Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Kaspersky
Лаборатория Касперского
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 2754, упоминаний - 8339
Kaspersky упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1821 45
|Касперский Евгений 218 29
|Касперская Наталья 197 23
|Наместников Юрий 39 18
|Марцынкьян Сергей 19 14
|Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 14
|Coats Dan - Коутс Дэн 14 14
|Иванов Антон 39 13
|Киселёв Алексей 28 12
|Медведев Дмитрий 1433 12
|Прибочий Михаил 34 12
|Земков Сергей 150 12
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 11
|Шебулдаев Георгий 12 11
|Наумов Евгений 25 11
|Водясов Алексей 97 10
|Моисеев Александр 15 10
|Дворкович Аркадий 169 10
|Сидорина Татьяна 10 10
|Голованов Сергей 37 10
|Волож Аркадий 181 9
|Сизов Григорий 13 9
|Чеглаков Андрей 40 8
|Мзоков Виталий 12 8
|Чебышев Виктор 13 8
|Демидова Надежда 11 8
|Мельникова Анастасия 166 8
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 7
|Круглов Кирилл 7 7
|Мишустин Михаил 302 7
|Hendel Thomas - Хендель Томас 12 7
|Зайцев Михаил 145 7
|Никифоров Николай 1126 7
|Акимов Максим 167 7
|Галов Дмитрий 11 7
|Лукацкий Алексей 67 7
|Галушкин Олег 168 7
|Соколов Алексей 121 6
|Комиссаров Дмитрий 157 6
|Духвалов Андрей 18 6
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757555, в очереди разбора - 661245.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757555, в очереди разбора - 661245.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru