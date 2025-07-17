Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

МТС Трэвел Броневик Bronevik

МТС Трэвел - Броневик - Bronevik

МТС Travel – дочерняя компания МТС, которая создает и развивает сервисы для путешественников по России и миру. В июле 2022 года МТС Travel приобрела компанию «Броневик» (бренд Bronevik.com), в августе 2022 года — запустила бета-версию сервиса онлайн-бронирование жилья в Турции.

Bronevik.com – подразделение МТС Travel, сервис бронирования отелей с более 50 000 объектов размещения в 4 000 населенных пунктах. С каждым объектом компания работает без посредников.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


17.07.2025 Отельная база Bronevik.com в ближнем зарубежье выросла в полтора раза

Отельный консолидатор Bronevik.com за год (с июля 2024 по июль 2025 г.) увеличил свой ассортимент объектов размещен
25.06.2025 Аналитика Bronevik.com: за год количество поездок выходного дня в России выросло на четверть

Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, проанализировала бронирования туристического жилья д
28.05.2025 Аналитика Bronevik.com: на июньские праздники россияне забронировали вдове больше туристического жилья

Платформа Bronevik.com (входит в экосистему МТС), изучила бронирования туристического жилья на длинные

15.05.2025 Аналитика Bronevik.com: спрос на туристическое жилье в России в майские праздники вырос на треть

Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, подвела итоги бронирования туристического жилья в Ро
06.05.2025 Bronevik.com назвал города с наибольшим снижением цен на отели после майских праздников

Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, проанализировала цены на отели и другие объекты разм
28.04.2025 Bronevik.com: спрос на отдых в Московской области на майских праздниках вырос на 70%

Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, проанализировала бронирования туристического жилья н
16.04.2025 Аналитика Bronevik.com: за год количество спонтанных путешествий выросло на 17%

Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, проанализировала, как россияне планировали поездки п
09.04.2025 Аналитика Bronevik.com: интерес туристов к Горно-Алтайску вырос на треть

Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, изучила бронирования туристического жилья в России в I квартале 2025 г. Выяснилось, что несмотря на отсутствие дополнительных выходных на гендерные праз
03.04.2025 Аналитика Bronevik.com: в первом квартале 2025 года россияне совершили на 10% больше путешествий

Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, изучила бронирования туристического жилья в России в
25.03.2025 Казань возглавила топ направлений по поездкам на майские праздники

МТС, цифровая экосистема, с помощью входящей в нее платформы Bronevik.com, изучила ранние бронирования российских отелей и других объектов размещения на п
25.03.2025 Bronevik.com: количество бронирований отелей на майские праздники за год выросло более чем на треть

Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, изучила ранние бронирования российских отелей и друг
13.03.2025 Аналитика Bronevik.com: россияне стали чаще вывозить детей на море на весенних каникулах

Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, проанализировала ранние бронирования туристического жилья в России на период школьных каникул с 24 по 31 марта. Как показало исследование, лидерами по р
05.02.2025 Bronevik.com: зимой у россиян вырос интерес к Кубани и кавказским курортам

Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, проанализировала бронирования туристического жилья в
31.01.2025 Bronevik.com: в 2024 г. туристы бронировали апартаменты на 70% чаще

Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, и сервис RealtyCalendar провели совместное исследова
28.01.2025 Аналитика Bronevik.com: за год количество командировок в России выросло на треть

Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, проанализировала бронирования отелей, апартаментов и
17.12.2024 Аналитика Bronevik.com: в 2024 г. количество туристического жилья на онлайн-витринах выросло в полтора раза

Платформа Bronevik.com, сервисы МТС Travel и RealtyCalendar провели совместное исследование присутствия
04.12.2024 Аналитика Bronevik.com: половина командировок зимой в России будут совмещены с мини-отпуском

Платформа Bronevik.com, входящая в «МТС Travel», проанализировала ранние бронирования жилья для деловых поездок по России на зиму 2024-2025 гг. Как показало исследование, на начало декабря уже сделано на
08.11.2024 Аналитика Bronevik.com: новогодний спрос на пятизвездочные отели удвоился 

Платформа Bronevik.com, входящая в МТС Travel, изучила ранние бронирования туристического жилья в Росси
25.10.2024 Bronevik.com: почти половина россиян платят за проживание детей в отелях по взрослому тарифу

