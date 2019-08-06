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F-Secure

F-Secure

СОБЫТИЯ

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06.08.2019 Главной угрозой устройствам интернета вещей остается безалаберность пользователей

льзователи ИВ-устройств не привыкли менять пароли Растущее число атак на устройства интернета вещей объясняется наличием хорошо известных и предсказуемых уязвимостей. К такому выводу пришли аналитики F-Secure. Они указывают, что при этом число типов угроз для устройств интернета вещей (ИВ-устройств) выросло вдвое только в 2018 г. 87% случаев атак, по данным экспертов, связаны с использовани
13.09.2018 Найден способ взломать любые современные компьютеры (кроме пары-тройки Mac)

е используется шифрование диска, оказались уязвимы перед новой атакой, которая позволяет похитить с устройства данные за несколько минут. К такому выводу пришли исследователи безопасности из компании F-Secure, разработавшие указанную атаку. Старший консультант по безопасности F-Secure Олле Сегердаль (Olle Segerdahl) сообщил изданию TechCrunch, что уязвимость затрагивает «почти все» н
19.01.2009 Эпидемия: за 4 дня заражено 5 млн ПК

Новый компьютерный вирус Downadup стремительно распространяется среди корпоративных систем в США, Европе и Азии, говорится в отчете финской компании F-Secure. По словам специалистов F-Secure, вирус Downadup, который они отслеживают уже несколько недель, распространяется в корпоративных сетях быстрее любого другого вредоносного ПО за

11.03.2008 F-Secure Anti-Virus 8.00 защищает Windows Server 2008

re выпустила выход Anti-Virus 8.00 for Windows Servers. В новой версии антивирусного ПО есть некоторые новые усовершенствования и возможности. Например, включен более быстрый инструмент сканирования. F-Secure Anti-Virus for Windows Servers предназначен для защиты серверов, работающих под управлением ОС Windows, и защищает систему от вредоносного, шпионского ПО и других угроз. Интересно, что
25.01.2008 F-Secure защитит смартфоны Sony Ericsson на платформе UIQ

Корпорация F-Secure объявила о сотрудничестве в области мобильной безопасности с компанией Sony Ericsson и о выходе решений для защиты смартфонов Sony Ericsson на платформе UIQ. Symbian UIQ 3.0 (User Inte
18.01.2008 Эксперты F-Secure нарисовали картину будущего киберкриминала

ших пяти лет будет иметь место значительное увеличение числа нападений из Центральной Америки, Индии, Китая и Африки, в соответствии с прогнозами специалистов в области безопасности. Исследователи из F-Secure отмечают сдвиги в тенденциях развития интернет-преступности, анализируя ситуацию в период с 1986 г. до 2007 г., также аналитики создали прогноз на будущее. 1. Прошлое (1986-2003 гг.):

17.12.2007 Взломан форум F-Secure

В четверг, 13 декабря, хакеры, как предполагается, из Турции, использовали уязвимости в системе безопасности форума F-Secure для атаки. В своем блоге компания разместила скриншот взломанной страницы сайта. Согласно F-Secure, хакеры использовали уязвимости в Snitz Forums 2000, ПО для разработки форумов
05.12.2007 F-Secure: объем вредоносного ПО увеличился вдвое

Оценивая ситуацию в сфере ИБ 2007 г., F-Secure сообщает о резком увеличении объема нового вредоносного ПО. В действительности объем всех обнаруженных вирусов, троянов и подобных программ в сравнении в 2006 г. увеличился два раза, д
30.10.2007 Client Security от F-Secure: теперь с поддержкой 32-битной Vista

Финская ИБ-компания F-Secure объявила в понедельник, 29 октября 2007 г., о начале продаж корпоративного антивирусного пакета Client Security 7.1, который теперь поддерживает 32-битную Vista. Пакет пред
25.10.2007 Третий квартал 2007: F-Secure прибавила 42% в секторе ISP

Корпорация F-Secure подвела финансовые итоги за третий квартал 2007 г. Совокупный доход компании за последний квартал увеличился на 21%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, и достиг рекордного е
04.09.2007 Internet Security 2008 от F-Secure: теперь и для малого бизнеса

я. Кроме того, в систему родительского контроля добавлены новые категории сайтов и представлен так называемый «белый список», позволяющий допускать пользователя только на перечисленные в нем ресурсы. F-Secure IS 2008, по заявлению компании, работает быстрее и потребляет меньше ресурсов, чем предыдущая версия. В комплект входит годовая поддержка продукта, включая обновления и антивирусные ба
06.08.2007 F-Secure + Acronis: пакет ПО для защиты корпоративных сетей

are, официальный представитель компании Acronis в России, разработчика ПО для управления хранением данных, и компания «Сфера Бизнес Системы», российский дистрибьютор разработчика антивирусных решений F-Secure, объявляют о поступлении в продажу специального пакета ПО, предназначенного для полной защиты корпоративных данных внутри компьютерных сетей. Специальные пакеты, включающие антивирусно
05.06.2007 Антивирусы F-Secure: теперь и для Vista

Компания ИТ-безопасности F-Secure объявила о включении поддержки Windows Vista в F-Secure Internet Security 2007 и F-Secure Anti-Virus 2007. Несколько месяцев эти продукты работали с Vista в состоянии б
31.05.2007 В антивирусах F-Secure найдены многочисленные уязвимости

Финская антивирусная компания F-Secure объявила о нахождении многочисленных уязвимостей в своих корпоративных и пользовательских антивирусах. Ошибки в коде продуктов могут привести к выполнению произвольного кода или аварий
22.05.2007 F-Secure не согласна с критикой «зоны» .BANK

Директор исследований финской компании ИТ-безопасности F-Secure Микко Хиппонен (Mikko Hypponen) ответил на критику своего предложения ввести в интер
21.05.2007 F-Secure: новое решения для защиты от Zero-Hour-атак

Новый модуль Zero-Hour Anti-Virus от F-Secure поможет защитить организации от новых вирусов и других видов вредоносного кода в первые, самые важные несколько часов после выпуска нового вируса и до обновления антивирусных подписей.
17.05.2007 F-Secure защитит контент Windows Home Server

На ежегодной конференции Microsoft для разработчиков — Windows Hardware Engineering Conference (WinHEC) в Лос-Анджелесе Microsoft объявила о том, что решения F-Secure будут защищать пользователей Windows Home Server от вирусов и прочих угроз интернет- и мобильных сетей. Windows Home Server — новый программный пакет для домашних пользователей, в
16.05.2007 F-Secure: ПО Symbian «шпионит» за пользователем?

n для мобильных телефонов. «После установки в устройство программа без ведома пользователя передает информацию на центральный сервер». Является ли это нарушением прав пользователей? Вот, что сообщает F-Secure: "Интересный факт, что эта функция Symbian 3rd Edition platform добавлена самой компанией. И программа может работать, не сообщая пользователю о том, что происходит. Комментариев от Sy
24.04.2007 F-Secure захватила 34% рынка ISP-услуг в Европе

Корпорация F-Secure объявила о росте продаж и доходности в первом квартале 2007 года. Совокупный доход компании за последний квартал увеличился на 23%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, и дост
19.04.2007 Oxygen Software и F-Secure: «двойная защита» смартфонов

Компании Oxygen Software, разработчик сервисного ПО для мобильных телефонов и смартфонов, и F-Secure, производитель антивирусных решений, объявили о запуске «бандла» — «Двойная защита вашего смартфона». Это комплексное решение позволит защитить все данные смартфона от вирусов, ко
05.04.2007 F-Secure предлагает создать домен .SAFE

Компания F-Secure, разработчик антивирусных программ, предлагает создание новой доменной зоны .SAFE для банковской сферы, которая должна дать банкам и клиентам уверенность в безопасности их финансовых о
28.03.2007 F-Secure представила Client Security 7

Финская антивирусная компания F-Secure представила пакет Client Security 7 для защиты корпоративных сетей. Пакет состоит из двух компонентов: эвристического анализатора вредоносного кода DeepGuard, способного обнаруживать в
09.03.2007 Вышел новый релиз к Anti-Virus for Workstations 7.00

F-Secure Anti-Virus for Workstations версии 7.00 обеспечивает защиту корпоративных рабочих станций и ноутбуков от вирусов, руткитов, шпионского ПО, потенциально опасных программ в реальном времени. F-Secure Anti-Virus for Workstations 7.00 отличается интегрированной технологией BlackLight для защиты от руткитов, обновленным графическим пользовательским интерфейсом. В то же время, версия 7
05.03.2007 Вышел пакет обновлений для F-Secure Linux Client Security

Компания F-Secure выпустила пакет обновлений для Linux Client Security, который позволяет решению полноценно работать как с 32-битными, так и с 64-битными платформами Linux. F-Secure Linux Client
22.02.2007 Вышла бета-версия F-Secure Client Security 7.1 с поддержкой Vista

