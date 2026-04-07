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Хост ГК HostVM Базовый код
HostVM (ИНН 9710104836) — российский разработчик программного обеспечения корпоративного уровня, специализирующийся на виртуализации серверов, рабочих столов (VDI) и приложений. Основной продукт — платформа виртуализации на базе гипервизора KVM, включенная в Единый реестр российских программ Минцифры России. Продукт позиционируется как функциональный аналог решений VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и Citrix Virtual Apps & Desktops. Ключевая особенность — модульная архитектура, позволяющая раздельно развертывать компоненты управления, хранилища данных и виртуальных рабочих мест, а также поддержка импорта машин с зарубежных платформ «в один клик».
Описание деятельности и компетенции
Компания фокусируется на создании импортонезависимой ИТ-инфраструктуры. Сильные стороны включают широкую экосистему совместимости: решения HostVM сертифицированы для работы с большинством отечественных ОС (РЕД ОС, Astra Linux, «Альт», «Роса»), СУБД (Postgres Pro), системами защиты информации и серверным оборудованием. Слабые стороны могут заключаться в необходимости адаптации под специфические легаси-системы, требующие глубокой настройки гипервизора KVM, однако наличие партнерской сети интеграторов нивелирует этот риск. Компания активно развивает направление VDI (HostVM VDI), обеспечивая доставку рабочих мест на тонкие клиенты и мобильные устройства.
Продукты и технологии
- Платформа виртуализации HostVM: базовый гипервизор и система управления для серверной виртуализации. Поддерживает живую миграцию, кластеры высокой доступности и программно-определяемое хранилище (HostVM SDS).
- HostVM VDI: решение для построения инфраструктуры виртуальных рабочих столов. Позволяет централизованно управлять пулами машин, поддерживает терминальный доступ и публикацию приложений. Совместимо с ОС Windows и Linux.
- HostVM Manager / HostVM Admin: инструменты управления инфраструктурой, учета ресурсов (биллинг) и жизненным циклом виртуальных машин.
- Технологический стек: основа — открытый гипервизор KVM. Поддержка REST API для интеграции с системами мониторинга (Zabbix) и оркестрации. Отсутствие проприетарных закрытых протоколов в ядре снижает риски блокировок.
Клиенты и деловые связи
Среди ключевых заказчиков — структуры государственного значения и крупный бизнес: Министерство здравоохранения РФ, «Ростех», «Ростелеком», «РусГидро», «Росатом», а также банки (например, ВТБ). Проектные реализации осуществляются через партнеров: ГК Softline помогла в миграции агрохолдинга «Техкорм Нутришен» и клиники «ИРИС». Деловые связи включают стратегические партнерства с производителями оборудования (Fplus, «Рикор», «ДатаРу Технологии», БСТ), вендорами ИБ (UserGate, «Конфидент») и системами бэкапа (RuBackup, «Киберпротект»). Компания сотрудничает с дистрибьюторами OCS Distribution, Merlion и учебным центром «Микроинформ».
Конкуренция
Российские аналоги: Red Soft («Ред виртуализация»), VirtuoZ (zVirt), Astra Linux Virtualization, «Альт Виртуализация», Veeam Russia (в части бэкапа и миграции).
Зарубежные аналоги: VMware vSphere/Horizon (США), Microsoft Hyper-V/AVD (США), Citrix Virtual Apps & Desktops (Великобритания), Nutanix AHV (США).
