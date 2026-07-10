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Кибербезопасность Антивирус Антивирусная программа Средство антивирусной защиты Средство обнаружения вредоносного ПО Antimalware Platform Requirements

Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements

СОБЫТИЯ

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10.07.2026 ИИ-помощники программистов заставляют срабатывать антивирусы. Они считают, что их атакуют

мидневного сбора телеметрии с множества конечных точек, где установлены и ИИ-ассистенты (агенты), и антивирусы компании. Сами по себе агенты не являются вредоносными, однако ряд действий, котор
08.07.2026 Назад в 2000-е. Windows бомбардирует пользователей хитрой рекламой древнего антивируса

анное ПО маскируется под фирменный софт под названием LG Monitor App Installer и предлагает скачать антивирус McAfee. Поначалу Mags_Smash не понял, откуда на его ПК взялась эта программа, ведь

11.06.2026 Positive Technologies представила июньский дайджест трендовых уязвимостей

получать доступ к данным всех пользователей системы, создавать и удалять учетные записи, отключать антивирус и средства безопасности, а также выполнять любые другие действия. Microsoft выпусти
10.06.2026 Настоящий удар в спину. Антивирус Microsoft начал по щелчку пальцев выдавать хакерам права администратора. Решения нет

ло, однако Nightmare Eclipse, по всей видимости, решил немного поиздеваться над ней. Aiartgenerator Антивирус Microsoft не в состоянии защитить пользователей от хакеров За эксплойтом RoguePlane
09.06.2026 Антивирусная технология в составе PT ISIM сертифицирована ФСТЭК

в лицензию на агенты конечных устройств PT ISIM Endpoint, которая доступна в двух вариантах: только антивирус или комплексная защита с EDR и готовой экспертизой для популярных систем промышленн
21.04.2026 Судебная система на сотни миллионов закупает тысячи лицензий антивируса Касперского

темы на сотни миллионов покупают тысячи лицензии антивируса Kaspersky Для рабочих станций с Windows антивирус обязан обеспечивать сканирование в реальном времени и по расписанию, включая провер
17.04.2026 Fork-Tech встроил антивирусную проверку мобильных сборок в платформу PWS через протокол ICAP

верка сборок, но без вывода артефактов за периметр и без разработки отдельных интеграций под каждый антивирус. ICAP решает обе задачи — протокол стандартный», — сказала Гузель Киреева, менеджер
26.03.2026 В России резко подорожали отечественные антивирусы. Цены взлетели на 15%

о окончании подписки, оформленной в «Ростелекоме», нужно будет оформить новую на сайте разработчика антивируса.
24.03.2026 Власти потратят 100 миллионов на антивирус для 35 тысяч устройств, работающих на Windows и Linux

едеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) покупает лицензии антивируса Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. На закупку выделено 118,7 мл
10.03.2026 Эксперты «Перспективного мониторинга» обнаружили новый недетектируемый антивирусами Android-троян

наружили эксперты компании «Перспективный мониторинг» (входит в ГК «ИнфоТеКС»). Ранее неизвестный троян маскируется под приложение фотогалереи «Фотографии_2920» и на 10 марта 2026 г. не детектируется антивирусами. Злоумышленники рассылают его в мессенджерах, пользуясь методами социальной инженерии, с целью перехвата SMS-сообщений для кражи OTP/2FA-кодов и финансового мошенничества. Об этом

10.03.2026 «Смарт-Софт» обновляет антивирусный модуль Касперского в Traffic Inspector Next Generation и выпускает версию 1.13.10

ws сообщили представители «Смарт-Софт». В обновленной версии межсетевого экрана (NGFW) используется антивирусное ядро «Касперского» версии 8.9.2.595, оптимизированное для работы в составе униве
20.01.2026 В системе PT ISIM появилась антивирусная технология для защиты промышленных инфраструктур

ческие продажи собственной антивирусной технологии Positive Technologies в основе MaxPatrol EPP, продукта для предотвращения массовых киберугроз. Кроме того, в течение полугода бесплатно использовать антивирус могут пользователи MaxPatrol EDR. Чтобы воспользоваться технологией в составе PT ISIM, необходимо обновить систему до последней версии и установить модуль «Антивирус» в составе
10.12.2025 Positive Technologies запускает коммерческие продажи антивируса в составе продукта MaxPatrol EPP

также будет контролировать устройства и приложения для ограничения векторов атак. В ближайшее время антивирус появится в других продуктах Positive Technologies. В системе обеспечения киберустой
05.11.2025 «Лаборатория Касперского» успешно прошла независимый аудит SOC 2

