Т-Банк Т-Технологии Atomyze Атомайз

«Атомайз» — токенизационная платформа, основанная на технологии распределенных реестров Hyperledger Fabric и получившая от Банка России статус оператора информационной системы по выпуску и обращению цифровых финансовых активов (ЦФА). Одним из владельцев является «Интеррос Капитал». Решение «Атомайз» на базе блокчейна и смарт-контрактов позволяет бизнесу работать напрямую с инвесторами и привлекать финансирование через ЦФА. В 2022 году на платформе «Атомайз» состоялись около 10 выпусков, в том числе первый в России ЦФА на палладий. Среди задач, которые ставит перед собой команда «Атомайз», — развивать новый рынок цифровых финансовых инструментов, используя преимущества современных технологий.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 1 дело, на cумму 2 038 495 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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