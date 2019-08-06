Главной угрозой устройствам интернета вещей остается безалаберность пользователей льзователи ИВ-устройств не привыкли менять пароли Растущее число атак на устройства интернета вещей объясняется наличием хорошо известных и предсказуемых уязвимостей. К такому выводу пришли аналитики F-Secure. Они указывают, что при этом число типов угроз для устройств интернета вещей (ИВ-устройств) выросло вдвое только в 2018 г. 87% случаев атак, по данным экспертов, связаны с использовани

Найден способ взломать любые современные компьютеры (кроме пары-тройки Mac) е используется шифрование диска, оказались уязвимы перед новой атакой, которая позволяет похитить с устройства данные за несколько минут. К такому выводу пришли исследователи безопасности из компании F-Secure, разработавшие указанную атаку. Старший консультант по безопасности F-Secure Олле Сегердаль (Olle Segerdahl) сообщил изданию TechCrunch, что уязвимость затрагивает «почти все» н

Эпидемия: за 4 дня заражено 5 млн ПК Новый компьютерный вирус Downadup стремительно распространяется среди корпоративных систем в США, Европе и Азии, говорится в отчете финской компании F-Secure. По словам специалистов F-Secure, вирус Downadup, который они отслеживают уже несколько недель, распространяется в корпоративных сетях быстрее любого другого вредоносного ПО за

F-Secure Anti-Virus 8.00 защищает Windows Server 2008 re выпустила выход Anti-Virus 8.00 for Windows Servers. В новой версии антивирусного ПО есть некоторые новые усовершенствования и возможности. Например, включен более быстрый инструмент сканирования. F-Secure Anti-Virus for Windows Servers предназначен для защиты серверов, работающих под управлением ОС Windows, и защищает систему от вредоносного, шпионского ПО и других угроз. Интересно, что

F-Secure защитит смартфоны Sony Ericsson на платформе UIQ Корпорация F-Secure объявила о сотрудничестве в области мобильной безопасности с компанией Sony Ericsson и о выходе решений для защиты смартфонов Sony Ericsson на платформе UIQ. Symbian UIQ 3.0 (User Inte

Эксперты F-Secure нарисовали картину будущего киберкриминала ших пяти лет будет иметь место значительное увеличение числа нападений из Центральной Америки, Индии, Китая и Африки, в соответствии с прогнозами специалистов в области безопасности. Исследователи из F-Secure отмечают сдвиги в тенденциях развития интернет-преступности, анализируя ситуацию в период с 1986 г. до 2007 г., также аналитики создали прогноз на будущее. 1. Прошлое (1986-2003 гг.):

Взломан форум F-Secure В четверг, 13 декабря, хакеры, как предполагается, из Турции, использовали уязвимости в системе безопасности форума F-Secure для атаки. В своем блоге компания разместила скриншот взломанной страницы сайта. Согласно F-Secure, хакеры использовали уязвимости в Snitz Forums 2000, ПО для разработки форумов

F-Secure: объем вредоносного ПО увеличился вдвое Оценивая ситуацию в сфере ИБ 2007 г., F-Secure сообщает о резком увеличении объема нового вредоносного ПО. В действительности объем всех обнаруженных вирусов, троянов и подобных программ в сравнении в 2006 г. увеличился два раза, д

Client Security от F-Secure: теперь с поддержкой 32-битной Vista Финская ИБ-компания F-Secure объявила в понедельник, 29 октября 2007 г., о начале продаж корпоративного антивирусного пакета Client Security 7.1, который теперь поддерживает 32-битную Vista. Пакет пред

Третий квартал 2007: F-Secure прибавила 42% в секторе ISP Корпорация F-Secure подвела финансовые итоги за третий квартал 2007 г. Совокупный доход компании за последний квартал увеличился на 21%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, и достиг рекордного е

Internet Security 2008 от F-Secure: теперь и для малого бизнеса я. Кроме того, в систему родительского контроля добавлены новые категории сайтов и представлен так называемый «белый список», позволяющий допускать пользователя только на перечисленные в нем ресурсы. F-Secure IS 2008, по заявлению компании, работает быстрее и потребляет меньше ресурсов, чем предыдущая версия. В комплект входит годовая поддержка продукта, включая обновления и антивирусные ба

