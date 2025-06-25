Аналитика Bronevik.com: за год количество поездок выходного дня в России выросло на четверть

Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, проанализировала бронирования туристического жилья для поездок выходного дня, совершенных в России за последние 12 месяцев (по июнь 2025 г.). Как показало исследование, число таких коротких путешествий за год выросло на 27%. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com.

На дни с пятницы по воскресенье пришлось более четверти (26%) от всех бронирований, совершенных за последний год. Средняя стоимость проживания в уикенд-путешествиях составила 5,2 тыс. руб. за ночь, что несколько дороже, чем для остальных типов поездок (пять тыс. руб.).

Самая высокая доля путешествий выходного дня зафиксирована в подмосковной Коломне, где почти половина (47%) от всех бронирований отелей и других объектов размещения приходится на конец недели. В тройку самых востребованных направлений также вошли два города Золотого кольца – Суздаль (43% от всех заказов в городе) и Сергиев Посад (42%).

Хотя самые высокие доли уикенд-поездок в турпотоке зафиксированы преимущественно в городах Центральной России, наибольший прирост интереса к таким путешествиям наблюдался на юге страны. Лидером стал Каспийск (Республика Дагестан), где количество бронирований на дни с пятницы по воскресенье выросло вдвое (+98%). Этот прибрежный город на Каспийском море становится альтернативой более загруженной Махачкале для коротких поездок в регион. На втором месте – село Архыз (+86%), популярное благодаря одноимённому всесезонному курорту. Третью строчку занимает поселок Сириус (+83%) в агломерации Большого Сочи – направление с развитой курортной инфраструктурой, востребованное для отдыха круглый год.