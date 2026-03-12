«Газпром бурение» — буровой подрядчик на российском рынке, реализующий контракты по строительству скважин на условиях раздельного сервиса и генерального подряда, осуществляющий управление проектами и оказывающий комплекс нефтесервисных услуг по всему циклу строительства скважин, включая все работы, связанные с капитальным строительством, бурением, освоением и испытанием скважин, а также инженерией процессов на суше и на шельфе всей территории Российской Федерации.

