Каспийское море Каспийский регион Прикаспийский регион

Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион

"Вечер на Каспии" 1947 г. Ткачев Алексей Петрович (1925) "Вечер на Каспии" 1947 г. Ткачев Алексей Петрович (1925)
«Тихий Каспий. (Скалы)», 1978 год. Салахов Таир. Оргалит, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Наполненный светом и воздухом, теплом и запахом моря мотив не безлюден. На это прямо указывает намеченная несколькими мазками маленькая женская фигурка, в которой художник запечатлел свою мать. О присутствии людей говорит изображенная на переднем плане тень от здания, очертания которого возникают на песке. «Тихий Каспий. (Скалы)», 1978 год. Салахов Таир. Оргалит, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Наполненный светом и воздухом, теплом и запахом моря мотив не безлюден. На это прямо указывает намеченная несколькими мазками маленькая женская фигурка, в которой художник запечатлел свою мать. О присутствии людей говорит изображенная на переднем плане тень от здания, очертания которого возникают на песке.
«На Каспии», 1958 год. Холст, масло. 71х60 Художник — Овчинников Владимир Иванович. «На Каспии», 1958 год. Холст, масло. 71х60 Художник — Овчинников Владимир Иванович.
01.11.2025 МТС представила цифровые решения для сохранения экологии Каспия

шиеся резюмировали, что необходимо создать единую систему, которая позволит отслеживать изменения в Каспийском море и в дальнейшем разработать эффективные инструменты для противодействия кризис
24.07.2024 «МегаФон» разогнал мобильный интернет на побережье Каспийского моря

х — район старого города в Дербенте, крупные пляжи, такие как «Березка», тянущийся от Махачкалы по всему побережью, а также торговые центры, санатории, спортивные объекты, кафе и рестораны с видом на Каспийское море. «За год потребление мобильного интернета в республике выросло на 25%. Местные жители стали активнее использовать цифровые сервисы: госуслуги, киноплатформы, образовательные пло
30.05.2024 МТС расширила сеть LTE на побережье Каспия к летнему сезону

Цифровая экосистема МТС модернизировала сеть на побережье Каспия от Сулакской лагуны до Избербаша. В результате улучшилось покрытие и выросла скорость

05.03.2024 МТС: Каспийское море стало вторым по росту турпотока в 2023 году

в число морей, популярность которых в 2023 г. выросла больше всего. Туристический поток на берегах Каспия вырос на 20% по сравнению с 2022 г. При этом на Каспийское море пришлось 8% от всех по
25.12.2009 Северный Каспий: результаты спутникового мониторинга

и Каспийского моря. Проект проводился с целью обнаружения загрязнений морской поверхности Северного Каспия нефтепродуктами и определения возможных источников загрязнений в период установки морс
25.06.2009 Спутниковый мониторинг экологического состояния Каспия будет продолжен

Э) приступили ко второму этапу спутникового радиолокационного мониторинга северной и средней частей Каспийского моря. Наблюдение за экологическим состоянием акватории ведется с 2008 года по зак
22.11.2007 Россия и Казахстан планируют соединить Черное и Каспийское море

Казахстанские и российские ученые договорились о сотрудничестве по вопросу водотранспортного соединения Каспийского моря и Азовско-Черноморского бассейна, передает агентство "Казахстан сегодня". По информации пресс-службы, акционерное общество "Центр наук о Земле, металлургии и обогащения" (ЦНЗМО
10.04.2007 Прошли испытания морского судна для контроля экологии Каспийского моря

вод "Алмаз" по заказу Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан, передает агентство Kazakhstan Today. Судно предназначено для обеспечения контроля экологической безопасности в районах Каспийского моря. В состав оборудования судна входит современный контрольно-измерительный комплекс, который позволяет проводить в судовой лаборатории оперативные и режимные аналитические исслед
11.05.2006 Казахстан планирует проложить ВОЛС по дну Каспийского моря

Как сообщает корреспондент CNews, совместная волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) должна пройти по дну Каспийского моря между пунктами Сиазань (120 км севернее Баку) и Актау. «Думаю, в ближайшее время мы примем окончательное решение о строительстве оптико-волоконной линии связи между Казахстаном
02.03.2005 11 апреля откроется Caspian Telecoms 2005

Приватизация и либерализация телеком рынков Каспия Новые возможности строительства инфрастуктуры в Каспийском регионе и Афганистане Транзитный потенциал Каспийского региона как основной потенц
02.02.2005 11 апреля откроется конференция Caspian Telecoms 2005

Приватизация и либерализация телеком рынков Каспия Новые возможности строительства инфрастуктуры в Каспийском регионе и Афганистане Транзитный потенциал Каспийского региона как основной потенц
14.01.2005 12 апреля откроется 4-ая конференция по телекоммуникациям стран Каспия, СНГ, Турции и Черноморского бассейна

Приватизация и kиберализация телеком-рынков Каспия Новые возможности строительства инфрастуктуры в Каспийском регионе и Афганистане Транзитный потенциал Каспийского региона как основной потенц

