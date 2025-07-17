МТС Трэвел - Броневик - Bronevik

Отельная база Bronevik.com в ближнем зарубежье выросла в полтора раза Отельный консолидатор Bronevik.com за год (с июля 2024 по июль 2025 г.) увеличил свой ассортимент объектов размещен

Аналитика Bronevik.com: за год количество поездок выходного дня в России выросло на четверть Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, проанализировала бронирования туристического жилья д

Аналитика Bronevik.com: на июньские праздники россияне забронировали вдове больше туристического жилья Платформа Bronevik.com (входит в экосистему МТС), изучила бронирования туристического жилья на длинные

Аналитика Bronevik.com: спрос на туристическое жилье в России в майские праздники вырос на треть Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, подвела итоги бронирования туристического жилья в Ро

Bronevik.com назвал города с наибольшим снижением цен на отели после майских праздников Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, проанализировала цены на отели и другие объекты разм

Bronevik.com: спрос на отдых в Московской области на майских праздниках вырос на 70% Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, проанализировала бронирования туристического жилья н

Аналитика Bronevik.com: за год количество спонтанных путешествий выросло на 17% Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, проанализировала, как россияне планировали поездки п

Аналитика Bronevik.com: интерес туристов к Горно-Алтайску вырос на треть Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, изучила бронирования туристического жилья в России в I квартале 2025 г. Выяснилось, что несмотря на отсутствие дополнительных выходных на гендерные праз

Аналитика Bronevik.com: в первом квартале 2025 года россияне совершили на 10% больше путешествий Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, изучила бронирования туристического жилья в России в

Казань возглавила топ направлений по поездкам на майские праздники МТС, цифровая экосистема, с помощью входящей в нее платформы Bronevik.com, изучила ранние бронирования российских отелей и других объектов размещения на п

Bronevik.com: количество бронирований отелей на майские праздники за год выросло более чем на треть Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, изучила ранние бронирования российских отелей и друг

Аналитика Bronevik.com: россияне стали чаще вывозить детей на море на весенних каникулах Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, проанализировала ранние бронирования туристического жилья в России на период школьных каникул с 24 по 31 марта. Как показало исследование, лидерами по р

Bronevik.com: зимой у россиян вырос интерес к Кубани и кавказским курортам Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, проанализировала бронирования туристического жилья в

Bronevik.com: в 2024 г. туристы бронировали апартаменты на 70% чаще Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, и сервис RealtyCalendar провели совместное исследова

Аналитика Bronevik.com: за год количество командировок в России выросло на треть Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, проанализировала бронирования отелей, апартаментов и

Аналитика Bronevik.com: в 2024 г. количество туристического жилья на онлайн-витринах выросло в полтора раза Платформа Bronevik.com, сервисы МТС Travel и RealtyCalendar провели совместное исследование присутствия

Аналитика Bronevik.com: половина командировок зимой в России будут совмещены с мини-отпуском Платформа Bronevik.com, входящая в «МТС Travel», проанализировала ранние бронирования жилья для деловых поездок по России на зиму 2024-2025 гг. Как показало исследование, на начало декабря уже сделано на

Аналитика Bronevik.com: новогодний спрос на пятизвездочные отели удвоился Платформа Bronevik.com, входящая в МТС Travel, изучила ранние бронирования туристического жилья в Росси

Bronevik.com: почти половина россиян платят за проживание детей в отелях по взрослому тарифу азмещением детей в туристическом жилье в своей последней поездке по стране, показал опрос платформы Bronevik.com (входит в МТС Travel). А 45% респондентов рассказали, что оплатили проживание де

Bronevik.com стал поставщиком отелей для «Авито Путешествий» Российские отели из базы платформы Bronevik.com, входящей в группу «МТС Travel», теперь можно забронировать на «Авито Путешестви

Аналитика Bronevik.com: отели с подробным описанием на агрегаторах получают в 1,5 раза больше бронирований и продают номера дороже Платформа Bronevik.com (входит в МТС Travel) изучила, как заполненность страниц на туристических агрега

Исследование Bronevik.com: летом 2024 г. туристы арендовали апартаменты на 70% чаще Платформа Bronevik.com, входящая в МТС Travel, и сервис RealtyCalendar провели совместное исследование

