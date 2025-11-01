Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион

Получите все материалы CNews по ключевому слову
СОБЫТИЯ
|01.11.2025
|
МТС представила цифровые решения для сохранения экологии Каспия
шиеся резюмировали, что необходимо создать единую систему, которая позволит отслеживать изменения в Каспийском море и в дальнейшем разработать эффективные инструменты для противодействия кризис
|24.07.2024
|
«МегаФон» разогнал мобильный интернет на побережье Каспийского моря
х — район старого города в Дербенте, крупные пляжи, такие как «Березка», тянущийся от Махачкалы по всему побережью, а также торговые центры, санатории, спортивные объекты, кафе и рестораны с видом на Каспийское море. «За год потребление мобильного интернета в республике выросло на 25%. Местные жители стали активнее использовать цифровые сервисы: госуслуги, киноплатформы, образовательные пло
|30.05.2024
|
МТС расширила сеть LTE на побережье Каспия к летнему сезону
Цифровая экосистема МТС модернизировала сеть на побережье Каспия от Сулакской лагуны до Избербаша. В результате улучшилось покрытие и выросла скорость
|05.03.2024
|
МТС: Каспийское море стало вторым по росту турпотока в 2023 году
в число морей, популярность которых в 2023 г. выросла больше всего. Туристический поток на берегах Каспия вырос на 20% по сравнению с 2022 г. При этом на Каспийское море пришлось 8% от всех по
|25.12.2009
|
Северный Каспий: результаты спутникового мониторинга
и Каспийского моря. Проект проводился с целью обнаружения загрязнений морской поверхности Северного Каспия нефтепродуктами и определения возможных источников загрязнений в период установки морс
|25.06.2009
|
Спутниковый мониторинг экологического состояния Каспия будет продолжен
Э) приступили ко второму этапу спутникового радиолокационного мониторинга северной и средней частей Каспийского моря. Наблюдение за экологическим состоянием акватории ведется с 2008 года по зак
|22.11.2007
|
Россия и Казахстан планируют соединить Черное и Каспийское море
Казахстанские и российские ученые договорились о сотрудничестве по вопросу водотранспортного соединения Каспийского моря и Азовско-Черноморского бассейна, передает агентство "Казахстан сегодня". По информации пресс-службы, акционерное общество "Центр наук о Земле, металлургии и обогащения" (ЦНЗМО
|10.04.2007
|
Прошли испытания морского судна для контроля экологии Каспийского моря
вод "Алмаз" по заказу Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан, передает агентство Kazakhstan Today. Судно предназначено для обеспечения контроля экологической безопасности в районах Каспийского моря. В состав оборудования судна входит современный контрольно-измерительный комплекс, который позволяет проводить в судовой лаборатории оперативные и режимные аналитические исслед
|11.05.2006
|
Казахстан планирует проложить ВОЛС по дну Каспийского моря
Как сообщает корреспондент CNews, совместная волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) должна пройти по дну Каспийского моря между пунктами Сиазань (120 км севернее Баку) и Актау. «Думаю, в ближайшее время мы примем окончательное решение о строительстве оптико-волоконной линии связи между Казахстаном
|02.03.2005
|
11 апреля откроется Caspian Telecoms 2005
Приватизация и либерализация телеком рынков Каспия Новые возможности строительства инфрастуктуры в Каспийском регионе и Афганистане Транзитный потенциал Каспийского региона как основной потенц
|02.02.2005
|
11 апреля откроется конференция Caspian Telecoms 2005
Приватизация и либерализация телеком рынков Каспия Новые возможности строительства инфрастуктуры в Каспийском регионе и Афганистане Транзитный потенциал Каспийского региона как основной потенц
|14.01.2005
|
12 апреля откроется 4-ая конференция по телекоммуникациям стран Каспия, СНГ, Турции и Черноморского бассейна
Приватизация и kиберализация телеком-рынков Каспия Новые возможности строительства инфрастуктуры в Каспийском регионе и Афганистане Транзитный потенциал Каспийского региона как основной потенц
