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Вартанов Артур



03.04.2025 Российским компаниям стали доступны серверы и персональные устройства Aquarius с предустановленными программными решениями «Криптософта» 1
15.11.2017 ЦБИ объявила о закрытии регистрации на конференцию 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Вартанов Артур и организации, системы, технологии, персоны:

Cryptosoft - Криптософт НТП 3 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 820 1
R-Vision - Р-Вижн 164 1
Huawei Russia - Хуавэй Россия - Техкомпания Хуавей - Хуавэй Сервисез 42 1
Кристалл НПФ - Научно-производственная фирма 3 1
Вулкан НТЦ - научно-технический центр 7 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8822 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12983 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2934 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 128 1
Ростелеком 9829 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3233 1
Код Безопасности 635 1
SAP CIS - САП СНГ 855 1
Oracle Corporation 6739 1
Check Point Software Technologies 766 1
InfoWatch - Инфовотч 1031 1
Газинформсервис - ГИС 294 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 115 1
Алтэкс-Софт - Altx Soft 31 1
SolidLab - СолидЛаб 20 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1523 1
Крок - Croc 1780 1
ИнфоПространство - Международный информационно-выставочный центр 12 1
Газпром ПАО 1353 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 486 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3385 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 674 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3313 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1918 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 416 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4265 1
Федеральное собрание Российской Федерации 304 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 319 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 577 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3018 1
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Дружинин Евгений 22 1
Кузнецов Александр 128 1
Бондаренко Александр 39 1
Егоров Валерий 2 1
Котенко Игорь 3 1
Широков Василий 1 1
Голованов Владимир 2 1
Чижов Николай 1 1
Аксененко Юрий 2 1
Лаврухин Юрий 7 1
Скиба Владимир 42 1
Трифаленков Илья 17 1
Мамыкин Владимир 44 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43728 1
Россия - РФ - Российская федерация 146895 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 470 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18911 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2435 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29644 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1757 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51900 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48691 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 9 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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