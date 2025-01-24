Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166678
ИКТ 12995
Организации 10201
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3383
Системы 24931
Персоны 70760
География 2719
Статьи 1507
Пресса 1177
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2548
Мероприятия 842

Ред Софт Ред Виртуализация


РЕД Виртуализация — решение для управления виртуализацией серверов и рабочих станций. Базируется на мощном гипервизоре KVM (kernel-based virtual machine) и открытой платформе управления виртуальной инфраструктурой. В РЕД Виртуализации реализован собственный VDI-клиент для подключения к виртуальным машинам. РЕД Виртуализация зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России (№ 6929).


24.01.2025 ИТ-лаборатория «Ред Софт» открыла двери для студентов СПбГУТ 1
18.11.2024 ТФОМС РД перешел на отечественное ПО «Ред Софт» 2
11.11.2024 Завершен первый этап внедрения российских ИТ-решений в Министерстве здравоохранения Приморского края 3
06.11.2024 Топ-7 внедрений российского ПО. Рейтинг CNews Analytics 1
10.10.2024 Новая версия vGate R2 4.95 от «Кода Безопасности» выходит в продажу после сертификации ФСТЭК России 1
02.09.2024 ИТ-компания «Ред Софт» открыла лабораторию по изучению отечественных разработок в Университете «Сириус» 1
05.08.2024 Продукты «РЕД Софт» будут доступны на базе оборудования от TERA 1
20.06.2024 Курс на универсальность. Вышла новая версия Termidesk 5.0 1
10.06.2024 «Ред Софт» и «Аквариус» будут разрабатывать совместные ИТ-решения для топливно-энергетического комплекса 1
24.05.2024 «Ред Софт» и Mind Software будут сотрудничать в области информационных технологий 1
09.04.2024 Потому что санкции уже в печенках. Microsoft лишилась крупного клиента в России – он потратил сотни миллионов на российский Linux вместо Windows 1
22.02.2024 «Конфидент» подтвердил совместимость СЗИ ВИ Dallas Lock и новых версий zVirt 1
30.01.2024 Подтверждена совместимость серверов Aquarius серии CF и системы «Ред Виртуализация» 2
29.01.2024 Ультрамасштабируемые серверы от «DатаРу» доказали совместимость с продуктами «Ред Софт» 1
27.11.2023 «1С‑Рарус» провел нагрузочные испытания решений «1С» на «Ред ОС» 1
21.08.2023 Платформа управления кластерами Kubernetes «Штурвал» совместима с программными продуктами «Ред софт» 1
16.08.2023 Merlion стала официальным дистрибьютором платформы «Супер» 1
10.07.2023 Многомиллиардная госструктура уходит с Windows Server и VMware на Linux и российскую виртуализацию 2
10.07.2023 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг отечественных платформ виртуализации 2023 1
07.07.2023 О чем говорили участники CNews FORUM Кейсы 2023 1
03.07.2023 «Конфидент» выпустил обновление СЗИ ВИ Dallas Lock 1
27.06.2023 Webiomed – медицинская платформа прогнозной аналитики с ИИ, работающая на «Ред ОС» 1
22.06.2023 В экосистему «Ред ОС» вошла платформа Турбо Х 1
21.06.2023 Российский интегратор представил решение для управления мульти-облаками и платформами виртуализации 1
15.06.2023 В Тверской области протестируют российские программно-аппаратные решения 1
13.06.2023 Российский разработчик «Ред софт» и Auxo подписали соглашение о сотрудничестве 1
13.04.2023 Неожиданные последствия санкций. Россиян завалило отечественным ПО. Впереди «отмирание и борьба за выживание» 1
29.03.2023 Выручка «Ред софт» выросла в 2,2 раза по итогам 2022 года 1
28.03.2023 Hostvm добавлен в список поддерживаемых гипервизоров СЗИ ВИ Dallas Lock 1
20.02.2023 «Сетевая академия Ланит» и «Ред софт» запускают новые курсы для подготовки ИТ-специалистов 1
02.02.2023 Подтверждена совместимость ПО «Ред виртуализация» и СЗИ ВИ Dallas Lock 1
27.01.2023 «Ред софт» и ГК «Хост» развивают сотрудничество 1
23.01.2023 СЗИ в виртуальных инфраструктурах Dallas Lock теперь поддерживает отечественные платформы виртуализации 1
22.12.2022 Российская виртуализация. Обзор 15 разработчиков отечественных продуктов 1
28.11.2022 «Ред софт» подтвердила совместимость «Ред ОС» с ПК и АРМами «Гравитон» на материнской плате «Кама» 1
25.11.2022 «Ред софт» выпустила крупное обновление «Ред ОС» 7.3 1
20.10.2022 Разработчики ПО для бизнеса переходят на «Ред ОС» 1
10.10.2022 «Ред софт» анонсирует новый релиз «РЕД виртуализация» 3
08.09.2022 Платформа Polycode совместима с продуктами «Ред софт» 2
01.06.2022 «Ред софт» и ОДК подписали соглашение о сотрудничестве 1

