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Усова Марина



27.01.2025 Обновлена платформа Kaspersky Anti Targeted Attack для защиты от целевых кибератак 1
25.11.2024 Axoft представляет ПАК «Алькор» на базе решений «Гравитон», «Группы Астра» и «Лаборатории Касперского» 1
01.10.2024 Isource и «Лаборатория Касперского» будут сотрудничать в области информационной безопасности АСУ ТП 1
01.10.2024 «Систэм Электрик» представила комплексный подход к импортозамещению на объектах критической информационной инфраструктуры 1
01.08.2024 «ДиалогНаука» осуществила продление лицензий продуктов «Лаборатории Касперского» для защиты ООО «Ачим Девелопмент» 1
05.06.2024 Nerpa и «Лаборатория Касперского» выпустили программно-аппаратные комплексы (ПАК) для повышения корпоративной безопасности 1
29.05.2024 Решение Kaspersky Industrial CyberSecurity усилило защиту курорта «Манжерок» 1
10.04.2024 ГК Softline вновь обеспечила информационную безопасность цифрового образовательного контента для ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 1
03.04.2024 OCS стала официальным дистрибьютором продуктов «Лаборатории Касперского» 1
27.11.2023 «Лаборатория Касперского» выбрала сертифицированную Java Axiom JDK Certified в качестве платформы для своих продуктов 1
25.09.2023 «Банк русский стандарт» внедрил российское ПО: SIEM-систему «Лаборатории Касперского» 1
06.09.2023 Подтверждена совместимость серверов Delta Computers и ПО «Лаборатории Касперского» 1
26.07.2023 «Лаборатория Касперского» расширила возможности Kaspersky Embedded Systems Security функцией защиты встраиваемых систем на базе Linux 1
10.04.2023 «Магнит» перешёл на решения «Лаборатории Касперского» в области кибербезопасности 1
12.10.2022 «Мой офис» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость своих продуктов для обеспечения безопасного хранения данных 1
28.04.2021 «Лаборатория Касперского»: только в 31% крупных российских компаний есть отдел кибербезопасности 1
09.09.2020 Решение «Лаборатории Касперского» обеспечит информационную безопасность нотариальных контор 1
13.08.2020 Марина Усова стала руководителем управления корпоративных продаж «Лаборатории Касперского» в России 1
13.05.2011 Банк «Кольцо Урала» выбрал защиту «Лаборатории Касперского» 1
26.02.2010 «Лаборатория Касперского» будет защищать аэропорт «Кольцово» 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Усова Марина и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4879 19
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 4
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 451 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1884 2
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 74 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 1
Softline - Софтлайн 2818 1
ДиалогНаука 252 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 169 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 1
Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 44 1
Intel Corporation 12199 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 323 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Soft - Систэм Софт 11 1
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 25 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 852 1
Русский стандарт Банк 442 1
Кольцо Урала КБ 14 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7320 1
Ачим Девелопмент - Achim Development 4 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 21 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2807 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4093 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4756 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11647 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3139 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 45 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4966 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 238 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27445 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50505 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29712 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19339 9
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12617 8
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2191 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11622 3
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 643 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25372 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13127 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21153 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1228 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30724 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6666 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15731 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7572 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7422 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5041 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4079 2
Нагрузочное тестирование - Load testing 526 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5007 2
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 388 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12752 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3788 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6673 2
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 589 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13939 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3917 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14394 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9388 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1903 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9375 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2146 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 437 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24165 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6229 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6777 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4990 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2306 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 118 8
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 105 6
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 5
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 156 2
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Work Space Security - KWSS 44 2
Linux OS 9957 2
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 58 2
OCS Distribution - Nerpa ПК - Nerpa Ladoga - Nerpa Baltic - Nerpa Nord - Nerpa Caspica 7 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 2
Kaspersky Anti-Spam - SpamTest 55 1
Kaspersky MDR - Kaspersky Managed Detection and Response - KMDR 23 1
Kaspersky Security for Internet Gateway 4 1
Kaspersky Expert Security 5 1
Kaspersky Optimum Security 13 1
Kaspersky Internet Security 457 1
Новые облачные технологии - МойОфис 780 1
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 73 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 64 1
Microsoft Windows 15668 1
Kaspersky Embedded Systems Security 11 1
Kaspersky Fraud Prevention 21 1
Kaspersky Web Traffic Security 4 1
Kaspersky Private Security Network - KPSN 5 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Delta Computers - Delta Tioga Pass 20 1
Oracle Java - язык программирования 3076 1
Delta Computers - Delta Argut 11 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 84 1
Docker - Платформа распределённых приложений 335 1
Kaspersky OS 124 1
BellSoft - LiberCat 47 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 100 1
Kaspersky SD-WAN 16 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ - WebScadaMT 2 1
Axoft - Алькор ПАК 1 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 114 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации 41 1
Прибочий Михаил 44 1
Муковозов Михаил 4 1
Буравцов Александр 15 1
Мамлеева Лариса 1 1
Наумов Евгений 38 1
Василенко Александр 89 1
Рогожин Александр 2 1
Малеванов Евгений 1 1
Гаврилов Артем 1 1
Терещенко Максим 20 1
Юдина Ольга 8 1
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Карпов Роман 60 1
Гончарова Наталья 3 1
Фильченков Александр 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 144407 18
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2942 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14118 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1446 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3946 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43204 1
Россия - УФО - ЯНАО - Уренгойское НГКМ - Уренгойское газовое (нефтегазоконденсатное) месторождение 19 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14341 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8404 7
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1200 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51072 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48039 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6062 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2340 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29065 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13520 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2307 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6131 1
Нотариат - Notary Public - Нотариус 88 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24104 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9806 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4148 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5527 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2921 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6975 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5765 1
Fortune Business Insights 15 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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