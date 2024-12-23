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Индексная книга (каталог) CNews*
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Дорофеев Александр



23.12.2024 DLP-система «Стахановец» интегрирована с Komrad Enterprise SIEM   1
21.02.2024 Конференция CNews «Большие данные 2024» состоится 12 марта 1
06.02.2024 Конференция «Большие данные 2024» состоится 12 марта 1
17.01.2024 Конференция «Большие данные 2024» состоится 12 марта 1
03.08.2023 МКБ внедрил контроль качества данных 1
13.07.2023 «Перспективный мониторинг» и «Эшелон» стали технологическими партнерами 1
09.11.2022 Рынок ИБ затормозил после «ковидного» рывка 1
17.11.2020 «Ашан» запустил платформу для работы с большими данными в облаке Mail.ru Cloud Solutions 1
07.09.2020 TAD Development разработала мобильное приложение для управления умным домом Navigard 1
13.11.2019 «Ред софт» и «Эшелон» подтвердили совместимость своих продуктов 1
14.12.2015 На Skolkovo Cyberday 2015 обсудят основные тенденции и проблемы в области информационной безопасности 1
03.09.2012 В НИУ ИТМО система управления освещением «умная аудитория» на базе светодиодов 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Дорофеев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Эшелон НПО 129 3
UDV group - ТриниДата 7 3
Epsilon Metrics - Эпсилон Метрикс 6 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Эшелон Технологии 5 2
Ред Софт - Red Soft 700 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 1
Broadcom - VMware - Greenplum 94 1
TAD Development 4 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Microsoft Corporation 24625 1
Cisco Systems 5114 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
R-Vision - Р-Вижн 153 1
F-Secure 211 1
Cybertonica - Кибертоника 5 1
Cisco Systems - Sourcefire 30 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Код Безопасности 616 1
МегаФон - Талмер - Talmer 53 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Крок - Croc 1777 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Норси-Транс - НТ 108 1
Ростелеком 9701 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 1
InnoSTage - Инностейдж 141 1
ИКС 318 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 1
ДиалогНаука 251 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 1
ИКС - Цитадель ГК 95 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 95 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 162 1
Конфидент ЦЗИ 107 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
Ренессанс Страхование 160 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 3
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 44 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 47 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 13 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12740 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1055 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2058 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 2
Data monetization - Монетизация данных 1624 2
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 2
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт - Обеспечение транспортной безопасности 121 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 385 1
SCRUM - Методология совместной работы 129 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности 326 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11124 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5030 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4976 1
Эшелон НПО - Komrad Enterprise SIEM (Комрад) 12 3
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Linux OS 9937 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 1
Apache Hadoop 427 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 96 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
VK Cloud Big Data 10 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 78 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 155 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 167 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 1
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 39 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 18 1
Эшелон НПО - Сканер-ВС 11 1
Небольсин Артем 4 3
Ильин Андрей 4 2
Тютякин Алексей 2 2
Кортунов Михаил 8 2
Рустамов Рустам 412 1
Летунов Илья 49 1
Фёдоров Тарас 4 1
Касперская Наталья 291 1
Лукацкий Алексей 119 1
Cоколов Алексей 1 1
Сычев Артем 73 1
Касперский Евгений 323 1
Богачев Игорь 180 1
Сачков Илья 122 1
Седов Олег 6 1
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
Пушков Антон 5 1
Бондаренко Александр 39 1
Кулешов Александр 22 1
Лютиков Виталий 22 1
Усманов Алишер 301 1
Царёв Фёдор 2 1
Черепенников Антон 83 1
Ляпунов Игорь 121 1
Романченко Дмитрий 14 1
Лебедев Сергей 47 1
Шерстобитов Сергей 55 1
Пыслару Аркадий 7 1
Сердюк Виктор 40 1
Шидловский Андрей 1 1
Вельц Сергей 1 1
Алюшев Рустам 1 1
Абраменко Олег 1 1
Аршавский Анджей 31 1
Пушкин Александр 24 1
Кондратьев Константин 8 1
Шевцов Николай 7 1
Павлюк Александр 6 1
Звонарева Елена 19 1
Ведерникова Ольга 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
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РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 15 1
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Skolkovo Cybersecurity Challenge 9 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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