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Хост ГК HostVM Базовый код

Хост ГК - HostVM - Базовый код

HostVM (ИНН 9710104836) — российский разработчик программного обеспечения корпоративного уровня, специализирующийся на виртуализации серверов, рабочих столов (VDI) и приложений.  Основной продукт — платформа виртуализации на базе гипервизора KVM, включенная в Единый реестр российских программ Минцифры России. Продукт позиционируется как функциональный аналог решений VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и Citrix Virtual Apps & Desktops. Ключевая особенность — модульная архитектура, позволяющая раздельно развертывать компоненты управления, хранилища данных и виртуальных рабочих мест, а также поддержка импорта машин с зарубежных платформ «в один клик».

Описание деятельности и компетенции

Компания фокусируется на создании импортонезависимой ИТ-инфраструктуры. Сильные стороны включают широкую экосистему совместимости: решения HostVM сертифицированы для работы с большинством отечественных ОС (РЕД ОС, Astra Linux, «Альт», «Роса»), СУБД (Postgres Pro), системами защиты информации и серверным оборудованием. Слабые стороны могут заключаться в необходимости адаптации под специфические легаси-системы, требующие глубокой настройки гипервизора KVM, однако наличие партнерской сети интеграторов нивелирует этот риск. Компания активно развивает направление VDI (HostVM VDI), обеспечивая доставку рабочих мест на тонкие клиенты и мобильные устройства.

Продукты и технологии

  • Платформа виртуализации HostVM: базовый гипервизор и система управления для серверной виртуализации. Поддерживает живую миграцию, кластеры высокой доступности и программно-определяемое хранилище (HostVM SDS).
  • HostVM VDI: решение для построения инфраструктуры виртуальных рабочих столов. Позволяет централизованно управлять пулами машин, поддерживает терминальный доступ и публикацию приложений. Совместимо с ОС Windows и Linux.
  • HostVM Manager / HostVM Admin: инструменты управления инфраструктурой, учета ресурсов (биллинг) и жизненным циклом виртуальных машин.
  • Технологический стек: основа — открытый гипервизор KVM. Поддержка REST API для интеграции с системами мониторинга (Zabbix) и оркестрации. Отсутствие проприетарных закрытых протоколов в ядре снижает риски блокировок.

Клиенты и деловые связи

Среди ключевых заказчиков — структуры государственного значения и крупный бизнес: Министерство здравоохранения РФ, «Ростех», «Ростелеком», «РусГидро», «Росатом», а также банки (например, ВТБ). Проектные реализации осуществляются через партнеров: ГК Softline помогла в миграции агрохолдинга «Техкорм Нутришен» и клиники «ИРИС». Деловые связи включают стратегические партнерства с производителями оборудования (Fplus, «Рикор», «ДатаРу Технологии», БСТ), вендорами ИБ (UserGate, «Конфидент») и системами бэкапа (RuBackup, «Киберпротект»). Компания сотрудничает с дистрибьюторами OCS Distribution, Merlion и учебным центром «Микроинформ».

Конкуренция

Российские аналоги: Red Soft («Ред виртуализация»), VirtuoZ (zVirt), Astra Linux Virtualization, «Альт Виртуализация», Veeam Russia (в части бэкапа и миграции).
Зарубежные аналоги: VMware vSphere/Horizon (США), Microsoft Hyper-V/AVD (США), Citrix Virtual Apps & Desktops (Великобритания), Nutanix AHV (США).

 

Информация актуальна на 28.07.2026

СОБЫТИЯ

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07.04.2026 UserGate и HostVM подтвердили совместимость своих решений

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Вендоры провели серию тестов, по результатам которых доказано, что серверное оборудование и системы хранения данных «DатаРу Технологии» стабильно и без сбоев функционируют с платформой виртуализации HostVM. Сотрудничество технологических компаний обеспечит отечественному рынку полноценное комплексное решение на базе российских ИТ-продуктов – серверов «ДатаРу ПИ660», «ДатаРу ПИ760», дисково
16.07.2025 HOSTVM VDI и «Колибри-АРМ»: cовместимость для надежной защиты конфиденциальных данных в виртуальной среде

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Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и HostVM объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу СУБД Postgres Pro Enterprise и Postgres Pro Standard 17 версии с реше
23.05.2025 Подтверждена совместимость HOSTVM и RuBackup

