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Кибербезопасность Антивирус Антивирусная программа Средство антивирусной защиты Средство обнаружения вредоносного ПО Antimalware Platform Requirements

Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements


11.11.2023 Угроза из бездны: в самой глубокой океанской впадине Земли обнаружен новый вирус

еще ограничены.В исследовании, которое вышло в журнале Microbiology Spectrum, международная группа ученых сообщает об открытии нового вируса, выделенного из отложений, поднятых с глубины 8900 метров. Вирус представляет собой бактериофаг — простыми словами, это вирус, который заражает и размножается внутри бактерий. Бактериофаги считаются самыми распространенными формами жизни на наше
26.10.2023 Минцифры заявило о разработке всероссийского супер-антивируса

ии Александра Шойтова. Так называемая система «Мультисканер» по словам замминистра «это такой супер-антивирус»: «На лету разбирается большой объем трафика, отыскиваются потенциальные вредоносны
16.10.2023 Компания Pro32 готовится представить на рынке России и стран СНГ обновленный антивирус

рвисов, скоро представит в России и странах СНГ новую версию антивируса — свой флагманский продукт. Антивирус Pro32 обеспечивает централизованное управление и защиту необходимых элементов сетев
20.09.2023 Антивирус Dr.Web без объяснения причин оставили без сертификата ФСТЭК. Под угрозой сотни тысяч частных и госкомпаний

вебом» будет иметь очень широкие последствия. «В результате, например, банки, которые уже закупили антивирус в качестве второго для выполнения требования ЦБ, не смогут его использовать. Это ст
04.08.2023 Число россиян, готовых платить за лицензионный софт, возросло на 26%

% по сравнению с 2021 г. При этом самой популярной статьей расходов на лицензионные программы стали антивирусы, — 76,7% опрошенных заявили, что когда-либо платили за них. Наиболее популярными а
30.06.2023 Dr.Web отстоял право ограничивать доступ к сайтам микрофинансовых фирм и называть услуги МФО «кабальными»

интернет-ресурсов. Истец указал, что при посещении этого сайта с компьютеров, на которых установлен антивирус Dr.Web, у пользователей отсутствует возможность перейти на страницу организации неп
08.06.2023 Microsoft сделала бесполезными все антивирусы мира. ChatGPT создает вирусы-мутанты, которые невозможно обнаружить

ки способны делать «мутирующие» вирусы, которые современные системы обнаружения опасности и обычные антивирусы почти не способны обнаружить. В данном случае речь идет о вирусах с полиморфным ко
02.06.2023 Создан хитрый софт, ломающий все антивирусы мира, включая «Касперский», Eset и Symantec. За ним могут стоять россияне

я внимание потенциальных покупателей, Spyboy заявил, что его «терминатор» способен уничтожать любые антивирусы и попутно платформы XDR (Extended Detection and Response) и EDR (Endpoint Detectio
30.03.2023 Встренный антивирус Windows объявил вредоносными Zoom и сервисы Google, напрямую конкурирующие с Microsoft Teams

, клиент музыкального стримингового сервиса Spotify и популярный среди поклонников онлайн-игр мессенджер Discord. Причиной ложных срабатываний, как и в предыдущем случае, стала ошибка, закравшаяся, в антивирусные базы Defender. В марте 2022 г. CNews сообщил о том, что Defender начал ошибочно помечать компоненты пакета Microsoft Office как вредоносное ПО. Редмондцы тогда оперативно устранили
22.02.2023 Брешь высокой категории в открытом антивирусе сделала беззащитным сетевое ПО Cisco

систем (к которым относится и macOS) и Microsoft Windows. Разрабатывающийся с середины 2000-х, этот антивирус в итоге стал собственностью Cisco, и его разработкой занимается группа по исследова
17.02.2023 Ошибки разработчиков антивируса Cisco позволяет хакерам воровать любые файлы с ПК, которые он защищает

