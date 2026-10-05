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Индексная книга (каталог) CNews*
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Трошин Александр

СОБЫТИЯ


05.10.2026 От эксперимента к процессу: как ИИ трансформирует современный бизнес 1
26.11.2025 Объявлены лауреаты CNews Awards 2025 1
18.11.2025 Bercut Datamapper получил премию CNews Awards 2025 1
15.11.2017 ЦБИ объявила о закрытии регистрации на конференцию 1
22.07.2016 «Манго Телеком» продлил лицензии на решения Eset 1
10.04.2015 Orange предоставил Mango Office каналы связи в Красноярске, Воронеже и Тольятти 1
23.05.2014 Open Source в будущем станет стандартом всех программных разработок 1
26.06.2013 BI объединит CIO с маркетингом и финансами 1
14.03.2013 Ключевой задачей CIO станет бизнес-аналитика 1
06.02.2013 CEO поручают ИТ-директорам бизнес-задачи 1
12.12.2012 Рынок "облаков" в Австралии в 2013 г. составит $3 млрд 1
27.01.2012 «Манго Телеком» сможет в 5 раз увеличить объем SIP-трафика и число клиентов 1
19.01.2012 «Манго Телеком» запустил в эксплуатацию новый ЦОД 1
13.09.2011 Подручные средства: как проверить корпоративную почту удаленно и не навредить 1
18.03.2011 «Манго Телеком» провел комплексное тестирование офисных VoIP-шлюзов для предприятий SMB 1
10.03.2011 «Манго Телеком» завершил проект по развитию интеллектуальной мультисервисной сети 1
04.03.2011 «Манго Телеком» провел сравнительное тестирование SIP-телефонов 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Трошин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком - Mango Telecom 270 12
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 212 3
Microsoft Corporation 25872 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16132 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1771 2
Check Point Software Technologies 839 2
Oracle Corporation 7110 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9566 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1579 2
Google LLC 12800 2
Вулкан НТЦ - научно-технический центр 7 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 533 1
Siemens AG - Siemens Group 2675 1
SolidLab - СолидЛаб 36 1
StarBlazer - СтарБлайзер 32 1
РусГидро ИТ сервис 45 1
Grandstream Networks 22 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 615 1
АйТи Центр заказной разработки ПО 6 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 295 1
MIND Software - Майнд Софт 76 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 155 1
ТехноНИКОЛЬ - TN Digital - ТН Диджитал 15 1
Кристалл НПФ - Научно-производственная фирма 3 1
Сибур Холдинг - Сибур Коннект 34 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 32 1
Novo BI - Ново Биай 34 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 323 1
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 63 1
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 254 1
ГПБ - ГС-инвест - ГПБ-ИТ1 - ГПБ-Тех - Газпромбанк.Тех 32 1
Техинвест - Icon Group - Айкон Групп 20 1
Ростелеком 11039 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3383 1
Cisco Systems 5383 1
X Corp - Twitter 2942 1
Yandex - Яндекс 9374 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3477 1
Meta Platforms - Facebook 4633 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9056 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 218 2
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 149 2
ИнфоПространство - Международный информационно-выставочный центр 12 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 12 1
Интериум 8 1
Фасадные Решения 4 1
Афонин, Божор и партнеры - АБП 19 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1158 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3166 1
Газпром ПАО 1498 1
ГПБ - Газпромбанк 1291 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 102 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 632 1
Visa International 1998 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 388 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 615 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1217 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 527 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 302 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 563 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 641 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 113 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Air Canada - авиакомпания 17 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13883 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5828 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2091 2
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 56 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3605 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 771 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 615 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 350 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3729 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 210 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3226 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2370 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1200 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2143 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2901 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 52 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 880 1
МИК - Московский инновационный кластер 193 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 389 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 463 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 393 1
Минцифры РФ - Общественный совет при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 8 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 298 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18355 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23187 7
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1094 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24741 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54772 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18277 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33922 5
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1324 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26565 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5361 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13106 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8741 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26372 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8392 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3262 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23812 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6838 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35843 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12452 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36767 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5740 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7873 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9690 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4556 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6911 3
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 185 2
ММТС - Сеть междугородной и международной телефонной связи - МгМн-сеть - Междугородная и международная телекоммуникационная сеть 118 2
