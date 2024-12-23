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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166197
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Эшелон Технологии



23.12.2024 DLP-система «Стахановец» интегрирована с Komrad Enterprise SIEM   1
26.03.2024 США ввели санкции против российской блокчейн-системы, «применяемой в электронном голосовании и в налоговой» 1
19.03.2024 «АйТи Бастион» подвела итоги 2023 года 1
13.07.2023 «Перспективный мониторинг» и «Эшелон» стали технологическими партнерами 1
09.11.2022 Рынок ИБ затормозил после «ковидного» рывка 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Эшелон Технологии и организации, системы, технологии, персоны:

Конфидент ЦЗИ 107 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Ростелеком 9701 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 1
ИКС 318 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Норси-Транс - НТ 108 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 1
Крок - Croc 1777 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 1
МегаФон - Талмер - Talmer 53 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Код Безопасности 616 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 1
ИКС - Цитадель ГК 95 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 95 1
Эшелон НПО 129 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 162 1
ДиалогНаука 251 1
InnoSTage - Инностейдж 141 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 41 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг 34 1
АйТи Бастион - IT Bastion 100 1
HoneyCorn - Ханикорн 2 1
Atomyze - Атомайз 22 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
R-Vision - Р-Вижн 153 1
Web3 Tech - Веб3 Технологии - Веб3 Интегратор - Waves Enterprise 28 1
Лаборатория кибербезопасности АСУ ТП 9 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Альфа-Банк 1769 1
Совкомбанк ПАО 256 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 29 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 46 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2058 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 314 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1078 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 543 1
Фотобанк - Photobank 165 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1701 1
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 133 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1444 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 311 1
Web 3.0 - Web3 - децентрализованный интернет 75 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1684 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 864 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
Эшелон НПО - Komrad Enterprise SIEM (Комрад) 12 3
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 155 1
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 39 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 78 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 18 1
Эшелон НПО - Сканер-ВС 11 1
AWEX - Крипто Эксплорер - Crypto Explorer - криптовалютная биржа 1 1
АйТи Бастион - Синоникс 7 1
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 69 1
Lighthouse - Лайтхаус 4 1
Дорофеев Александр 12 2
Черепенников Антон 83 1
Усманов Алишер 301 1
Ляпунов Игорь 121 1
Романченко Дмитрий 14 1
Лебедев Сергей 47 1
Шерстобитов Сергей 55 1
Пушкин Александр 24 1
Пыслару Аркадий 7 1
Сердюк Виктор 40 1
Буканов Тимур 1 1
Кайгородов Игорь 1 1
Гуцало Елена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Россия - ЮФО - Севастополь 540 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 2
Образование в России 2191 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Киберучения 92 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 857 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Аудит - аудиторский услуги 2660 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 166 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 54 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 76 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 98 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 71 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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