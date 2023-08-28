Подтверждена совместимость СДЗ SafeNode System Loader с сервером «Аквариус T50 D110CF» рмсервис» и «Аквариус» успешно завершили серию испытаний на корректность совместного функционирования продуктов собственной разработки – средства доверенной загрузки SafeNode System Loader и сервера «Аквариус T50 D110CF». Технологическая совместимость подтверждена специалистами подразделений разработки обеих компаний при условии выполнения требований эксплуатационной документации. Тестирова

Серверы Aquarius в комплексе с защищенной виртуализацией zVirt от Orion Soft ут воспользоваться комплексным решением серверной виртуализации на российской аппаратной платформе. Серверы Aquarius флагманской серии CF поставляются с предустановленной платформой виртуализац

«МФИ Софт» протестировал «Российский Телефонный узел» на модульном сервере AquaServer N90 X60 Софт» тестирования ее комплексного решения «Российский Телефонный узел» (РТУ) на модульном сервере AquaServer N90 X60. Разработанное специалистами «МФИ Софт» решение РТУ широко применяется в с

«Аквариус» пополнила линейку серверов Enterprise моделью Aquarius N70 Q43 на базе Intel Xeon 7500 серверов Enterprise. Ее состав пополнился новым высокопроизводительным мультипроцессорным сервером Aquarius N70 Q43, выполненным на базе новейших чипов Intel Xeon серии 7500. Сервер Aquarius N

Новинка от «Аквариуса»: серверное решение с ОС Windows Server 2008 омпания «Аквариус» представила новое серверное решение с предустановленной ОС Windows Server 2008 — AquaServer T50 D55. Новый AquaServer T50 D55 на базе многоядерного процессора Intel Xe

"Аквариус" объявил о выпуске сервера AquaServer N70 Q41 ия «Аквариус», входящая в холдинг НКК, объявила о запуске в производство новой конфигурации сервера AquaServer N70 Q41. Теперь 4-процессорный сервер высокой готовности и надежности AquaServe

"Аквариус" выпустил новые серверы Компания «Аквариус», входящая в холдинг НКК, объявила о выпуске двух новых серверов AquaServer PD321 и AquaServer PD322, которые пришли на смену пользовавшимся большой по

"Аквариус" выпустил два новых сервера на базе процессоров Intel Xeon К), объявила о выпуске двух новых моделей серверов. Новый двухпроцессорный сервер начального уровня AquaServer TS331 дополнил линейку телеком-серверов Aquarius. Модель создана на базе процессор

"Аквариус" обновил линейку серверов серии Professional рабочих групп крупных предприятий. Новые решения пьедестального исполнения – серверы рабочих групп AquaServer PD341, PD342 и PD352, как и объявленные ранее три телеком-сервера, построены на пр

AquaServer EX202: новое серверное решение эконом-класса от "Аквариус" Компания «Аквариус» представила новое серверное решение – AquaServer EX202. Это первая модель серверов эконом-класса, выпускаемых компанией, полностью

"Аквариус" выпустил свой самый мощный сервер "Аквариус" объявила о начале продаж новой модели четырехпроцессорных серверов серии Professional – AquaServer PI 406, построенных на базе процессоров Intel Itanium 2 с тактовой частотой от 1,3

Первый российский сервер сертифицирован под UNIX ариус» сообщила о том, что первый отечественный сервер сертифицирован под ОС Sun Solaris 9. Серверы AquaServer T125 могут быть использованы в качестве управляемых маршрутизаторов и сетевых экра

"Аквариус" начал продажи новых моделей серверов ния "Аквариус" объявила о начале продаж новой модели двухпроцессорных серверов серии Professional – AquaServer PI 201, построенных на базе процессоров Intel Itanium 2 с тактовой частотой от 1,3

"Аквариус" вывел на рынок два новых кластера ера AquaCluster DP404/W2003 проходило в следующей конфигурации. Основу кластера составили 2 сервера AquaServer P404 на базе платформ Intel SRSH4 с установленными в них 4 процессорами Intel Xeon

"Аквариус" представил новые модели телеком-серверов компания "Аквариус" объявила о начале продаж новых моделей 2-процессорных серверов серии Telecom – AquaServer T230 и T230R. Обе модели построены на базе процессоров Intel Xeon с частотой от 1,

"Аквариус" представил новые модели Intel Xeon-серверов енная компания "Аквариус" начала продажи новых моделей 2-процессорных серверов серии Professional – AquaServer PX101 и PX102. Обе модели заняли место снятых с производства серверов PP205 и PP20

“Аквариус” подвел итоги первого полугодия авила 7%, при этом во 2 квартале она выросла до рекордного результата в 11%. Продажи серверов марки AquaServer составили 3290 штук, рост к первому полугодию прошлого года составил 113 %. Партне

AquaServer P404 прошел сертификацию на совместимость с MS Windows Server 2003 Производственная компания "Аквариус" объявила сегодня о том, что AquaServer P404 стал первым четырёхпроцессорным сервером российского производства, прошедшим

"Аквариус" начал продажи новой серии серверов начального уровня ая компания ”Аквариус” объявила о начале продаж с 10 июля 2003 г. новых серверов из серии Economy – AquaServer E70. В этой модели использованы процессоры Intel Pentium 4 с тактовыми частотами д

"Аквариус" начал продажу двухпроцессорных серверов AquaServer T222 Производственная компания "Аквариус" объявила о начале продаж с 1 апреля 2003 г. новых моделей серверов из серии Telecom – AquaServer T222. В этих моделях использованы процессоры Intel Xeon с тактовой частотой от 1,8 до 2,8 ГГц (до двух процессоров в сервере) и кэш-памятью 512Кб. Серверы имеют два интегрированных с

“Аквариус” выпустил новую серию телеком-серверов на базе Intel Xeon компания ”Аквариус” начинает продажи с 1 февраля 2003 г. новых моделей серверов из серии Telecom – AquaServer T125. В этих моделях использованы процессоры Intel Xeon с тактовой частотой от 1,8

"Аквариус" начал продажи серверов на базе процессоров Intel Xeon MP компания "Аквариус" объявила 3 декабря о начале продаж новых моделей серверов из серии Professional AquaServer P404. В этих моделях использованы процессоры Intel Xeon MP с тактовой частотой от

"Аквариус" сертифицировал две модели компьютеров хождении сертификации Microsoft Hardware Compatibility Test сразу двумя своими продуктами: сервером AquaServer PX201 - на совместимость с Windows 2000 Server и Windows 2000 Advanced Server и ра

"Аквариус Дата" представила серию серверов AquaServer ISP для провайдеров услуг связи и Интернет Компания "Аквариус Дата" представила новую серию серверов на базе системных плат Intel - AquaServer ISP, ориентированную на провайдеров услуг связи и Интернет. В серию телекоммуникац