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Индексная книга (каталог) CNews*
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ОС POSIX Portable Operating System Interface переносимый интерфейс операционных систем



24.04.2025 «Децима» и «Ред Софт» подтвердили совместимость и корректность работы программного продукта КОТМИ-14 с операционной системой «Ред ОС» 8 и 7.3. 1
13.11.2024 Бойкот С и С++ отменяется. Создан новый диалект, лишенный главной «болячки» этих языков. С ним память в безопасности, а хакеры в унынии 1
10.09.2024 Выпущена ОС на замену Linux и BSD. Она написана на Rust, имеет микроядро и поддерживает ПО для Unix 1
28.05.2024 Из FreeBSD создали очень похожий клон ОС для макбуков 1
08.04.2024 Решения «Нетрики Медицины» совместимы с операционной системой «Ред ОС» 1
11.03.2024 Рутокен MFA обеспечивает двухфакторную аутентификацию при входе в локальные учетные записи «Ред ОС» 1
04.03.2024 Подтверждена совместимость средств разработки для ЗОСРВ «Нейтрино» с ОС Astra Linux 1
30.01.2024 Подтверждена совместимость серверов Aquarius серии CF и системы «Ред Виртуализация» 1
29.01.2024 Ультрамасштабируемые серверы от «DатаРу» доказали совместимость с продуктами «Ред Софт» 1
25.01.2024 «Ред ОС» совместима с продуктами экосистемы Pix Robotics 1
18.01.2024 Средства защиты информации ViPNet совместимы с операционной системой «Ред ОС» 1
22.11.2023 Подтверждена работоспособность линейки продуктов виртуализации Space в экосистеме «Ред ОС» 1
21.11.2023 Реестр российского ПО переехал на отечественный Linux «Ред ОС» 1
09.11.2023 Подтверждена работоспособность линейки продуктов виртуализации Space в экосистеме «Ред ОС» 1
08.11.2023 Nexign и «Ред софт» подтвердили совместимость продуктов для телеком-операторов 1
24.10.2023 Облачный провайдер Serverspace добавил в панель управления российскую систему «Ред ОС» 1
19.09.2023 Платформа ZIIoT O&G получила сертификат совместимости с «Ред ОС» 1
06.09.2023 Наследница легендарной OS/2 заработала на современном «железе». Она загружается за считанные секунды 2
31.08.2023 Подтверждена совместимость LIMS myLab с операционной системой «Ред ОС» 1
21.08.2023 Платформа управления кластерами Kubernetes «Штурвал» совместима с программными продуктами «Ред софт» 1
17.08.2023 АБС RS-Bank получила сертификат совместимости с российской операционной системой «Ред ОС» 1
08.08.2023 Spacebit и «Ред софт» подтвердили совместимость продукта X-Config с российской операционной системой «Ред ОС» 1
03.08.2023 Песочница PT Sandbox компании Positive Technologies усилит возможности «Ред софт» по защите от вредоносного ПО 1
28.07.2023 Подтверждена совместимость «Цитрос цифровая платформа» и «Цитрос ЮЗ ЭДО» с «Ред ОС» 1
18.07.2023 Операционная система «Ред ОС» поддерживает Diamond ACS 1
13.07.2023 Интернет-банкинг «Сбербизнес» получил сертификат о совместимости с «Ред ОС»     1
05.10.2022 «Лаборатория Касперского» запустила бесплатный курс по основам разработки на KasperskyOS 1
20.04.2022 Мини-ПК компании Polywell Computers сертифицированы для работы под управлением операционной системы «Ред ОС» 1
21.01.2022 Россияне создали уникальную ОС — конкурента Linux 1
18.08.2021 Починка мелкой уязвимости в важной библиотеке Linux вызвала к жизни жуткую «дыру». Под ударом все дистрибутивы 1
24.05.2021 Выпущен полноценный Linux, умещающийся на дискете 1
13.08.2020 Актуальна ли еще ОС Linux для виртуальных серверов VPS 1
27.01.2020 Выпущено ядро Linux 5.5 1
24.01.2020 Разработчики процессоров «Эльбрус» радикально поменяли логотип 1
04.03.2019 Выпущено ядро Linux 5.0 1
06.06.2017 Новая файловая система Apple разрешает называть файлы только по-английски 1
02.11.2016 Написана с нуля и опубликована новая открытая ОС. Не Linux 1
26.08.2016 OvationData выбрала совместное решение HGST и Versity для архивирования и защиты цифровых активов 2
28.06.2016 Fedora 24 предлагает новые средства для работы с облачными средами и Linux-контейнерами 1
02.03.2016 Новое слово в аналитике больших данных – гиперконвергентная инфраструктура 2

Публикаций - 70, упоминаний - 77

ОС и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 773 21
IBM - International Business Machines Corp 9464 10
Microsoft Corporation 24793 10
Red Hat 1322 9
Oracle Corporation 6750 8
Intel Corporation 12274 7
Google LLC 11914 7
Apple Inc 12233 7
AMD - Advanced Micro Devices 4285 6
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1575 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2009 5
Dell EMC 5046 5
Samsung Electronics 10347 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 4
HP Inc. 5712 4
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Dr.Web - Доктор Веб 1260 2
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 55 2
РТСофт - RTSoft 91 2
Dell Technologies - Dell Computer 2139 2
BSDi - Berkeley Software Design 8 2
МСК Групп - Даком М 80 2
Patreon 12 2
Synopsys - Синопсис 36 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 379 1
Crypto AG 35 1
Versity 1 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 1
Сапротон ЦРСАП - Центр развития систем автоматизированного проектирования 2 1
LG Electronics 3634 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2570 1
Sony 6567 1
Lenovo Motorola 3504 1
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7519 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 88 1
Royal Dutch Shell - Шелл 215 1
Кадровый капитал КА 2 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 41 1
Лента - Сеть розничной торговли 2127 1
Walt Disney Company 625 1
Tashir Group - Ташир ГК 30 1
Лаборатория ПО - Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 50 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 43 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4318 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11941 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3098 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5045 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5545 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1549 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 103 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6051 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 738 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3191 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1807 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 520 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4907 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3025 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 692 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 742 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25848 59
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30332 39
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68177 27
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8175 2
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Энергетика - Energy - Energetically 5198 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4981 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3218 1
Конституция США 63 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1563 1
Ergonomics - Эргономика 1616 1
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