азмещением детей в туристическом жилье в своей последней поездке по стране, показал опрос платформы Bronevik.com (входит в МТС Travel). А 45% респондентов рассказали, что оплатили проживание де
08.10.2024 Bronevik.com стал поставщиком отелей для «Авито Путешествий»

Российские отели из базы платформы Bronevik.com, входящей в группу «МТС Travel», теперь можно забронировать на «Авито Путешестви
04.10.2024 Аналитика Bronevik.com: отели с подробным описанием на агрегаторах получают в 1,5 раза больше бронирований и продают номера дороже

Платформа Bronevik.com (входит в МТС Travel) изучила, как заполненность страниц на туристических агрега
17.09.2024 Исследование Bronevik.com: летом 2024 г. туристы арендовали апартаменты на 70% чаще

Платформа Bronevik.com, входящая в МТС Travel, и сервис RealtyCalendar провели совместное исследование

11.09.2024 Аналитика Bronevik.com: этим летом россияне ездили в командировки на 30% чаще

Платформа Bronevik.com, входящая в «МТС Travel», изучила летние бронирования туристического жилья для к
03.09.2024 МТС Travel и Bronevik.com: спрос на отели по России летом вырос на треть

Сервис путешествий МТС Travel и платформа Bronevik.com подвели итоги летнего туристического сезона и рассказали, какие внутренние напра
14.08.2024 В экстранете Bronevik.com теперь можно сравнивать продажи своего отеля с конкурентами

Отели-партнеры платформы Bronevik.com (входит в МТС Travel) смогут сравнить свои продажи с ближайшими конкурентами. Но
01.08.2024 Bronevik.com: более половины россиян бронируют отели на агрегаторах

54% россиян предпочитают бронировать туристическое жилье для поездок по России на отельных агрегаторах, показал опрос платформы Bronevik.com (входит в «МТС Travel»). При этом чем моложе путешественники, тем чаще они используют именно онлайн-витрины для выбора отелей и других объектов размещения. Об этом CNews сообщили п
22.07.2024 Bronevik.com: три четверти россиян довольны уровнем сервиса в отелях

75% россиян положительно оценивают опыт проживания в отелях, апартаментах и других объектах размещения в своей последней поездке, показал опрос платформы Bronevik.com (входит в МТС Travel). 14% опрошенных оказались в целом удовлетворены ценами и сервисом и только 2% остались недовольны. Об этом CNews сообщили представители МТС. В ходе опроса рес
19.07.2024 Аналитика Bronevik.com: количество деловых путешествий по России выросло на четверть

Платформа Bronevik.com, входящая в МТС Travel, изучила бронирования отелей, апартаментов и других объек
02.07.2024 Аналитика Bronevik.com: апарт-отели, пансионаты и глэмпинги стали лидерами роста цен на рынке туристического жилья

Платформа Bronevik.com, входящая в МТС Travel, изучила бронирования туристического жилья в России за по
31.05.2024 Аналитика Bronevik.com: количество спонтанных путешествий по России растет, но их доля в турпотоке снижается

Платформа Bronevik.com, входящая в «МТС Travel», изучила, как туристы планировали поездки по стране пос
20.05.2024 Аналитика Bronevik.com: 40% поездок в Московский регион совершают по работе

Платформа Bronevik.com, входящая в МТС Travel, изучила бронирования отелей и других объектов размещения
18.04.2024 Bronevik.com расширяет присутствие апартаментов на своей платформе

Платформа Bronevik.com, входящая в «МТС Travel», внедрила обновление для апартаментов и квартир: теперь
16.04.2024 Нижний Новгород вошел в топ-5 городов для отдыха на майские праздники

ПАО «МТС», цифровая экосистема, с помощью сервисов «МТС Travel» и Bronevik.com проанализировала, куда россияне отправятся отдыхать в период майских выходных. С
12.04.2024 Казань вошла в топ-3 популярных направлений на майские праздники

МТС с помощью сервиса бронирования отелей МТС Travel и Bronevik.com проанализировала, куда россияне поедут отдыхать в период майских выходных. Тройк
11.04.2024 Санкт-Петербург и Беларусь: «МТС Travel» рассказал, куда туристы поедут на майские праздники

