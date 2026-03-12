Разделы

«Газпром бурение» — буровой подрядчик на российском рынке,  реализующий контракты по строительству скважин на условиях раздельного сервиса и генерального подряда, осуществляющий управление проектами и оказывающий комплекс нефтесервисных услуг по всему циклу строительства скважин, включая все работы, связанные с капитальным строительством, бурением, освоением и испытанием скважин, а также инженерией процессов на суше и на шельфе всей территории Российской Федерации.
 

12.03.2026 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы 2026. Регистрация открыта 1
02.09.2025 «Почта России» заявила об 100% импортозамещении критически важной ИТ-инфраструктуры 1
01.09.2025 Как повысить производительность труда с помощью программных роботов? — Рассказывает ИТ-директор «Силовых машин» 1
27.08.2025 Как привлечь и удержать ИТ-специалистов? Пять основных способов раскрыл зампред правления Московского кредитного банка 1
07.08.2025 Переход с RISC-серверов на x86 казался невозможным, но мы справились, — исполнительный вице-президент Газпромбанка об импортозамещении в банках 1
06.08.2025 ИИ становится необходимым инструментом работы современного банка 1
28.07.2025 Как цифровизация помогает управлять промышленным предприятием 1
28.07.2025 Цифровой трансформацией теперь может заниматься любой сотрудник 1
27.07.2025 ИБ-рисков использования ИИ становится все больше 1
26.07.2025 Как изменился подход к цифровизации ритейла 1
21.07.2025 «Как избегать проблем в гонке импортозамещения», - ИТ-директор СО ЕЭС на CNews FORUM Кейсы 1
09.07.2025 Что тормозит использование искусственного интеллекта 1
09.07.2025 Импортозамещение: подводим промежуточные итоги и смотрим в будущее 1
09.07.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: полное импортозамещение возможно 5
08.07.2025 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025» 1
24.06.2025 Замглавы Минцифры Александр Шойтов на CNews FORUM Кейсы — о том, когда в России появятся биржи данных 1
26.05.2025 В «Газпром бурении» внедрили импортонезависимую систему для защиты от утечек данных 3
20.01.2025 В компании «Газпром Бурение» создали автоматизированную информационную систему 1
17.06.2024 Успейте зарегистрироваться для участия на CNews FORUM Кейсы 2024. Остался один день 1
13.06.2024 Остается неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.06.2024 Хедлайнеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
04.06.2024 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
31.05.2024 Лидеры в области цифровизации торговли выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
29.05.2024 «Айтеко» реализовала масштабный проект по созданию единого пространства коммуникаций для ГК «Газпром Бурение» 5
29.05.2024 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы 1
23.05.2024 Лидеры цифровизации в госсекторе выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
20.05.2024 Остается месяц до главного ИТ-события лета: CNews Forum Кейсы 2023 при поддержке Минцифры 1
15.05.2024 Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
08.05.2024 Хедлайнеры импортозамещения выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.05.2024 Лидеры в области цифровизации кадров выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
25.04.2024 Лидеры в обеспечении информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
23.04.2024 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
10.04.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
01.11.2023 Trivio и «Газпром бурение» договорились о стратегическом сотрудничестве 2
18.05.2021 «ТЭК-Торг» запустила сервис уведомлений в Telegram 2
20.08.2019 МКБ и электронная площадка «ТЭК-торг» договорились о сотрудничестве 1
26.02.2018 ТАСС переходит на «МойОфис» 2
20.10.2017 «Корус Консалтинг» внедрила «МойОфис Почта» в «Подзембургазе» 2

