Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements

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Минцифры заявило о разработке всероссийского супер-антивируса ии Александра Шойтова. Так называемая система «Мультисканер» по словам замминистра «это такой супер-антивирус»: «На лету разбирается большой объем трафика, отыскиваются потенциальные вредоносны

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Число россиян, готовых платить за лицензионный софт, возросло на 26% % по сравнению с 2021 г. При этом самой популярной статьей расходов на лицензионные программы стали антивирусы, — 76,7% опрошенных заявили, что когда-либо платили за них. Наиболее популярными а

Dr.Web отстоял право ограничивать доступ к сайтам микрофинансовых фирм и называть услуги МФО «кабальными» интернет-ресурсов. Истец указал, что при посещении этого сайта с компьютеров, на которых установлен антивирус Dr.Web, у пользователей отсутствует возможность перейти на страницу организации неп

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Создан хитрый софт, ломающий все антивирусы мира, включая «Касперский», Eset и Symantec. За ним могут стоять россияне я внимание потенциальных покупателей, Spyboy заявил, что его «терминатор» способен уничтожать любые антивирусы и попутно платформы XDR (Extended Detection and Response) и EDR (Endpoint Detectio

Встренный антивирус Windows объявил вредоносными Zoom и сервисы Google, напрямую конкурирующие с Microsoft Teams , клиент музыкального стримингового сервиса Spotify и популярный среди поклонников онлайн-игр мессенджер Discord. Причиной ложных срабатываний, как и в предыдущем случае, стала ошибка, закравшаяся, в антивирусные базы Defender. В марте 2022 г. CNews сообщил о том, что Defender начал ошибочно помечать компоненты пакета Microsoft Office как вредоносное ПО. Редмондцы тогда оперативно устранили

Брешь высокой категории в открытом антивирусе сделала беззащитным сетевое ПО Cisco систем (к которым относится и macOS) и Microsoft Windows. Разрабатывающийся с середины 2000-х, этот антивирус в итоге стал собственностью Cisco, и его разработкой занимается группа по исследова

Ошибки разработчиков антивируса Cisco позволяет хакерам воровать любые файлы с ПК, которые он защищает онной безопасности Саймон Сканелл (Simon Scanell) из корпорации Google. ClamAV – кроссплатформенный антивирус с открытым исходным кодом, который преимущественно применяется для проверки почты н

Вышел обновленный антивирус Dr.Web для ОС «Аврора» влены. Перед установкой обновленной версии приложения предыдущую требуется удалить. Dr.Web — первый антивирус для первой отечественной мобильной ОС «Аврора», разработанной для бизнес-пользовате

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Встроенный антивирус Windows потерпел фиаско при сравнении с 17 конкурентами агдебурге (Германия). В актуальном итоговом рейтинге ИБ-решений для домашнего использования AV-Test антивирус Microsoft разделил последнюю строчку с ПО Application Whitelisting американской ком

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Киберпреступники научились атаковать ПК с помощью антивируса Windows Defender и их партнёры исследуют и используют новые инструменты "living off the land" - т.е. легитимные локальные средства - для подгрузки маяков Cobalt Strike, успешно обходя некоторые типичные EDR-системы и антивирусы», - говорится в публикации SentinelOne. В конце апреля исследователи Sentinel отмечали, что операторы LockBit пытаются использовать другую утилиту - VMwareXferlogs.exe - с той же цел

Китайцы обвинили Microsoft в плагиате и краже технологий антивируса ти». Основатель Qihoo 360 добавил также, Microsoft копировала технологии, используемые в бесплатных антивирусных сервисах Qihoo 360. По его мнению, именно это в итоге сыграло ключевую роль в то

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Обновленная хакерская программа хитро обходит почти все антивирусы для macOS ивает и устанавливает другие вредоносы, обходя защиту macOS, в частности, Gatekeeper. В мае 2022 г. антивирусы его также не детектировали вовсе. Новая версия дроппера написана на относительно н

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