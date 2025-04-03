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Cryptosoft Криптософт НТП
НТП «Криптософт» – системообразующее IT-предприятие федерального уровня, разработчик аппаратных, аппаратно-программных и программных средств защиты информации.
в качестве истца (1) на сумму 8 264 197 ₽
Cryptosoft и организации, системы, технологии, персоны:
|ИнфоПространство - Международный информационно-выставочный центр 12 1
|ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 1
|Лукойл ПАО - Нефтяная компания 486 1
|Газпром ПАО 1353 1
|Голованов Владимир 2 1
|Шишкин Владимир 2 1
|Уздемир Сергей 8 1
|Прозоров Андрей 16 1
|Васильев Игорь 23 1
|Котенко Игорь 3 1
|Широков Василий 1 1
|Дугин Андрей 27 1
|Вартанов Артур 2 1
|Дружинин Евгений 22 1
|Егоров Валерий 2 1
|Аксененко Юрий 2 1
|Чижов Николай 1 1
|Лютиков Виталий 23 1
|Лукацкий Алексей 120 1
|Булатов Александр 5 1
|Кузнецов Александр 128 1
|Трошин Александр 14 1
|Баранов Александр 14 1
|Железняков Вячеслав 15 1
|Матвеев Евгений 12 1
|Глазков Борис 47 1
|Лаврухин Юрий 7 1
|Скиба Владимир 42 1
|Трифаленков Илья 17 1
|Мамыкин Владимир 44 1
|Бондаренко Александр 39 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146895 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43728 1
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