает за ростом цен. Поэтому сейчас для владельцев посуточной недвижимости и других «нетрадиционных» для делового туризма объектов хороший момент, чтобы завоевать лояльность бизнес-аудитории, которая не только стабильно платит, но и помогает поддерживать загрузку в периоды межсезонья», – сказал исполнительный директор платформы Bronevik.com Марина Гончаренко.

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