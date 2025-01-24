Ред Софт Ред Виртуализация
РЕД Виртуализация — решение для управления виртуализацией серверов и рабочих станций. Базируется на мощном гипервизоре KVM (kernel-based virtual machine) и открытой платформе управления виртуальной инфраструктурой. В РЕД Виртуализации реализован собственный VDI-клиент для подключения к виртуальным машинам. РЕД Виртуализация зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России (№ 6929).
Ред Софт и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 9
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 8
|Рустамов Рустам 413 25
|Шадаев Максут 1011 2
|Анисимов Максим 27 2
|Сергеева Наталья 39 2
|Натрусов Артем 284 1
|Рахметов Руслан 56 1
|Мылицын Роман 110 1
|Сотин Денис 205 1
|Семенов Александр 145 1
|Степанюк Михаил 68 1
|Леонов Алексей 79 1
|Гузовский Денис 68 1
|Меньшов Кирилл 118 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Добровинский Александр 35 1
|Бурилов Андрей 105 1
|Климов Андрей 72 1
|Ушаков Михаил 33 1
|Ульянов Николай 112 1
|Кочепасов Сергей 13 1
|Виноградов Сергей 11 1
|Карпов Сергей 35 1
|Кудряшов Сергей 15 1
|Климов Иван 24 1
|Воронин Павел 136 1
|Сивцев Илья 140 1
|Евдокимов Игорь 50 1
|Бадаев Алексей 23 1
|Александров Александр 70 1
|Христолюбов Вячеслав 12 1
|Булгаков Кирилл 104 1
|Спирин Антон 61 1
|Романов Илья 31 1
|Стоянов Алексей 41 1
|Шпак Виталий 26 1
|Новицкий Роман 11 1
|Типисова Елена 5 1
|Гаврилов Евгений 43 1
|Богатырева Людмила 22 1
|Катков Сергей 7 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|Ведомости 1000 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1863 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336481, в очереди разбора - 772279.
Создано именных указателей - 166678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.