Компании «РуБэкап» (входит в «Группу Астра») и HOSTVM продолжают сотрудничество в рамках партнерской программы Ready for Astra и представляют совместное решение, куда входят серверная виртуализация HOSTVM и система резервного копиров
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ГК Softline, инвестиционно-технологический холдинг, помогла ООО «Техкорм Нутришен» перейти на российскую серверную виртуализацию HOSTVM. В результате оптимизировано использование ресурсов и улучшена безопасность инфраструктуры заказчика. Проект отвечает стратегии группы компаний по импортозамещению и развитию продуктов р
27.03.2025 Компания HOSTVM и «Первый Бит» объявляют о заключении технологического партнерства

лиентов. В рамках сотрудничества компании подписали сертификат совместимости, подтверждающий корректную работу решения для двухфакторной аутентификации «Бит.Аутентификатор» с платформой виртуализации HOSTVM. Это дает клиентам HOSTVM возможность использования «Бит.Аутентификатор» для повышения уровня безопасности их инфраструктур. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый

05.03.2025 Платформа виртуализации HOSTVM совместима с серверами «Рикор»

ГК «Рикор» сообщает, что программное обеспечение платформы виртуализации HOSTVM теперь совместимо с серверными платформами «Рикор» седьмой серии на базе процессоров Intel Xeon третьего поколения. Это обновление позволяет клиентам оптимизировать управление виртуализи
29.01.2025 В Merlion доступен новый демостенд HostVM

На базе технического центра дистрибьютора Merlion в виртуальной среде развернуто комплексное решение для построения инфраструктуры виртуальных рабочих столов (ВРС). HostVM VDI – решение для построения инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI), виртуализации приложений и организации терминального доступа. Платформа виртуализации HostVM включена
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Российский разработчик ПО «Лаборатория Числитель» и HostVM объявили о совместимости своих решений. «Нимбиус» поддерживает платформу виртуализации HostVM, на базе которой теперь можно создавать и публиковать готовые облачные сервисы для по
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19.02.2024 Подтверждена совместимость HostVM VDI 3.5 и Rosa Virtualization 2.1

Компании «Роса» и HostVM объявили об успешной совместимости своих решений в области виртуализации, построения инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI) и организации терминального доступа. Теперь платформа
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Российский разработчик системного и инфраструктурного ПО компания «Роса» и разработчик решений, предназначенных для виртуализации серверов, рабочих столов (VDI) и приложений HOSTVM объявили о совместимости и корректной работе платформы виртуализации HOSTVM и операционных систем «Роса Хром 12 Сервер», Рабочая станция, «Роса Кобальт 7.9 Сервер», Рабочая станци
27.12.2023 ALD Pro поддерживает работу платформы виртуализации HOSTVM VDI

Программный комплекс ALD Pro (продукт «Группы Астра») и решение для построения виртуальных рабочих сред HOSTVM VDI (продукт российского разработчика HOSTVM) успешно прошли испытание на совместимость в рамках программы Ready for Astra. Корректная работа продуктов в тандеме официально подтве
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Российский производитель ИТ-оборудования компания Fplus и HOSTVM объявляют о совместимости программного обеспечения платформы виртуализации HOSTVM на серверном оборудовании Fplus. Испытания проводились на серверах линейки FPD-R-13-SP, внесенных
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«Бизнес система телеком» (БСТ) и HostVM объявили о совместимости оборудования и корректности работы программного обеспечения «Платформа виртуализации HostVM» на производимых БСТ серверах «Иридиум» торговой марки «Звезда
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разработала и развивает экосистему тесно интегрированных сервисов, прикладного и инфраструктурного программного обеспечения, и аппаратных ресурсов – Softline Universe. Партнерство Softline Universe и HOSTVM позволит клиентам Softline подключать в сервисе по модели подписки виртуальные рабочие места. Таким образом, компании смогут без существенных затрат получить готовое и надежное решение с
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OCS Distribution объявила о расширении продуктового портфеля в области средств виртуализации и представила партнёрам российскую платформу HostVM – систему корпоративного уровня для создания облачной инфраструктуры. Решение позволяет работать с единым пулом виртуализованных ресурсов без привязки к физическому оборудованию: сервера
05.04.2023 «Киберпротект» и HostVM подтвердили совместимость продуктов для создания отказоустойчивой виртуальной среды

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28.03.2023 Hostvm добавлен в список поддерживаемых гипервизоров СЗИ ВИ Dallas Lock

