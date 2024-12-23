Дорофеев Александр
Дорофеев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Небольсин Артем 4 3
|Ильин Андрей 4 2
|Тютякин Алексей 2 2
|Кортунов Михаил 8 2
|Рустамов Рустам 412 1
|Летунов Илья 49 1
|Фёдоров Тарас 4 1
|Касперская Наталья 291 1
|Лукацкий Алексей 119 1
|Cоколов Алексей 1 1
|Сычев Артем 73 1
|Касперский Евгений 323 1
|Богачев Игорь 180 1
|Сачков Илья 122 1
|Седов Олег 6 1
|Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
|Пушков Антон 5 1
|Бондаренко Александр 39 1
|Кулешов Александр 22 1
|Лютиков Виталий 22 1
|Усманов Алишер 301 1
|Царёв Фёдор 2 1
|Черепенников Антон 83 1
|Ляпунов Игорь 121 1
|Романченко Дмитрий 14 1
|Лебедев Сергей 47 1
|Шерстобитов Сергей 55 1
|Пыслару Аркадий 7 1
|Сердюк Виктор 40 1
|Шидловский Андрей 1 1
|Вельц Сергей 1 1
|Алюшев Рустам 1 1
|Абраменко Олег 1 1
|Аршавский Анджей 31 1
|Пушкин Александр 24 1
|Кондратьев Константин 8 1
|Шевцов Николай 7 1
|Павлюк Александр 6 1
|Звонарева Елена 19 1
|Ведерникова Ольга 6 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144213 9
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
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|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
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