Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements

ИИ-помощники программистов заставляют срабатывать антивирусы. Они считают, что их атакуют мидневного сбора телеметрии с множества конечных точек, где установлены и ИИ-ассистенты (агенты), и антивирусы компании. Сами по себе агенты не являются вредоносными, однако ряд действий, котор

Назад в 2000-е. Windows бомбардирует пользователей хитрой рекламой древнего антивируса анное ПО маскируется под фирменный софт под названием LG Monitor App Installer и предлагает скачать антивирус McAfee. Поначалу Mags_Smash не понял, откуда на его ПК взялась эта программа, ведь

Positive Technologies представила июньский дайджест трендовых уязвимостей получать доступ к данным всех пользователей системы, создавать и удалять учетные записи, отключать антивирус и средства безопасности, а также выполнять любые другие действия. Microsoft выпусти

Настоящий удар в спину. Антивирус Microsoft начал по щелчку пальцев выдавать хакерам права администратора. Решения нет ло, однако Nightmare Eclipse, по всей видимости, решил немного поиздеваться над ней. Aiartgenerator Антивирус Microsoft не в состоянии защитить пользователей от хакеров За эксплойтом RoguePlane

Антивирусная технология в составе PT ISIM сертифицирована ФСТЭК в лицензию на агенты конечных устройств PT ISIM Endpoint, которая доступна в двух вариантах: только антивирус или комплексная защита с EDR и готовой экспертизой для популярных систем промышленн

Судебная система на сотни миллионов закупает тысячи лицензий антивируса Касперского темы на сотни миллионов покупают тысячи лицензии антивируса Kaspersky Для рабочих станций с Windows антивирус обязан обеспечивать сканирование в реальном времени и по расписанию, включая провер

Fork-Tech встроил антивирусную проверку мобильных сборок в платформу PWS через протокол ICAP верка сборок, но без вывода артефактов за периметр и без разработки отдельных интеграций под каждый антивирус. ICAP решает обе задачи — протокол стандартный», — сказала Гузель Киреева, менеджер

В России резко подорожали отечественные антивирусы. Цены взлетели на 15% о окончании подписки, оформленной в «Ростелекоме», нужно будет оформить новую на сайте разработчика антивируса.

Власти потратят 100 миллионов на антивирус для 35 тысяч устройств, работающих на Windows и Linux едеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) покупает лицензии антивируса Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. На закупку выделено 118,7 мл

Эксперты «Перспективного мониторинга» обнаружили новый недетектируемый антивирусами Android-троян наружили эксперты компании «Перспективный мониторинг» (входит в ГК «ИнфоТеКС»). Ранее неизвестный троян маскируется под приложение фотогалереи «Фотографии_2920» и на 10 марта 2026 г. не детектируется антивирусами. Злоумышленники рассылают его в мессенджерах, пользуясь методами социальной инженерии, с целью перехвата SMS-сообщений для кражи OTP/2FA-кодов и финансового мошенничества. Об этом

«Смарт-Софт» обновляет антивирусный модуль Касперского в Traffic Inspector Next Generation и выпускает версию 1.13.10 ws сообщили представители «Смарт-Софт». В обновленной версии межсетевого экрана (NGFW) используется антивирусное ядро «Касперского» версии 8.9.2.595, оптимизированное для работы в составе униве

В системе PT ISIM появилась антивирусная технология для защиты промышленных инфраструктур ческие продажи собственной антивирусной технологии Positive Technologies в основе MaxPatrol EPP, продукта для предотвращения массовых киберугроз. Кроме того, в течение полугода бесплатно использовать антивирус могут пользователи MaxPatrol EDR. Чтобы воспользоваться технологией в составе PT ISIM, необходимо обновить систему до последней версии и установить модуль «Антивирус» в составе

Positive Technologies запускает коммерческие продажи антивируса в составе продукта MaxPatrol EPP также будет контролировать устройства и приложения для ограничения векторов атак. В ближайшее время антивирус появится в других продуктах Positive Technologies. В системе обеспечения киберустой

«Лаборатория Касперского» успешно прошла независимый аудит SOC 2 «Лаборатория Касперского» успешно прошла независимый аудит Service and Organization Controls 2 второго типа (SOC 2 Type 2). Он подтверждает, что процессы разработки и выпуска антивирусных баз компании безопасны и защищены от несанкционированного вмешательства. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». «Лаборатория Касперского» регулярно проходи

В Москве арестованы хакеры, создавшие вирус «Медуза» Арестованы три ИТ-шника Троих хакеров, создавших вирус «Медуза», задержали на территории города Москвы и Московской области сотрудники полиции и Росгвардии, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. Уго

Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость в антивирусе Trend Micro CVSS 4.0, что соответствует высокому уровню угрозы. Недостаток безопасности затрагивал Trend Micro Antivirus версии 11.8.1283. Ошибка могла бы позволить нарушителю повысить свои привилегии на

Всемирно известная модификация Linux Ubuntu превратилась в вирус. Предупреждавших об этом пользователей блокировали дистрибутивы ОС – они занимают несколько гигабайтов. Внутри него находилась программа под Windows. Антивирусы уже распознают опасность Согласно сайту VirusTotal, 23 антивируса считают, что это

Антивирус в Windows помечает собственную СУБД Microsoft SQL как безнадежно устаревшую и неподдерживаемую , клиент музыкального стримингового сервиса Spotify и популярный среди поклонников онлайн-игр мессенджер Discord. Причиной ложных срабатываний, как и в предыдущем случае, стала ошибка, закравшаяся, в антивирусные базы Defender. В марте 2022 г. CNews сообщил о том, что Defender начал ошибочно помечать компоненты пакета Microsoft Office как вредоносное ПО. Редмондцы тогда оперативно устранили

Bi.Zone приобрела активы Nano Security для усиления платформы endpoint security и выхода в сегмент B2C ких лиц». В частности, в будущем планируется: развитие платформы Bi.Zone для защиты конечных точек: антивирус станет дополнением к технологиям EDR и ZTNA; интеграция антивирусного ядра в решени

Сергей Станкевич, Positive Technologies: Мы развиваем эмуляционную технологию для борьбы со сложным вредоносным ПО оннего исследования образцов. Кроме того, среди задач лаборатории — формирование стратегии развития антивирусных технологий, в том числе и эмуляционного движка, который создается в партнерстве

Антивирусы в Windows массово помечают дистрибутивы Linux как вирусы и трояны м, в том числе WinRAR. Microsoft Операционная система должна остаться только одна? За годы развития антивирусы научились «потрошить» почти любые архивы, в том числе и ISO-образы. Специалисты Ne

Фальшивый «антивирус ФСБ» атакует руководство российских компаний. В опасности все пользователи Android уется через экран смартфона или его динамиками или фиксируется микрофоном. mammela / Pixabay Не все антивирусы для Android одинаково полезны Например, пытающаяся казаться антивирусом программа

Антивирусы больше не нужны, новый вредонос уничтожает их по щелчку пальцев. Не помогают даже «Касперский» и знаменитые Sophos и Bitdefender О самом факте существования EDRKillShifter стало известно после неудачной попытки хакеров отключить антивирус и внедрить программу-вымогатель. Sophos рекомендует всем, в числе прочего, регулярн

Хакеры шпионили за иностранными посольствами в Москве, выдавая трояны за антивирусы «Касперского» k - DC Studio В Microsoft выяснили, что хакеры шпионили за иностранными посольствами через фейковые антивирусы от «Лаборатории Касперского» При этом, как отмечает Microsoft, эта кибератака — пе

Из-за отсутствия финансирования закрылся российский государственный антивирусный сканер олжен был выделить на данные цели 90 млн руб. Как пишет Telegram-канал «Кибервойна», первую версию «Мультисканера» пытался создать «Финцерт» - организация, созданная Центробанком для кибербезоп

Positive Technologies открывает антивирусную лабораторию но добавляют в решения Positive Technologies новые поведенческие, сетевые и YARA-правила, расширяют антивирусные базы, разрабатывают прототипы защитных механизмов, которые в дальнейшем внедряют

Разработка ученых Пермского Политеха поможет защитить компьютер от вирусов, крадущих личные данные о для частных пользователей, но и для компаний, а украденные данные могут использоваться для целевых атак или мошенничества. Одним из наиболее опасных представителей этого класса стал Lumma Stealer — вирус, который активно используется киберпреступниками. Он маскируется под файлы с двойным расширением (по типу pdf.exe), чтобы обмануть пользователей. Распространяется он через поддельные сайт

Positive Technologies продолжает осваивать рынок антивирусов: компания представила раннюю версию антивирусного модуля омпаний обеспечит полную защиту конечных устройств наших клиентов и в дальнейшем позволит дополнить антивирусный модуль функцией контроля устройств и защиты от шифровальщиков, а также запустить

Найден хитрый трюк, заставляющий Windows отключить встроенный антивирус Defender Просто поверьте, я ваш новый антивирус Операционную систему Microsoft Windows можно заставить деактивировать встроенный

Российских военных атакует шпионский вирус, встроенный в навигационное приложение для Android зволяет оператору отслеживать местоположение зараженных телефонов и загружать в них вспомогательные модули для кражи файлов по выбору. Министерство обороны России Российских военных атакуют шпионский вирус, встроенный в навигационное приложение для Android Встроенный в копию легитимной программы троян раздается под видом бесплатной версии Alpine Quest Pro. На 24 апреля это основная программ

В антивирусе PRO32 появилась опция блокировки неизвестных входящих звонков ение, избегая ошибок. Также стал проще и удобнее сценарий перехода на платную версию. Кроме того, в антивирус добавили поддержку API34 в Android, что обеспечивает совместимость с более новыми у

На новых смартфонах, продающихся в России, нашли предустановленный троян, крадущий аккаунты Telegram и TikTok Обнаружен вирус с модификацией На новых смартфонах нашли вирус, крадущий аккаунты в TikTok и Tel

Новый антивирус в мобильном приложении «СберБизнес» может обнаружить уязвимость в момент авторизации пользователя и защитить его от киберугрозы т вирусов и взломов. Новый раздел «Защита от уязвимостей» быстрее обнаруживает угрозы. Он запускает антивирус, как только человек входит в приложение. Система проверяет безопасность устройства

Microsoft все сломала. Из-за ее антивируса компьютеры могут буквально сгореть или лишить своего владельца сна систему управления кулерами и подсветкой в своих фирменных приложениях. Windows Defender, увидевший вирус там, где его нет, не просто помечает WinRing0, но и блокирует его работу. Чрезмерная бд

Positive Technologies выходит на рынок антивирусов зависимости от степени их зрелости, начиная с самого базового уровня, где необходима, прежде всего, антивирусная технология. В свою очередь для тех, кому важен более высокий уровень защищенност

«Касперский» обнаружил первый вирус, ворующий данные с фото в iPhone. Он умеет обчищать криптокошельки кого» в 20 поддельных приложениях на App Store и Google Play. Программы, в которые он был встроен, скачали из Google Play более 242 тыс. раз, рассказали представители «Лаборатория Касперского» CNews. Вирус назвали SparkCat. Он был замечен в приложениях мессенджеров, ИИ-ассистентов, приложений для доставки еды и для доступа к криптобирже. По словам эксперта по кибербезопасности «Лаборатории

Антивирусы бесполезны? Хакеры научились отключать их у россиян и после взлома уходить незамеченными руктуре порт DameWare так и остался доступен из внешней сети», – сообщили CNews представители ГК «Солар». Проникнув с сеть компании, хакеры не только разместили вредоносное ПО, но и попутно отключили антивирус «Лаборатории Касперского». Повторить эту операцию хакерам удастся лишь в том случае, если компания, которую они атакуют, не обновляет свое защитное ПО – «Лаборатория Касперского» уже

«Солар»: хакеры отключают антивирус, чтобы скрыть кибератаку оносный файл в директории агента администрирования антивирусного решения и в данной атаке отключили антивирус «Лаборатории Касперского». Эксперты Solar 4RAYS сообщили вендору об обнаруженной ме

Хакеры отключают скандально известный антивирус через его же собственный драйвер орую тот беспрекословно выполняет и тем самым лишает компьютер жертвы активной защиты. В дальнейшем вирус имеет возможность выполнять свои функции, не выдавая своего присутствия в системе. Анал