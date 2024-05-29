Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Айтеко» реализовала масштабный проект по созданию единого пространства коммуникаций для ГК «Газпром Бурение»

«Айтеко», российская ИТ-компания, завершила проект по модернизации системы унифицированных коммуникаций в ГК «Газпром Бурение». В рамках проекта был выполнен комплекс работ: аудит существующей инфраструктуры, разработка проектной документации, внедрение новой платформы унифицированных коммуникаций, реализация плана миграции и проведение приемо-сдаточных испытаний. Об этом CNews сообщили представители «Айтеко».

ГК «Газпром Бурение» – участник российского рынка буровых услуг и комплексного сопровождения строительства нефтяных и газовых скважин. Компания ведет работы на месторождениях по всей России – от Ямала до Каспийского моря.

Эффективное взаимодействие между территориально-распределенными подразделениями, буровыми бригадами и управляющим центром является критически важным для оперативного принятия решений, контроля процессов бурения и обеспечения безопасности.

Модернизация устаревшей коммуникационной инфраструктуры стала актуальной задачей для ГК, в том числе в контексте реализации процесса импортозамещения. Требовалось осуществить централизацию коммуникационных сервисов и создать единую защищенную среду для корпоративной почты, обмена документами, аудио/видеоконференций и IP-телефонии с использованием отечественных решений, заменив ранее использовавшиеся зарубежные продукты на российскую коммуникационную платформу CommuniGate Pro.

«Реализованный «Айтеко» комплексный проект объединил в единую среду пользователей в офисах Москвы, Санкт-Петербурга, Нового Уренгоя, Оренбурга, Краснодара и Астрахани для защищенного обмена почтой, документами, проведения видеоконференций, – сказал Роман Константиненко, руководитель Департамента ИТ и связи ГК «Газпром Бурение». – В ходе проекта было выполнено замещение нескольких региональных почтовых кластеров на базе MS Exchange, IBM Lotus Domino и Zimbra общей численностью 8000 почтовых ящиков. Также внедрена отечественная IP-АТС и контакт-центр на 50 операторов взамен иностранных решений CUCM, 3CX и Asterisk. И реализовано внедрение новой платформы унифицированных коммуникаций на базе отечественной ОС Astra Linux. Применение отечественного ПО соответствует нашей стратегии цифровизации и кибербезопасности».

Новая система унифицированных коммуникаций повысит оперативность принятия решений, обеспечит прозрачность процессов и защищенный удаленный контроль, критически важные для ГК «Газпром Бурение» с ее распределенными объектами. Применение отечественного импортонезависимого ПО гарантирует информационную безопасность предприятия.

Андрей Никитин, T1 Облако: Наличие новейших видеокарт NVIDIA H100 — одно из ключевых преимуществ использования GPU в облаке T1 Облако
Маркет

«Учитывая масштабы миграции с разрозненных платформ, интеграцию с существующими системами заказчика, проект потребовал детальной проработки и высочайшего уровня экспертизы, - отметил Артур Коплик, директор управления унифицированных коммуникаций «Айтеко». - Наша команда успешно реализовала задачи в полном объеме. Для заказчика развернута полноценная платформа унифицированных коммуникаций, со всеми сервисами без исключений. Заложен фундамент для дальнейшего масштабирования платформы».

***

«Айтеко» – российская ИТ-компания и партнер крупного бизнеса. Работает на ИТ-рынке с 1997 г., реализует проекты в сфере строительства ИТ- и инженерной инфраструктуры, разработки ПО и развития стартапов, аутсорсинга и IaaS, консалтинга и внедрения бизнес-приложений, управления строительством и комплексной безопасности. Входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.

CommuniGate Pro — универсальная корпоративная система, которая включает весь спектр унифицированных коммуникаций: электронную почту, календари, чат, контакт-центр и средства для совместной офисной работы. Решение входит в реестр отечественного ПО. Исключительные права на мультипротокольный коммуникационный сервер Communigate Pro, CommuniGate Pro 6.2 и CommuniGate Pro ver. 6.3 принадлежат АО СБК (Система безопасных коммуникаций).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

«Ростелеком» переводит чиновников на российский биллинг

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Платформа для чиновников АРМ ГС получила не бюрократичное название

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Выпущен первый в мире биопроцессор на основе органоидов человеческого мозга. Он потребляет «в миллион раз меньше» энергии, чем обычный чип

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука IRBIS SmartBook 14NBP3003: мобильное решение для корпоративного сегмента

Обзор наушников HUAWEI FreeLace Pro 2: надежное решение для динамичной жизни

Обзор умных часов HUAWEI Watch 4 Pro Космический дизайн: звезда первой величины

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024