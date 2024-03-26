США ввели санкции против российской блокчейн-системы, «применяемой в электронном голосовании и в налоговой»

США ввели санкции против российских финтех-компаний, работающих в сфере блокчейна, цифровых финансовых активов и криптовалют. Под санкции попал проект, заявляющий, что его решения используются при проведении дистанционного электронного голосования и в ФНС.

Американские санкции против российского финтех-сектора

США ввели санкции против 13 компаний и двух физических лиц, работающих в сфере финансовых технологий (финтех) и блокчейн и якобы помогающих российским структурам обходить ранее введенные со стороны США санкции. Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными инвестициями Министерства финансов США (OFAC).

В частности, под санкции попала АО «Б-Крипто», которые предоставляет услуги для осуществления платежей за экспортные и импортные операции в криптовалютах. Компания является партнером «Росбанка», который ранее уже попал под американские санкции.

Под санкциями оказались операторы цифровых финансовых активов (ЦФА): ООО «Системы распределенного реестра» (платформа «Мастерчейн» , партнер попавшего под санкции банка ВТБ); ООО «Лайтхаус» (партнер Сбербанка, находящегося под санкциями США, и ВТБ.); ООО «Атомайз» (партнер ранее попавшего под санкции Совкомабнка, а также Росбанка). «Атомайз» специализируется на выпуске токенов для драгоценных металлов и алмазов. Санкции введены и в отношении его владельца-кипрской Tokentrust Holdings.

Санкции были введены в отношении компаний «Вэб3 технологии» и «Вэб3 интегратор» и их владельца Игоря Кайгородова. Они работают под брендом Web3 tech и создали блокчейн-платформу «Конфидент».

Компания заявляет на своем сайте, что ее решения используются при проведении в России дистанционного электронного голосования, а также в блокчейн-платформе ФНС (Федеральной налоговой службы). Партнерами компании являются Сбербанк и «Альфа-банк» (ранее попавший под санкции США).

Представитель Web3tech заявил CNews, что попадание компании в санкционные списки связано с разработанной ей платформой для трансграничных платежей, через которую можно осуществлять платежи в ЦФА, криптовалютах и обычных валютах.

Санкции против криптобирж

Санкции введены в отношении ООО «Центр обработки электронных платежей» (ТОЭП), владеющий криптобиржей Netex24 и площадкой для обмена электронных денег Netexchange.

Компания является партнером Сбербанка и «Альфа-банка». Власти США утверждают, что компания также работает с нелегальным онлайн-рынком наркотических препаратов «Гидра» (Hydra Market). Под санкции попал и владелец ТОЭП Тимур Буканов и принадлежащая ему эстонская компания Bitfingroup.

Под санкциями оказался зарегистрированный в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) криптообменник Bitpapa. Утверждается, что он работает с криптообменной площадкой Garantex, ранее попавшей под санкции США, и «Гидра». Также санкции были введены в отношении криптобирже Awex и ее юридических лиц – российской ООО «Крипто Эксплорер» и Crypto Explorer из ОАЭ, Биржа является партнером Сбербанка и «Альфа-банка».

Санкции против структур группы «Эшелон»

Санкции были введены в отношении АО «Эшелон Технологии», принадлежащей ранее попавшей под санкции АО «Объединение Эшелон для науки и технологий», и связанных с ней автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования (АНО ДОП) «Организация дополнительного образования «Учебный центр «Эшелон», ООО «Ключевые информационные системы», ООО «Эшелон инновации», ООО «Бюро Эшелон» и ООО «Лаборатория кибербезопасности».

Все они входят в группу компаний «Эшелон», работающую в сфере информационной безопасности. В том числе компания «Эшелон инновации» занимается аудитом кода ПО и является партнером Фонда «Сколково». «Лаборатория кибербезопасности» зарегистрирована в городе Севастополь и обслуживает предприятия Крыма. «Ключевые информационные системы» - центр компетенций «Русбитех-Астра», разработчика Astra Linux, в феврале 2024 г. попавшего под санкции США.