«Лаборатория Касперского» успешно прошла независимый аудит Service and Organization Controls 2 второго типа (SOC 2 Type 2). Он подтверждает, что процессы разработки и выпуска антивирусных баз компании безопасны и защищены от несанкционированного вмешательства. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». «Лаборатория Касперского» регулярно проходи
31.10.2025 В Москве арестованы хакеры, создавшие вирус «Медуза»

Арестованы три ИТ-шника Троих хакеров, создавших вирус «Медуза», задержали на территории города Москвы и Московской области сотрудники полиции и Росгвардии, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. Уго
22.10.2025 Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость в антивирусе Trend Micro

CVSS 4.0, что соответствует высокому уровню угрозы. Недостаток безопасности затрагивал Trend Micro Antivirus версии 11.8.1283. Ошибка могла бы позволить нарушителю повысить свои привилегии на

20.10.2025 Всемирно известная модификация Linux Ubuntu превратилась в вирус. Предупреждавших об этом пользователей блокировали

дистрибутивы ОС – они занимают несколько гигабайтов. Внутри него находилась программа под Windows. Антивирусы уже распознают опасность Согласно сайту VirusTotal, 23 антивируса считают, что это
10.10.2025 Антивирус в Windows помечает собственную СУБД Microsoft SQL как безнадежно устаревшую и неподдерживаемую

, клиент музыкального стримингового сервиса Spotify и популярный среди поклонников онлайн-игр мессенджер Discord. Причиной ложных срабатываний, как и в предыдущем случае, стала ошибка, закравшаяся, в антивирусные базы Defender. В марте 2022 г. CNews сообщил о том, что Defender начал ошибочно помечать компоненты пакета Microsoft Office как вредоносное ПО. Редмондцы тогда оперативно устранили
17.09.2025 Bi.Zone приобрела активы Nano Security для усиления платформы endpoint security и выхода в сегмент B2C

ких лиц». В частности, в будущем планируется: развитие платформы Bi.Zone для защиты конечных точек: антивирус станет дополнением к технологиям EDR и ZTNA; интеграция антивирусного ядра в решени
11.09.2025 Сергей Станкевич, Positive Technologies: Мы развиваем эмуляционную технологию для борьбы со сложным вредоносным ПО

оннего исследования образцов. Кроме того, среди задач лаборатории — формирование стратегии развития антивирусных технологий, в том числе и эмуляционного движка, который создается в партнерстве

01.09.2025 Антивирусы в Windows массово помечают дистрибутивы Linux как вирусы и трояны

м, в том числе WinRAR. Microsoft Операционная система должна остаться только одна? За годы развития антивирусы научились «потрошить» почти любые архивы, в том числе и ISO-образы. Специалисты Ne
25.08.2025 Фальшивый «антивирус ФСБ» атакует руководство российских компаний. В опасности все пользователи Android

уется через экран смартфона или его динамиками или фиксируется микрофоном. mammela / Pixabay Не все антивирусы для Android одинаково полезны Например, пытающаяся казаться антивирусом программа

13.08.2025 Антивирусы больше не нужны, новый вредонос уничтожает их по щелчку пальцев. Не помогают даже «Касперский» и знаменитые Sophos и Bitdefender

О самом факте существования EDRKillShifter стало известно после неудачной попытки хакеров отключить антивирус и внедрить программу-вымогатель. Sophos рекомендует всем, в числе прочего, регулярн
01.08.2025 Хакеры шпионили за иностранными посольствами в Москве, выдавая трояны за антивирусы «Касперского»

k - DC Studio В Microsoft выяснили, что хакеры шпионили за иностранными посольствами через фейковые антивирусы от «Лаборатории Касперского» При этом, как отмечает Microsoft, эта кибератака — пе
03.07.2025 Из-за отсутствия финансирования закрылся российский государственный антивирусный сканер

олжен был выделить на данные цели 90 млн руб. Как пишет Telegram-канал «Кибервойна», первую версию «Мультисканера» пытался создать «Финцерт» - организация, созданная Центробанком для кибербезоп
01.07.2025 Positive Technologies открывает антивирусную лабораторию

но добавляют в решения Positive Technologies новые поведенческие, сетевые и YARA-правила, расширяют антивирусные базы, разрабатывают прототипы защитных механизмов, которые в дальнейшем внедряют
25.06.2025 Разработка ученых Пермского Политеха поможет защитить компьютер от вирусов, крадущих личные данные

