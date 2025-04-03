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Cryptosoft QP ОС
Уникальность операционной системы QP ОС заключается в ее полностью отечественном происхождении. QP ОС не является результатом переработки других операционных систем и имеет в своей основе оригинальные алгоритмы и компоненты, включая ядро системы, драйверы, прикладные программы. Разработанное в доверенной среде оборудование Aquarius, включенное в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России, и операционная система QP ОС могут быть использованы совместно как комплексное решение для построения защищенных информационно-вычислительных систем различных объектов.
|03.04.2025
|Российским компаниям стали доступны серверы и персональные устройства Aquarius с предустановленными программными решениями «Криптософта» 1
Cryptosoft и организации, системы, технологии, персоны:
|Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 870 1
|Cryptosoft - Криптософт НТП 3 1
|Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 51 1
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