онной безопасности Саймон Сканелл (Simon Scanell) из корпорации Google. ClamAV – кроссплатформенный антивирус с открытым исходным кодом, который преимущественно применяется для проверки почты н
31.01.2023 Вышел обновленный антивирус Dr.Web для ОС «Аврора»

влены. Перед установкой обновленной версии приложения предыдущую требуется удалить. Dr.Web — первый антивирус для первой отечественной мобильной ОС «Аврора», разработанной для бизнес-пользовате
16.01.2023 Фирменный антивирус Windows уничтожил пользовательские ярлыки на рабочем столе и в меню «Пуск»

ных систем Windows 10 и Windows 11, используемые для быстрого запуска установленных на ПК программ. Антивирус, входящий в состав операционных систем семейства Windows, принял ярлыки на рабочем

30.12.2022 Найден способ превращать антивирусы в средство уничтожения Windows

Угроза вместо защиты Эксперт по информационной безопасности продемонстрировал способ превратить антивирусы и EDR-решения в их полную противоположность: вместо защиты данных их можно использовать для необратимого уничтожения данных на целевой системе. Таким манипуляциям поддаются разработк
14.12.2022 Microsoft поделилась своими цифровыми подписями с хакерами. Теперь они могут получить полный контроль над ПК. Антивирусы не помеха

едназначено для поиска и принудительного завершения процессов, связанных с ПО для защиты системы. Другая известная ИБ-специалистам модификация наделена функциональностью перезаписи и удаления файлов. Антивирусы и подобное ПО защищено от попыток воздействия на него со стороны приложениями, запущенными в пространстве пользователя. Поэтому STONESTOP пытается загрузить POORTRY (драйвер режима я
12.12.2022 Встроенный антивирус Windows научили безвозвратно уничтожать системные файлы

ьзовании атак противника против него же самого), перекладывает решение задачи по стиранию файлов на антивирусы и средства обнаружения целевых атак на конечных точках (EDR). Специалист из SafeBr
09.12.2022 Лучшие антивирусы для компьютера во времена санкций

юбите взрослый контент и пиратские кинотеатры? Тогда обязательно ставьте сторонний антивирус.Лучшие антивирусы в 2022 году Мы выбрали те программы, которые точно будут работать в России и не им
17.11.2022 Встроенный антивирус Windows потерпел фиаско при сравнении с 17 конкурентами

агдебурге (Германия). В актуальном итоговом рейтинге ИБ-решений для домашнего использования AV-Test антивирус Microsoft разделил последнюю строчку с ПО Application Whitelisting американской ком
15.11.2022 Merlion стала официальным дистрибьютором AVsoft

r Inspector). Система контроля и защиты сетевого оборудования заказчика. AVsoft Octopus – потоковый антивирусный мультисканер. Система комплексной антивирусной проверки файлов и мобильных прило
05.09.2022 Штатный антивирус Windows объявил Chrome, Edge и Spotify программами-вымогателями

яда популярных приложений, на самом деле никакой опасности они, с высокой вероятностью, не несут, а антивирус Microsoft видит в них угрозу по недоразумению, отмечает Bleeping Computer. Исправле
11.08.2022 Киберпреступники научились атаковать ПК с помощью антивируса Windows Defender

и их партнёры исследуют и используют новые инструменты "living off the land" - т.е. легитимные локальные средства - для подгрузки маяков Cobalt Strike, успешно обходя некоторые типичные EDR-системы и антивирусы», - говорится в публикации SentinelOne. В конце апреля исследователи Sentinel отмечали, что операторы LockBit пытаются использовать другую утилиту - VMwareXferlogs.exe - с той же цел
02.08.2022 Китайцы обвинили Microsoft в плагиате и краже технологий антивируса

ти». Основатель Qihoo 360 добавил также, Microsoft копировала технологии, используемые в бесплатных антивирусных сервисах Qihoo 360. По его мнению, именно это в итоге сыграло ключевую роль в то
08.07.2022 Антивирус Dr.Web Security Space успешно прошел тестирование в лаборатории, аккредитованной Microsoft

«Доктор Веб», российский разработчик антивирусного ПО и решений в области компьютерной безопасности, сообщила о том, что антивирус Dr. Web Security Space 12.0 для Windows получил сертификат лаборатории SKD Labs, аккредитованной Microsoft. Результаты тестирования, проведенного аккредитованной Microsoft лабораторие
24.06.2022 Обновленная хакерская программа хитро обходит почти все антивирусы для macOS

ивает и устанавливает другие вредоносы, обходя защиту macOS, в частности, Gatekeeper. В мае 2022 г. антивирусы его также не детектировали вовсе. Новая версия дроппера написана на относительно н
22.06.2022 Самая главная в мире «читалка» PDF ломает антивирусы на ПК и подвергает их опасности заражения

r. К примеру, на форуме Citrix в конце марта 2022 г. пользователь Christian Radatz написал, что его антивирус Sophos стал работать некорректно после установки программного обеспечения Adobe Acr
15.04.2022 После обновления Windows перестали запускаться Chrome, Edge и Firefox

так и следующему за ним Apple Safari (18,84%). Brave и Vivaldi в первую пятерку не входят. Виноваты антивирусы Источник утверждает, что некорректная работа приложений связана с несовместимостью
18.03.2022 Встроенный антивирус Windows считает Microsoft Office программой-вымогателем

Обезвреживать своих, чтобы чужие боялись Антивирус Microsoft Defender в своей модификации для корпоративных клиентов внезапно стал вос
11.03.2022 Norton и Avast бросили россиян на растерзание вирусам, троянам и шифровальщикам

д Norton и Avast прочувствуют на себе не только их потенциальные клиенты, но и те, кто уже приобрел антивирусы их разработки. Так, многие пользователи сообщают, что уже не могут обновить устано
22.02.2022 7 самых страшных мифов об интернете и компьютерах: где правда?

ствуются, но и производители ПО для безопасности не сидят без дела: уязвимости быстро исправляются, антивирусы самообучаются, и ничего принципиально нового среди вирусов за последнее время не п
30.01.2022 Подо что маскировались самые коварные вирусы

Чем меньше компьютерный вирус привлекает внимание, тем больше у него шансов «выжить» на компьютере пользователя. Для этого зловреду приходится выдавать себя за текстовый или системный файл, скрывать свое настоящее рас
26.01.2022 Знаменитый антивирус McAfee распахнул хакерам путь к захвату ПК на Windows

ена была выпускать патч к уязвимости, которая также позволяла запускать произвольный код и выводить антивирус из строя. Два года назад McAfee пришлось устранять еще одну уязвимость, которая зат
06.01.2022 Самый популярный в мире антивирус тайком майнит криптовалюту на ПК своих пользователей. Как защититься

Антивирус или вирусный криптомайнер Антивирус Norton 360 начал без разрешения запускать на компьютерах пользователей майнер крипт
02.01.2022 10 самых страшных компьютерных вирусов всех времен

Даже сейчас, когда есть множество других сетевых угроз, больше всего мы боимся поймать на свой ПК вирус. Червь или троянская программа могут испортить компьютер, передать управление другому п
26.11.2021 После обновления Windows серверы остались без фирменного антивируса Microsoft

fender Advanced Threat Protection, Microsoft Defender ATP) для корпоративных пользователей включает антивирус, механизм выявления сетевых вторжений, систему защиты от эксплуатации уязвимостей,

05.10.2021 Что делать, если антивирус не дает открыть нужный сайт

время от времени «находят» вредоносный код там, где его в помине нет. Разберемся, что делать, если антивирус не дает открыть нужный сайт, но вы уверены в его надежности. Первым делом не помеша
27.09.2021 Через «дыру» в macOS можно захватить любой Mac. Антивирусные движки этот эксплойт не видят

Кирюхин, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - Ни сама Apple, ни антивирусные платформы пока не сделали ничего для защиты пользователей, однако есть надежда,

21.09.2021 «Доктор веб» представил новую версию Dr.Web Security Space 12.5 12.5 для macOS

с новейшим процессором М1. macOS Big Sur ограничивает использование сторонних драйверов, поэтому в антивирус Dr.Web для защиты операционной системы потребовалось внести кардинальные изменения.
20.09.2021 Morphisec поможет компаниям в России защититься от атак, которые обходят антивирусы и EDR

России и СНГ предотвращать нацеленные атаки, с которыми не могут справиться даже самые современные антивирусы и EDR. Компания «Тайгер Оптикс», дистрибьютор инновационных решений в сфере киберб
23.08.2021 Не только антивирус — 3 надежных способа избавиться от вирусов на компьютере

беспечения первыми находят не разработчики, а создатели вредоносного кода. Всегда есть шанс поймать вирус, которого еще нет в базе вашего антивируса. Что может помочь, если вы подозреваете, что
11.08.2021 «Самый быстрый шифровальщик в мире» автоматизировал свою борьбу с антивирусами для атак на Windows

Windows, используя групповые политики Active Directory. Как правило, если злоумышленникам удается скомпрометировать контроллер домена, они используют то или иное ПО для загрузки скриптов, отключающих антивирусы и запускающих шифровальщик на всех машинах в сети. Однако в новых сэмплах LockBit 2.0, которые удалось проанализировать экспертам издания Bleeping Computer и эксперту Виталию Кремецу

Публикаций - 7116, упоминаний - 11742

Кибербезопасность замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4431 1730
Microsoft Corporation 23922 1094
Dr.Web - Доктор Веб 1234 890
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1119 727
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1678 567
Google LLC 11289 386
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 798 377
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 305
Trend Micro 587 288
Apple Inc 11529 236
Sophos - SophosLabs 406 234
Intel Corporation 11819 187
IBM - International Business Machines Corp 9298 171
Meta Platforms - Facebook 4363 166
Cisco Systems 4972 148
Yandex - Яндекс 6265 147
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 220 139
Softline - Софтлайн 2289 139
F-Secure 211 136
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10543 127
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1208 123
Check Point Software Technologies 724 122
X Corp - Twitter 2779 118
VMware 2228 116
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3127 116
Bitdefender 150 109
7470 108
VK - Mail.ru Group 3264 105
Avast Software 166 104
InfoWatch - Инфовотч 958 97
Oracle Corporation 6449 96
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8319 95
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10351 90
Информзащита 693 86
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 816 82
HP Inc. 5604 78
ДиалогНаука 238 77
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7534 75
Fortinet 354 74
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 511 72
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 4433 96
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6321 95
Открытие ФК - Банк Открытие 522 82
eBay Inc 1604 45
Россети Ленэнерго 1803 43
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6730 41
РЖД - Российские железные дороги 1737 39
Visa International 1901 38
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 113 34
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2566 34
Альфа-Банк 1641 27
Лента - Сеть розничной торговли 1853 26
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1800 26
Газпром ПАО 1203 25
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 746 25
Почта России ПАО 1972 23
Май - Майский чай - российская торговая компания 1088 22
ivi - Онлайн-кинотеатр 344 22
Резонанс НПП 355 21
LinkedIn 606 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1979 18
ГПБ - Газпромбанк 997 15
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 450 15
Связной ГК 1355 14
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1049 14
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 450 13
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 177 13
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 185 13
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 141 13
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 231 13
Интеррос - Росбанк АКБ 573 12
Qiwi 962 12
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1042 12
Bank of America - Банк Америки 259 12
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 973 12
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 382 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1360 12
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 695 11
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1926 11
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ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 992 20
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6171 18
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 622 18
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 13
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 265 10
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 99 10
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 10
ЛДПР 100 9
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 9
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 8
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АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 263 7
Единая Россия - Политическая партия 279 7
Демократическая политическая партия США 109 6
4CIO 756 6
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 69 5
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 5
АФТ - Ассоциация Финтех 87 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 241 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 172 4
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НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 91 3
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Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 2887 1364
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2023 годы.
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