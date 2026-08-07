Kaspersky - Лаборатория Касперского

Лаборатория Касперского представляет собой международную компанию, специализирующуюся на разработке решений и услуг в сфере кибербезопасности. Основанная Евгением Касперским, она входит в группу компаний с аналогичным названием. Компания предлагает спектр продуктов, включая Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (SIEM-система), Kaspersky SD-WAN, Kaspersky EDR Expert, Kaspersky Container Security и другие.

В своей деятельности Лаборатория Касперского сотрудничает с различными организациями и государственными структурами. Например, компания работала с ОАО «РЖД» над созданием ИТ-сервиса для блокировки перекупщиков билетов. Также она предоставила Интерполу данные о киберугрозах в рамках операции Red Card в Африке.

Технологии, применяемые Лабораторией Касперского, охватывают защиту от вредоносного ПО, фишинга, спама, атак через уязвимости в open source проектах и облачные хранилища. Специалисты компании регулярно выявляют новые угрозы, такие как бэкдоры, троянцы удаленного доступа и вредоносные SVG-файлы. В 2024 году эксперты компании обнаружили рост числа вредоносных файлов в интернете до 500 тысяч в день.

Компания также сотрудничает с различными ИТ-интеграторами и разработчиками, такими как «Кросс технолоджис», «Флант» и другими.

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