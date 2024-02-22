Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|22.02.2024
|
«Конфидент» подтвердил совместимость СЗИ ВИ Dallas Lock и новых версий zVirt
«Конфидент» сообщает об успешном завершении тестовых испытаний на совместимость СЗИ ВИ Dallas Lock 4.68 и защищенной отечественной системы виртуализации zVirt 3.3 и 4.0. Система защиты информаци
|14.02.2024
|
Dallas Lock 8.0 и ЕЦУ Dallas Lock полностью совместимы с ПАК Guardant ID 2.0
«Конфидент» и «Рубинтех» провели испытания и подтвердили совместимость своих разработок. Компа
|22.11.2023
|
Блокчейн-платформа «Конфидент» включена в реестр российского ПО
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ включило блокчейн-платформу «Конфидент» в единый реестр российского программного обеспечения. Таким образом блокчейн-компания Web3 Tech расширяет возможности для внедрения своей новой платформы и решений на ее основе в рам
|06.07.2023
|
«Конфидент» выпустил обновление СЗИ Dallas Lock 8.0 (редакции «К» и «С»)
ООО «Конфидент» выпустил обновленную версию 8.0.761.1 cистемы защиты информации Dallas Lock 8.0 (р
|03.07.2023
|
«Конфидент» выпустил обновление СЗИ ВИ Dallas Lock
ООО «Конфидент» выпустил обновленную версию cистемы защиты информации в виртуальных инфраструктура
|03.10.2022
|
Продукты «Мой офис» совместимы со средством защиты информации от несанкционированного доступа Dallas Lock
азработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, и «Конфидент», разработчик сертифицированных средств защиты информации, подтвердили полную совме
|11.02.2022
|
«Конфидент» продлил срок действия сертификата соответствия для Dallas Lock 8.0-C
ООО «Конфидент» продлил срок действия сертификата соответствия № 2945 для СЗИ от НСД Dallas Lock 8
|23.06.2020
|
«Конфидент» и «Актив» выпустили решение СКН уровня отчуждения информации
«Конфидент» и «Актив» разработали совместное решение для переноса информации на защищенные fla
|05.06.2020
|
«Конфидент» и «Актив» запускают первое в России решение СКН уровня отчуждения информации
«Конфидент» и «Актив» разработали совместное решение — модуль СКН уровня отчуждения информации
|03.07.2019
|
«Конфидент» сертифицировал сборку Dallas Lock 8.0-К
«Конфидент» объявила о том, что система защиты информации Dallas Lock 8.0 редакции «К» и входя
|27.07.2018
|
«Конфидент» разработал «песочницу» для СЗИ Dallas Lock 8.0
Центр защиты информации ГК «Конфидент» разработал Безопасную среду в составе СЗИ Dallas Lock 8.0. «Безопасная среда», или
|03.04.2017
|
«Конфидент» представил собственную базу данных сигнатур для системы Dallas Lock
Центр защиты информации «Конфидент» объявил о создании собственной базы данных сигнатур для системы обнаружения и предотвращения вторжений Dallas Lock. Как рассказали CNews в компании, источником сигнатур является банк
|13.03.2017
|
«Депо Компьютерс» и «Конфидент» представили российский комплекс для защиты информации на серверах и ПК
«Депо Компьютерс» и «Конфидент» представили новый российский программно-аппаратный комплекс для защиты информации
|28.02.2017
|
Средство доверенной загрузки Dallas Lock от «Конфидент» совместимо с USB-токенами Esmart
ГК ISBC и компания «Конфидент» объявили о завершении тестовых испытаний на совместимость своих продуктов. Как рас
|30.12.2016
|
«Конфидент» получил сертификаты на новые модули продуктовой линейки Dallas Lock
Компания «Конфидент» получила сертификаты на новые модули продуктовой линейки Dallas Lock. Так, сертифи
|23.09.2016
|
«Конфидент» предложил универсальную лицензию на Dallas Lock 8.0-К или Dallas Lock Linux
Компания «Конфидент» выпустила универсальную лицензию на использование Dallas Lock 8.0-К или Dallas Loc
|01.08.2016
|
Система защиты информации Dallas Lock 8.0 компании "Конфидент" совместима с продуктами от "Аладдин Р.Д."
Компании "Аладдин Р.Д." и "Конфидент", российские разработчики и поставщики решений для обеспечения информационной безопасности, сообщили о завершении тестовых испытаний на совместимость своих продуктов. Сертификатом вза
|28.08.2015
|
«Конфидент» выпустит сертифицированное средство контроля съемных носителей
Программное решение СКН (средство контроля съемных носителей информации) производства компании «Конфидент» проходит сертификацию во ФСТЭК России. Об этом CNews сообщили в «Конфиденте». План
|23.04.2012
|
«Конфидент» оптимизировала метод учета с помощью решения «1С:Управление строительной организацией»
Департамент автоматизации строительных компаний «1С:Бухучет и Торговля» представила результаты проекта в строительной компании «Конфидент». Создание комплексной системы на базе решения «1С:Управление строительной организацией» позволило за короткий срок укрепить стержневые бизнес-процессы строительной организации. Среди
|25.01.2006
|
"Конфидент" версифицировал "Исток"
Производственно-коммерческий центр (ПКЦ) «Конфидент» объявил о версификации «Истока» — программного комплекса, предназначенного дл
|02.10.2002
|
Компания "Конфидент" подводит итоги своей десятилетней деятельности
7 октября 2002 года компания "Конфидент", системный интегратор и разработчик проектов по защите информации и объектов, отмечает свое 10-летие. За эти годы была создана собственная научно-методическая и производственно-монта
|28.11.2000
|
ООО "Конфидент" получило вторую лицензию Госатомнадзора
Санкт-Петербургская компания, работающая в сфере защиты информации, ООО "Конфидент", объявила о получении второй лицензии Госатомнадзора. Наличие лицензий дает возмож
|23.11.2000
|
Санкт-Петербургская "Конфидент" стала реселлером компании Trend Micro
Компания "Конфидент" из Санкт-Петербурга, работающая в области защиты информации, подписала реселлерское соглашение с Trend Micro Inc., разрабатывающей антивирусную защиту, основанную на серверных решени
|26.10.2000
|
ООО "Конфидент" разработало новый комплекс управления доступом на объект "АРМор-201 КС"
ООО "Конфидент" разработало новый комплекс управления доступом на объект "АРМор-201 КС". Комплекс
|20.10.2000
|
"Конфидент" получил четыре новых лицензии ФАПСИ
Компания "Конфидент"сообщила о получении четырех новых лицензий ФАПСИ. Полученные 13 октября документы
|18.10.2000
|
ООО "Конфидент" выпустило новую версию устройства подавления звукозаписывающей аппаратуры "Буран - 3М"
ООО "Конфидент" выпустило новую версию устройства подавления звукозаписывающей аппаратуры "Буран -
|05.10.2000
|
Сегодня ООО "Конфидент" провело семинар, посвященный безопасности компьютерных сетей
Сегодня ООО "Конфидент" провело семинар "Обеспечение безопасности компьютерных сетей. Контроль за действия
|02.10.2000
|
5 октября ООО "Конфидент" проводит семинар "Обеспечение безопасности компьютерных сетей. Контроль над действиями пользователей и администраторов сетей"
5 октября московский филиал ООО "Конфидент" проводит семинар "Обеспечение безопасности компьютерных сетей. Контроль над действ
|30.08.2000
|
ООО "Конфидент" вторично стал победителем тендера Администрации С.-Петербурга
ООО "Конфидент" вторично стал победителем тендера Администрации Санкт-Петербурга по обеспечению ин
