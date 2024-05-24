Российские вендоры представили доверенную импортонезависимую ИТ-инфраструктуру 2.0

Скала^р, разработчик и производитель модульной платформы для построения корпоративной ИТ-инфраструктуры, «Базис», разработчик решений для организации динамической инфраструктуры и оказания облачных услуг, YADRO, лидер рынка вычислительной инфраструктуры, и «Лаборатория Касперского», разработчик решений по кибербезопасности, представили на конференции ЦИПР-2024 концепцию доверенной технологически независимой и защищенной корпоративной ИТ-инфраструктуры 2.0.

Новый подход позволяет организациям любого масштаба и направленности, в том числе субъектам критической информационной инфраструктуры (КИИ), оперативно выстраивать высоконагруженный, обозримый и легко масштабируемый ИТ-ландшафт на российских технологиях, а также обеспечивает совместимость всех компонент системы.

Это стало возможно благодаря использованию в качестве инфраструктурной единицы готовых преднастроенных программно-аппаратных комплексов. На базе ПАК (Машин) Скала^р объединяются уровни программного обеспечения, аппаратной платформы и информационной безопасности. За счет глубокой интеграции и встречной оптимизации компонентов достигается максимальная производительность и стабильные показатели на предельных нагрузках информационных систем. Что подтверждается девятилетним опытом эксплуатации Машин Скала^р в высоконагруженных инфраструктурах. В результате сроки проектов по импортозамещению сокращаются в разы: компаниям не нужно затрачивать ресурсы на подбор решений из более чем 250 отечественных продуктов разных классов, степени зрелости и доказанной эффективности.

В рамках выставочного решения аппаратный уровень представлен платформой YADRO VEGMAN R220 G2. Слой программного обеспечения – продуктами «Базис» для создания виртуальных сред и управления ими. Информационная безопасность обеспечивается за счет решений по защите корпоративной инфраструктуры «Лаборатории Касперского». Вендоры формируют доверенный стек технологий для применения на объектах КИИ, в том числе значимыми. ПАК Скала^р соответствуют аспектам доверенности: технологической независимости, функциональной устойчивости и информационной безопасности. Включены в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, и в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД.

«Точечный подход к замещению информационных систем вызывает лавину связанных проектов и приводит к картине «лоскутного одеяла» ИТ-инфраструктуры. В результате драматически увеличиваются сроки и бюджеты, растут риски, усложняется планирование развития ИТ-ландшафта. Альтернатива, предложенная Скала^р и технологическими партнерами YADRO, «Базис», «Лаборатория Касперского», – создание суверенной ИТ-инфраструктуры на ПАК с постепенным переносом на нее нагрузки со старых систем. Подход уже нашел практическое применение среди крупнейших российских предприятий и доказал свою эффективность», – комментирует Виктор Урусов, генеральный директор Скала^р.

«Включение инструментов виртуализации в готовые ПАК в качестве программного слоя позволяет сделать ИТ-инфраструктуру компании более гибкой и эффективной. Наши заказчики имели возможность убедиться в этом на собственном опыте, поскольку это далеко не первое сотрудничество «Базис» со Скала^р, YADRO и «Лабораторией Касперского» в области создания ПАК. Наши продукты и технологии не раз проходили испытания на совместимость и проходили успешно. Поэтому создание технологического стека для первой доверенной импортонезависимой ИТ-инфраструктуры хотя и было для нас вызовом, мы подошли к нему обладая многолетним успешным опытом разработки», – отметил Давид Мартиросов, генеральный директор компании «Базис».

«В текущих условиях особенно востребованным на рынке оказался комплексный подход к проектированию и построению ИТ-ландшафта компаний. Таким образом бизнес в оперативном режиме получает сбалансированное и адаптированное под текущие задачи решение, готовое к немедленным рабочим нагрузкам. Мы самостоятельно ведем аппаратную и программную разработку продуктов, что при системном взаимодействии с нашими технологическими партнерами совместных исследованиях и разработках, позволяет создавать по-настоящему уникальные комплексные решения, соответствующие задачам наших заказчиков, их высоким требованиям к производительности и надежности», — пояснил Александр Бакулин, коммерческий директор YADRO.

«Учитывая изменения в ландшафте киберугроз, продолжающийся процесс импортозамещения, необходимость соответствовать требованиям регуляторов, промышленным предприятиям необходимы отечественные решения для построения надёжной и безопасной ИТ-инфраструктуры, которая не будет зависеть от зарубежных технологий. Сотрудничество ключевых игроков российского ИТ рынка при создании ПАКа поможет предприятиям успешно решать эту задачу. Установка ПАКов значительно упростит переход компаний с зарубежных технологий на отечественные, позволит сделать это быстро и без сложностей с обеспечением совместимости различных продуктов. Передовые решения „Лаборатории Касперского”, разработанные с учётом промышленной специфики, обеспечат безопасность ИТ-инфраструктуры организаций, в том числе от сложных атак», — комментирует Анна Кулашова, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ.