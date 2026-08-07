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Kaspersky Лаборатория Касперского

Kaspersky - Лаборатория Касперского

Лаборатория Касперского представляет собой международную компанию, специализирующуюся на разработке решений и услуг в сфере кибербезопасности. Основанная Евгением Касперским, она входит в группу компаний с аналогичным названием. Компания предлагает спектр продуктов, включая Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (SIEM-система), Kaspersky SD-WAN, Kaspersky EDR Expert, Kaspersky Container Security и другие.

В своей деятельности Лаборатория Касперского сотрудничает с различными организациями и государственными структурами. Например, компания работала с ОАО «РЖД» над созданием ИТ-сервиса для блокировки перекупщиков билетов. Также она предоставила Интерполу данные о киберугрозах в рамках операции Red Card в Африке.

Технологии, применяемые Лабораторией Касперского, охватывают защиту от вредоносного ПО, фишинга, спама, атак через уязвимости в open source проектах и облачные хранилища. Специалисты компании регулярно выявляют новые угрозы, такие как бэкдоры, троянцы удаленного доступа и вредоносные SVG-файлы. В 2024 году эксперты компании обнаружили рост числа вредоносных файлов в интернете до 500 тысяч в день.

Компания также сотрудничает с различными ИТ-интеграторами и разработчиками, такими как «Кросс технолоджис», «Флант» и другими.

Конкурирующие компании на рынке кибербезопасности:

Обзор «Лаборатория Касперского» на Market.CNews

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Судебные дела (44) на сумму 1 083 623 354 ₽*
в качестве истца (28) на сумму 860 754 424 ₽*
в качестве ответчика (7) на сумму 13 455 383 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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07.08.2026 Парки и зоны отдыха: злоумышленники создают с помощью ИИ сайты несуществующих объектов развлечений

выпуская сотни похожих сайтов для разных регионов. Чтобы распознать подобные мошеннические сайты, «Лаборатория Касперского» рекомендует обращать внимание на следующие признаки: обещания беспла
06.08.2026 «Лаборатория Касперского» обнаружила зараженные iOS-приложения, распространяющиеся через Telegram

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили зараженные версии популярных iOS-приложений, распространя
05.08.2026 «Лаборатория Касперского обнаружила более 390 тысяч фишинговых атак с использованием облачных платформ за последний год

шинговые схемы», — сказала Ольга Алтухова, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского». «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям: с осторожностью проходите CAPTCHA — как п
04.08.2026 SafeTech CA и SIEM-система «Лаборатории Касперского» успешно прошли тестирование на совместимость

SafeTech Lab и «Лаборатория Касперского» обеспечили совместную работу центра сертификации SafeTech CA и SIEM-
03.08.2026 «Лаборатория Касперского» стала одним из первых участников программы ДИТ Москвы по тестированию SD-WAN

«Лаборатория Касперского» стала одним из первых участников публичного тестирования технологий

30.07.2026 Обнаружена сложная кампания кибершпионажа, ориентированная на организации Центральной Азии и Сирии

Эксперты Kaspersky GReAT (Глобального центра исследования и анализа угроз «Лаборатории Касперского») выявили сложную кампанию кибершпионажа, нацеленную на государственн
29.07.2026 «Лаборатория Касперского»: российские ИТ-компании получают фишинговые рассылки с «повреждёнными» документами

«Лаборатория Касперского» сообщила об обнаружении новой кампании кибершпионажа группы GOFFEE,

27.07.2026 «Лаборатория Касперского»: мошенники используют ажиотаж вокруг премьеры «Одиссеи» для обмана российских пользователей

ристофера Нолана стала одной из самых обсуждаемых и ожидаемых мировых премьер этого года. Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили ряд поддельных ресурсов, обещающих дать возможность увиде
24.07.2026 65% родителей считают компьютерную грамотность такой же важной, как школьные предметы

программированием, 3D-моделированием. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования «Лаборатории Касперского» и образовательной платформы «Учи.ру». Об этом CNews сообщили предста
22.07.2026 Новая база знаний и поддержка внешних LLM: «Лаборатория Касперского» расширила возможности своей SIEM-системы

«Лаборатория Касперского» представила версию 4.6 своей SIEM-системы Kaspersky Unified Monitori
21.07.2026 MONT расширил портфель продуктов Kaspersky в Белоруссии

ГК MONT продолжает развивать сотрудничество с Kaspersky в Белоруссии и выводит на рынок расширенный портфель корпоративных решений вендора в области информационной безопасности. Партнерство стало шагом в условиях роста числа киберугроз, уж
20.07.2026 «Лаборатория Касперского»: мошенники подделывают сайты зарубежных операторов в сезон отпусков

ющих за рубежом. Вместе с этим увеличивается и риск столкнуться с мошенниками: по данным экспертов «Лаборатории Касперского», в разных странах мира распространены схемы обмана покупателей SIM‑к
16.07.2026 В смартфоне — почти вся жизнь: какие данные россияне доверяют мобильным устройствам

а его компрометации. Какие именно сведения россияне чаще всего доверяют своим смартфонам, выяснила «Лаборатория Касперского» в новом исследовании*. Об этом CNews сообщили представители «Лаборат
16.07.2026 Kaspersky GReAT: идёт сложная целевая кибератака против российских компаний через механизм обновлений ViPNet

Эксперты Kaspersky GReAT (Глобального центра исследования и анализа угроз «Лаборатории Касперского») обнаружили новую сложную целевую кибератаку HelloNet против российс
15.07.2026 Kaspersky Vulnerability Management выходит на российский рынок

«Лаборатория Касперского» объявила о коммерческом запуске в России Kaspersky Vulnerability Man
15.07.2026 Новая вредоносная платформа OkoBot нацелена на пользователей криптовалюты

казал Дмитрий Галов, руководитель Kaspersky GReAT (Глобального центра исследования и анализа угроз «Лаборатории Касперского») в России. Эксперты Kaspersky GReAT рекомендуют пользователям: ни в

13.07.2026 Обнаружение ИИ-писем, выявление сотрудников в зоне риска и гибкая маршрутизация: «Лаборатория Касперского» обновила решение для защиты корпоративной почты

«Лаборатория Касперского» представила новую версию Kaspersky Security для почтовых серверов. В
10.07.2026 Каждая третья жертва цифрового насилия в мире испытывает его последствия в реальной жизни

Более трети (34%) респондентов глобального опроса «Лаборатории Касперского» рассказали о том, что испытывали последствия цифрового насилия в реа
09.07.2026 Промышленность России под сложной фишинговой атакой. Хакеры применили многоступенчатую схему

щиты и повышать уровень цифровой грамотности сотрудников, добавил эксперт. Соблюдайте безопаснсоть «Лаборатория Касперского» также рекомендует организациям соблюдать ряд правил. Во-первых, повы
08.07.2026 «Лаборатория Касперского» обнаружила многоступенчатую фишинговую атаку на производство РФ

Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили целевую фишинговую кампанию, направленную на производственны
08.07.2026 Kaspersky NGFW получил крупнейшее обновление с момента запуска

«Лаборатория Касперского» представила большое обновление межсетевого экрана нового поколения K
07.07.2026 Хакеры научились заходить в корпоративные аккаунты Microsoft без логина и пароля

к корпоративным учетным записям без кражи логинов и паролей, об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». Device Code Flow (OAuth 2.0) — это метод авторизации, который позво
07.07.2026 «Лаборатория Касперского» предупредила о фишинговой кампании, злоупотребляющей механизмом авторизации Microsoft

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили фишинговую кампанию, в которой злоумышленники используют

07.07.2026 Число кибератак на российскую промышленность в первой половине 2026 года выросло почти на треть

внению с аналогичным периодом в 2025 г. выросла на 50%), а также вредоносное ПО для AutoCAD (16%). «Лаборатория Касперского» представила отчет «Киберпульс.Промышленность», в котором эксперты Ka
06.07.2026 28% промышленных компаний в мире в 2025 г. подвергались кибератакам с применением ИИ

ы по кибербезопасности также активно используют современные инструменты и методы с применением ИИ. „Лаборатория Касперского” более 20 лет развивает ИИ-технологии и внедряет их в свои защитные р
06.07.2026 Потрачено: как мошенники эксплуатируют тему предзаказа GTA VI в России

лтухова, старший контент-аналитик в «Лаборатории Касперского». Чтобы избежать подобных киберугроз, «Лаборатория Касперского» рекомендует: скачивать игры и моды только с официальных и надежных с
03.07.2026 Приложение-приманку под видом психологического теста используют для кибератак на госсектор и энергетику РФ и других стран

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили вредоносную кампанию, которая связана с ранее неизвестной
02.07.2026 НПФ «Будущее» усиливает защиту контейнерных сервисов с помощью Kaspersky Container Security

повышения надёжности и защищённости внутренних сервисов, работающих в контейнерной среде. Решение «Лаборатории Касперского» позволило фонду усилить контроль безопасности контейнерных приложени
02.07.2026 «Лаборатория Касперского»: в 2025 году свыше половины инцидентов высокой критичности в организациях оставались незамеченными более 90 дней

а реактивного подхода, недостаточного мониторинга и операционных недостатков. Такие выводы сделала «Лаборатория Касперского» по итогам работы сервиса для выявления признаков компрометации в сет
02.07.2026 Более половины объявлений в даркнете о продаже первоначального доступа нацелены на малый и средний бизнес

сотрудников», — сказала Екатерина Белобородова, аналитик Kaspersky Digital Footprint Intelligence. «Лаборатория Касперского» рекомендует предпринимателям: установить на корпоративные устройства
01.07.2026 Раскрыта широкомасштабная кампания по распространению троянца удалённого доступа через легальный инструмент ScreenConnect

«Лаборатория Касперского» обнаружила, что инструмент удалённого администрирования ScreenConnec
30.06.2026 Нетайные переписки: «Лаборатория Касперского» выявила инструмент, позволяющий злоумышленникам получать доступ к корпоративной почте в Gmail

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новый вектор атаки и инструментарий для компрометации кор
29.06.2026 «Лаборатория Касперского»: группа вымогателей Gentlemen обновила инструментарий

ководитель Kaspersky GReAT в Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Для защиты от программ-вымогателей «Лаборатория Касперского» рекомендует организациям: регулярно обновлять программное обеспечени
25.06.2026 «Лаборатория Касперского»: число кибератак с вредоносным ПО под видом ИИ-сервисов на небольшие компании выросло в пять раз в 2026 году

Родион Пьянов, менеджер продукта Kaspersky Small Office Security. Для защиты бизнеса от киберугроз «Лаборатория Касперского» рекомендует: выбирать решения с учётом размера компании и отраслевых
24.06.2026 «Лаборатория Касперского»: идёт сложная вредоносная кампания, нацеленная на организации в Азии, Латинской Америке и Европе

атакующие использовали ранее неизвестный загрузчик вредоносного ПО — SharkLoader. На данный момент «Лаборатория Касперского» не связывает эту кампанию с какой-либо известной группой и продолжае
23.06.2026 Kaspersky GReAT: под видом деловых документов через популярный мессенджер массово распространяется вредоносное ПО

В июне 2026 г. эксперты Глобального центра исследования и анализа угроз «Лаборатории Касперского» (Kaspersky GReAT) обнаружили кампанию по распространению вредоносных
19.06.2026 Футбольный финт: «Лаборатория Касперского» выявила сотни поддельных сайтов, имитирующих официальные ресурсы FIFA

«Лаборатория Касперского» выявила более 330 уникальных доменов, имитирующих официальные ресурс
18.06.2026 В Kaspersky Container Security появилась возможность создавать собственные политики и бенчмарки безопасности

«Лаборатория Касперского» обновила решение для защиты контейнерных сред Kaspersky Container Se
17.06.2026 Злоумышленники крадут учетные данные пользователей Steam через зараженные обои для рабочего стола

Исследователи «Лаборатории Касперского» обнаружили вредоносную кампанию с использованием сервиса Steam Works
16.06.2026 Kaspersky Symphony XDR обеспечивает информационную безопасность «Сетевой компании»

ы — от рабочих мест и почты до корпоративных серверов и сети. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». Решение в пользу Kaspersky Symphony XDR было принято в связи с тем,

Публикаций - 5659, упоминаний - 13636

Kaspersky и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 730
Google LLC 12688 273
Softline - Софтлайн 3743 270
9594 270
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 267
Ростелеком 10948 267
Yandex - Яндекс 9216 263
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 256
Dr.Web - Доктор Веб 1294 230
InfoWatch - Инфовотч 1185 217
ESET - ESET Software 1161 190
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 187
Apple Inc 13154 172
Cisco Systems 5372 170
Trend Micro 651 167
IBM - International Business Machines Corp 9699 161
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 161
VK - Mail.ru Group 3602 158
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 151
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 165 150
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 144
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 143
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 143
Telegram Group 2940 141
Код Безопасности 812 141
Информзащита 941 136
Oracle Corporation 7074 133
Intel Corporation 12811 125
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 121
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 121
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 120
МегаФон 10742 117
Meta Platforms - Facebook 4621 117
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 104
Check Point Software Technologies 829 98
Крок - Croc 1964 98
SAP SE 5601 95
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 88
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 87
Broadcom - VMware 2610 86
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 211
РЖД - Российские железные дороги 2096 75
Почта России ПАО 2370 70
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 70
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 61
Газпром ПАО 1493 60
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 55
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 54
Альфа-Банк 1979 51
eBay Inc 1640 47
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 42
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 42
Газпром нефть 725 40
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 36
ГПБ - Газпромбанк 1273 34
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 32
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 31
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 30
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 30
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 29
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 28
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 28
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 27
Роснефть НК - нефтяная компания 562 25
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 25
Assist - Ассист 218 24
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 22
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 21
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 21
РВК - Российская венчурная компания 571 20
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 20
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 19
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 19
Резонанс НПП 407 19
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 18
Visa International 1993 18
Северсталь ПАО - Severstal 629 18
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 17
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 17
Связной ГК 1401 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 393
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 332
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 244
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 231
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 152
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 143
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 122
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 110
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 98
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 93
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 92
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 77
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 73
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 71
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 71
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 66
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 65
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 63
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 63
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 63
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 51
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 42
Судебная власть - Judicial power 2500 40
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 40
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 38
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 37
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 37
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 36
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 36
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 35
Федеральное казначейство России 1949 34
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 31
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 31
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 30
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 30
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 29
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 28
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 28
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 28
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 27
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 65
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 57
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 41
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 29
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 26
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 21
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 20
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 17
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 17
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 16
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 14
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 11
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 11
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 11
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 10
Демократическая политическая партия США 122 9
OWASP - Open Web Application Security Project 146 9
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 9
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 9
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 8
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 6
Единая Россия - Политическая партия 321 6
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 6
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 6
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 6
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 6
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 11 6
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 5
ЛДПР 116 5
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 5
АЮР - Ассоциация юристов России 51 5
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 5
Ассоциация менеджеров 107 5
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 5
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 5
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 5
АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 3402
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 2670
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 1872
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1253
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1253
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 1024
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 852
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 821
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 805
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 726
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 687
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 678
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 589
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 567
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 566
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 524
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 515
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 512
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 507
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 503
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 482
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 460
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 423
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 398
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 394
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 380
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 359
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 355
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 343
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 338
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 338
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 337
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 329
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 328
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 320
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 313
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 302
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 298
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 294
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 293
Microsoft Windows 16882 764
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 512
Kaspersky Internet Security 497 458
Google Android 15243 400
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 365
Linux OS 11533 352
Apple iOS 8583 194
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 184 155
Kaspersky OS 156 141
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Corporate Endpoint Security Suite - Kaspersky Hybrid Cloud Security 146 138
Microsoft Office 4170 137
Новые облачные технологии - МойОфис 958 129
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 133 128
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 171 127
Apple macOS 2419 117
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 116
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 115
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 145 101
Microsoft Windows 2000 8678 99
Kaspersky Security Network - KSN 104 98
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 106 98
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 96
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 96
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 93
Oracle Java - язык программирования 3469 93
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 90
Kaspersky GReAT 89 89
Microsoft Windows XP 2431 88
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 88 87
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 86
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 83
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 98 81
Apple - App Store 3109 79
Google Chrome - браузер 1701 77
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 75
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 74
Microsoft Outlook 1506 74
Kaspersky Security Center - KSC 83 71
Google YouTube - Видеохостинг 3002 68
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 67
Касперский Евгений 337 323
Земков Сергей 159 157
Касперская Наталья 319 106
Путин Владимир 3454 97
Гостев Александр 84 84
Голованов Сергей 77 77
Киселёв Алексей 90 67
Галов Дмитрий 66 65
Кулашова Анна 73 61
Иванов Антон 98 52
Зенкин Денис 263 48
Сиденко Андрей 47 47
Медведев Дмитрий 1665 46
Шадаев Максут 1210 44
Наместников Юрий 40 40
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 38
Шабанов Илья 60 37
Комиссаров Дмитрий 248 35
Кондаков Гарри 35 35
Суворов Андрей 47 34
Стоянов Руслан 37 34
Лукацкий Алексей 140 31
Гудилин Олег 30 30
Камлюк Виталий 30 30
Ложкин Сергей 49 30
Наумов Евгений 38 28
Калинин Дмитрий 38 28
Свистунова Ольга 28 28
Деденок Роман 27 27
Духвалов Андрей 27 27
Гребенников Николай 33 27
Усова Марина 26 26
Врублевский Павел 105 25
Макаров Валентин 251 25
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 25
Закоржевский Вячеслав 94 25
Чеглаков Андрей 63 24
Хайретдинов Рустэм 95 24
Мельникова Анастасия 440 23
Прибочий Михаил 44 23
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3706
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 931
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 649
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 418
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 414
Европа 24964 398
Германия - Федеративная Республика 13221 318
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 265
Украина 7928 218
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 201
Индия - Bharat 5869 188
Азия - Азиатский регион 5920 176
Франция - Французская Республика 8177 176
Беларусь - Белоруссия 6289 159
Ближний Восток 3154 148
Япония 13807 144
Бразилия - Федеративная Республика 2520 139
Африка - Африканский регион 3641 124
Южная Корея - Республика 7052 122
Казахстан - Республика 6048 119
Италия - Итальянская Республика 4508 116
Израиль 2856 110
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 107
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 106
Турция - Турецкая республика 2620 104
Испания - Королевство 3840 99
Европа Восточная 3138 97
Канада 5081 95
Нидерланды 3746 95
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 85
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 84
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 77
Иран - Исламская Республика Иран 1155 73
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 68
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 67
Китай - Тайвань 4245 67
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 66
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 65
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 59
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 595
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Kaspersky Academy - Академия Касперского - Kaspersky SafeBoard - Учебный Центр Лаборатории Касперского 24 23
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 22
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 17
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 17
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 12
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 10
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 9
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 9
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 8
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 8
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 8
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ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 7
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ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 6
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 6
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 6
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НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 5
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Infosecurity - выставка 63 13
CNews FORUM Кейсы 313 12
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 12
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 10
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FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 6
Kaspersky Open Innovation Program 6 6
РИФ - Российский Интернет Форум 109 5
Docflow 148 5
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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