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Kaspersky
Лаборатория Касперского


20.10.2021 «Лаборатория Касперского»: почти 30% родителей в России считают, что некоторые видеоигры делают детей жестокими 2
19.10.2021 Популярная сторонняя модификация для WhatsApp заражает смартфоны «неубиваемым» хакерским ПО 2
12.10.2021 «Яндекс.дзен» объявляет о новых назначениях в руководстве 1
05.10.2021 Принципы Генса. ИТ-рынок вспоминает основателя «Ланит» 1
04.10.2021 Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную 1
01.10.2021 Рынок комплектующих перекосило, а нас ждет импортозамещение. Что дальше? 2
30.09.2021 «Лаборатория Касперского» предупредила о вредоносной рассылке от имени финансового регулятора 4
29.09.2021 Форум 7 октября: "Global Information Security Days 2021" 1
28.09.2021 «Лаборатория Касперского»: в даркнете продают троянца BloodyStealer, который ворует аккаунты в Steam, Origin и EGS 3
28.09.2021 Власти принудительно сделали «Яндекс» поисковиком по умолчанию на всех гаджетах 1
24.09.2021 Более 100 млн медицинских и пожарных устройств интернета вещей содержат «дыру», вызывающую отказ 1
23.09.2021 У основателя Chronopay требуют миллионы 1
22.09.2021 Студентам приготовиться: в «Лаборатории Касперского» открыт новый набор на программу стажировок SafeBoard 2
20.09.2021 МИД приобретает российские СУБД вместо ПО Microsoft 1
16.09.2021 В гонке создателей планшетов на российском чипе «Скиф» наметился лидер с собственным радиозаводом 1
16.09.2021 18 российских организаций атакованы через ранее неизвестную уязвимость в Microsoft Office 2
15.09.2021 В продажу выходит первый российский смартфон, разработанный под отечественный процессор 1
13.09.2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» состоится при поддержке РБК Events и Accenture 1
08.09.2021 «Лаборатория Касперского» обнаружила в даркнете около 700 объявлений на тему эксплойтов 2
06.09.2021 Подтверждена совместимость решений «Лаборатории Касперского» и «Айти бастион» 3
03.09.2021 Приложение Kinbery будет уведомлять родителей о посещении детьми нежелательных сайтов 2
02.09.2021 «Лаборатория Касперского» обнаружила всплеск заражений новой версией банковского троянца QakBot 2
01.09.2021 Крупнейшие цифровые российские компании объединяют усилия по защите детей в цифровой среде 1
30.08.2021 «Лаборатория Касперского» обнаружила в Google Play новые фейковые приложения с социальными выплатами 6
27.08.2021 За три месяца «Лаборатория Касперского» зафиксировала более 100 таргетированных почтовых атак на компании в России 2
26.08.2021 «Лаборатория Касперского»: русскоговорящих пользователей больше всего волнует конфиденциальность во «Вконтакте», Instagram и Google 3
26.08.2021 Что такое интеллектуальное предприятие и почему все хотят его построить 1
26.08.2021 «Лаборатория Касперского» обнаружила схему распространения зловреда под видом популярных видеоигр 3
23.08.2021 Президент Украины запретил своим гражданам смотреть интернет-ТВ от «Ростелекома» 1
12.08.2021 «Лаборатория Касперского» и ВТБ оценили объемы онлайн-мошенничества в первом полугодии 2021 6
11.08.2021 Утвержден новый список российского ПО для предустановки на гаджеты. Приложений стало больше 1
06.08.2021 Росатом, «Лаборатория Касперского» и Ассоциация «Доверенная платформа» объединились для внедрения принципов сквозной безопасности 4
03.08.2021 «Лаборатория Касперского»: в первом полугодии 2021 доля звонков с подозрением на мошенничество выросла почти на 17% 1
02.08.2021 В России не нашлось поставщика серверов и СХД для «Гособлака» 1
30.07.2021 «Лаборатория Касперского»: во II квартале 2021 года выросло число сложных целевых атак 3
29.07.2021 Встроенный антивирус Android не видит треть угроз, но пугает ложными срабатываниями 1
26.07.2021 «Лаборатория Касперского» пилотирует интеллектуальную систему для аналитики чрезвычайных ситуаций 2
22.07.2021 Google удалила из поисковой выдачи сотни тысяч ссылок из-за российского «закона о VPN» 1
21.07.2021 «Лаборатория Касперского»: почти каждый десятый инцидент кибербезопасности в организациях — критический 4
20.07.2021 «Лаборатория Касперского» помогла защитить бензоколонки Tatsuno от киберугроз 2

