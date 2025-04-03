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Cryptosoft Криптософт НТП


НТП «Криптософт» – системообразующее IT-предприятие федерального уровня, разработчик аппаратных, аппаратно-программных и программных средств защиты информации

Судебные дела (1) на сумму 8 264 197 ₽
в качестве истца (1) на сумму 8 264 197 ₽

03.04.2025 Российским компаниям стали доступны серверы и персональные устройства Aquarius с предустановленными программными решениями «Криптософта» 3
27.05.2019 «Ростелеком» протестировал прототип облачного сервиса защиты передачи данных с квантовым шифрованием 2
15.11.2017 ЦБИ объявила о закрытии регистрации на конференцию 1

Публикаций - 3, упоминаний - 6

Cryptosoft и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9829 2
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 115 1
SolidLab - СолидЛаб 20 1
Huawei Russia - Хуавэй Россия - Техкомпания Хуавей - Хуавэй Сервисез 42 1
Кристалл НПФ - Научно-производственная фирма 3 1
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