Digital Legacy System - легаси-система - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 640 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16683 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6613 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2112 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2411 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1574 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13605 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10050 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15555 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3402 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26867 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7423 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2787 2
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис - Mango Centrex 350 4
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut DataMapper 7 2
Microsoft Windows 17015 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1852 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
NXP Semiconductors - Freescale MX - Freescale iMX - Freescale i.MX - серия процессоров 24 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 371 1
Microsoft 365 Copilot 264 1
AVM GmbH - Fritz!Box 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 332 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut HIP - Bercut Hybrid Integration Platform 9 1
Microsoft Windows Mobile 7 39 1
РТС-тендер - B2B-Center - B2B Altis 32 1
OpenAI - ChatGPT 770 1
МТС Exolve 157 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 161 1
Basis - Базис.Workplace 85 1
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 121 1
МСК Групп - Даком М - Space VDI 52 1
MIND Software - MIND Migration - MIND Migrate 26 1
МСК Групп - Даком М - Space Client 25 1
Orion soft - Nova Container Platform - Nova AI 102 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 632 1
AutoFAQ - Xplain 15 1
Google DeepMind - Gemini - Gemini Cloud Assist - Gemini Code Assist - Gemini Nano - Gemini Pro aka Bard - Google Bard 112 1
Novo BI - NF Enterprise - Novo Forecast Enterprise 25 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - ИТ-экосистема 159 1
НКТ - Р7-Почта 7 1
Т1 Интеграция - Силарон ПАК АСУ ТП 16 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS GPT LLM-агрегатор - MWS GPT Model Hub 28 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Container Platform 11 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut ESB - Bercut Enterprise Service Bus 10 1
Новые облачные технологии - МойОфис Экосистема 3 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Data Platform - MWS Data Lakehouse 18 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 155 1
Replit 8 1
РТС-тендер - B2B-Center - B2B-РТС 32 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Турбо Облако 84 1
Nvidia H - серия графических процессоров (GPU) 93 1
Т1 Интеграция - Таумерикс 9 1
Чурсин Дмитрий 92 2
Булатов Александр 5 1
Григорьева Евгения 60 1
Мамыкин Владимир 44 1
Трифаленков Илья 17 1
Славин Борис 38 1
Анищук Наталья 30 1
Царев Евгений 30 1
Скиба Владимир 42 1
Груздев Антон 49 1
Пуртов Кирилл 73 1
Гуральник Павел 39 1
Мухин Денис 66 1
Ерофеев Максим 36 1
Карасев Алексей 25 1
Цымбалюк Андрей 4 1
Щербина Сергей 14 1
Телевинов Сергей 42 1
Идов Роман 5 1
Зайцев Дмитрий 14 1
Галатин Андрей 9 1
Лаврухин Юрий 7 1
Клинцов Александр 4 1
Бондаренко Алексей 53 1
Сальников Андрей 3 1
Егоров Валерий 2 1
Аксененко Юрий 2 1
Чижов Николай 1 1
Книгин Михаил 35 1
Голованов Владимир 2 1
Чистяков Алексей 14 1
Григоренко Вадим 62 1
Вартанов Артур 2 1
Широков Василий 1 1
Калашников Артем 21 1
Непейвода Евгений 20 1
Фикс Александр 13 1
Желтухин Вадим 75 1
Котенко Игорь 3 1
Цимбалистый Игорь 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 168402 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48057 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55077 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19766 2
Германия - Федеративная Республика 13299 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4232 1
Европа 25026 1
Земля - планета Солнечной системы 10905 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8686 1
Боливия - Многонациональное Государство 65 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3676 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1949 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1824 1
Австрия - Вена 261 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14861 1
Украина 7958 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1749 1
Узбекистан - Республика 2043 1
Германия - Бавария - Мюнхен 485 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1155 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 368 1
Австрия - Австрийская Республика 1360 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 452 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 323 1
Куба - Республика 421 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5826 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12435 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54081 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58434 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6681 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34291 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6101 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16347 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8980 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3136 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5855 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22021 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6237 2
Физика - Physics - область естествознания 2969 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8321 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 534 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18393 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6814 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4089 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5704 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7548 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1875 1
Аренда 2724 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2585 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1816 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 609 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5572 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1905 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1753 1
Visionary - Визионер - Визионерство 128 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 379 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2740 1
Аудит - аудиторский услуги 1284 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling - Математический анализ 1152 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1659 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2365 1
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 230 1
Философия - Philosophy 540 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1907 1
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 308 1
InformationWeek 241 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Gartner - Гартнер 3673 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 865 2
IDC - International Data Corporation 4999 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8676 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 9 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 273 1
CNews AWARDS - награда 577 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2200 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1291 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477029, в очереди разбора - 724127.
Создано именных указателей - 202335.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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