РЕД Виртуализация — решение для управления виртуализацией серверов и рабочих станций. Базируется на мощном гипервизоре KVM (kernel-based virtual machine) и открытой платформе управления виртуальной инфраструктурой. В РЕД Виртуализации реализован собственный VDI-клиент для подключения к виртуальным машинам. РЕД Виртуализация зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России (№ 6929).