о для частных пользователей, но и для компаний, а украденные данные могут использоваться для целевых атак или мошенничества. Одним из наиболее опасных представителей этого класса стал Lumma Stealer — вирус, который активно используется киберпреступниками. Он маскируется под файлы с двойным расширением (по типу pdf.exe), чтобы обмануть пользователей. Распространяется он через поддельные сайт
22.05.2025 Positive Technologies продолжает осваивать рынок антивирусов: компания представила раннюю версию антивирусного модуля

омпаний обеспечит полную защиту конечных устройств наших клиентов и в дальнейшем позволит дополнить антивирусный модуль функцией контроля устройств и защиты от шифровальщиков, а также запустить
20.05.2025 Найден хитрый трюк, заставляющий Windows отключить встроенный антивирус Defender

Просто поверьте, я ваш новый антивирус Операционную систему Microsoft Windows можно заставить деактивировать встроенный

24.04.2025 Российских военных атакует шпионский вирус, встроенный в навигационное приложение для Android

зволяет оператору отслеживать местоположение зараженных телефонов и загружать в них вспомогательные модули для кражи файлов по выбору. Министерство обороны России Российских военных атакуют шпионский вирус, встроенный в навигационное приложение для Android Встроенный в копию легитимной программы троян раздается под видом бесплатной версии Alpine Quest Pro. На 24 апреля это основная программ
21.04.2025 В антивирусе PRO32 появилась опция блокировки неизвестных входящих звонков

ение, избегая ошибок. Также стал проще и удобнее сценарий перехода на платную версию. Кроме того, в антивирус добавили поддержку API34 в Android, что обеспечивает совместимость с более новыми у
01.04.2025 На новых смартфонах, продающихся в России, нашли предустановленный троян, крадущий аккаунты Telegram и TikTok

Обнаружен вирус с модификацией На новых смартфонах нашли вирус, крадущий аккаунты в TikTok и Tel
21.03.2025 Новый антивирус в мобильном приложении «СберБизнес» может обнаружить уязвимость в момент авторизации пользователя и защитить его от киберугрозы

т вирусов и взломов. Новый раздел «Защита от уязвимостей» быстрее обнаруживает угрозы. Он запускает антивирус, как только человек входит в приложение. Система проверяет безопасность устройства

18.03.2025 Microsoft все сломала. Из-за ее антивируса компьютеры могут буквально сгореть или лишить своего владельца сна

систему управления кулерами и подсветкой в своих фирменных приложениях. Windows Defender, увидевший вирус там, где его нет, не просто помечает WinRing0, но и блокирует его работу. Чрезмерная бд
20.02.2025 Positive Technologies выходит на рынок антивирусов

зависимости от степени их зрелости, начиная с самого базового уровня, где необходима, прежде всего, антивирусная технология. В свою очередь для тех, кому важен более высокий уровень защищенност
04.02.2025 «Касперский» обнаружил первый вирус, ворующий данные с фото в iPhone. Он умеет обчищать криптокошельки

кого» в 20 поддельных приложениях на App Store и Google Play. Программы, в которые он был встроен, скачали из Google Play более 242 тыс. раз, рассказали представители «Лаборатория Касперского» CNews. Вирус назвали SparkCat. Он был замечен в приложениях мессенджеров, ИИ-ассистентов, приложений для доставки еды и для доступа к криптобирже. По словам эксперта по кибербезопасности «Лаборатории

30.01.2025 Антивирусы бесполезны? Хакеры научились отключать их у россиян и после взлома уходить незамеченными

руктуре порт DameWare так и остался доступен из внешней сети», – сообщили CNews представители ГК «Солар». Проникнув с сеть компании, хакеры не только разместили вредоносное ПО, но и попутно отключили антивирус «Лаборатории Касперского». Повторить эту операцию хакерам удастся лишь в том случае, если компания, которую они атакуют, не обновляет свое защитное ПО – «Лаборатория Касперского» уже

29.01.2025 «Солар»: хакеры отключают антивирус, чтобы скрыть кибератаку

оносный файл в директории агента администрирования антивирусного решения и в данной атаке отключили антивирус «Лаборатории Касперского». Эксперты Solar 4RAYS сообщили вендору об обнаруженной ме
25.11.2024 Хакеры отключают скандально известный антивирус через его же собственный драйвер

орую тот беспрекословно выполняет и тем самым лишает компьютер жертвы активной защиты. В дальнейшем вирус имеет возможность выполнять свои функции, не выдавая своего присутствия в системе. Анал
01.11.2024 «Лаборатория Касперского» успешно прошла независимый аудит SOC 2

