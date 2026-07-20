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Т-Банк Т-Технологии Atomyze Атомайз
«Атомайз» — токенизационная платформа, основанная на технологии распределенных реестров Hyperledger Fabric и получившая от Банка России статус оператора информационной системы по выпуску и обращению цифровых финансовых активов (ЦФА). Одним из владельцев является «Интеррос Капитал». Решение «Атомайз» на базе блокчейна и смарт-контрактов позволяет бизнесу работать напрямую с инвесторами и привлекать финансирование через ЦФА. В 2022 году на платформе «Атомайз» состоялись около 10 выпусков, в том числе первый в России ЦФА на палладий. Среди задач, которые ставит перед собой команда «Атомайз», — развивать новый рынок цифровых финансовых инструментов, используя преимущества современных технологий.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 2 038 495 ₽*
СОБЫТИЯ
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Т-Банк и организации, системы, технологии, персоны:
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 244 8
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 412 1
|Григорьев Максим 60 4
|Илясов Алексей 7 3
|Горгадзе Владимир 6 2
|Аксаков Анатолий 164 2
|Горшков Георгий 28 2
|Данилина Марианна 34 2
|Аушев Тагир 2 1
|Беленов Александр 5 1
|Кузьмин Кирилл 9 1
|Баргер Артем 1 1
|Буканов Тимур 1 1
|Сидоркин Павел 1 1
|Станкевич Лариса 1 1
|Хрусталев Максим 8 1
|Ярышевский Борис 1 1
|Кайгородов Игорь 1 1
|Мухорина Ксения 1 1
|Берлин Антон 1 1
|Енуков Дмитрий 1 1
|Карпунина Виктория 1 1
|Ибрагимов Дилшод 3 1
|Егоркин Игорь 7 1
|Щеваева Анна 1 1
|Ахов Ахмед 1 1
|Васин Денис 1 1
|Путин Владимир 3473 1
|Сычев Артем 79 1
|Смирнов Алексей 273 1
|Dzeba Iris - Джеба Ирис 13 1
|Смирнов Дмитрий 114 1
|Карнаух Павел 8 1
|Фроловичева Екатерина 12 1
|Суворов Антон 22 1
|Райгородский Андрей 52 1
|Скорочкин Андрей 10 1
|Моргун Олег 13 1
|Волошин Евгений 64 1
|Kelley Jason - Келли Джейсон 1 1
|Ромашевский Роман 8 1
|Махова Ольга 6 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1294 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11597 1
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