Сервисы «МТС Travel» и Bronevik.com проанализировали, куда россияне отправятся отдыхать в период майских выходных. Л
10.04.2024 Горизонт планирования путешествий у россиян вырос до двух недель

Платформа Bronevik.com, входящая в МТС Travel, изучила бронирования отелей и других объектов размещения
21.03.2024 Bronevik.com поможет отельерам анализировать конкурентов

Платформа Bronevik.com, входящая в МТС Travel, запускает бесплатный инструмент аналитики для отельеров

07.02.2024 Куда поехать кировчанам в феврале 2024 г.: МТС Travel составил рейтинг бюджетных направлений для отдыха

Сервисы бронирования МТС Travel и Bronevik.com проанализировали цены на отели и другие объекты размещения в феврале и отобрали

06.02.2024 Куда поехать пермякам в феврале: «МТС Travel» составил рейтинг бюджетных направлений для отдыха

Сервисы бронирования «МТС Travel» и Bronevik.com проанализировали цены на отели и другие объекты размещения в феврале и отобрали

02.02.2024 «МТС Travel» составил рейтинг бюджетных направлений для отдыха в феврале

Сервисы бронирования «МТС Travel» и Bronevik.com проанализировали цены на отели и другие объекты размещения в феврале и отобрали


Публикаций - 166, упоминаний - 262

МТС Трэвел и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14229 149
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 97 5
Yandex - Яндекс 8435 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4525 2
8984 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 502 2
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 2
1С - Smartway Travel Group - Bnovo - Биново 10 2
Google LLC 12255 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 801 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3113 1
Ростелеком 10308 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 1
Selectel - Селектел 439 1
МегаФон 9896 1
VK - Mail.ru Group 3532 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1582 1
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 251 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 880 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1837 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 347 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 1
РТИ 146 1
НТК - Национальные телекоммуникации 66 1
Microsoft Corporation 25237 1
Intel Corporation 12541 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1252 1
БУХта - Buhta 93 1
Marketing Logic - Маркетинг Лоджик 12 1
1С-Битрикс - Bitrix 620 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 95 1
Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер 47 1
Ростелеком - Corteos - Кортеос 6 1
Терем 65 1
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 54 1
KPMG 270 1
EY - Ernst & Young Global 381 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 118
Островок.ру - Ostrovok.ru 100 5
Красная Роза - бизнес-центр Москва 98 4
Turkiye Hava Yollar - Turkish Airlines - авиакомпания 15 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 4
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 59 4
flydubai - Авиакомпания 7 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 3
РЖД - Российские железные дороги 2002 3
Airbnb 98 3
101Hotels.com 456 2
Тульское музейное объединение - ТОКМ - Тульский областной краеведческий музей - Тульский кремль - Тульский государственный музей оружия 9 2
Суточно АО - Суточно.ру 16 2
Курорты Северного Кавказа - КСК 8 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 2
Газпром ПАО 1416 2
OneTwoTrip Travel Agency LLP 55 2
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 80 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 224 2
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 44 2
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 74 2
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 142 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - МТС Рекламные технологии - Buzzoola - Баззула Интернет Технологии - Баззула Рекламные Технологии 13 1
Прогресс - ФрутоНяня - Малышам - Липецкий Бювет 4 1
Озеро Карачи - санаторий 4 1
ГИМ - Государственный исторический музей 20 1
Павлин-Тревел - Pavlin-Travel 1 1
Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д. Г. Бурылина - музейно-выставочный центр 2 1
Сочи Парк 13 1
Национальный музей Республики Алтай имени А. В. Анохина 1 1
GlobalDMC - ГлобалДМС 1 1
Академсервис 1 1
Visa International 1972 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 118 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 118 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1792 1
Лента - Сеть розничной торговли 2268 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 188 1
Казанский кремль - музейный комплекс 9 2
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 80 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5230 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6274 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12843 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3529 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 156 1
Парк Зарядье 42 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 305 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 164 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 1
Куликово поле - Музей-заповедник 13 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 26 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 214 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 9 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57369 80
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 774 72
Бронирование - Booking 812 71
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73186 63
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 47
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17110 46
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23042 46
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5868 46
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2637 46
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12267 46
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 45
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 45
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 29
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3073 29
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8933 24
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8730 13
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 427 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7411 8
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5661 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4902 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21989 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8786 5
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3288 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23174 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7612 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17158 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 4
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 755 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13003 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25546 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17839 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10060 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5146 3