«Лаборатория Касперского» объявила об успешном прохождении независимого аудита Service and Organization Controls 2 второго типа (SOC 2 Type 2). Он подтверждает, что процессы разработки и выпуска антивирусных баз компании безопасны и надёжно защищены от несанкционированного вмешательства. «Лаборатория Касперского» регулярно проходит независимые аудиты SOC 2 с 2019 г. Service and Organiz

Публикаций - 7921, упоминаний - 12884

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 1872
Microsoft Corporation 25775 1173
Dr.Web - Доктор Веб 1294 922
ESET - ESET Software 1161 749
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 582
Google LLC 12688 432
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 398
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 310
Trend Micro 651 308
Apple Inc 13154 259
Sophos - SophosLabs 436 247
Intel Corporation 12811 202
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 186
IBM - International Business Machines Corp 9699 178
Yandex - Яндекс 9215 176
Meta Platforms - Facebook 4621 171
Cisco Systems 5372 164
Softline - Софтлайн 3743 164
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 150
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 149
Ростелеком 10948 144
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 142
F-Secure 216 139
Check Point Software Technologies 829 136
9594 128
Broadcom - VMware 2610 127
X Corp - Twitter 2938 124
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 120
Bitdefender 171 120
Telegram Group 2940 116
Gen Digital - Avast Software 184 116
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 114
VK - Mail.ru Group 3602 113
InfoWatch - Инфовотч 1185 112
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 110
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 106
Oracle Corporation 7074 100
МегаФон 10742 91
Информзащита 941 91
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 88
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 128
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 82
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 77
eBay Inc 1640 46
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 45
РЖД - Российские железные дороги 2096 44
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 42
Visa International 1993 42
Россети Ленэнерго 1699 37
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 35
Альфа-Банк 1979 32
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 32
Почта России ПАО 2370 30
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 30
Газпром ПАО 1493 28
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 28
Резонанс НПП 407 23
Microsoft - LinkedIn 699 23
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 23
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 22
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 22
ГПБ - Газпромбанк 1273 20
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 20
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 17
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 17
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 16
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 16
Связной ГК 1401 15
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 15
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 15
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 15
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 14
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 14
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 13
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 13
NanduQ - Qiwi 1013 12
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 12
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 12
Bank of America - Банк Америки 271 12
Верный - торговая сеть 326 12
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 37
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Федеральное казначейство России 1949 29
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U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 26
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Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 26
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ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 30
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 23
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 20
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 19
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 13
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 11
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 10
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 10
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 9
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 11 9
ЛДПР 116 9
Единая Россия - Политическая партия 321 9
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 8
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 8
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 7
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 7
Демократическая политическая партия США 122 6
OWASP - Open Web Application Security Project 146 6
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 6
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 5
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
AVAR - Association of Anti Virus Asia Researchers - Азиатская ассоциация исследователей антивирусных технологий 4 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 4
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 11 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 3
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
Apache Software Foundation - ASF 231 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
TCG - Trusted Computing Group 31 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 3
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 3
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 4927
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 4110
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 2074
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 1730
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 1507
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 1378
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 1253
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 1227
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 1194
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1102
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 1077
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 766
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 762
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 743
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 731
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 723
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 719
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 698
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 690
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 664
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 632
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 584
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 575
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 544
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 543
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 522
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 522
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 480
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 474
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 466
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 454
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 452
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 451
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 443
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 435
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 420
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 403
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 399
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 388
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 380
Microsoft Windows 16882 1616
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 723
Google Android 15243 626
Linux OS 11533 548
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 396
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 325
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 320
Kaspersky Internet Security 497 248
Microsoft Windows XP 2431 231
Microsoft Office 4170 228
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 227
Microsoft Windows 2000 8678 220
Apple iOS 8583 210
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 200
Microsoft Outlook 1506 196
