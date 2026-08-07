Получите все материалы CNews по ключевому слову
Kaspersky Лаборатория Касперского
Лаборатория Касперского представляет собой международную компанию, специализирующуюся на разработке решений и услуг в сфере кибербезопасности. Основанная Евгением Касперским, она входит в группу компаний с аналогичным названием. Компания предлагает спектр продуктов, включая Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (SIEM-система), Kaspersky SD-WAN, Kaspersky EDR Expert, Kaspersky Container Security и другие.
В своей деятельности Лаборатория Касперского сотрудничает с различными организациями и государственными структурами. Например, компания работала с ОАО «РЖД» над созданием ИТ-сервиса для блокировки перекупщиков билетов. Также она предоставила Интерполу данные о киберугрозах в рамках операции Red Card в Африке.
Технологии, применяемые Лабораторией Касперского, охватывают защиту от вредоносного ПО, фишинга, спама, атак через уязвимости в open source проектах и облачные хранилища. Специалисты компании регулярно выявляют новые угрозы, такие как бэкдоры, троянцы удаленного доступа и вредоносные SVG-файлы. В 2024 году эксперты компании обнаружили рост числа вредоносных файлов в интернете до 500 тысяч в день.
Компания также сотрудничает с различными ИТ-интеграторами и разработчиками, такими как «Кросс технолоджис», «Флант» и другими.
Конкурирующие компании на рынке кибербезопасности:
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 44 дела, на cумму 1 083 623 354 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|07.08.2026
|
Парки и зоны отдыха: злоумышленники создают с помощью ИИ сайты несуществующих объектов развлечений
выпуская сотни похожих сайтов для разных регионов. Чтобы распознать подобные мошеннические сайты, «Лаборатория Касперского» рекомендует обращать внимание на следующие признаки: обещания беспла
|06.08.2026
|
«Лаборатория Касперского» обнаружила зараженные iOS-приложения, распространяющиеся через Telegram
Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили зараженные версии популярных iOS-приложений, распространя
|05.08.2026
|
«Лаборатория Касперского обнаружила более 390 тысяч фишинговых атак с использованием облачных платформ за последний год
шинговые схемы», — сказала Ольга Алтухова, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского». «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям: с осторожностью проходите CAPTCHA — как п
|04.08.2026
|
SafeTech CA и SIEM-система «Лаборатории Касперского» успешно прошли тестирование на совместимость
SafeTech Lab и «Лаборатория Касперского» обеспечили совместную работу центра сертификации SafeTech CA и SIEM-
|03.08.2026
|
«Лаборатория Касперского» стала одним из первых участников программы ДИТ Москвы по тестированию SD-WAN
«Лаборатория Касперского» стала одним из первых участников публичного тестирования технологий
|30.07.2026
|
Обнаружена сложная кампания кибершпионажа, ориентированная на организации Центральной Азии и Сирии
Эксперты Kaspersky GReAT (Глобального центра исследования и анализа угроз «Лаборатории Касперского») выявили сложную кампанию кибершпионажа, нацеленную на государственн
|29.07.2026
|
«Лаборатория Касперского»: российские ИТ-компании получают фишинговые рассылки с «повреждёнными» документами
«Лаборатория Касперского» сообщила об обнаружении новой кампании кибершпионажа группы GOFFEE,
|27.07.2026
|
«Лаборатория Касперского»: мошенники используют ажиотаж вокруг премьеры «Одиссеи» для обмана российских пользователей
ристофера Нолана стала одной из самых обсуждаемых и ожидаемых мировых премьер этого года. Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили ряд поддельных ресурсов, обещающих дать возможность увиде
|24.07.2026
|
65% родителей считают компьютерную грамотность такой же важной, как школьные предметы
программированием, 3D-моделированием. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования «Лаборатории Касперского» и образовательной платформы «Учи.ру». Об этом CNews сообщили предста
|22.07.2026
|
Новая база знаний и поддержка внешних LLM: «Лаборатория Касперского» расширила возможности своей SIEM-системы
«Лаборатория Касперского» представила версию 4.6 своей SIEM-системы Kaspersky Unified Monitori
|21.07.2026
|
MONT расширил портфель продуктов Kaspersky в Белоруссии
ГК MONT продолжает развивать сотрудничество с Kaspersky в Белоруссии и выводит на рынок расширенный портфель корпоративных решений вендора в области информационной безопасности. Партнерство стало шагом в условиях роста числа киберугроз, уж
