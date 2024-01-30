Подтверждена совместимость серверов Aquarius серии CF и системы «Ред Виртуализация»

Тестирование серверного оборудования Aquarius серии CF и системы «Ред Виртуализация» было осуществлено на тестовом стенде ГК «Аквариус» по совместно разработанной программе и методике испытаний.

По результатам тестирования была подтверждена полная совместимость продуктов. Данный импортонезависимый стек может применяться в организациях любого типа: от органов государственной власти до небольших компаний, перед которыми стоит задача миграции на отечественное ПО.

Ранее компании уже подтверждали совместимость с другими линейками серверов Aquarius и операционной системы «Ред ОС». На основе проведённых испытаний были выработаны рекомендации по созданию референсного решения на основе серверов Aquarius и системы «Ред Виртуализации».

Серверы Aquarius серии CF обладают широкими функциональными возможностями, высокой производительностью и надежностью. В линейку входят четыре модели: Aquarius T50 D110CF, Aquarius T50 D212CF, Aquarius T50 D224CF, Aquarius T50 D204CF. Все они включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минцифры России.

«Ред Виртуализация» – программный продукт для управления виртуализацией серверов и рабочих станций; базируется на гипервизоре KVM и открытой платформе управления виртуальной инфраструктурой oVirt; основан на пакетной базе операционной системы «Ред ОС». «Ред Виртуализация» зарегистрирована в Едином реестре Минцифры России (№ 6929).

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«Ред ОС» — флагманский продукт «Ред Софт», российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12 января 2019 г.), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до 1 класса включительно. Это составной программный продукт, построенный на пакетной базе RPM-формата, соответствующий требованиям POSIX и LSB 4.1 (Linux Standard Base). Разработка «Ред ОС» ведётся в закрытом контуре «Ред Софт», исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории «Ред ОС», расположенном на территории РФ.

«Мы сотрудничаем с ГК «Аквариус» на протяжении многих лет. Регулярно проводим тестирование продуктов на совместимость с целью создания российского программно-аппаратного комплекса. Теперь мы предлагаем рынку не только оборудование под управлением операционной системы «Ред ОС», но и решения на основе «Ред Виртуализации». Будем продолжать совместную работу и расширять предложения на рынке российских технологий», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

«Проведение тестирований и проверок на совместимость серверных виртуализаций, в том числе от компании «Ред Софт», подтверждает курс «Аквариус» на технологическое развитие и расширение продуктовых предложений для заказчиков. Наша группа компаний выступает надежным поставщиком аппаратных платформ собственного производства для значимых игроков отрасли программного обеспечения, одним из которых является компания «Ред Софт». В течение нескольких лет партнерства компании активно взаимодействуют, проводят совместные тестирования новых версий продуктов и предлагают надежные совместимые решения, отвечающие потребностям заказчиков любого масштаба», – сказала Ольга Шернек, директор дирекции по продукции ГК «Аквариус».