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 192
Apple macOS 2419 185
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 178
Google Chrome - браузер 1701 159
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 158
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 143
Mozilla Firefox - браузер 1951 140
Dr.Web AV-Desk 148 140
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 138
Microsoft Windows 7 2007 137
Microsoft Windows 10 1938 132
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 131
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 130
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 128
Dr.Web Enterprise Security Suite 148 128
Apple iPhone 6 4861 126
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 123
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 121
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 120
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 119
JavaScript - JS - язык программирования 1425 116
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 167 104
Nokia Symbian OS 1411 104
Oracle Java - язык программирования 3469 99
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 97
Касперский Евгений 337 158
Земков Сергей 159 69
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 65
Путин Владимир 3454 65
Шаров Борис 73 61
Гостев Александр 84 58
Касперская Наталья 319 43
Corrons Luis - Корронс Луис 106 42
Зенкин Денис 263 40
Шабанов Илья 60 39
Голованов Сергей 77 33
Мельникова Анастасия 440 33
Матеев Денис 35 31
Зайцев Михаил 345 29
Медведев Дмитрий 1665 27
Чачава Александр 124 26
Hypponen Mikko - Хиппонен Микко 41 25
Лукацкий Алексей 140 24
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 24
Гудилин Олег 30 23
Албитов Андрей 32 23
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 22
Камлюк Виталий 30 21
Шадаев Максут 1210 21
Дягилев Василий 84 21
Иванов Антон 98 20
Васильев Григорий 44 20
Матросов Александр 45 20
Кондаков Гарри 35 20
Оськин Алексей 22 19
Александрова Анна 23 19
Водясов Алексей 222 19
Галушкин Олег 182 18
Ложкин Сергей 49 18
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 17
McAfee John - МакАфи Джон 31 17
Гребенников Николай 33 17
Унучек Роман 18 17
Stefanko Lukas - Štefanko Lukáš - Стефанко Лукаш - Штефанко Лукаш 30 17
Рейман Леонид 1065 16
Россия - РФ - Российская федерация 166164 3474
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 1219
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 556
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 458
Европа 24963 420
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 393
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 373
Германия - Федеративная Республика 13221 363
Украина 7928 251
Япония 13807 233
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 205
Франция - Французская Республика 8177 175
Испания - Королевство 3839 171
Индия - Bharat 5869 170
Азия - Азиатский регион 5920 162
Беларусь - Белоруссия 6289 140
Казахстан - Республика 6047 132
Южная Корея - Республика 7051 132
Италия - Итальянская Республика 4508 120
Бразилия - Федеративная Республика 2520 116
Канада 5081 115
Нидерланды 3745 105
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 104
Израиль 2856 103
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Ближний Восток 3154 97
Африка - Африканский регион 3640 93
Европа Восточная 3138 88
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Америка Северная - Североамериканский регион 3414 76
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The Register - The Register Hardware 1784 74
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 71
BleepingComputer - Издание 458 65
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 55
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 54
AP - Associated Press 2007 45
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 44
NYT - The New York Times 1100 41
CNews - ZOOM.CNews 1866 35
ZDnet 663 31
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 28
Virus Bulletin 33 27
heise online - heise security 122 27
Reddit 398 26
Ведомости 1466 26
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 25
Nature 832 24
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 23
РИА Новости 1033 22
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 22
New Scientist 1448 20
Vnunet 224 20
Silicon.com 364 20
Silicon 494 19
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 19
Известия ИД 770 18
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 17
Forbes - Форбс 1002 16
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 16
Ars Technica 450 16
Computer Weekly 376 16
CNET Networks - CNET News 1643 15
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 15
The Verge - Издание 619 14
DarkReading.com 105 14
CNews RND - R&D.CNews 2274 14
The Washington Post 350 13
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 13
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 13
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 198
IDC - International Data Corporation 4975 157
Gartner - Гартнер 3658 143
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 104
AV-Test Institute 41 31
Forrester Research 834 26
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 25
AV-Comparatives 28 22
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 20
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 18
B2B International 50 18
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 16
CNews Мишень 186 15
Computer Economics 32 15
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 14
Fortune Global 500 295 12
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 12
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 12
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 11
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 10
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 9
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 9
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 9
Gartner - Dataquest 353 8
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 8
Microsoft Security Intelligence Report 14 7
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 7
CSI - Computer Security Institute 15 7
CNews Инновация года - награда 155 6
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 5
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 5
Forrester Wave 45 5
MalwareHunterTeam 14 5
Fortune Global 100 142 5
Radicati Group 26 5
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 5
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 5
Sucuri 6 4
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 4
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 27
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 15
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 14
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 12
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 12
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 10
РАН - Российская академия наук 2122 9
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 9
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 8
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 8
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 7
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 6
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 6
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 6
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 6
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 6
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 6
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 5
University of Oxford - Оксфордский университет 211 5
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 5
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 5
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 5
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 5
Keio University - Университет Кэйо 39 4
BarcelonaTech - UPC - Universitat Politècnica de Catalunya - Polytechnic University of Catalonia - Политехнический Университет Каталонии - UPC - Universitat Politècnica de Catalunya - Каталонский политехнический университет 11 4
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 4
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 4
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 4
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 4
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 4
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 4
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 4
ФИЦТО ФГАНУ - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 12 4
ГНЦ ПМБ - Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии 14 4
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 4
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 4
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