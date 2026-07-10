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Кибербезопасность Антивирус Антивирусная программа Средство антивирусной защиты Средство обнаружения вредоносного ПО Antimalware Platform Requirements
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|10.07.2026
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ИИ-помощники программистов заставляют срабатывать антивирусы. Они считают, что их атакуют
мидневного сбора телеметрии с множества конечных точек, где установлены и ИИ-ассистенты (агенты), и антивирусы компании. Сами по себе агенты не являются вредоносными, однако ряд действий, котор
|08.07.2026
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Назад в 2000-е. Windows бомбардирует пользователей хитрой рекламой древнего антивируса
анное ПО маскируется под фирменный софт под названием LG Monitor App Installer и предлагает скачать антивирус McAfee. Поначалу Mags_Smash не понял, откуда на его ПК взялась эта программа, ведь
|11.06.2026
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Positive Technologies представила июньский дайджест трендовых уязвимостей
получать доступ к данным всех пользователей системы, создавать и удалять учетные записи, отключать антивирус и средства безопасности, а также выполнять любые другие действия. Microsoft выпусти
|10.06.2026
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Настоящий удар в спину. Антивирус Microsoft начал по щелчку пальцев выдавать хакерам права администратора. Решения нет
ло, однако Nightmare Eclipse, по всей видимости, решил немного поиздеваться над ней. Aiartgenerator Антивирус Microsoft не в состоянии защитить пользователей от хакеров За эксплойтом RoguePlane
|09.06.2026
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Антивирусная технология в составе PT ISIM сертифицирована ФСТЭК
в лицензию на агенты конечных устройств PT ISIM Endpoint, которая доступна в двух вариантах: только антивирус или комплексная защита с EDR и готовой экспертизой для популярных систем промышленн
|21.04.2026
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Судебная система на сотни миллионов закупает тысячи лицензий антивируса Касперского
темы на сотни миллионов покупают тысячи лицензии антивируса Kaspersky Для рабочих станций с Windows антивирус обязан обеспечивать сканирование в реальном времени и по расписанию, включая провер
|17.04.2026
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Fork-Tech встроил антивирусную проверку мобильных сборок в платформу PWS через протокол ICAP
верка сборок, но без вывода артефактов за периметр и без разработки отдельных интеграций под каждый антивирус. ICAP решает обе задачи — протокол стандартный», — сказала Гузель Киреева, менеджер
|26.03.2026
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В России резко подорожали отечественные антивирусы. Цены взлетели на 15%
о окончании подписки, оформленной в «Ростелекоме», нужно будет оформить новую на сайте разработчика антивируса.
|24.03.2026
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Власти потратят 100 миллионов на антивирус для 35 тысяч устройств, работающих на Windows и Linux
едеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) покупает лицензии антивируса Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. На закупку выделено 118,7 мл
|10.03.2026
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Эксперты «Перспективного мониторинга» обнаружили новый недетектируемый антивирусами Android-троян
наружили эксперты компании «Перспективный мониторинг» (входит в ГК «ИнфоТеКС»). Ранее неизвестный троян маскируется под приложение фотогалереи «Фотографии_2920» и на 10 марта 2026 г. не детектируется антивирусами. Злоумышленники рассылают его в мессенджерах, пользуясь методами социальной инженерии, с целью перехвата SMS-сообщений для кражи OTP/2FA-кодов и финансового мошенничества. Об этом
|10.03.2026
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«Смарт-Софт» обновляет антивирусный модуль Касперского в Traffic Inspector Next Generation и выпускает версию 1.13.10
ws сообщили представители «Смарт-Софт». В обновленной версии межсетевого экрана (NGFW) используется антивирусное ядро «Касперского» версии 8.9.2.595, оптимизированное для работы в составе униве
|20.01.2026
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В системе PT ISIM появилась антивирусная технология для защиты промышленных инфраструктур
ческие продажи собственной антивирусной технологии Positive Technologies в основе MaxPatrol EPP, продукта для предотвращения массовых киберугроз. Кроме того, в течение полугода бесплатно использовать антивирус могут пользователи MaxPatrol EDR. Чтобы воспользоваться технологией в составе PT ISIM, необходимо обновить систему до последней версии и установить модуль «Антивирус» в составе
|10.12.2025
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Positive Technologies запускает коммерческие продажи антивируса в составе продукта MaxPatrol EPP
также будет контролировать устройства и приложения для ограничения векторов атак. В ближайшее время антивирус появится в других продуктах Positive Technologies. В системе обеспечения киберустой
|05.11.2025
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«Лаборатория Касперского» успешно прошла независимый аудит SOC 2