Информация актуальна на 28.07.2026
СОБЫТИЯ
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|07.04.2026
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UserGate и HostVM подтвердили совместимость своих решений
UserGate, российский разработчик решений в области информационной безопасности, и HostVM, российский разработчик решений, предназначенных для виртуализации серверов, рабочих столов (VDI) и приложений, объявляют об успешном тестировании и полной совместимости решения для вирт
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|04.09.2025
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Разработчик систем виртуализации HostVM и «DатаРу Технологии» стали технологическими партнерами
Вендоры провели серию тестов, по результатам которых доказано, что серверное оборудование и системы хранения данных «DатаРу Технологии» стабильно и без сбоев функционируют с платформой виртуализации HostVM. Сотрудничество технологических компаний обеспечит отечественному рынку полноценное комплексное решение на базе российских ИТ-продуктов – серверов «ДатаРу ПИ660», «ДатаРу ПИ760», дисково
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|15.07.2025
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Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и HostVM объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу СУБД Postgres Pro Enterprise и Postgres Pro Standard 17 версии с реше
|23.05.2025
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ГК Softline помогла «Техкорм Нутришен» перейти на платформу виртуализации HOSTVM
ГК Softline, инвестиционно-технологический холдинг, помогла ООО «Техкорм Нутришен» перейти на российскую серверную виртуализацию HOSTVM. В результате оптимизировано использование ресурсов и улучшена безопасность инфраструктуры заказчика. Проект отвечает стратегии группы компаний по импортозамещению и развитию продуктов р
|27.03.2025
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Компания HOSTVM и «Первый Бит» объявляют о заключении технологического партнерства
лиентов. В рамках сотрудничества компании подписали сертификат совместимости, подтверждающий корректную работу решения для двухфакторной аутентификации «Бит.Аутентификатор» с платформой виртуализации HOSTVM. Это дает клиентам HOSTVM возможность использования «Бит.Аутентификатор» для повышения уровня безопасности их инфраструктур. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый
|05.03.2025
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Платформа виртуализации HOSTVM совместима с серверами «Рикор»
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|29.01.2025
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В Merlion доступен новый демостенд HostVM
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|23.01.2025
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CMP-платформа «Нимбиус» теперь официально поддерживает виртуализацию HostVM
Российский разработчик ПО «Лаборатория Числитель» и HostVM объявили о совместимости своих решений. «Нимбиус» поддерживает платформу виртуализации HostVM, на базе которой теперь можно создавать и публиковать готовые облачные сервисы для по
|08.08.2024
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Axoft получил статус партнера по интеграции HOSTVM
Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft стал сертифицированным партнером разработчика HOSTVM по пилотированию и внедрению всего перечня решений вендора как в России, так и в странах ближнего зарубежья. Axoft предоставляет партнерам и их заказчикам свою экспертизу в развертывании
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Платформа виртуализации HOSTVM совместима с системой многофакторной аутентификации Indeed AM
Российские разработчики программного обеспечения, компания «Индид» и HOSTVM, объявили о технологической совместимости решения для многофакторной аутентификации Indeed Access Manager (Indeed AM) с платформой виртуализации HOSTVM. Об этом CNews сообщили пре
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|19.02.2024
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Компании «Роса» и HostVM объявили об успешной совместимости своих решений в области виртуализации, построения инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI) и организации терминального доступа. Теперь платформа
|12.01.2024
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HOSTVM и компания «Роса» успешно провели испытания своих решений на совместимость
Российский разработчик системного и инфраструктурного ПО компания «Роса» и разработчик решений, предназначенных для виртуализации серверов, рабочих столов (VDI) и приложений HOSTVM объявили о совместимости и корректной работе платформы виртуализации HOSTVM и операционных систем «Роса Хром 12 Сервер», Рабочая станция, «Роса Кобальт 7.9 Сервер», Рабочая станци
|27.12.2023
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ALD Pro поддерживает работу платформы виртуализации HOSTVM VDI
Программный комплекс ALD Pro (продукт «Группы Астра») и решение для построения виртуальных рабочих сред HOSTVM VDI (продукт российского разработчика HOSTVM) успешно прошли испытание на совместимость в рамках программы Ready for Astra. Корректная работа продуктов в тандеме официально подтве
|20.10.2023
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HOSTVM и Fplus провели испытания на совместимость
Российский производитель ИТ-оборудования компания Fplus и HOSTVM объявляют о совместимости программного обеспечения платформы виртуализации HOSTVM на серверном оборудовании Fplus. Испытания проводились на серверах линейки FPD-R-13-SP, внесенных
|29.08.2023
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«Бизнес система телеком» и HostVM подтвердили совместимость решений
«Бизнес система телеком» (БСТ) и HostVM объявили о совместимости оборудования и корректности работы программного обеспечения «Платформа виртуализации HostVM» на производимых БСТ серверах «Иридиум» торговой марки «Звезда
|14.07.2023
