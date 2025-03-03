Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170018
ИКТ 13241
Организации 10380
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3396
Системы 25196
Персоны 72783
География 2756
Статьи 1510
Пресса 1196
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2581
Мероприятия 843

Скала^р Скала-СР программно-аппаратные комплексы

 

Антон Карасёв, Технический директор, Скала^р "Скала^р - создавая экосистему технологических лидеров" Конференция CNews 04.12.2024 | Москва "Российские программно-аппаратные комплексы 2024"


03.03.2025 Группа Rubytech — крупнейший игрок рынка инфраструктуры высоконагруженных систем 1
14.11.2024 Виктор Урусов -

Виктор Урусов, «Скала^р»: Крупный бизнес и госсектор отказываются от точечного импортозамещения

 3
17.07.2024 Выручка Скала^р в 2023 году выросла на 40% 1
10.07.2024 Скала^р представила новый подход построения корпоративной ИТ-инфраструктуры 1
24.05.2024 Российские вендоры представили доверенную импортонезависимую ИТ-инфраструктуру 2.0 1
20.02.2024 Новая версия Машины баз данных Скала^р МБД.П на СУБД Postgres Pro стала на 60% быстрее 3
27.12.2023 Санкции не смогли замедлить темпы строительства новых дата-центров 1
31.10.2023 Скала^р презентует перспективные технологии для построения корпоративной ИТ-инфраструктуры на CNews FORUM 2023 1
Как банк ВТБ переходит на российскую ИТ-инфраструктуру 3
29.06.2020 «Тионикс» и IBS представили совместные решения для построения корпоративной ИТ-инфраструктуры 1
25.10.2017 Проведены испытания совместимости СУБД Postgres Pro с комплексом «Скала-Р» 1
11.04.2017 Diasoft Database Adapter интегрируют в машину баз данных «Скала-СР / Postgres Pro» 2
20.02.2017 Mail.Ru Group, IBS и Mellanox создали решение для построения частного PaaS-облака с СУБД Tarantool 1
13.10.2016 IBS стал российским провайдером технологии FlashGrid 2
20.09.2016 IBS и «Полиматика Рус» объявили о начале партнерства в области программно-аппаратных аналитических платформ 1
08.06.2016 IBS представила серию специализированных ПАК «Скала-СР» для высоконагруженных СУБД и аналитических систем 2

Публикаций - 16, упоминаний - 25

Скала^р и организации, системы, технологии, персоны:

Скала^р - ранее InterLab IBS 198 13
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 7
Oracle Corporation 6714 4
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 397 4
Softline - Polymatica - Полиматика 176 3
Diasoft - Диасофт 887 2
Nvidia - Mellanox Technologies 90 2
Росплатформа - Р-Платформа 86 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 93 2
SAP SE 5290 1
Microsoft Corporation 24688 1
8282 1
Ред Софт - Red Soft 730 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1215 1
VK - Mail.ru Group 3459 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8781 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 171 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1487 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 638 1
Код Безопасности 626 1
Onsec - Wallarm - Валарм 37 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 540 1
Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 82 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 337 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 240 1
Diasoft - Диасофт Платформа 25 1
БАРС Груп 546 1
IBS - ИБС экспертиза 156 1
Basis - Tionix - Тионикс - 79 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 76 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
DataDome - ДатаДом - Хостинг-провайдер 37 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 220 1
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 39 1
Парус Корпорация 540 1
Инпро Технолоджис 11 1
InnoSTage - Инностейдж 149 1
Парус электро - Связь инжиниринг 24 1
Datark - Датарк 10 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 41 1
ГПБ - Газпромбанк 1090 2
NanduQ - Qiwi 996 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 873 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4183 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11764 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66923 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11468 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19714 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9454 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29938 6
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1011 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27908 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6154 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3780 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11137 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2508 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6714 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9385 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6662 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31030 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21340 3
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 316 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1257 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7482 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20908 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4760 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 401 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13311 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12047 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1452 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5369 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10177 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2158 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5323 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 291 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2170 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1136 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13830 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1319 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11695 2
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 241 1
RDMA - Remote Direct Memory Access - Удалённый прямой доступ к памяти 39 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 518 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 171 1
Cache memory - Кэш память - Memcached - сервис кэширования данных в оперативной памяти 340 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 711 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1280 6
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1088 5
Скала^р МБД - машина базы данных 13 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 391 3
Linux OS 10040 2
Скала^р МВ - машина виртуализации 10 2
Nvidia Tesla GPU 156 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1663 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 213 1
Diasoft Database Adapter 12 1
Badoo - Социальная сеть 45 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 108 1
TmaxSoft Tibero DBMS 44 1
DEPO Computers - DEPO Storage - серия СХД 24 1
DEPO Computers - Depo Storm 70 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 102 1
Diasoft Flextera BI 17 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 41 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 61 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Streaming (Kafka) - ADS - Arenadata Streaming Control - ADSC 23 1
Apache Hadoop 433 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 276 1
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 38 1
Oracle - Sun Solaris SPARC SuperCluster 59 1
Basis - Tionix Cloud Platform - Tionix Облачная платформа 16 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 486 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1609 1
Скала^р МХД.О - Машина хранения данных 9 1
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 58 1
Basis - Базис.Virtual - Basis - Базис.Virtual Security - Базис.Virtual Protect 32 1
Oracle Big Data Appliance - Oracle Big Data Service - Oracle Big Data Cloud 50 1
ИКС - Yadro Vegman - Сервер 26 1
Скала^р АБС ПАК 1 1
Урусов Виктор 130 5
Сунгуров Андрей 15 3
Аникин Денис 33 1
Антонов Павел 12 1
Ведехин Игорь 29 1
Мирошниченко Александр 5 1
Шабанин Игорь 10 1
Рудычева Наталья 95 1
Бутмалай Дмитрий 13 1
Бусыгин Александр 1 1
Раевский Роман 15 1
Петров Антон 17 1
Дубенсков Пётр 9 1
Панченко Иван 142 1
Павлов Андрей 40 1
Клименко Федор 23 1
Захаров Алексей 47 1
Никитин Сергей 72 1
Сидоров Олег 4 1
Сорокин Олег 6 1
Михайличенко Максим 3 1
Алексанкина Дарья 11 1
Мартиросов Давид 60 1
Кулашова Анна 46 1
Бакулин Александр 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 145709 14
Израиль 2739 1
Куба - Республика 363 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14158 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8601 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14529 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2403 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51498 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48394 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3223 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1253 4
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 276 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2206 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1101 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4695 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13689 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2943 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2176 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4873 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1216 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4493 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4173 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2138 1
Импортозамещение - параллельный импорт 493 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3134 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5470 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1222 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7673 1
Reference - Референс 186 1
Gartner - Гартнер 3561 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8157 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3229 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1118 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 135 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344257, в очереди разбора - 765904.
Создано именных указателей - 170018.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Изучаем Вселенную: 6 телескопов для наблюдения за планетами

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще