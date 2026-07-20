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Т-Банк Т-Технологии Atomyze Атомайз

Т-Банк - Т-Технологии - Atomyze - Атомайз

«Атомайз» — токенизационная платформа, основанная на технологии распределенных реестров Hyperledger Fabric и получившая от Банка России статус оператора информационной системы по выпуску и обращению цифровых финансовых активов (ЦФА). Одним из владельцев является «Интеррос Капитал». Решение «Атомайз» на базе блокчейна и смарт-контрактов позволяет бизнесу работать напрямую с инвесторами и привлекать финансирование через ЦФА. В 2022 году на платформе «Атомайз» состоялись около 10 выпусков, в том числе первый в России ЦФА на палладий. Среди задач, которые ставит перед собой команда «Атомайз», — развивать новый рынок цифровых финансовых инструментов, используя преимущества современных технологий.

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


20.07.2026 Смарт-контракты: новый этап цифровизации или головная боль для бизнеса? Инфографика CNews 1
21.05.2026 Группа RWB разместила цифровые финансовые активы 1
20.05.2026 «Т-Банк» организовал выпуск цифровых активов группы RWB 1
08.12.2025 Эрмитаж, «Интеррос» и «Т-Инвестиции» представляют второй выпуск ЦФА для поддержки музейного искусства 1
23.10.2025 «Роснано», «Интеррос» и «Т-Инвестиции» проведут токенизацию энергетического объекта 1
16.09.2025 ПЭК выпустил цифровые финансовые активы 1
11.09.2025 Эрмитаж и экосистема «Интерроса» представили второй выпуск арт-токенов, средства от продажи которых пойдут на реставрацию картины Рембрандта «Флора» 1
09.04.2025 Игорь Егоркин назначен генеральным директором платформы «Токеон» 1
12.09.2024 «Атомайз» и Smart Engines ускорили работу с цифровыми активами благодаря системе распознавания 1
12.09.2024 Банк «Хлынов» разместил цифровые финансовые активы 1
25.06.2024 Росбанк и «Атомайз» интегрировали ЦФА в банковское приложение 2
25.04.2024 Исследование АФТ: выпуски токенизированных активов во всем мире носят экспериментальный характер 1
26.03.2024 Росбанк и «Атомайз» представляют первый в России долговой ЦФА эмитента, деятельность которого вносит вклад в устойчивое развитие 1
26.03.2024 США ввели санкции против российской блокчейн-системы, «применяемой в электронном голосовании и в налоговой» 2
19.03.2024 СПВБ и «Атомайз» реализовали первую сделку с ЦФА 2
12.03.2024 В состав участников «Ассоциации ФинТех» вошел российский разработчик ПО «Базальт СПО» 1
22.02.2024 В технологической песочнице АФТ прошло тестирование микросервисной АБС «АРТ-Финтех» на серверных мощностях Yadro 1
14.02.2024 Исследование АФТ: в мире количество клиентов, пользующихся сервисами через открытые API, может увеличиться более чем в два раза к 2025 году 1
09.02.2024 Российский разработчик ПО «АРТ-Финтех» присоединился к ассоциации «ФинТех» 1
28.12.2023 Росбанк выпустил индексный ЦФА на платформе «Атомайз»   1
19.12.2023 Ассоциация «Финтех» расширила возможности инфраструктуры «Технологической песочницы» за счет подключения облачных ресурсов МТС 1
14.11.2023 В репозитории Github опубликован открытый код платформы «Атомайз» 2
14.06.2023 iSimpleLab запустит пилот на площадке АФТ по использованию среды открытых API 1
21.02.2023 РЭШ и «Рексофт консалтинг» запускают совместный курс по цифровой трансформации 1
15.11.2022 «Атомайз» вступил в Ассоциацию «Финтех» 2
16.06.2022 BI.ZONE проверила уровень защищенности цифровой платформы Atomyze RU 2
18.05.2022 В России вводится налог на цифровую валюту. Госдума проголосовала 1
23.12.2020 «Норникель» нашел электронную замену российским рублям 2
02.03.2020 IBM выступила ведущим технологическим партнером по проекту «Норникеля» с Atomyze 1