Hostvm и «Конфидент» провели цикл тестирований и подписали двусторонние сертификаты совместимости, подтверждающие корректность работы СЗИ ВИ Dallas Lock и гипервизора Hostvm. Комбинация платформы виртуализации Hostvm и СЗИ ВИ Dallas Lock позволяет использовать комплексное решение для защиты инфраструктуры организации в среде виртуализации от несанкцио
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HOSTVM и «Айти бастион» подтверждают совместимость и корректность работы системы контроля действий привилегированных пользователей СКДПУ НТ на платформе виртуализации HOSTVM. На основании испытаний, проведенных компаниями, была успешно подтверждена работоспособность продуктов в виртуальной среде. Об этом CNews сообщили представители «Айти бастион». «Базовая

28.11.2022 «Систематика» и Hostvm подписали партнерское соглашение

«Систематика» (входит в ГКС), поставщик ИТ-решений и услуг, заключила соглашение с разработчиком российской платформы виртуализации – компанией Hostvm. Партнерское соглашение позволит «Систематике» расширить свой портфель продуктов комплексом решений от отечественного производителя. Hostvm – платформа виртуализации серверов, раб
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31.03.2022 Компании HOSTVM и ОЛЛИ ИТ сообщают о начале сотрудничества и заключении дистрибуторского соглашения

Компания «ОЛЛИ Информационные технологии и компания HOSTVM, российский разработчик одноименной платформы виртуализации, рады сообщить о начале сотрудничества. Заключение дистрибуторского соглашения между компаниями стало важным шагом вперед на п
05.10.2021 Платформа виртуализации HOSTVM и ОС «Аврора» работают вместе

В рамках подготовки к переходу на новую версию ОС «Аврора» 4.0. компании «Открытая мобильная платформа» и HOSTVM подтвердили корректную работу и успешно завершили проверку совместимости платформы виртуализации HOSTVM и ОС «Аврора». Результаты испытаний отражены в двустороннем сертификате сов
25.06.2021 Компании HostVM и Merlion объявляют о подписании дистрибуторского соглашения

Компания Merlion, один из участников российского рынка VAD и широкопрофильный дистрибьютор, и компания HostVM , разработчик одноименной платформы виртуализации, подписали дистрибьюторское соглашение. Заключение дистрибьюторского соглашения между компаниями стало очередным шагом, способствующим п
28.10.2020 HostVM запустила демоцентр для ознакомления с решениями виртуализации

В середине 2020 г. HostVM запустила работу демонстрационного центра, предназначенного для ознакомления с разрабатываемыми решениями виртуализации. HostVM – это платформа виртуализации корпоративного уровня
07.07.2020 «Ред софт» и «HOSTVM» подтвердили совместимость своих продуктов

«Ред софт» и «HOSTVM» провели тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили корректность работы платформы виртуализации «HOSTVM» с операционной системе РЕД ОС (производства «

Публикаций - 78, упоминаний - 78

Хост ГК и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3044 22
Broadcom - VMware 2607 12
Ред Софт - Red Soft 1229 12
Softline - Софтлайн 3730 11
Oracle Corporation 7070 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 376 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 6
Microsoft Corporation 25755 6
Крок - Croc 1962 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1438 6
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 944 6
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1079 6
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 123 6
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 179 6
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 146 6
Orion soft - Орион софт - 311 5
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 429 5
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 338 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 4
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 109 4
BSTelecom - Бизнес система телеком - БСТ 29 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 308 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 4
Ростелеком 10926 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 779 4
МТС - Система Телеком 239 3
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 418 3
Алроса АК - Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 42 3
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 274 3
GreenData - Гриндата 86 3
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 145 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 143 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3451 3
Intel Corporation 12801 3
IBM - International Business Machines Corp 9695 3
9574 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1765 3
Скала^р - ранее InterLab IBS 288 3
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 5
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 456 4
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 3
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 51 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1744 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1893 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Казахмыс - Kazakhmys 52 2
Будущее НПФ - Благосостояние ОПС - Уралсиб НПФ - Наше Будущее НПФ - Стальфонд НПФ 26 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
Медицина АО - Клиника академика Ройтберга 21 1
Эником Невада групп - РазДва - Самбери 12 1
Remind - Ремайнд Страховой Брокер - Марш страховые брокеры - Marsh Insurance Brokers 17 1
Катрен НПК 21 1
Syngenta - Сингента - Syngenta Crop Protection 12 1
INNUTRA - Техкорм Нутришен - Nutreco 8 1
РЖД - Российские железные дороги 2094 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8814 1
Почта России ПАО 2363 1
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