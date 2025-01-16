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3CX

3CX


16.01.2025 Северокорейских хакеров поймали на распространении троянов в пакетах Python 1
13.09.2024 Раскрыта и описана структура «армии хакеров» КНДР 1
29.05.2024 «Айтеко» реализовала масштабный проект по созданию единого пространства коммуникаций для ГК «Газпром Бурение» 1
06.03.2024 В 2023 г. 30% компаний перешли на российские IP-АТС вместо зарубежных 1
01.02.2024 BPMSoft запустил магазин приложений 1
12.07.2023 OmniLine внедрила Call Center 360 в компании «Аскона» 1
25.04.2017 Связь-2017 1
03.04.2017 25 апреля в Москве начнет работу Международная выставка ИКТ «Связь-2017» 1
13.03.2014 МТТ и 3CX предоставят комплексное решение IP-АТС для своих клиентов 2
02.09.2013 3CX представила on-premise решение для управления смартфонами 1
10.07.2013 Новая версия 3CX Mobile Device Manager позволит удаленно настроить корпоративную почту на Android-смартфонах 1
09.12.2011 IP-телефония оказалась в 4 раза дешевле традиционной 2

Публикаций - 12, упоминаний - 14

3CX и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 127 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 2
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 120 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 2
Сарансккабель - Сарансккабель-Оптика - Саранский кабельный завод 12 2
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Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 213 2
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Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 32 2
Эликс-Кабель 9 2
Супертел 14 2
Элтекс Коммуникации 18 2
Palo Alto Networks 146 2
8213 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 1
Sipnet - Сипнет 79 1
Ланит Омни 65 1
OmniLine - ОмниЛайн - Альфа-Информ - Alpha-Inform 18 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Cisco Systems 5114 1
LG Electronics 3614 1
СБК - Система безопасных коммуникаций 30 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Авантелеком 24 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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