Публикаций - 30, упоминаний - 37

Т-Банк и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11050 7
МегаФон 10951 7
Yandex - Яндекс 9383 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16143 7
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 813 7
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 142 6
Diasoft - Диасофт 1182 6
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 23 5
Hyperledger - Open Ledger Project 21 3
Идея Нанотехнологический центр в городе Казани - Лаборатории блокчейн технологий ChainLab 3 2
Newity - Ньюити 2 2
IBM - International Business Machines Corp 9718 2
BFT Group - Бона Фиде Инжиниринг 4 2
Web3 Tech - Веб3 Технологии - Веб3 Интегратор - Волтари - Waves Enterprise 42 2
Рексофт Консалтинг - Reksoft Consulting 27 1
Эшелон Технологии 10 1
Anthropic 217 1
iCAM Group - Ideas Consulting and Management - АйКЭМ Групп 7 1
Новые платформы 17 1
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 724 1
ИКС 565 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 488 1
Microsoft Corporation - GitHub 1099 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3197 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1000 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 637 1
Рексофт - Reksoft 494 1
Эшелон НПО 155 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 283 1
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 152 1
Лаборатория кибербезопасности АСУ ТП 15 1
iCAM Group - iSimpleLab - АйСимплЛаб 27 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Team 59 1
IBM Blockchain Services 6 1
Системы распределенного реестра ООО 5 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1552 14
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9064 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1914 8
ВТБ - Почта Банк 515 7
НСПК - Национальная система платежных карт 963 7
МКБ - Московский кредитный банк 660 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 7
Ингосстрах СПАО 485 7
АльфаСтрахование СГ 402 7
Совкомбанк ПАО 321 7
Ак Барс Банк 284 7
Абсолют Банк 251 7
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 636 7
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 251 7
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 334 7
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 231 7
Русский стандарт Банк 512 7
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 56 7
Кредит Европа банк 67 7
Капитал Лайф 18 7
Центр Инвест 7 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3167 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 632 6
Альфа-Банк 1992 6
ПСБ - Промсвязьбанк 973 6
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 6
ГПБ - Газпромбанк 1292 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 642 4
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 114 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1781 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - Вайлдберриз Банк - ВБ Банк - WB Банк - Стандарт-Кредит Банк 37 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1378 2
Синара ГК - Sinara Group 125 2
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф Капитал УК 26 2
Интеррос - Восход - венчурный фонд - инвестиционный фонд 18 1
РАТМ Холдинг - Сибстекло - Сибирское стекло - Сибирская стекольная компания 3 1
Роделен 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2108 1
Газпром нефть 747 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5772 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4030 3
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3357 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6697 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3729 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5832 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5474 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4986 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1200 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2143 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 787 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3466 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 131 1
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 32 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 54 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1703 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 244 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 412 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1884 16
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1669 15
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6332 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54821 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26912 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14175 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5368 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26404 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35884 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6448 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23869 3
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 501 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13140 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18361 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8787 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5107 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33943 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14438 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24757 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1171 2
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 120 2
PBFT - Practical Byzantine Fault Tolerance - консенсусный алгоритм терпимости к ошибкам в асинхронных сетях 5 2
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ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация - Зеленая повестка 174 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12360 2
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 795 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2981 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1582 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1927 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13306 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8490 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22815 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7970 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3222 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 354 1
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17115 1
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АФТ - Технологическая песочница 22 4
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Apple iOS 8658 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 431 2
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IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 291 2
Anthropic - Claude ИИ-чатбот - Claude Mythos 139 1
AWEX - Крипто Эксплорер - Crypto Explorer - криптовалютная биржа 1 1
Google Chrome - браузер 1726 1
Linux OS 11668 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3590 1
Apple - App Store 3151 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6401 1
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ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 137 1
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Microsoft Windows BitLocker 942 1
iCAM Group - iSimpleLab iSimpleBank 19 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 225 1
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 86 1
Garantex - криптовалютная биржа 13 1
Много приложений - RuStore - Рустор 667 1
Григорьев Максим 60 4
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Моргун Олег 13 1
Волошин Евгений 64 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48087 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3510 1
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Сингапур - Республика 1968 1
Индия - Bharat 5913 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4552 1
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Металлы - Медь - Copper 869 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 761 2
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 226 1
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций - БДР - бюджет доходов и расходов - БДДС - бюджет движения денежных средств 335 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11992 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3958 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2471 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 271 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 104 1
НКО - Некоммерческая организация 648 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2158 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5859 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22045 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 408 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1138 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6617 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 400 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2325 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2368 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 228 1
Налогообложение - ВНО - выявление налогооблагаемых объектов - Налоговая база 31 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1294 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11597 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1261 2
РЭШ - Российская экономическая школа 14 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 281 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
РАН - Российская академия наук 2144 1
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 63 1
РЭШ - Российская электронная школа 32 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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