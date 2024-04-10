ГК Softline вновь обеспечила информационную безопасность цифрового образовательного контента для ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, осуществил для ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» экспертизу цифрового образовательного контента. С помощью специализированного программного обеспечения «Лаборатории Касперского» эксперты вендора и Softline проверяют учебные материалы на отсутствие вредоносного содержимого. Это позволяет заказчику предоставлять безопасный и проверенный контент в подведомственные учреждения среднего общего образования Российской Федерации, тем самым гарантируя качественное электронное обучение в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Об этом CNews сообщили представители Softline.

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» разрабатывает цифровой образовательный контент по всем уровням и учебным предметам общего образования. Цель этой деятельности заключается в формировании единого курса с применением электронных образовательных материалов, а также средств для определения уровня знаний и навыков обучающихся по предметам, изучаемым на базовом уровне начального, основного и среднего общего образования. Цифровой образовательный контент и сервисы проходят тщательную проверку по целому ряду критериев в соответствии с установленным Минпросвещения России порядком.

Одной из важнейших процедур является проведение экспертизы на предмет отсутствия вредоносного программного обеспечения в разработанных электронных образовательных материалах.

ГК Softline проводит экспертизу контента для «Академии Минпросвещения России» с 2021 г. путем заключения договора на оказание услуг по проведению экспертизы на предмет отсутствия вредоносного содержимого. По итогам этой проверки заказчику предоставляется экспертное заключение. Экспертиза включает проверку каждой единицы цифрового образовательного контента с помощью следующих детектирующих технологий: антивирусный сканер; поведенческий анализ; песочница; анализ сетевой активности; проверка похожести на известные вредоносные объекты; детектирующие технологии на основе машинного обучения; проверка по глобальной базе знаний.

«Мы работаем с «Академией Минпросвещения России» по разным направлениям уже несколько лет. Проведение экспертизы образовательного контента заказчика стало для нас значимым событием, поскольку мы видим большую социальную значимость этого проекта. Проверку учебного контента мы провели совместно с нашим стратегическим партнером «Лабораторией Касперского» впервые три года назад. В результате заказчик убедился в высокой эффективности такой процедуры. Это привело к тому, что тщательная экспертиза электронных образовательных материалов теперь проводится нашей командой при помощи вендора ежегодно и является неотъемлемой частью защиты от киберугроз, реализуемой ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», — сказал Артем Гаврилов, ведущий менеджер по продажам управления по работе с государственными организациями ГК Softline.

«Мы сотрудничаем с командой Softline с момента ее создания и полностью уверены в экспертизе ее специалистов. Совместно с нашим партнером мы стремимся обеспечить цифровую устойчивость и защищенность своим клиентам. Наши решения KATA и KEDR Expert включают передовые механизмы обнаружения и гарантируют защиту от продвинутых угроз. С помощью этого ПО было проведено сканирование и анализ на наличие вредоносного содержимого большого объема данных для ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», что позволило заказчику эффективно управлять рисками кибербезопасности», — сказала Марина Усова, руководитель направления корпоративных продаж «Лаборатории Касперского».

«Одной из наших приоритетных задач является создание цифровой образовательной среды (единого образовательного пространства), в связи с чем мы уделяем большое внимание разработке электронных образовательных материалов для реализации основных общеобразовательных программ. Использование цифрового контента в обучении открывает новые возможности и для учеников, и для педагогов. Однако применение новых цифровых методик неизбежно связано с угрозами информационной безопасности, число которых растет с каждым днем. Нам важно, чтобы образовательный процесс был не только эффективным и доступным, но и защищенным. Поэтому каждый файл проходит проверку командой Softline, что фиксируется в экспертном заключении. Это позволяет нам быть полностью уверенными в безопасности контента и в его соответствии федеральному государственному образовательному стандарту», — сказал Евгений Малеванов, и.о. ректора ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России».