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1140 3
Лесная промышленность - Деревообработка - пиломатериалы - обработка древесины 230 3
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1883 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9316 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4008 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18146 2
МТС Big Data 311 11
Апартмент системс - RealtyCalendar 15 7
Booking.com 118 6
NSO Group - Pegasus 96 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 4
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 90 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 249 3
Правительство Москвы - Наш город 108 3
Google Android 14680 2
Apple iOS 8242 2
Сбер - Business Travel 9 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 689 2
FreePik 1435 1
Marketing Logic - B-Travel 2 1
Ростелеком - Corteos Platform 4 1
Avito - Авито Путешествия 49 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 1
Яндекс.Плюс 221 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 267 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 102 1
Ozon Travel 17 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar Meetings 36 1
МТС Вебинар.ру - COMDI 29 1
МТС Cashback - MTS Cashback 34 1
СКБ Контур - Контур.Отель 21 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 85 1
VK - Яндекс.Дзен 225 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 329 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 470 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 1
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы 60 1
Гончаренко Марина 23 21
Мельников Вадим 12 10
Формальский Илья 5 5
Соловенчук Александр 134 4
Кабанов Марат 64 3
Цой Иннокентий 47 3
Сахарова Наталья 75 3
Еремкин Сергей 3 2
Савушкин Алексей 46 2
Страхова Лидия 6 2
Николаев Вячеслав 103 2
Фаге Сергей 9 2
Кашников Артемий 32 2
Куприянов Андрей 5 2
Матвиенко Андрей 45 2
Белов Андрей 89 2
Толстой Лев 58 2
Пахомов Александр 102 2
Тренин Кирилл 5 1
Ефремов Никита 4 1
Репин Илья 7 1
Алексеева Олеся 18 1
Елизаров Алексей 2 1
Дорошова Жанна 31 1
Залиханов Эльдар 13 1
Зорин Евгений 3 1
Савелов Александр 1 1
Анисимов Василий 1 1
Грошева Виктория 1 1
Кабанова Елена 1 1
Россихин Антон 1 1
Степанюк Валерий 1 1
Михайлова Анастасия 38 1
Бессарабова Татьяна 1 1
Черенков Константин 1 1
Ивонина Екатерина 20 1
Лексина Екатерина 1 1
Козин Алексей 48 1
Тимохина Анна 1 1
Лупичёва Ирина 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 156860 152
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 82
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45711 80
Беларусь - Белоруссия 6024 52
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 43
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 42
Армения - Республика 2368 33
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1568 26
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 25
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 23
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2195 22
Россия - УФО - Екатеринбург 4271 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8114 18
Россия - СФО - Новосибирск 4650 17
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 779 17
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2654 17
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 16
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 348 16
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3197 16
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 149 16
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 154 16
Турция - Турецкая республика 2486 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14486 14
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Архыз 67 14
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 339 13
Россия - СЗФО - Калининградская область 1393 10
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2665 10
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1113 10
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1705 10
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 164 10
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 632 9
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 990 9
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1149 8
Россия - ЦФО - Ярославская область 917 8
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 901 8
Россия - СКФО - Дагестан Республика 683 8
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1419 7
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 125 7
Таиланд - Королевство 866 7
Россия - СЗФО - Мурманская область 723 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6968 143
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5397 138
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25999 51
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2968 38
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20388 35
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5975 24
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1323 23
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 13
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1195 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51292 12
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1847 12
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 307 10
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 656 9
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 439 9
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 9
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2872 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6408 8
Спорт - Зимние виды спорта - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты - Конькобежный спорт 112 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 7
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5701 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55032 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4333 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5967 6
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 975 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6671 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 4
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 683 4
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 561 4
Аренда 2584 4
Золотое кольцо России 56 4
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10533 3
Английский язык 6876 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1049 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17408 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 736 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2585 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 2
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 54
Forbes - Форбс 911 2
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3756 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 6
Санкт-Петербург - Петропавловская крепость - памятник архитектуры 20 2
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 46 1
Международный женский день - 8 марта 371 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406219, в очереди разбора - 733571.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще