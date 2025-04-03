Уникальность операционной системы QP ОС заключается в ее полностью отечественном происхождении. QP ОС не является результатом переработки других операционных систем и имеет в своей основе оригинальные алгоритмы и компоненты, включая ядро системы, драйверы, прикладные программы. Разработанное в доверенной среде оборудование Aquarius, включенное в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России, и операционная система QP ОС могут быть использованы совместно как комплексное решение для построения защищенных информационно-вычислительных систем различных объектов.