F-Secure + Acronis: пакет ПО для защиты корпоративных сетей are, официальный представитель компании Acronis в России, разработчика ПО для управления хранением данных, и компания «Сфера Бизнес Системы», российский дистрибьютор разработчика антивирусных решений F-Secure, объявляют о поступлении в продажу специального пакета ПО, предназначенного для полной защиты корпоративных данных внутри компьютерных сетей. Специальные пакеты, включающие антивирусно

Антивирусы F-Secure: теперь и для Vista Компания ИТ-безопасности F-Secure объявила о включении поддержки Windows Vista в F-Secure Internet Security 2007 и F-Secure Anti-Virus 2007. Несколько месяцев эти продукты работали с Vista в состоянии б

В антивирусах F-Secure найдены многочисленные уязвимости Финская антивирусная компания F-Secure объявила о нахождении многочисленных уязвимостей в своих корпоративных и пользовательских антивирусах. Ошибки в коде продуктов могут привести к выполнению произвольного кода или аварий

F-Secure не согласна с критикой «зоны» .BANK Директор исследований финской компании ИТ-безопасности F-Secure Микко Хиппонен (Mikko Hypponen) ответил на критику своего предложения ввести в интер

F-Secure: новое решения для защиты от Zero-Hour-атак Новый модуль Zero-Hour Anti-Virus от F-Secure поможет защитить организации от новых вирусов и других видов вредоносного кода в первые, самые важные несколько часов после выпуска нового вируса и до обновления антивирусных подписей.

F-Secure защитит контент Windows Home Server На ежегодной конференции Microsoft для разработчиков — Windows Hardware Engineering Conference (WinHEC) в Лос-Анджелесе Microsoft объявила о том, что решения F-Secure будут защищать пользователей Windows Home Server от вирусов и прочих угроз интернет- и мобильных сетей. Windows Home Server — новый программный пакет для домашних пользователей, в

F-Secure: ПО Symbian «шпионит» за пользователем? n для мобильных телефонов. «После установки в устройство программа без ведома пользователя передает информацию на центральный сервер». Является ли это нарушением прав пользователей? Вот, что сообщает F-Secure: "Интересный факт, что эта функция Symbian 3rd Edition platform добавлена самой компанией. И программа может работать, не сообщая пользователю о том, что происходит. Комментариев от Sy

F-Secure захватила 34% рынка ISP-услуг в Европе Корпорация F-Secure объявила о росте продаж и доходности в первом квартале 2007 года. Совокупный доход компании за последний квартал увеличился на 23%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, и дост

Oxygen Software и F-Secure: «двойная защита» смартфонов Компании Oxygen Software, разработчик сервисного ПО для мобильных телефонов и смартфонов, и F-Secure, производитель антивирусных решений, объявили о запуске «бандла» — «Двойная защита вашего смартфона». Это комплексное решение позволит защитить все данные смартфона от вирусов, ко

F-Secure предлагает создать домен .SAFE Компания F-Secure, разработчик антивирусных программ, предлагает создание новой доменной зоны .SAFE для банковской сферы, которая должна дать банкам и клиентам уверенность в безопасности их финансовых о

F-Secure представила Client Security 7 Финская антивирусная компания F-Secure представила пакет Client Security 7 для защиты корпоративных сетей. Пакет состоит из двух компонентов: эвристического анализатора вредоносного кода DeepGuard, способного обнаруживать в

Вышел новый релиз к Anti-Virus for Workstations 7.00 F-Secure Anti-Virus for Workstations версии 7.00 обеспечивает защиту корпоративных рабочих станций и ноутбуков от вирусов, руткитов, шпионского ПО, потенциально опасных программ в реальном времени. F-Secure Anti-Virus for Workstations 7.00 отличается интегрированной технологией BlackLight для защиты от руткитов, обновленным графическим пользовательским интерфейсом. В то же время, версия 7

Вышел пакет обновлений для F-Secure Linux Client Security Компания F-Secure выпустила пакет обновлений для Linux Client Security, который позволяет решению полноценно работать как с 32-битными, так и с 64-битными платформами Linux. F-Secure Linux Client

Вышла бета-версия F-Secure Client Security 7.1 с поддержкой Vista Компания F-Secure объявила о начале бета-тестирования решения Client Security 7.1 с поддержкой ОС Windows Vista по защите корпоративных рабочих станций и ноутбуков как от традиционных, так и от совершен

