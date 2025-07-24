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Гаврилов Артем
УПОМИНАНИЯ
|24.07.2025
|Timeweb Cloud разработал собственную платформу управления контейнерными приложениями 1
|10.04.2024
|ГК Softline вновь обеспечила информационную безопасность цифрового образовательного контента для ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 1
Гаврилов Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5113 1
|Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 252 1
|Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 123 1
|Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 111 1
|Малеванов Евгений 1 1
|Усова Марина 22 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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