Публикаций - 2754, упоминаний - 8339

Kaspersky упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 284
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 103
VK - Mail.ru Group 2482 83
Google LLC 7135 81
Yandex - Яндекс 4100 71
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 60
Apple Inc - Эппл Рус 7685 55
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 51
InfoWatch - Инфовотч 603 49
Samsung Electronics 5641 43
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 198 42
SAP SE 3208 41
Код Безопасности 365 38
Cisco Systems 2037 36
SEC Consult Services 929 35
Dr.Web - Доктор Веб 976 35
IBM 3530 33
Крок 1219 30
АйТи 749 30
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 28
Acronis - Акронис 364 27
Kaspersky Lab ICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team 33 25
Intel Security McAfee - McAfee Associates 386 25
Huawei 2727 24
3728 21
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 21
Telegram Group 702 20
Infotecs - ИнфоТеКС 249 20
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 19
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 19
Ланит ГК 1155 18
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 17
Softline - Софтлайн 1474 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 15
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 15
Ростех - Ростехнологии 2230 15
Rambler Group - Рамблер ГК 484 14
Инфосистемы Джет 675 14
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 37 13
SAP CIS - САП СНГ 753 12
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 64
РЖД - Российские железные дороги 1081 20
Почта России ПАО 1570 16
HeadHunter Group - HH Group 336 15
Газпромбанк - ГПБ 692 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 12
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 10
Альфа-Банк 1123 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 8
РВК - Российская венчурная компания 476 7
Роснефть НК 367 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 7
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 7
Газпром ПАО 519 7
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 6
Газпром нефть 380 6
Транснефть 159 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 6
Assist - Ассист 124 5
Yara - Яра 8 5
Открытие ФК 538 5
Башнефть ПАО АНК 90 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 5
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 5
X5 Group 599 5
Нэклис-Банк 15 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 4
Норникель - Норильский никель 177 4
Аэрофлот 492 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 4
X5 Group - Пятерочка 559 4
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 4
eBay Inc 529 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 3
Avito - Авито 171 3
Уралсиб Банк 389 3
Visa International 1345 3
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 91
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 61
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 56
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 35
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 35
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 32
Президент Российской Федерации 1439 29
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 25
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 22
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 18
Правительство РФ 2200 18
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 17
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 16
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 97 16
DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 18 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 14
Конгресс США - Сенат - Комитет по разведке 14 14
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 12
Пентагон - Министерство обороны США 277 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 12
GSA - U.S. General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 14 11
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 10
Счётная палата РФ 460 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 8
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 8
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 8
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 8
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 71 7
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 7
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 7
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 7
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 6
Руссофт - Russoft 250 14
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 8
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 7
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 7
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 7
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 3
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 8 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 3
CSA - Cloud Security Alliance 10 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 2 2
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 2 2
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация 3 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 2
Демократическая политическая партия США 36 2
ЛДПР 68 2
АРБ - Ассоциация российских банков 82 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 2
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 1 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
РОАД - Российские автомобильные дилеры - ассоциация 1 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности 5 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 2 1
СОИ - Союз операторов интернета 2 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
FIRST - Forum of Incident Response and Security Teams - сообщество команд реагирования на компьютерные инциденты 3 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 1 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
WWP EN - European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence 1 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 189
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 76
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 67
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 63
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 57
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 54
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 52
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 32
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 32
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 31
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 27
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 27
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 26
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 25
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 24
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 22
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 22
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 21
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 20
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 18
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 133 16
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 16
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 15
Фишинг - Phishing 96 14
Flash 472 13
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 378 13
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 12
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 12
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 55 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 11
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 9
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 9
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 600 9
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 9
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 8
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 8
Bug Bounty - Программа оплаты поиска уязвимостей 25 7
Google Android 10750 239
Microsoft Windows 10 6622 152
Apple iOS 5741 99
Kaspersky Internet Security 289 61
Google Play - Google Store - Android Market 2515 52
Apple macOS 922 51
Linux OS 4249 49
Новые облачные технологии - МойОфис 311 47
Microsoft Windows 851 45
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 118 42
Java - Язык программирования 1169 40
Kaspersky Enterprise Space Security 42 35
Kaspersky Total Space Security 38 32
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 63 31
Kaspersky Work Space Security 35 30
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 47 29
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 38 29
Kaspersky Mobile Security 29 28
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform 42 27
Microsoft Windows 7 1662 26
Kaspersky Security Cloud 27 25
VK - Mail.ru Одноклассники 856 22
Symbian OS 767 22
Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS 37 21
Microsoft Office 1926 20
Microsoft Windows 8 1228 20
JavaScript - Язык программирования 627 19
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 40 19
WhatsApp Messenger 654 18
KasperskyOS 29 17
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 15
Microsoft Azure 1171 15
Microsoft Exchange 680 14
Microsoft Windows Phone OS 1472 14
Google YouTube - Видеохостинг 1710 14
Kaspersky DDoS Protection 18 14
Google Chrome - браузер 1117 13
Kaspersky Total Security 29 13
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 111 13
Путин Владимир 1821 45
Касперский Евгений 218 29
Касперская Наталья 197 23
Наместников Юрий 39 18
Марцынкьян Сергей 19 14
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 14
Coats Dan - Коутс Дэн 14 14
Иванов Антон 39 13
Киселёв Алексей 28 12
Медведев Дмитрий 1433 12
Прибочий Михаил 34 12
Земков Сергей 150 12
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 11
Шебулдаев Георгий 12 11
Наумов Евгений 25 11
Водясов Алексей 97 10
Моисеев Александр 15 10
Дворкович Аркадий 169 10
Сидорина Татьяна 10 10
Голованов Сергей 37 10
Волож Аркадий 181 9
Сизов Григорий 13 9
Чеглаков Андрей 40 8
Мзоков Виталий 12 8
Чебышев Виктор 13 8
Демидова Надежда 11 8
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Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 7
Круглов Кирилл 7 7
Мишустин Михаил 302 7
Hendel Thomas - Хендель Томас 12 7
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Акимов Максим 167 7
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Комиссаров Дмитрий 157 6
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Россия - Российская федерация - РФ 57238 1336
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