|20.07.2026
|
«Лаборатория Касперского»: мошенники подделывают сайты зарубежных операторов в сезон отпусков
ющих за рубежом. Вместе с этим увеличивается и риск столкнуться с мошенниками: по данным экспертов «Лаборатории Касперского», в разных странах мира распространены схемы обмана покупателей SIM‑к
|16.07.2026
|
В смартфоне — почти вся жизнь: какие данные россияне доверяют мобильным устройствам
а его компрометации. Какие именно сведения россияне чаще всего доверяют своим смартфонам, выяснила «Лаборатория Касперского» в новом исследовании*. Об этом CNews сообщили представители «Лаборат
|16.07.2026
|
Kaspersky GReAT: идёт сложная целевая кибератака против российских компаний через механизм обновлений ViPNet
Эксперты Kaspersky GReAT (Глобального центра исследования и анализа угроз «Лаборатории Касперского») обнаружили новую сложную целевую кибератаку HelloNet против российс
|15.07.2026
|
Kaspersky Vulnerability Management выходит на российский рынок
«Лаборатория Касперского» объявила о коммерческом запуске в России Kaspersky Vulnerability Man
|15.07.2026
|
Новая вредоносная платформа OkoBot нацелена на пользователей криптовалюты
казал Дмитрий Галов, руководитель Kaspersky GReAT (Глобального центра исследования и анализа угроз «Лаборатории Касперского») в России. Эксперты Kaspersky GReAT рекомендуют пользователям: ни в
|13.07.2026
|
Обнаружение ИИ-писем, выявление сотрудников в зоне риска и гибкая маршрутизация: «Лаборатория Касперского» обновила решение для защиты корпоративной почты
«Лаборатория Касперского» представила новую версию Kaspersky Security для почтовых серверов. В
|10.07.2026
|
Каждая третья жертва цифрового насилия в мире испытывает его последствия в реальной жизни
Более трети (34%) респондентов глобального опроса «Лаборатории Касперского» рассказали о том, что испытывали последствия цифрового насилия в реа
|09.07.2026
|
Промышленность России под сложной фишинговой атакой. Хакеры применили многоступенчатую схему
щиты и повышать уровень цифровой грамотности сотрудников, добавил эксперт. Соблюдайте безопаснсоть «Лаборатория Касперского» также рекомендует организациям соблюдать ряд правил. Во-первых, повы
|08.07.2026
|
«Лаборатория Касперского» обнаружила многоступенчатую фишинговую атаку на производство РФ
Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили целевую фишинговую кампанию, направленную на производственны
|08.07.2026
|
Kaspersky NGFW получил крупнейшее обновление с момента запуска
«Лаборатория Касперского» представила большое обновление межсетевого экрана нового поколения K
|07.07.2026
|
Хакеры научились заходить в корпоративные аккаунты Microsoft без логина и пароля
к корпоративным учетным записям без кражи логинов и паролей, об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». Device Code Flow (OAuth 2.0) — это метод авторизации, который позво
|07.07.2026
|
«Лаборатория Касперского» предупредила о фишинговой кампании, злоупотребляющей механизмом авторизации Microsoft
Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили фишинговую кампанию, в которой злоумышленники используют
|07.07.2026
|
Число кибератак на российскую промышленность в первой половине 2026 года выросло почти на треть
внению с аналогичным периодом в 2025 г. выросла на 50%), а также вредоносное ПО для AutoCAD (16%). «Лаборатория Касперского» представила отчет «Киберпульс.Промышленность», в котором эксперты Ka
|06.07.2026
|
28% промышленных компаний в мире в 2025 г. подвергались кибератакам с применением ИИ
ы по кибербезопасности также активно используют современные инструменты и методы с применением ИИ. „Лаборатория Касперского” более 20 лет развивает ИИ-технологии и внедряет их в свои защитные р
|06.07.2026
|
Потрачено: как мошенники эксплуатируют тему предзаказа GTA VI в России
лтухова, старший контент-аналитик в «Лаборатории Касперского». Чтобы избежать подобных киберугроз, «Лаборатория Касперского» рекомендует: скачивать игры и моды только с официальных и надежных с
|03.07.2026
|
Приложение-приманку под видом психологического теста используют для кибератак на госсектор и энергетику РФ и других стран
Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили вредоносную кампанию, которая связана с ранее неизвестной
|02.07.2026
|
НПФ «Будущее» усиливает защиту контейнерных сервисов с помощью Kaspersky Container Security
повышения надёжности и защищённости внутренних сервисов, работающих в контейнерной среде. Решение «Лаборатории Касперского» позволило фонду усилить контроль безопасности контейнерных приложени
|02.07.2026
|
«Лаборатория Касперского»: в 2025 году свыше половины инцидентов высокой критичности в организациях оставались незамеченными более 90 дней
а реактивного подхода, недостаточного мониторинга и операционных недостатков. Такие выводы сделала «Лаборатория Касперского» по итогам работы сервиса для выявления признаков компрометации в сет
|02.07.2026
|
Более половины объявлений в даркнете о продаже первоначального доступа нацелены на малый и средний бизнес
сотрудников», — сказала Екатерина Белобородова, аналитик Kaspersky Digital Footprint Intelligence. «Лаборатория Касперского» рекомендует предпринимателям: установить на корпоративные устройства
|01.07.2026
|
Раскрыта широкомасштабная кампания по распространению троянца удалённого доступа через легальный инструмент ScreenConnect
«Лаборатория Касперского» обнаружила, что инструмент удалённого администрирования ScreenConnec
|30.06.2026
|
Нетайные переписки: «Лаборатория Касперского» выявила инструмент, позволяющий злоумышленникам получать доступ к корпоративной почте в Gmail
Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новый вектор атаки и инструментарий для компрометации кор
|29.06.2026
|
«Лаборатория Касперского»: группа вымогателей Gentlemen обновила инструментарий
ководитель Kaspersky GReAT в Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Для защиты от программ-вымогателей «Лаборатория Касперского» рекомендует организациям: регулярно обновлять программное обеспечени
|25.06.2026
|
«Лаборатория Касперского»: число кибератак с вредоносным ПО под видом ИИ-сервисов на небольшие компании выросло в пять раз в 2026 году
Родион Пьянов, менеджер продукта Kaspersky Small Office Security. Для защиты бизнеса от киберугроз «Лаборатория Касперского» рекомендует: выбирать решения с учётом размера компании и отраслевых
|24.06.2026
|
«Лаборатория Касперского»: идёт сложная вредоносная кампания, нацеленная на организации в Азии, Латинской Америке и Европе
атакующие использовали ранее неизвестный загрузчик вредоносного ПО — SharkLoader. На данный момент «Лаборатория Касперского» не связывает эту кампанию с какой-либо известной группой и продолжае
|23.06.2026
|
Kaspersky GReAT: под видом деловых документов через популярный мессенджер массово распространяется вредоносное ПО
В июне 2026 г. эксперты Глобального центра исследования и анализа угроз «Лаборатории Касперского» (Kaspersky GReAT) обнаружили кампанию по распространению вредоносных
|19.06.2026
|
Футбольный финт: «Лаборатория Касперского» выявила сотни поддельных сайтов, имитирующих официальные ресурсы FIFA
«Лаборатория Касперского» выявила более 330 уникальных доменов, имитирующих официальные ресурс
|18.06.2026
|
В Kaspersky Container Security появилась возможность создавать собственные политики и бенчмарки безопасности
«Лаборатория Касперского» обновила решение для защиты контейнерных сред Kaspersky Container Se
|17.06.2026
|
Злоумышленники крадут учетные данные пользователей Steam через зараженные обои для рабочего стола
Исследователи «Лаборатории Касперского» обнаружили вредоносную кампанию с использованием сервиса Steam Works
|16.06.2026
|
Kaspersky Symphony XDR обеспечивает информационную безопасность «Сетевой компании»
ы — от рабочих мест и почты до корпоративных серверов и сети. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». Решение в пользу Kaspersky Symphony XDR было принято в связи с тем,
Kaspersky и организации, системы, технологии, персоны:
|Касперский Евгений 337 323
|Земков Сергей 159 157
|Касперская Наталья 319 106
|Путин Владимир 3454 97
|Гостев Александр 84 84
|Голованов Сергей 77 77
|Киселёв Алексей 90 67
|Галов Дмитрий 66 65
|Кулашова Анна 73 61
|Иванов Антон 98 52
|Зенкин Денис 263 48
|Сиденко Андрей 47 47
|Медведев Дмитрий 1665 46
|Шадаев Максут 1210 44
|Наместников Юрий 40 40
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 38
|Шабанов Илья 60 37
|Комиссаров Дмитрий 248 35
|Кондаков Гарри 35 35
|Суворов Андрей 47 34
|Стоянов Руслан 37 34
|Лукацкий Алексей 140 31
|Гудилин Олег 30 30
|Камлюк Виталий 30 30
|Ложкин Сергей 49 30
|Наумов Евгений 38 28
|Калинин Дмитрий 38 28
|Свистунова Ольга 28 28
|Деденок Роман 27 27
|Духвалов Андрей 27 27
|Гребенников Николай 33 27
|Усова Марина 26 26
|Врублевский Павел 105 25
|Макаров Валентин 251 25
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 25
|Закоржевский Вячеслав 94 25
|Чеглаков Андрей 63 24
|Хайретдинов Рустэм 95 24
|Мельникова Анастасия 440 23
|Прибочий Михаил 44 23
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.