Компания F-Secure объявила о начале бета-тестирования решения Client Security 7.1 с поддержкой ОС Windows Vista по защите корпоративных рабочих станций и ноутбуков как от традиционных, так и от совершен
09.02.2007 Вышли обновления IS2007 и AV2007 с поддержкой Vista

Компания F-Secure объявила о выпуске обновлений 2nd Edition к продуктам по защите ПК от вирусов и вторжений для домашних пользователей F-Secure Internet Security 2007 и F-Secure Anti-Virus
29.11.2006 Появилось скрытое рекламное ПО для Mac OS X

Специалисты финской компании ИТ-безопасности F-Secure сообщили о получении концептуального кода скрытой рекламной программы (adware) для M
27.10.2006 F-Secure предлагает антивирус IS2007

С октября этого года пользователям стали доступны расширенные способы защиты от новых, доселе неизвестных угроз, в рамках решения F-Secure Internet Security 2007 (IS2007). Этот продукт создан с учетом прежнего опыта F-Secure в области борьбы с новыми угрозами. С появлением новых функций пользователям станет проще з
15.09.2006 F-Secure открыла технологический центр в Малайзии

Финская антивирусная фирма F-Secure открыла технологический центр в Малайзии. Офис в столице страны, Куала-Лумпуре, будет заниматься технической поддержкой и исследованиями безопасности. Штат сотрудников составят местные
31.03.2006 F-Secure нашла мобильного шпиона

Компания F-Secure заявила, что приложение FlexiSpy, продающееся как система отслеживания поведения детей на мобильном телефоне, является троянцем и должно быть снята с продажи. FlexiSpy перехватывает вс
13.03.2006 CeBIT: F-Secure представила устройство для защиты почты

Финская компания ИТ-безопасности F-Secure представила на выставке CeBIT устройство для фильтрования электронной почты от вирус
20.01.2006 В антивирусах F-Secure найдены уязвимости

Эксперты по информационной безопасности обнаружили уязвимости в антивирусных продуктах F-Secure. «Дыры» позволяют удаленному пользователю выполнить произвольный код на целевой системе. Уязвимость существует при обработке ZIP-архивов. Удаленный пользователь может с помощью специал
12.01.2006 Клиентов Barclays защитят пакетом F-Secure

Банк Barclays предлагает клиентам системы онлайновых платежей купить с 30%-ной скидкой и установить антивирусный пакет от финской F-Secure. В пакет входит антивирус, программа обнаружения «руткитов» — троянских программ, работающих с привилегиями администратора, и программа защиты от  шпионского кода. Заплатить за пр
23.09.2005 F-Secure и SmartTrust объединились против мобильных вирусов

Антивирус компании F-Secure для мобильных устройств будет внедрен в платформу SmartManage Protect от SmartTrust. Используя её, операторы могут автоматически обновлять программы защиты на КПК и мобильниках абонент
16.05.2005 F-Secure: у Toyota "иммунитет" к мобильным вирусам

Транспортные средства-зомби пока являются научной фантастикой, утверждают исследователи финской фирмы F-Secure. Специалисты F-Secure провели тестирование, в ходе которого безуспешно пытались заразить навигационную систему Toyota Prius вариантами вируса Cabir и другими вирусами через Blue
24.03.2005 Троянец Drever-C блокирует работу антивирусов в смартфонах

C. Этот троянец атакует смартфоны, работающие на программном обеспечении Symbian, и препятствует работе антивирусных программ. Drever-C проникает в телефон под видом обновления антивирусной программы F-Secure Mobile Anti-Virus и после перезагрузки телефона блокирует работу таких антивирусов как F-Secure, Kaspersky и Simworks. Кроме того, после инсталляции Drever-C формирует сообщение
14.02.2005 F-Secure выпустила патч на "дыру" в антивирусах

ольный код в системе. Уязвимость существует из-за некорректной обработки длины некоторых полей перед копированием их содержания в статически определенный буфер. «Дыра» находится в следующих продуктах F-Secure: F-Secure Personal Express 5.10 и более ранние версии, F-Secure Internet Security 2004, 2005, F-Secure Internet Gatekeeper 6.41 и более ранние версии, Linux-версия
27.12.2004 F-Secure: вирусописатели готовятся к атаке на мобильники

Антивирусная компания F-Secure в течении декабря сообщила об обнаружении 8 вирусов и червей для смартфонов, 5 из которых принадлежат семейству Cabir. Это только начало массированных вирусных атак на мобильные платфо
02.11.2004 F-Secure продала права на технологии SSH

