Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191274
ИКТ 14749
Организации 11418
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3555
Системы 26642
Персоны 83233
География 3034
Статьи 1575
Пресса 1277
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 884

S8 Capital Aquarius AquaServer AQserv серия серверов


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.08.2023 Подтверждена совместимость СДЗ SafeNode System Loader с сервером «Аквариус T50 D110CF»

рмсервис» и «Аквариус» успешно завершили серию испытаний на корректность совместного функционирования продуктов собственной разработки – средства доверенной загрузки SafeNode System Loader и сервера «Аквариус T50 D110CF». Технологическая совместимость подтверждена специалистами подразделений разработки обеих компаний при условии выполнения требований эксплуатационной документации. Тестирова
21.08.2023 Серверы Aquarius в комплексе с защищенной виртуализацией zVirt от Orion Soft

ут воспользоваться комплексным решением серверной виртуализации на российской аппаратной платформе. Серверы Aquarius флагманской серии CF поставляются с предустановленной платформой виртуализац
01.12.2010 «МФИ Софт» протестировал «Российский Телефонный узел» на модульном сервере AquaServer N90 X60

Софт» тестирования ее комплексного решения «Российский Телефонный узел» (РТУ) на модульном сервере AquaServer N90 X60. Разработанное специалистами «МФИ Софт» решение РТУ широко применяется в с
28.10.2010 «Аквариус» пополнила линейку серверов Enterprise моделью Aquarius N70 Q43 на базе Intel Xeon 7500

серверов Enterprise. Ее состав пополнился новым высокопроизводительным мультипроцессорным сервером Aquarius N70 Q43, выполненным на базе новейших чипов Intel Xeon серии 7500. Сервер Aquarius N
19.03.2008 Новинка от «Аквариуса»: серверное решение с ОС Windows Server 2008

омпания «Аквариус» представила новое серверное решение с предустановленной ОС Windows Server 2008 — AquaServer T50 D55. Новый AquaServer T50 D55 на базе многоядерного процессора Intel Xe
29.08.2006 "Аквариус" объявил о выпуске сервера AquaServer N70 Q41

ия «Аквариус», входящая в холдинг НКК, объявила о запуске в производство новой конфигурации сервера AquaServer N70 Q41. Теперь 4-процессорный сервер высокой готовности и надежности AquaServe
21.04.2006 "Аквариус" выпустил новые серверы

Компания «Аквариус», входящая в холдинг НКК, объявила о выпуске двух новых серверов AquaServer PD321 и AquaServer PD322, которые пришли на смену пользовавшимся большой по
27.09.2005 "Аквариус" выпустил два новых сервера на базе процессоров Intel Xeon

К), объявила о выпуске двух новых моделей серверов. Новый двухпроцессорный сервер начального уровня AquaServer TS331 дополнил линейку телеком-серверов Aquarius. Модель создана на базе процессор
14.02.2005 "Аквариус" обновил линейку серверов серии Professional

рабочих групп крупных предприятий. Новые решения пьедестального исполнения – серверы рабочих групп AquaServer PD341, PD342 и PD352, как и объявленные ранее три телеком-сервера, построены на пр
19.11.2004 AquaServer EX202: новое серверное решение эконом-класса от "Аквариус"

Компания «Аквариус» представила новое серверное решение – AquaServer EX202. Это первая модель серверов эконом-класса, выпускаемых компанией, полностью

26.05.2004 "Аквариус" выпустил свой самый мощный сервер

"Аквариус" объявила о начале продаж новой модели четырехпроцессорных серверов серии Professional – AquaServer PI 406, построенных на базе процессоров Intel Itanium 2 с тактовой частотой от 1,3
15.04.2004 Первый российский сервер сертифицирован под UNIX

ариус» сообщила о том, что первый отечественный сервер сертифицирован под ОС Sun Solaris 9. Серверы AquaServer T125 могут быть использованы в качестве управляемых маршрутизаторов и сетевых экра
17.03.2004 "Аквариус" начал продажи новых моделей серверов

ния "Аквариус" объявила о начале продаж новой модели двухпроцессорных серверов серии Professional – AquaServer PI 201, построенных на базе процессоров Intel Itanium 2 с тактовой частотой от 1,3
05.03.2004 "Аквариус" вывел на рынок два новых кластера

ера AquaCluster DP404/W2003 проходило в следующей конфигурации. Основу кластера составили 2 сервера AquaServer P404 на базе платформ Intel SRSH4 с установленными в них 4 процессорами Intel Xeon
11.11.2003 "Аквариус" представил новые модели телеком-серверов

компания "Аквариус" объявила о начале продаж новых моделей 2-процессорных серверов серии Telecom – AquaServer T230 и T230R. Обе модели построены на базе процессоров Intel Xeon с частотой от 1,
04.11.2003 "Аквариус" представил новые модели Intel Xeon-серверов

енная компания "Аквариус" начала продажи новых моделей 2-процессорных серверов серии Professional – AquaServer PX101 и PX102. Обе модели заняли место снятых с производства серверов PP205 и PP20
13.08.2003 “Аквариус” подвел итоги первого полугодия

авила 7%, при этом во 2 квартале она выросла до рекордного результата в 11%. Продажи серверов марки AquaServer составили 3290 штук, рост к первому полугодию прошлого года составил 113 %. Партне
31.07.2003 AquaServer P404 прошел сертификацию на совместимость с MS Windows Server 2003

Производственная компания "Аквариус" объявила сегодня о том, что AquaServer P404 стал первым четырёхпроцессорным сервером российского производства, прошедшим

14.07.2003 "Аквариус" начал продажи новой серии серверов начального уровня

ая компания ”Аквариус” объявила о начале продаж с 10 июля 2003 г. новых серверов из серии Economy – AquaServer E70. В этой модели использованы процессоры Intel Pentium 4 с тактовыми частотами д
09.04.2003 "Аквариус" начал продажу двухпроцессорных серверов AquaServer T222

Производственная компания "Аквариус" объявила о начале продаж с 1 апреля 2003 г. новых моделей серверов из серии Telecom – AquaServer T222. В этих моделях использованы процессоры Intel Xeon с тактовой частотой от 1,8 до 2,8 ГГц (до двух процессоров в сервере) и кэш-памятью 512Кб. Серверы имеют два интегрированных с
28.01.2003 “Аквариус” выпустил новую серию телеком-серверов на базе Intel Xeon

компания ”Аквариус” начинает продажи с 1 февраля 2003 г. новых моделей серверов из серии Telecom – AquaServer T125. В этих моделях использованы процессоры Intel Xeon с тактовой частотой от 1,8
03.12.2002 "Аквариус" начал продажи серверов на базе процессоров Intel Xeon MP

компания "Аквариус" объявила 3 декабря о начале продаж новых моделей серверов из серии Professional AquaServer P404. В этих моделях использованы процессоры Intel Xeon MP с тактовой частотой от

26.07.2002 "Аквариус" сертифицировал две модели компьютеров

хождении сертификации Microsoft Hardware Compatibility Test сразу двумя своими продуктами: сервером AquaServer PX201 - на совместимость с Windows 2000 Server и Windows 2000 Advanced Server и ра
14.07.2000 "Аквариус Дата" представила серию серверов AquaServer ISP для провайдеров услуг связи и Интернет

Компания "Аквариус Дата" представила новую серию серверов на базе системных плат Intel - AquaServer ISP, ориентированную на провайдеров услуг связи и Интернет. В серию телекоммуникац
15.05.2000 "Аквариус Дата" и московское представительство Intel представили высокопроизводительный сервер

0" представили высокопроизводительный универсальный 8-процессорный сервер в промышленном исполнении AquaServer P800RM, разработанный на платформе Intel OCPRF100. Он входит в модельный ряд серве

Публикаций - 64, упоминаний - 117

S8 Capital и организации, системы, технологии, персоны:

S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 993 60
Intel Corporation 12603 32
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 330 11
Microsoft Corporation 25371 8
S8 Capital - Aquarius - Аквариус Дата 28 6
Восход ФГБУ НИИ 690 5
Microsoft WinHEC - Microsoft Windows Hardware Engineering Community - Microsoft WHQL - Windows Hardware Quality Lab - Microsoft Windows Hardware Certification Kit - Microsoft Windows Hardware Compatibility - Microsoft Windows Hardware Experience 86 5
Cisco Systems 5241 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2636 4
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 512 4
HP Inc. 5782 3
SAS Institute 1045 3
Xerox - The Haloid Company 1156 3
OpenText - Micro Focus - Novell 873 3
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 105 3
Huachuang Vision - Hitrolink 4 2
Dell EMC 5112 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 684 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1564 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 520 2
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 178 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 611 2
Россети Цифра - Управления ВОЛС-ВЛ 34 2
Verysell - Верисел - Merisel CIS 326 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус Консалтинг 37 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 310 1
Smart Technologies - Smart technologies Soft - Смарт Текнолоджис Софт - ST Soft - СТ Софт 23 1
Orion soft - Орион софт - 229 1
Samsung Electronics 10748 1
Broadcom - VMware 2515 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5344 1
SAP SE 5473 1
Lenovo Group 2377 1
Apple Inc 12802 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2115 1
Softline - Софтлайн 3365 1
Ред Софт - Red Soft 1068 1
AMD - Advanced Micro Devices 4513 1
Oracle Corporation 6913 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 293 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус Финанс 7 3
Солидарность 0 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 668 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 318 2
Солидарность КБ - Солидарность АПБ - Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций 16 1
101Hotels.com 456 1
НКК Финанс - 7 1
Почта России ПАО 2271 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 675 1
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 56 1
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 53 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3549 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13098 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6367 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5110 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3437 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3167 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1680 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3587 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5293 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3130 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 337 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2096 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 949 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 398 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 436 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 606 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2768 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1371 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 156 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 96 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 261 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1071 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 254 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 45 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 57 1
IPMA - International Project Management Association - Международная ассоциация управления проектами 11 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32121 60
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21886 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74323 29
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27275 17
DDR - Double data rate 2963 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23479 16
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10192 15
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9926 14
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1582 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16726 13
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6749 13
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3329 13
SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 327 13
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 548 13
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1091 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26264 12
Дистанционное управление - Удалённое управление 1214 11
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 724 10
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1077 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32310 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11655 8
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1625 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15032 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12164 6
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2873 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14421 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12474 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6316 5
Cache memory - Кэш память - Memcached - сервис кэширования данных в оперативной памяти 350 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13368 5
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5423 5
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1625 4
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1019 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1733 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7494 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3599 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8492 4
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1076 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34249 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9849 4
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1406 26
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2122 11
Microsoft Windows 2000 8679 11
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1907 9
Linux OS 11077 6
Intel x86 - архитектура процессора 2001 6
Microsoft Windows Server 2003 571 6
Microsoft Windows 16477 5
Microchip Technology - Adaptec AIC 5 4
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 324 4
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 363 4
Intel Server Management 12 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1392 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3452 3
S8 Capital - Aquarius Professional 20 3
Intel CSA - Intel Communication Streaming Architecture 9 2
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 142 2
Microsoft Windows XP Professional 235 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 996 2
Intel Xeon E 196 2
Intel Itanium 642 2
Intel Pentium III 782 2
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 70 2
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 2
S8 Capital - Aquarius Compact 3 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1578 1
Cisco AVVID - Cisco Architecture for Voice, Video and Integrated Data - архитектура для голоса, видео и интегрированных данных 26 1
Microsoft Windows Server Essentials - Microsoft SBS - Microsoft Small Business Server 43 1
Microsoft Windows Server 2000 35 1
Numa Technology - Numa BIOS БСВВ 9 1
S8 Capital - Aquarius Array - Aquarius FS - серия СХД 5 1
Ситроникс - Sitronics Платформа виртуализации 4 1
Orion soft - Proxima DB 51 1
Orion soft - Nova Container Platform - Nova AI 72 1
Orion soft - Cloudlink - Cloud Management-платформа 23 1
Газинформсервис - Safenode System Loader СДЗ 14 1
S8 Capital - Aquarius AQfone NS - серия смартфонов, КПК 15 1
S8 Capital - Aquarius Pro - серия рабочих станций 6 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Боцман - Боцман клик 28 1
S8 Capital - Aquarius - AquaCluster 1 1
Шернек Ольга 10 5
Гольденберг Леонид 62 4
Шибанов Владимир 32 3
Степанов Владимир 90 3
Андрианов Андрей 8 2
Закатов Константин 9 2
Калинин Алексей 74 2
Семин Андрей 3 1
Крохин Игорь 4 1
Козлов Илья 10 1
Решетов Андрей 2 1
Вартанов Артур 2 1
Бурмистрова Марина 1 1
Хитрово Константин 15 1
Константинов Алексей 1 1
Маркова Дарья 11 1
Мустафин Эльдар 2 1
Путин Владимир 3398 1
Рейман Леонид 1059 1
Рустамов Рустам 527 1
Березин Максим 136 1
Дрозденко Александр 16 1
Нахимовский Константин 2 1
Волков Михаил 69 1
Ефремов Антон 20 1
Пенязь Дмитрий 22 1
Мацыгин Юрий 50 1
Белкин Сергей 11 1
Легостаева Светлана 96 1
Bush George - Буш Джордж 335 1
Булгаков Кирилл 131 1
Урусов Виктор 152 1
Буравлев Александр 2 1
Chambers John - Чемберс Джон 123 1
Касьянов Михаил 54 1
Корсаков Анатолий 13 1
Карпицкий Олег 80 1
Карпов Евгений 60 1
Картунов Виктор 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 159210 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46262 11
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 123 6
Россия - ЦФО - Ивановская область 565 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1623 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53662 2
Европа 24714 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4352 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3228 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 758 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1715 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18448 1
Земля - планета Солнечной системы 10713 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18883 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8260 1
Африка - Африканский регион 3586 1
Ближний Восток 3066 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2731 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2958 1
Россия - СФО - Новосибирск 4727 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3442 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1730 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14567 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3009 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2721 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1642 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 662 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1358 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 394 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 647 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 730 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 256 1
Россия - Волго-Вятский экономический район 57 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 310 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55335 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51567 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10597 10
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1842 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7400 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2343 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11839 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3276 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5326 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6722 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6418 3
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 311 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15334 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3197 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2399 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5366 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5929 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4951 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32144 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8238 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7000 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4417 1
Аудит - аудиторский услуги 3148 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8267 1
Reference - Референс 206 1
Спорт - Футбол 754 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1545 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7836 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2992 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 212 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2581 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26167 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2534 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1078 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6362 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8419 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17512 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2508 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1754 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3781 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8442 2
IDC - International Data Corporation 4952 1
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 27 1
Gartner - Dataquest 353 1
ITResearch 121 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 2
Intel Developer Forum - IDF 277 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423429, в очереди разбора - 726899.
Создано именных указателей - 191274.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240