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Скала^р Скала-СР программно-аппаратные комплексы
Антон Карасёв, Технический директор, Скала^р "Скала^р - создавая экосистему технологических лидеров" Конференция CNews 04.12.2024 | Москва "Российские программно-аппаратные комплексы 2024"
Скала^р и организации, системы, технологии, персоны:
|ГПБ - Газпромбанк 1090 2
|NanduQ - Qiwi 996 1
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 873 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 1
|ВТБ - ВТБ24 665 1
|ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4183 2
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11764 2
|Урусов Виктор 130 5
|Сунгуров Андрей 15 3
|Аникин Денис 33 1
|Антонов Павел 12 1
|Ведехин Игорь 29 1
|Мирошниченко Александр 5 1
|Шабанин Игорь 10 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Бутмалай Дмитрий 13 1
|Бусыгин Александр 1 1
|Раевский Роман 15 1
|Петров Антон 17 1
|Дубенсков Пётр 9 1
|Панченко Иван 142 1
|Павлов Андрей 40 1
|Клименко Федор 23 1
|Захаров Алексей 47 1
|Никитин Сергей 72 1
|Сидоров Олег 4 1
|Сорокин Олег 6 1
|Михайличенко Максим 3 1
|Алексанкина Дарья 11 1
|Мартиросов Давид 60 1
|Кулашова Анна 46 1
|Бакулин Александр 11 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145709 14
|Израиль 2739 1
|Куба - Республика 363 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14158 1
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