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HOSTVM станет партнером по виртуализации сервиса Softline Universe
разработала и развивает экосистему тесно интегрированных сервисов, прикладного и инфраструктурного программного обеспечения, и аппаратных ресурсов – Softline Universe. Партнерство Softline Universe и HOSTVM позволит клиентам Softline подключать в сервисе по модели подписки виртуальные рабочие места. Таким образом, компании смогут без существенных затрат получить готовое и надежное решение с
|18.04.2023
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OCS предложила партнёрам российскую платформу виртуализации HostVM
OCS Distribution объявила о расширении продуктового портфеля в области средств виртуализации и представила партнёрам российскую платформу HostVM – систему корпоративного уровня для создания облачной инфраструктуры. Решение позволяет работать с единым пулом виртуализованных ресурсов без привязки к физическому оборудованию: сервера
|05.04.2023
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«Киберпротект» и HostVM подтвердили совместимость продуктов для создания отказоустойчивой виртуальной среды
Специалисты HostVM и «Киберпротект» провели испытания сценария совместного использования своих продуктов, в котором HostVM VDI, решение для построения инфраструктуры виртуальных рабочих столов, функ
|28.03.2023
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Hostvm добавлен в список поддерживаемых гипервизоров СЗИ ВИ Dallas Lock
Hostvm и «Конфидент» провели цикл тестирований и подписали двусторонние сертификаты совместимости, подтверждающие корректность работы СЗИ ВИ Dallas Lock и гипервизора Hostvm. Комбинация платформы виртуализации Hostvm и СЗИ ВИ Dallas Lock позволяет использовать комплексное решение для защиты инфраструктуры организации в среде виртуализации от несанкцио
|28.03.2023
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СКДПУ НТ совместима с российской платформой виртуализации HOSTVM
HOSTVM и «Айти бастион» подтверждают совместимость и корректность работы системы контроля действий привилегированных пользователей СКДПУ НТ на платформе виртуализации HOSTVM. На основании испытаний, проведенных компаниями, была успешно подтверждена работоспособность продуктов в виртуальной среде. Об этом CNews сообщили представители «Айти бастион». «Базовая
|28.11.2022
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«Систематика» и Hostvm подписали партнерское соглашение
«Систематика» (входит в ГКС), поставщик ИТ-решений и услуг, заключила соглашение с разработчиком российской платформы виртуализации – компанией Hostvm. Партнерское соглашение позволит «Систематике» расширить свой портфель продуктов комплексом решений от отечественного производителя. Hostvm – платформа виртуализации серверов, раб
|06.04.2022
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«Т1 интеграция» стала партнером российской платформы виртуализации Hostvm
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|31.03.2022
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Компании HOSTVM и ОЛЛИ ИТ сообщают о начале сотрудничества и заключении дистрибуторского соглашения
Компания «ОЛЛИ Информационные технологии и компания HOSTVM, российский разработчик одноименной платформы виртуализации, рады сообщить о начале сотрудничества. Заключение дистрибуторского соглашения между компаниями стало важным шагом вперед на п
|05.10.2021
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Платформа виртуализации HOSTVM и ОС «Аврора» работают вместе
В рамках подготовки к переходу на новую версию ОС «Аврора» 4.0. компании «Открытая мобильная платформа» и HOSTVM подтвердили корректную работу и успешно завершили проверку совместимости платформы виртуализации HOSTVM и ОС «Аврора». Результаты испытаний отражены в двустороннем сертификате сов
|25.06.2021
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Компании HostVM и Merlion объявляют о подписании дистрибуторского соглашения
Компания Merlion, один из участников российского рынка VAD и широкопрофильный дистрибьютор, и компания HostVM , разработчик одноименной платформы виртуализации, подписали дистрибьюторское соглашение. Заключение дистрибьюторского соглашения между компаниями стало очередным шагом, способствующим п
|28.10.2020
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HostVM запустила демоцентр для ознакомления с решениями виртуализации
В середине 2020 г. HostVM запустила работу демонстрационного центра, предназначенного для ознакомления с разрабатываемыми решениями виртуализации. HostVM – это платформа виртуализации корпоративного уровня
|07.07.2020
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«Ред софт» и «HOSTVM» подтвердили совместимость своих продуктов
«Ред софт» и «HOSTVM» провели тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили корректность работы платформы виртуализации «HOSTVM» с операционной системе РЕД ОС (производства «
Хост ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Климов Иван 30 21
|Щелканова Наталья 14 12
|Ежов Василий 48 6
|Заянц Илья 57 5
|Вихровский Кирилл 19 5
|Турчановский Дмитрий 13 3
|Окунь Дмитрий 17 3
|Анасенко Ирина 10 3
|Бобрецов Сергей 13 3
|Шикин Евгений 3 3
|Чернышев Андрей 74 3
|Шкурпела Полина 12 3
|Салий Денис 5 3
|Табаев Илья 4 3
|Бобров Михаил 7 3
|Шальнов Олег 20 3
|Чистов Александр 22 2
|Сорокин Дмитрий 64 2
|Груздев Антон 45 2
|Токарев Олег 9 2
|Савельев Игорь 7 2
|Шведова Анна 3 2
|Бавин Александр 3 2
|Рустамов Рустам 547 2
|Паршин Максим 323 2
|Гревцев Александр 31 2
|Гребенщиков Дмитрий 39 2
|Макаров Игорь 10 2
|Касимов Денис 23 2
|Кузнецов Андрей 114 2
|Зайчиков Илья 20 2
|Карапузов Алексей 21 2
|Тараканов Дмитрий 52 1
|Смирнов Денис 25 1
|Ермаков Антон 13 1
|Мартиросов Давид 123 1
|Врацкий Андрей 175 1
|Коган Алексей 12 1
|Гришин Александр 31 1
|Орлов Сергей 29 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
|Trouw 3 1
|Forbes - Форбс 997 1
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