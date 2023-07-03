«Конфидент» выпустил обновление СЗИ ВИ Dallas Lock

ООО «Конфидент» выпустил обновленную версию cистемы защиты информации в виртуальных инфраструктурах Dallas Lock 4.68.

Система защиты информации в виртуальных инфраструктурах Dallas Lock 4.68 прошла испытания, материалы испытаний направлены во ФСТЭК России. Об этом CNews сообщили представители «Конфидент».

Ключевые особенности обновленной версии СЗИ ВИ Dallas Lock

Реализована поддержка новой версии системы управления виртуализацией zVirt 3.1. Реализована поддержка платформы виртуализации vSphere 7.0.3.

Улучшена совместимость с ОС семейства Windows (исключена необходимость работы ОС в тестовом режиме). Улучшена совместимость и скорость взаимодействия в ряде задач с системами управления виртуализацией oVirt, zVirt, HOSTVM и «Ред виртуализация».

В соответствии с положением о сертификации средств защиты информации обновление СЗИ ВИ Dallas Lock 4.68 можно использовать на объектах информатизации. *

*В соответствии с п. 71 Приказа ФСТЭК России № 55 от 3 апреля 2018 г. (Об утверждении положения о системе сертификации средств защиты информации).