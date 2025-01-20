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В компании «Газпром Бурение» создали автоматизированную информационную систему

В компании «Газпром Бурение» повысили эффективность бизнес-процессов с помощью внедрения программы «1С:Управление холдингом». Всего было создано 311 автоматизированных рабочих мест. Партнером проекта стала ИТ-компания «Аксиома-Софт». Об этом CNews сообщили представители компании «Аксиома-Софт».

До реализации проекта в компании использовался устаревший программный продукт, не поддерживаемый фирмой «» с 2022 г. Как следствие, не было возможности автоматически формировать и согласовывать заявки на планируемые поступление и расход денежных средств. Также отсутствовали автоматизированное согласование реестров на оплату по компаниям в периметре, процесс исполнения оперативного бюджета движения денежных средств и подготовки индивидуальной и консолидированной отчетности. Кроме того, нормативно-справочная информация в учетных системах не была унифицирована.

Так, среди задач проекта также были обозначены: автоматизация управления нормативно-справочной информацией, регламентированного учета и казначейских операций. Требовалось централизовать бизнес-процессы финансового блока и последующуй передачу их в Общий центр обслуживания (ОЦО). Предполагается, что в ОЦО будут переведены основные обслуживающие функции: бухгалтерский и налоговый учет, казначейство, управление персоналом, закупки и МТО. Это позволит сократить сроки сдачи отчетности, создать единый источник данных для принятия решений.

В результате для автоматизации использовали программный продукт «1С:Управление холдингом». Были внедрены четыре подсистемы продукта: «Бухгалтерский учет», «Казначейство», «Налоговый учет и отчетность», а также «Налоговый мониторинг».

Так, в ходе проекта была разработана единая методология ведения регламентированного учета в группе компаний, а также частично реализована подготовка регламентированной отчетности РСБУ/НУ.

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Кроме того, удалось сформировать систему централизованного казначейства компаний в периметре на базе единого решения. Также произвели автоматизацию процессов оперативного планирования денежных средств, исполнения платежей, включая исполнение платежей с банковским сопровождением и подготовки индивидуальной и сводной финансовой отчетности.

Помимо этого, создана эталонная и централизованная нормативно-справочная информация компаний в периметре. Автоматизация контрольных процедур бухгалтерского и налогового учета на базе типовой экспресс проверки — на данный момент в тестировании.

Таким образом, главным результатом проекта стала разработка ИТ-платформы для автоматизации бизнес-процессов финансового блока и последующей передачи их в ОЦО. Вдобавок, была повышена эффективность управления компаниями, настроен регламентированный учет в единой базе. Удалось централизовать выполнение казначейских операций по компаниям в периметре, включая оперативное планирование денежных средств, исполнение платежей (в том числе платежей с банковским сопровождением). Также среди итогов проекта — автоматизация сложных учетных процессов: расчет ПБУ 2, неотфактурованная поставка ТМЦ, учет аренды и лизинга в разрезе объектов аренды, расчет резерва по сомнительным долгам.

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