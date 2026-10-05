Индексная книга (каталог) CNews*
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Трошин Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 17, упоминаний - 17
Трошин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
|ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 298 1
|Чурсин Дмитрий 92 2
|Булатов Александр 5 1
|Григорьева Евгения 60 1
|Мамыкин Владимир 44 1
|Трифаленков Илья 17 1
|Славин Борис 38 1
|Анищук Наталья 30 1
|Царев Евгений 30 1
|Скиба Владимир 42 1
|Груздев Антон 49 1
|Пуртов Кирилл 73 1
|Гуральник Павел 39 1
|Мухин Денис 66 1
|Ерофеев Максим 36 1
|Карасев Алексей 25 1
|Цымбалюк Андрей 4 1
|Щербина Сергей 14 1
|Телевинов Сергей 42 1
|Идов Роман 5 1
|Зайцев Дмитрий 14 1
|Галатин Андрей 9 1
|Лаврухин Юрий 7 1
|Клинцов Александр 4 1
|Бондаренко Алексей 53 1
|Сальников Андрей 3 1
|Егоров Валерий 2 1
|Аксененко Юрий 2 1
|Чижов Николай 1 1
|Книгин Михаил 35 1
|Голованов Владимир 2 1
|Чистяков Алексей 14 1
|Григоренко Вадим 62 1
|Вартанов Артур 2 1
|Широков Василий 1 1
|Калашников Артем 21 1
|Непейвода Евгений 20 1
|Фикс Александр 13 1
|Желтухин Вадим 75 1
|Котенко Игорь 3 1
|Цимбалистый Игорь 2 1
|InformationWeek 241 1
|АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
|РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 9 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 273 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477029, в очереди разбора - 724127.
Создано именных указателей - 202335.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477029, в очереди разбора - 724127.
Создано именных указателей - 202335.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.