«Лаборатория Касперского» успешно прошла независимый аудит Service and Organization Controls 2 второго типа (SOC 2 Type 2). Он подтверждает, что процессы разработки и выпуска антивирусных баз компании безопасны и защищены от несанкционированного вмешательства. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». «Лаборатория Касперского» регулярно проходи
|31.10.2025
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В Москве арестованы хакеры, создавшие вирус «Медуза»
Арестованы три ИТ-шника Троих хакеров, создавших вирус «Медуза», задержали на территории города Москвы и Московской области сотрудники полиции и Росгвардии, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. Уго
|22.10.2025
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Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость в антивирусе Trend Micro
CVSS 4.0, что соответствует высокому уровню угрозы. Недостаток безопасности затрагивал Trend Micro Antivirus версии 11.8.1283. Ошибка могла бы позволить нарушителю повысить свои привилегии на
|20.10.2025
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Всемирно известная модификация Linux Ubuntu превратилась в вирус. Предупреждавших об этом пользователей блокировали
дистрибутивы ОС – они занимают несколько гигабайтов. Внутри него находилась программа под Windows. Антивирусы уже распознают опасность Согласно сайту VirusTotal, 23 антивируса считают, что это
|10.10.2025
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Антивирус в Windows помечает собственную СУБД Microsoft SQL как безнадежно устаревшую и неподдерживаемую
, клиент музыкального стримингового сервиса Spotify и популярный среди поклонников онлайн-игр мессенджер Discord. Причиной ложных срабатываний, как и в предыдущем случае, стала ошибка, закравшаяся, в антивирусные базы Defender. В марте 2022 г. CNews сообщил о том, что Defender начал ошибочно помечать компоненты пакета Microsoft Office как вредоносное ПО. Редмондцы тогда оперативно устранили
|17.09.2025
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Bi.Zone приобрела активы Nano Security для усиления платформы endpoint security и выхода в сегмент B2C
ких лиц». В частности, в будущем планируется: развитие платформы Bi.Zone для защиты конечных точек: антивирус станет дополнением к технологиям EDR и ZTNA; интеграция антивирусного ядра в решени
|11.09.2025
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Сергей Станкевич, Positive Technologies: Мы развиваем эмуляционную технологию для борьбы со сложным вредоносным ПО
оннего исследования образцов. Кроме того, среди задач лаборатории — формирование стратегии развития антивирусных технологий, в том числе и эмуляционного движка, который создается в партнерстве
|01.09.2025
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Антивирусы в Windows массово помечают дистрибутивы Linux как вирусы и трояны
м, в том числе WinRAR. Microsoft Операционная система должна остаться только одна? За годы развития антивирусы научились «потрошить» почти любые архивы, в том числе и ISO-образы. Специалисты Ne
|25.08.2025
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Фальшивый «антивирус ФСБ» атакует руководство российских компаний. В опасности все пользователи Android
уется через экран смартфона или его динамиками или фиксируется микрофоном. mammela / Pixabay Не все антивирусы для Android одинаково полезны Например, пытающаяся казаться антивирусом программа
|13.08.2025
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Антивирусы больше не нужны, новый вредонос уничтожает их по щелчку пальцев. Не помогают даже «Касперский» и знаменитые Sophos и Bitdefender
О самом факте существования EDRKillShifter стало известно после неудачной попытки хакеров отключить антивирус и внедрить программу-вымогатель. Sophos рекомендует всем, в числе прочего, регулярн
|01.08.2025
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Хакеры шпионили за иностранными посольствами в Москве, выдавая трояны за антивирусы «Касперского»
k - DC Studio В Microsoft выяснили, что хакеры шпионили за иностранными посольствами через фейковые антивирусы от «Лаборатории Касперского» При этом, как отмечает Microsoft, эта кибератака — пе
|03.07.2025
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Из-за отсутствия финансирования закрылся российский государственный антивирусный сканер
олжен был выделить на данные цели 90 млн руб. Как пишет Telegram-канал «Кибервойна», первую версию «Мультисканера» пытался создать «Финцерт» - организация, созданная Центробанком для кибербезоп
|01.07.2025
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Positive Technologies открывает антивирусную лабораторию
но добавляют в решения Positive Technologies новые поведенческие, сетевые и YARA-правила, расширяют антивирусные базы, разрабатывают прототипы защитных механизмов, которые в дальнейшем внедряют
|25.06.2025
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Разработка ученых Пермского Политеха поможет защитить компьютер от вирусов, крадущих личные данные
о для частных пользователей, но и для компаний, а украденные данные могут использоваться для целевых атак или мошенничества. Одним из наиболее опасных представителей этого класса стал Lumma Stealer — вирус, который активно используется киберпреступниками. Он маскируется под файлы с двойным расширением (по типу pdf.exe), чтобы обмануть пользователей. Распространяется он через поддельные сайт