Вышли обновления IS2007 и AV2007 с поддержкой Vista Компания F-Secure объявила о выпуске обновлений 2nd Edition к продуктам по защите ПК от вирусов и вторжений для домашних пользователей F-Secure Internet Security 2007 и F-Secure Anti-Virus

Появилось скрытое рекламное ПО для Mac OS X Специалисты финской компании ИТ-безопасности F-Secure сообщили о получении концептуального кода скрытой рекламной программы (adware) для M

F-Secure предлагает антивирус IS2007 С октября этого года пользователям стали доступны расширенные способы защиты от новых, доселе неизвестных угроз, в рамках решения F-Secure Internet Security 2007 (IS2007). Этот продукт создан с учетом прежнего опыта F-Secure в области борьбы с новыми угрозами. С появлением новых функций пользователям станет проще з

F-Secure открыла технологический центр в Малайзии Финская антивирусная фирма F-Secure открыла технологический центр в Малайзии. Офис в столице страны, Куала-Лумпуре, будет заниматься технической поддержкой и исследованиями безопасности. Штат сотрудников составят местные

F-Secure нашла мобильного шпиона Компания F-Secure заявила, что приложение FlexiSpy, продающееся как система отслеживания поведения детей на мобильном телефоне, является троянцем и должно быть снята с продажи. FlexiSpy перехватывает вс

CeBIT: F-Secure представила устройство для защиты почты Финская компания ИТ-безопасности F-Secure представила на выставке CeBIT устройство для фильтрования электронной почты от вирус

В антивирусах F-Secure найдены уязвимости Эксперты по информационной безопасности обнаружили уязвимости в антивирусных продуктах F-Secure. «Дыры» позволяют удаленному пользователю выполнить произвольный код на целевой системе. Уязвимость существует при обработке ZIP-архивов. Удаленный пользователь может с помощью специал

Клиентов Barclays защитят пакетом F-Secure Банк Barclays предлагает клиентам системы онлайновых платежей купить с 30%-ной скидкой и установить антивирусный пакет от финской F-Secure. В пакет входит антивирус, программа обнаружения «руткитов» — троянских программ, работающих с привилегиями администратора, и программа защиты от шпионского кода. Заплатить за пр

F-Secure и SmartTrust объединились против мобильных вирусов Антивирус компании F-Secure для мобильных устройств будет внедрен в платформу SmartManage Protect от SmartTrust. Используя её, операторы могут автоматически обновлять программы защиты на КПК и мобильниках абонент

F-Secure: у Toyota "иммунитет" к мобильным вирусам Транспортные средства-зомби пока являются научной фантастикой, утверждают исследователи финской фирмы F-Secure. Специалисты F-Secure провели тестирование, в ходе которого безуспешно пытались заразить навигационную систему Toyota Prius вариантами вируса Cabir и другими вирусами через Blue

Троянец Drever-C блокирует работу антивирусов в смартфонах C. Этот троянец атакует смартфоны, работающие на программном обеспечении Symbian, и препятствует работе антивирусных программ. Drever-C проникает в телефон под видом обновления антивирусной программы F-Secure Mobile Anti-Virus и после перезагрузки телефона блокирует работу таких антивирусов как F-Secure, Kaspersky и Simworks. Кроме того, после инсталляции Drever-C формирует сообщение

F-Secure выпустила патч на "дыру" в антивирусах ольный код в системе. Уязвимость существует из-за некорректной обработки длины некоторых полей перед копированием их содержания в статически определенный буфер. «Дыра» находится в следующих продуктах F-Secure: F-Secure Personal Express 5.10 и более ранние версии, F-Secure Internet Security 2004, 2005, F-Secure Internet Gatekeeper 6.41 и более ранние версии, Linux-версия

F-Secure: вирусописатели готовятся к атаке на мобильники Антивирусная компания F-Secure в течении декабря сообщила об обнаружении 8 вирусов и червей для смартфонов, 5 из которых принадлежат семейству Cabir. Это только начало массированных вирусных атак на мобильные платфо

F-Secure продала права на технологии SSH ложения SSH (шифрованного терминального доступа) фирме WRQ. WRQ приобрела все права на продажу, установку и техническую поддержку данных продуктов. Отказ от приложений SSH, по утверждению руководства F-Secure, позволит сосредоточиться на разработке антивирусных продуктов и систем предотвращения вторжений. По словам вице-президента WRQ по продажам в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Афри