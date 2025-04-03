Получите все материалы CNews по ключевому слову
Cryptosoft QP VMM
|03.04.2025
|Российским компаниям стали доступны серверы и персональные устройства Aquarius с предустановленными программными решениями «Криптософта» 1
Cryptosoft и организации, системы, технологии, персоны:
|Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 870 1
|Cryptosoft - Криптософт НТП 3 1
|Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 51 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350857, в очереди разбора - 760778.
Создано именных указателей - 172222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.