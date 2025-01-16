3CX
3CX и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром ПАО 1342 3
|Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 2
|Royal Dutch Shell - Шелл 210 1
|Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
|Unsplash 762 1
|Газпром бурение 30 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 2
|Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 2
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|Востриков Юрий 70 2
|Бойко Анна 20 1
|Афанасьев Владимир 3 1
|Гущин Андрей 3 1
|Коплик Артур 4 1
|Шевченко Денис 4 1
|Руднев Александр 10 1
|Вирясов Владислав 24 1
|Константиненко Роман 1 1
|Открытые системы ИД 174 2
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