ложения SSH (шифрованного терминального доступа) фирме WRQ. WRQ приобрела все права на продажу, установку и техническую поддержку данных продуктов. Отказ от приложений SSH, по утверждению руководства F-Secure, позволит сосредоточиться на разработке антивирусных продуктов и систем предотвращения вторжений. По словам вице-президента WRQ по продажам в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Афри
10.10.2001 KPNQwest предоставит ATM-сеть компании F-Secure

Компания KPNQwest объявила во вторник о заключении контракта на предоставление cвоей внутренней трансатлантической ATM-сети финской компании F-Secure. F-Secure, провайдер решений сетевой безопасности из Хельсинки, будет использовать сеть для передачи данных между своими офисами, расположенными в разных странах. Условия двухле

Публикаций - 216, упоминаний - 231

F-Secure и организации, системы, технологии, персоны:

Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 59
Microsoft Corporation 25775 58
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 56
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 41
Sophos - SophosLabs 436 28
Trend Micro 651 28
ESET - ESET Software 1161 25
Bitdefender 171 21
Dr.Web - Доктор Веб 1294 18
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 16
Apple Inc 13156 15
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 14
Google LLC 12690 11
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 61 10
Intel Corporation 12811 9
Cisco Systems 5372 7
Gen Digital - Avast Software 184 6
Sony 6739 6
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 5
ДиалогНаука 271 5
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Check Point Software Technologies 829 5
Информзащита 941 5
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 4
CA Technologies - Computer Associates 392 4
G Data CyberDefense AG - G Data Software AG 64 4
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 4
Поликом Про 39 4
InfoWatch - Инфовотч 1185 4
HP Inc. 5883 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 4
AMT Group - АМТ-Груп 365 3
Perimetrix - Периметрикс 274 3
Gen Digital - Avast - AVG Technologies 19 3
Kerio Technologies 66 3
Яндекс Agnitum - Агнитум 67 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
ВирусБлокАда 17 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 3
Citi - Citibank 158 2
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 2
Sony BMG 187 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Ford 435 1
Airbnb 101 1
Barclays 122 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
Merrill Lynch 454 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Toyota - Lexus 83 1
Caterpillar - 93 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 1
John Deere - Джон Дир 29 1
Enron - Enrongate 122 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Seiko Instruments Inc - SII 19 1
Банк Сбережений и Кредита АКБ - С банк - СТБ, Столичный Торговый Банк - Сберкред Банк - Моссибинтербанк - Столичный торговый банк - Академхимбанк - Инвестбанк АКБ - Конверсбанк МФГ - Гранкомбанк, ГРАН Коммерческий банк - Воронежпромбанк - Воронежский Пром 25 1
RELX - Accuity - Reed Elsevier - Reed Exhibitions 18 1
ТрансИнжиниринг НПО 2 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
101Hotels.com 456 1
Illinois Stalking Advocacy Center 1 1
ОАЭИ - Организация по атомной энергии Ирана - AEOI - Atomic Energy Organization of Iran 21 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 1
Ryanair 8 1
Intellectual Ventures 5 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
Nordstrom 12 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 6
Судебная власть - Judicial power 2500 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 11 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 139
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 139
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 109
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 51
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 49
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MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 11
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Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 10
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Microsoft Windows 16882 52
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MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 19
Linux OS 11533 17
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Microsoft Windows 2000 8678 10
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Google Android 15244 8
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Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 8
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Apple iPhone - серия смартфонов 7623 7
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Apple macOS 2419 6
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UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 5
Microsoft Outlook 1506 5
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 4
Google VirusTotal 108 4
Broadcom - VMware Carbon Black - Bit9 42 4
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Яндекс Agnitum Outpost 49 4
Nokia 7610 33 4
F-Secure BlackLight 6 4
Microsoft Office 4170 4
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 328 4
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Microsoft MSN - Microsoft Network 721 3
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec MessageLabs 83 3
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Касперский Евгений 337 10
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Ильин Сергей 15 4
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Шаров Борис 73 3
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Левин Владимир 21 2
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Чувакин Антон 3 2
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Ильин Алексей 25 1
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Казак Максим 162 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 53
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Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
Турция - Турецкая республика 2620 5
Швеция - Королевство 3782 4
Израиль 2856 4
Ближний Восток 3154 4
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Нидерланды 3746 4
Малайзия 922 4
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Филиппины - Республика 599 4
США - Техас 1048 3
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 3
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