|22.05.2025
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Positive Technologies продолжает осваивать рынок антивирусов: компания представила раннюю версию антивирусного модуля
омпаний обеспечит полную защиту конечных устройств наших клиентов и в дальнейшем позволит дополнить антивирусный модуль функцией контроля устройств и защиты от шифровальщиков, а также запустить
|20.05.2025
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Найден хитрый трюк, заставляющий Windows отключить встроенный антивирус Defender
Просто поверьте, я ваш новый антивирус Операционную систему Microsoft Windows можно заставить деактивировать встроенный
|24.04.2025
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Российских военных атакует шпионский вирус, встроенный в навигационное приложение для Android
зволяет оператору отслеживать местоположение зараженных телефонов и загружать в них вспомогательные модули для кражи файлов по выбору. Министерство обороны России Российских военных атакуют шпионский вирус, встроенный в навигационное приложение для Android Встроенный в копию легитимной программы троян раздается под видом бесплатной версии Alpine Quest Pro. На 24 апреля это основная программ
|21.04.2025
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В антивирусе PRO32 появилась опция блокировки неизвестных входящих звонков
ение, избегая ошибок. Также стал проще и удобнее сценарий перехода на платную версию. Кроме того, в антивирус добавили поддержку API34 в Android, что обеспечивает совместимость с более новыми у
|01.04.2025
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На новых смартфонах, продающихся в России, нашли предустановленный троян, крадущий аккаунты Telegram и TikTok
Обнаружен вирус с модификацией На новых смартфонах нашли вирус, крадущий аккаунты в TikTok и Tel
|21.03.2025
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Новый антивирус в мобильном приложении «СберБизнес» может обнаружить уязвимость в момент авторизации пользователя и защитить его от киберугрозы
т вирусов и взломов. Новый раздел «Защита от уязвимостей» быстрее обнаруживает угрозы. Он запускает антивирус, как только человек входит в приложение. Система проверяет безопасность устройства
|18.03.2025
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Microsoft все сломала. Из-за ее антивируса компьютеры могут буквально сгореть или лишить своего владельца сна
систему управления кулерами и подсветкой в своих фирменных приложениях. Windows Defender, увидевший вирус там, где его нет, не просто помечает WinRing0, но и блокирует его работу. Чрезмерная бд
|20.02.2025
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Positive Technologies выходит на рынок антивирусов
зависимости от степени их зрелости, начиная с самого базового уровня, где необходима, прежде всего, антивирусная технология. В свою очередь для тех, кому важен более высокий уровень защищенност
|04.02.2025
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«Касперский» обнаружил первый вирус, ворующий данные с фото в iPhone. Он умеет обчищать криптокошельки
кого» в 20 поддельных приложениях на App Store и Google Play. Программы, в которые он был встроен, скачали из Google Play более 242 тыс. раз, рассказали представители «Лаборатория Касперского» CNews. Вирус назвали SparkCat. Он был замечен в приложениях мессенджеров, ИИ-ассистентов, приложений для доставки еды и для доступа к криптобирже. По словам эксперта по кибербезопасности «Лаборатории
|30.01.2025
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Антивирусы бесполезны? Хакеры научились отключать их у россиян и после взлома уходить незамеченными
руктуре порт DameWare так и остался доступен из внешней сети», – сообщили CNews представители ГК «Солар». Проникнув с сеть компании, хакеры не только разместили вредоносное ПО, но и попутно отключили антивирус «Лаборатории Касперского». Повторить эту операцию хакерам удастся лишь в том случае, если компания, которую они атакуют, не обновляет свое защитное ПО – «Лаборатория Касперского» уже
|29.01.2025
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«Солар»: хакеры отключают антивирус, чтобы скрыть кибератаку
оносный файл в директории агента администрирования антивирусного решения и в данной атаке отключили антивирус «Лаборатории Касперского». Эксперты Solar 4RAYS сообщили вендору об обнаруженной ме
|25.11.2024
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Хакеры отключают скандально известный антивирус через его же собственный драйвер
орую тот беспрекословно выполняет и тем самым лишает компьютер жертвы активной защиты. В дальнейшем вирус имеет возможность выполнять свои функции, не выдавая своего присутствия в системе. Анал
|01.11.2024
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«Лаборатория Касперского» успешно прошла независимый аудит SOC 2
«Лаборатория Касперского» объявила об успешном прохождении независимого аудита Service and Organization Controls 2 второго типа (SOC 2 Type 2). Он подтверждает, что процессы разработки и выпуска антивирусных баз компании безопасны и надёжно защищены от несанкционированного вмешательства. «Лаборатория Касперского» регулярно проходит независимые аудиты SOC 2 с 2019 г. Service and Organiz
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