Хост ГК - HostVM - Базовый код

HostVM (ИНН 9710104836) — российский разработчик программного обеспечения корпоративного уровня, специализирующийся на виртуализации серверов, рабочих столов (VDI) и приложений. Основной продукт — платформа виртуализации на базе гипервизора KVM, включенная в Единый реестр российских программ Минцифры России. Продукт позиционируется как функциональный аналог решений VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и Citrix Virtual Apps & Desktops. Ключевая особенность — модульная архитектура, позволяющая раздельно развертывать компоненты управления, хранилища данных и виртуальных рабочих мест, а также поддержка импорта машин с зарубежных платформ «в один клик».

Описание деятельности и компетенции

Компания фокусируется на создании импортонезависимой ИТ-инфраструктуры. Сильные стороны включают широкую экосистему совместимости: решения HostVM сертифицированы для работы с большинством отечественных ОС (РЕД ОС, Astra Linux, «Альт», «Роса»), СУБД (Postgres Pro), системами защиты информации и серверным оборудованием. Слабые стороны могут заключаться в необходимости адаптации под специфические легаси-системы, требующие глубокой настройки гипервизора KVM, однако наличие партнерской сети интеграторов нивелирует этот риск. Компания активно развивает направление VDI (HostVM VDI), обеспечивая доставку рабочих мест на тонкие клиенты и мобильные устройства.

Продукты и технологии

Платформа виртуализации HostVM: базовый гипервизор и система управления для серверной виртуализации. Поддерживает живую миграцию, кластеры высокой доступности и программно-определяемое хранилище (HostVM SDS).

базовый гипервизор и система управления для серверной виртуализации. Поддерживает живую миграцию, кластеры высокой доступности и программно-определяемое хранилище (HostVM SDS). HostVM VDI: решение для построения инфраструктуры виртуальных рабочих столов. Позволяет централизованно управлять пулами машин, поддерживает терминальный доступ и публикацию приложений. Совместимо с ОС Windows и Linux.

решение для построения инфраструктуры виртуальных рабочих столов. Позволяет централизованно управлять пулами машин, поддерживает терминальный доступ и публикацию приложений. Совместимо с ОС Windows и Linux. HostVM Manager / HostVM Admin: инструменты управления инфраструктурой, учета ресурсов (биллинг) и жизненным циклом виртуальных машин.

инструменты управления инфраструктурой, учета ресурсов (биллинг) и жизненным циклом виртуальных машин. Технологический стек: основа — открытый гипервизор KVM. Поддержка REST API для интеграции с системами мониторинга (Zabbix) и оркестрации. Отсутствие проприетарных закрытых протоколов в ядре снижает риски блокировок.

Клиенты и деловые связи

Среди ключевых заказчиков — структуры государственного значения и крупный бизнес: Министерство здравоохранения РФ, «Ростех», «Ростелеком», «РусГидро», «Росатом», а также банки (например, ВТБ). Проектные реализации осуществляются через партнеров: ГК Softline помогла в миграции агрохолдинга «Техкорм Нутришен» и клиники «ИРИС». Деловые связи включают стратегические партнерства с производителями оборудования (Fplus, «Рикор», «ДатаРу Технологии», БСТ), вендорами ИБ (UserGate, «Конфидент») и системами бэкапа (RuBackup, «Киберпротект»). Компания сотрудничает с дистрибьюторами OCS Distribution, Merlion и учебным центром «Микроинформ».

Конкуренция

Российские аналоги: Red Soft («Ред виртуализация»), VirtuoZ (zVirt), Astra Linux Virtualization, «Альт Виртуализация», Veeam Russia (в части бэкапа и миграции).

Зарубежные аналоги: VMware vSphere/Horizon (США), Microsoft Hyper-V/AVD (США), Citrix Virtual Apps & Desktops (Великобритания), Nutanix AHV (США).

Информация актуальна на 28.07.2026