Аналитика Bronevik.com: этим летом россияне ездили в командировки на 30% чаще Платформа Bronevik.com, входящая в «МТС Travel», изучила летние бронирования туристического жилья для к

МТС Travel и Bronevik.com: спрос на отели по России летом вырос на треть Сервис путешествий МТС Travel и платформа Bronevik.com подвели итоги летнего туристического сезона и рассказали, какие внутренние напра

В экстранете Bronevik.com теперь можно сравнивать продажи своего отеля с конкурентами Отели-партнеры платформы Bronevik.com (входит в МТС Travel) смогут сравнить свои продажи с ближайшими конкурентами. Но

Bronevik.com: более половины россиян бронируют отели на агрегаторах 54% россиян предпочитают бронировать туристическое жилье для поездок по России на отельных агрегаторах, показал опрос платформы Bronevik.com (входит в «МТС Travel»). При этом чем моложе путешественники, тем чаще они используют именно онлайн-витрины для выбора отелей и других объектов размещения. Об этом CNews сообщили п

Bronevik.com: три четверти россиян довольны уровнем сервиса в отелях 75% россиян положительно оценивают опыт проживания в отелях, апартаментах и других объектах размещения в своей последней поездке, показал опрос платформы Bronevik.com (входит в МТС Travel). 14% опрошенных оказались в целом удовлетворены ценами и сервисом и только 2% остались недовольны. Об этом CNews сообщили представители МТС. В ходе опроса рес

Аналитика Bronevik.com: количество деловых путешествий по России выросло на четверть Платформа Bronevik.com, входящая в МТС Travel, изучила бронирования отелей, апартаментов и других объек

Аналитика Bronevik.com: апарт-отели, пансионаты и глэмпинги стали лидерами роста цен на рынке туристического жилья Платформа Bronevik.com, входящая в МТС Travel, изучила бронирования туристического жилья в России за по

Аналитика Bronevik.com: количество спонтанных путешествий по России растет, но их доля в турпотоке снижается Платформа Bronevik.com, входящая в «МТС Travel», изучила, как туристы планировали поездки по стране пос

Аналитика Bronevik.com: 40% поездок в Московский регион совершают по работе Платформа Bronevik.com, входящая в МТС Travel, изучила бронирования отелей и других объектов размещения

Bronevik.com расширяет присутствие апартаментов на своей платформе Платформа Bronevik.com, входящая в «МТС Travel», внедрила обновление для апартаментов и квартир: теперь

Нижний Новгород вошел в топ-5 городов для отдыха на майские праздники ПАО «МТС», цифровая экосистема, с помощью сервисов «МТС Travel» и Bronevik.com проанализировала, куда россияне отправятся отдыхать в период майских выходных. С

Казань вошла в топ-3 популярных направлений на майские праздники МТС с помощью сервиса бронирования отелей МТС Travel и Bronevik.com проанализировала, куда россияне поедут отдыхать в период майских выходных. Тройк

Санкт-Петербург и Беларусь: «МТС Travel» рассказал, куда туристы поедут на майские праздники Сервисы «МТС Travel» и Bronevik.com проанализировали, куда россияне отправятся отдыхать в период майских выходных. Л

Горизонт планирования путешествий у россиян вырос до двух недель Платформа Bronevik.com, входящая в МТС Travel, изучила бронирования отелей и других объектов размещения

Bronevik.com поможет отельерам анализировать конкурентов Платформа Bronevik.com, входящая в МТС Travel, запускает бесплатный инструмент аналитики для отельеров

Куда поехать кировчанам в феврале 2024 г.: МТС Travel составил рейтинг бюджетных направлений для отдыха Сервисы бронирования МТС Travel и Bronevik.com проанализировали цены на отели и другие объекты размещения в феврале и отобрали

Куда поехать пермякам в феврале: «МТС Travel» составил рейтинг бюджетных направлений для отдыха Сервисы бронирования «МТС Travel» и Bronevik.com проанализировали цены на отели и другие объекты размещения в феврале и отобрали