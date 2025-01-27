Усова Марина
Усова Марина и организации, системы, технологии, персоны:
|АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
|Прибочий Михаил 44 1
|Муковозов Михаил 4 1
|Буравцов Александр 15 1
|Мамлеева Лариса 1 1
|Наумов Евгений 38 1
|Василенко Александр 89 1
|Рогожин Александр 2 1
|Малеванов Евгений 1 1
|Гаврилов Артем 1 1
|Терещенко Максим 20 1
|Юдина Ольга 8 1
|Журавлев Георгий 1 1
|Карпов Роман 60 1
|Гончарова Наталья 3 1
|Фильченков Александр 11 1
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