Публикаций - 47, упоминаний - 56

Ред Софт и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 706 36
Хост ГК - HostVM 47 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1883 9
Microsoft Corporation 24632 6
Конфидент ЦЗИ 107 5
Ростелеком 9706 3
Broadcom - VMware 2360 3
8219 3
Базальт СПО - BaseALT 656 3
Selectel - Селектел 386 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 848 3
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 187 3
Orion soft - Орион софт - 104 3
Yandex - Яндекс 7351 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 626 2
Dell EMC 5028 2
Cisco Systems 5114 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 2
Huawei 3938 2
Lenovo Group 2294 2
Softline - Софтлайн 2816 2
Oracle Corporation 6691 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
Новые облачные технологии (НОТ) 445 2
ALMI partner - АЛМИ партнер 94 2
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 2
Red Hat 1305 2
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 2
Merlion - Мерлион 797 2
ОТР ГК - ОТР 2000 214 2
Tencent 158 2
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12587 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4877 1
Nutanix 98 1
SAP SE 5279 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 134 1
VisionLabs - ВижнЛабс 221 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 194 1
Intel Corporation 12198 1
Газпром ПАО 1342 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7313 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1630 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 2
Черноморнефтегаз ГУП РК 6 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 580 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Почта России ПАО 2113 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Альфа-Банк 1770 1
Транснефть 299 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 107 1
Polylog - Агентство Полилог 22 1
Силовые машины 111 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 1
Росагролизинг 10 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
Unsplash 774 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4090 18
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11641 8
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2807 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3138 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4515 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1376 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 147 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 50 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1903 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 37
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25363 35
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19324 30
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29704 30
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6090 28
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11363 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 11
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3786 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27432 10
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2123 10
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 297 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30713 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9383 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21147 7
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2124 7
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1135 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11620 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16143 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7382 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6672 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7571 5
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2652 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6225 5
Repository - Репозиторий 854 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13402 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15728 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5715 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10178 4
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 536 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10087 4
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1431 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2146 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5352 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6564 3
Программный стек 213 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9285 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5005 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12525 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4220 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 922 31
Linux OS 9953 21
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 108 16
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 12
Ред Софт - Ред платформа 28 10
Red Hat oVirt 41 10
Ред Софт - Ред-Шлюз 16 9
Broadcom - VMware vSphere 554 8
Microsoft Windows 15666 7
Ред Софт - Ред Адм 38 6
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 77 5
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 621 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1559 5
Новые облачные технологии - МойОфис 779 3
AlterOffice - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 63 3
НКТ - Р7-Офис 380 3
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL VDI 58 3
Red Hat RPM - Package Manager 159 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 36 3
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 56 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1249 3
Киберпротект - Кибер Бэкап 97 3
Apple macOS 2063 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 528 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1326 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2272 2
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Enterprise Cloud Platform Veil - ECP Veil 41 2
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 80 2
QEMU 52 2
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 72 2
Росплатформа Р-Виртуализация 19 2
Хост ГК - HostVM VDI - платформа виртуализации 20 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 2
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 81 2
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk AIST - Аэродиск АИСТ гипервизор 25 2
Киберпротект - Кибер Инфраструктура 14 2
Google Android 14000 2
Рустамов Рустам 413 25
Шадаев Максут 1011 2
Анисимов Максим 27 2
Сергеева Наталья 39 2
Натрусов Артем 284 1
Рахметов Руслан 56 1
Мылицын Роман 110 1
Сотин Денис 205 1
Семенов Александр 145 1
Степанюк Михаил 68 1
Леонов Алексей 79 1
Гузовский Денис 68 1
Меньшов Кирилл 118 1
Чурсин Дмитрий 61 1
Добровинский Александр 35 1
Бурилов Андрей 105 1
Климов Андрей 72 1
Ушаков Михаил 33 1
Ульянов Николай 112 1
Кочепасов Сергей 13 1
Виноградов Сергей 11 1
Карпов Сергей 35 1
Кудряшов Сергей 15 1
Климов Иван 24 1
Воронин Павел 136 1
Сивцев Илья 140 1
Евдокимов Игорь 50 1
Бадаев Алексей 23 1
Александров Александр 70 1
Христолюбов Вячеслав 12 1
Булгаков Кирилл 104 1
Спирин Антон 61 1
Романов Илья 31 1
Стоянов Алексей 41 1
Шпак Виталий 26 1
Новицкий Роман 11 1
Типисова Елена 5 1
Гаврилов Евгений 43 1
Богатырева Людмила 22 1
Катков Сергей 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144361 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43192 3
Азия - Азиатский регион 5531 2
Беларусь - Белоруссия 5669 1
Европа Восточная 3075 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 907 1
Африка - Африканский регион 3479 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 1
Америка Латинская 1813 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 459 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2419 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1520 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 484 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1162 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 572 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2669 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8395 36
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51053 23
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14334 11
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2339 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13510 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29055 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48030 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3147 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1198 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4815 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7491 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8658 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3947 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5762 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6949 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5771 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10946 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1212 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3420 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2166 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5419 2
Экономический эффект 1067 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2292 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6704 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16306 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5976 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6058 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2390 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3041 2
Импортозамещение - параллельный импорт 481 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6128 1
Черкизон - Черкизовский рынок 154 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 696 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 652 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2765 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1367 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18477 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24099 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4879 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 347 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
Ведомости 1000 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1863 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8133 4
IDC - International Data Corporation 4910 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3201 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 52 1
CNews Инновация года - награда 111 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 45 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 224 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 46 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2007 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2423 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336481, в очереди разбора - 772279.
Создано именных указателей - 166678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще